REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek opiekuńczy » Tak rodzice tracą korzystając ze zwolnienia na dziecko. Wiele działów kadr wprowadza pracowników w błąd i pozbawia ich uprawnień

Tak rodzice tracą korzystając ze zwolnienia na dziecko. Wiele działów kadr wprowadza pracowników w błąd i pozbawia ich uprawnień

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2025, 11:10
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Tak rodzice tracą korzystając ze zwolnienia na dziecko. Wiele działów kadr wprowadza pracowników w błąd i pozbawia ich uprawnień
Tak rodzice tracą korzystając ze zwolnienia na dziecko. Wiele działów kadr wprowadza pracowników w błąd i pozbawia ich uprawnień
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć pracownicy powinni mieć możliwość uzyskania od pracodawcy jako podmiotu profesjonalnego informacji o swoich prawach, często zdarza się, że nie jest to najlepsze źródło informacji. Tak bywa w przypadku korzystania z dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

Rodzice mogą korzystać ze zwolnienia na dziecko

Mamy jesień, a wraz z nią zaczął się sezon wzmożonej zachorowalności wśród dzieci i dorosłych. Jak wynika z informacji podawanych przez przedstawicieli ochrony zdrowia, wzmożona zachorowalność na grypę i covid zaczęła się w 2025 roku wcześniej niż w poprzednich latach. To zaś oznacza nie tylko większą absencję w zakładach pracy w związku z chorobami pracowników, ale również w związku z korzystaniem przez nich z możliwości opieki nad chorymi dziećmi, czyli tzw. zwolnieniem na dziecko. Możliwość skorzystania z tego uprawnienia mają zarówno matka, jak i ojciec dziecka objęci ubezpieczeniem chorobowym. Należy jednak pamiętać o tym, że nie mogą sprawować opieki nad chorym dzieckiem jednocześnie. Za czas takiej nieobecności przysługuje im zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Co istotne, w tym przypadku nie obowiązuje okres wyczekiwania, co oznacza, że zasiłek przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Okres zwolnienia na opiekę jest limitowany

Okres pobierania zasiłku chorobowego jest limitowany. Do ukończenia przez dziecko 14 roku życia rodzice mogą wykorzystać go w wymiarze 60 dni w ciągu roku kalendarzowego, a gdy dziecko przekroczy tę granicę, będzie to już tylko 14 dni w roku. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pomiędzy 14 a 18 rokiem życia jest to 30 dni. Co istotne, wymiar zwolnienia na opiekę jest wspólny dla obojga rodziców i nie jest zależny od liczby dzieci. Warto również pamiętać, że do wskazanego limitu wliczane są również dni opieki nad innymi członkami rodziny. Każdy ubezpieczony może bowiem skorzystać również z opieki nad innym członkiem rodziny niż dziecko, a świadczenie z tego tytułu może pobierać maksymalnie przez 14 dni w ciągu roku. Każdy dzień opieki – czy to nad dzieckiem, czy nad dorosłym pomniejsza limit przysługujących mu dni zasiłkowych.

Przykład

Anna B. ma troje dzieci w wieku od 4 do 12 lat. W kwietniu 2025 roku sprawowała opiekę nad jednym z nich przez 10 dni. W maju przez 5 dni nad drugim z dzieci. We wrześniu zachorował jej ojciec, który mieszka sam i nie było innych osób, które mogłyby sprawować nad nim opiekę. Pani Anna skorzystała więc z zasiłku przez kolejne 10 dni. Oznacza to, że limit przysługujących jej w ciągu roku dni na opiekę został pomniejszony o 25 dni.

Co więcej, stwierdzenie „każdy dzień” oznacza naprawdę każdy, a więc również ten, który nie jest dla pracownika dniem pracy. I to właśnie dlatego bardzo istotne jest to, by ubezpieczeni wiedzieli, jakie przysługują im w tym zakresie prawa i jak poprawnie korzystać z przysługujących im dni zwolnienia na opiekę. Nie każda choroba trwa od poniedziałku do piątku i nie zawsze zwolnienie wystawione przez lekarza obejmuje taki właśnie okres. Zdarza się, że dziecko zachoruje w czwartek, a zaświadczenie wystawione przez lekarza obejmuje okres od czwartku do piątku kolejnego tygodnia, włączając w to weekend. To zaś oznacza, że jeśli sobota i niedziela nie są dla pracowników dniami pracy, to tracą oni niepotrzebnie 2 dni z limitu dni przysługujących im na opiekę. Tak jednak nie musi być.

Zobacz również:

Działy kadr wprowadzają pracowników w błąd

Należy pamiętać, że zaświadczenie wystawione przez lekarza to jedno, ale to, z ilu dni zwolnienia skorzysta pracownik, zależy wyłącznie od jego woli. Innymi słowy, zwolnienie wystawione przez lekarza w pewnym sensie daje pracownikowi prawo do wzięcia wolnego w dowolnych dniach w zakreślonym na nim przedziale czasowym. Rodzic może opiekować się chorym dzieckiem w całym wskazanym przez lekarza okresie, ale może również robić to krócej, bo w niektóre dni opiekę mogą sprawować inni członkowie rodziny. Ważne jest to, że dni, w których pracownik będzie opiekował się dzieckiem nie muszą tworzyć nieprzerwanego okresu. Mogą to być dowolne dni wybrane przez pracownika i wskazane na formularzu Z-15A. To zaś oznacza, że jeśli zaświadczenie wystawione przez lekarza obejmuje również dni, które nie są dla pracownika dniami pracy, np. sobotę i niedzielę, to nie musi on wskazywać ich w formularzu Z-15A i tym samym nie musi niepotrzebnie tracić dni z przysługującego mu limitu dni opieki.

REKLAMA

Przykład

Karol C. jest ojcem dwójki dzieci w wieku 5 i 8 lat. We wrześniu 2025 roku jego syn zwichnął nogę i lekarz wystawił w związku z tym „L4 na dziecko” na okres od 17 września do 3 października. W niektóre z dni przypadające w tym czasie chłopcem może zaopiekować się babcia. Pozostałymi rodzice postanowili podzielić się między sobą. I tak, w czasie 17 dni objętych zaświadczeniem wystawionym przez lekarza, 18 i 19 września chłopcem zaopiekowała się babcia, 20 i 21 września nie były dniami pracy dla rodziców, 22 i 23 synem opiekował się pan Karol, 24 września dzień zwolnienia na opiekę nad synem wzięła jego mama, a 25 i 26 września rodzice znów skorzystali z pomocy babci. W kolejnym tygodniu w poniedziałek i wtorek chłopcem opiekowała się mama, w środę tata, a w czwartek i piątek znów babcia. Oznacza to, że dzięki prawidłowemu wypełnieniu wniosków o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, rodzice w ciągu 17 dni choroby syna wykorzystał jedynie 7 dni opieki z przysługującego im limitu. Sposób postępowania rodziców jest całkowicie dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów.

Niestety, pracownicy działów kadr często wprowadzają pracowników w tym zakresie w błąd twierdząc albo, że nie mogą skrócić okresu opieki w stosunku do okresu wskazanego na zaświadczeniu lekarskim, albo że określony przez nich okres może co prawda zostać skrócony, ale tylko na początku lub końcu, a okres opieki musi być okresem ciągłym. Takie twierdzenia są jednak nieprawdziwe, a pracownicy powinni w takich przypadkach domagać się prawidłowej realizacji przysługujących im uprawnień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 501)

Zobacz również:

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Tak rodzice tracą korzystając ze zwolnienia na dziecko. Wiele działów kadr wprowadza pracowników w błąd i pozbawia ich uprawnień
29 wrz 2025

Choć pracownicy powinni mieć możliwość uzyskania od pracodawcy jako podmiotu profesjonalnego informacji o swoich prawach, często zdarza się, że nie jest to najlepsze źródło informacji. Tak bywa w przypadku korzystania z dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
System kaucyjny od 1 października: chaos, nieporozumienia i szok dla milionów Polaków – eksperci ostrzegają przed ogromnymi problemami
29 wrz 2025

Już od 1 października w Polsce startuje system kaucyjny, ale zamiast porządku i wygody czeka nas chaos, rozczarowanie i tysiące nieporozumień. Eksperci ostrzegają, że przez najbliższe miesiące klienci będą masowo odsyłani od kas, a sklepy – nawet te duże – mogą mieć ogromne problemy z przyjmowaniem opakowań. Wielu Polaków, którzy z nadzieją przyniosą do sklepu butelki czy puszki, usłyszy jedno: „nie przyjmujemy”.
Umowy w codziennym życiu – 6 błędów najczęściej popełnianych przez konsumentów i przedsiębiorców
29 wrz 2025

Umowy są nieodłącznym elementem życia codziennego – zawieramy je kupując telefon, wynajmując mieszkanie, korzystając z usług Internetu czy podpisując umowę o pracę. Choć często traktujemy je jako formalność, niedopatrzenia w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Błędy przy zawieraniu umów popełniają zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy – nierzadko z powodu pośpiechu, niewiedzy lub braku należytej staranności. W niniejszym artykule omawiamy najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów i przedstawiamy praktyczne wskazówki, jak ich unikać.
Płatności kartą w podróży zagranicznej: co trzeba wiedzieć (i zrobić) by nie przepłacać
29 wrz 2025

Płatności kartą to dla osób podróżujących za granicę ogromne ułatwienie oraz bezpieczeństwo. Nie wszyscy są jednak świadomi kosztów, możliwości i ograniczeń jakie wiążą się z tą wygodną forma płatności. Wybór odpowiedniej karty – debetowej, kredytowej, walutowej czy wielowalutowej – może decydować o tym, ile faktycznie zapłacimy za zakupy czy wypłaty gotówki za granicą. Zagraniczne wakacje z kartą płatniczą mogą być znacznie tańsze, jeśli wie się, jak jej używać i jak zadbać o bezpieczeństwo swojego portfela.

REKLAMA

Sąd: Kolejny nakaz zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego. Tym razem 14 747,30 zł
29 wrz 2025

Świadczenie pielęgnacyjne to 3287 zł miesięcznie. W 2026 r. będzie podwyżka o 3%. Sądy nakazują zwrot świadczenia za 3 miesiące albo za 6 miesięcy albo za 9 miesięcy albo za cały rok. Wszystko zależy od okresu rozpatrywania wniosku o świadczenie wspierające przez WZON (jest tu jak wiadomo przewlekłość). Jeżeli osoba niepełnosprawna otrzyma świadczenie wspierające, to jej opiekun musi zwrócić za ten okres świadczenia pielęgnacyjne.
Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy? A kiedy po raz ostatni przestawimy zegarki? Oto data!
28 wrz 2025

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2025 roku? A kiedy po raz ostatni zmienimy czas? Przez długi czas trwały rozmowy na ten temat, a teraz projekt zaczyna się konkretyzować. Istnieje szansa, że niedługo po raz ostatni przestawimy zegary. Kiedy to może nastąpić i jakie będą konsekwencje przejścia na stały czas letni? Oto szczegóły.
Polacy pytają: Gdzie mam w mieszkaniu gromadzić butelki [System kaucyjny od 1 października 2025 r.]
27 wrz 2025

W tytule umieściłem przykładowy komentarz Internauty niezadowolonego z systemu kaucyjnego. Z sarkazmem kreśli obraz pokoju wypełnionego butelkami PET, które musi zanieść do sklepu dla odzyskania kaucji. Jest dużo takich opinii w Internecie – Polacy nie chcą przechowywać w domu niezgniecionych butelek PET. Druga obawa to o podwyżki opłat za odbiór „zwykłych” śmieci – gminy będą miały mniej odpadów (o butelki "przejęte" przez sklepy) więc przy tych samych kosztach działania segregacji śmieci, podniosą opłaty. Tego się boją Polacy.
Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych: koniec września 2025 r. Wysokie odsetki raczej dla mniejszych kwot
29 wrz 2025

Po obniżce stóp procentowych NBP, dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej na początku września 2025 r. - większość banków pogorszyła warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Trzy banki postanowiły jednak pójść pod prąd – oferując wyższy procent, choć najczęściej kosztem jeszcze większego ograniczenia kwoty, którą można na lepszych warunkach ulokować lub skrócenia czasu trwania promocji.

REKLAMA

Kontynuowanie postępowania sądowego mimo braku adresu dłużnika – czy to możliwe? Natalia Mądry, Head of Legal w Julianus Inkasso wyjaśnia
26 wrz 2025

Nieznajomość miejsca pobytu dłużnika w postępowaniu cywilnym, choć stanowi istotną przeszkodę proceduralną, nie implikuje ipso facto paraliżu procesu sądowego, lecz aktywuje mechanizmy uregulowane w KPC, które umożliwiają kontynuację postępowania przy zachowaniu konstytucyjnie ugruntowanego prawa do obrony. Autorka: Natalia Mądry, Head of Legal w Julianus Inkasso Sp. z o.o.
Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia
26 wrz 2025

Wiele osób słyszało pojęcia: „odrzucenie spadku” i „zrzeczenie się dziedziczenia”. Pojęcia te są często używane zamiennie, co jest błędem. Pojęcia te zdecydowanie należy odróżnić- gdyż odnoszą się one do różnych „instytucji prawnych”, mają różne skutki, etc. W niniejszym artykule zakreślone zostaną podstawowe cechy różniące obie te instytucje, ale - dla pełnego obrazu- pokazane zostaną też ich najważniejsze podobieństwa.

REKLAMA