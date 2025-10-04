REKLAMA

Prawo » Wiadomości » Za 5 lat 2 dni urlopu, a za 25 lat aż 10 dni. Nie ma obiecanych przepisów

Za 5 lat 2 dni urlopu, a za 25 lat aż 10 dni. Nie ma obiecanych przepisów

Dołącz do ekspertów
04 października 2025, 20:57
[Data aktualizacji 04 października 2025, 20:57]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Za 5 lat 2 dni urlopu, a za 25 lat aż 10 dni. Do tego standardowe 26 dni urlopu. Gdzieś jest projekt ustawy?
Shutterstock

Za 5 lat pracy prawo do 28 dni urlopu dotyczy oczywiście osób, które nabyły prawo do 10 dni urlopu, a staż 5 lat pracy daje im dodatkowe 2 dni. Zapowiadany projekt ustawy obejmuje opiekunów. Ale nowy typ urlopu wywołał dyskusję w 2024 r. o wprowadzeniu ogólnej nowelizacji urlopów pod tym kątem w Kodeksie pracy. Od kwietnia 2024 r. opinia publiczna była wielokrotnie informowana przez polityków o zamiarze wprowadzenia nowego typu urlopu. Prace zatrzymały się jednak na deklaracji opracowania projektu ustawy nowelizującej. Pracownicy mają otrzymać od 2 dni do 10 dodatkowego urlopu w stosunku do "standardowego" urlopu 20 dni albo 26 dni. Wszystko wynika z formuły "2 dni dodatkowego urlopu za 5 lat pracy". Projekt ustawy wpisany został do wykazu prac legislacyjnych rządu. Na dziś nic nie wskazuje na to, aby projekt miał przekształcić się w ustawę (w najbliższym czasie).

Tak miał wyglądać łączny wymiar urlopu w miejsce standardowych 26 dni (po 10 latach pracy w tym studia).

Staż pracy

Urlop według zasady „2 dni urlopu za 5 lat stażu pracy”

Łączny urlop wypoczynkowy w danym roku (płatny)

5 lat

2 dni

28 dni

10 lat

4 dni

30 dni

15 lat

6 dni

32 dni

20 lat

8 dni

34 dni

25 lat

10 dni

36 dni

Ten urlop nie miał znaleźć się w Kodeksie pracy, a tylko w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Bo jest to urlop przeznaczony tylko dla opiekunów pracujących w żłobkach (jako bonus za ciężką i za nisko wynagradzaną pracę).

W przypadku nowelizacji tej ustawy w przyszłości otwarta jest jednak możliwość wprowadzenia podobnych przepisów do Kodeksu pracy (na zasadzie precedensu).

Nowy typ urlopu? Gdzie jest projekt ustawy? Za 5 lat pracy 28 dni, za 10 lat 30 dni, za 15 lat 32 dni, za 20 lat 34 dni, za 25 dni 36 dni 

Kumulacja 1. 5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 2. 10 lat pracy – 4 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 3. 15 lat pracy – 6 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 4. 20 lat pracy – 8 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

Kumulacja 5. 25 lat pracy – 10 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego (kolejne lata pracy nie zwiększą już wymiaru urlopu powyżej 10 dni) + 26 dni urlopu "zwykłego". 

Na razie rozmawiamy o nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. Tu mamy link do strony internetowej Kancelarii Premiera opisujący tą nowelizację.

Przykładowy fragment dotyczący interesującego nas urlopu jest taki:

Przykład

Projekt wprowadzenie dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dla dziennego opiekuna dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia 2 dni, który będzie wzrastał o 2 dni z każdym przepracowanym okresem wynoszącym 5 lat pracy, aż do osiągnięcia 10 dni.

W Polsce: 5 lat pracy da aż 2 dni urlopu, 10 lat pracy 4 dni, 15 lat pracy 6 dni, 20 lat pracy 8 dni, 25 lat pracy 10 dni?

Na stronie www Kancelarii Premiera pojawił się opis "Projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw" a w nim fragment:

"(...) wprowadzenie dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dla dziennego opiekuna dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia 2 dni, który będzie wzrastał o 2 dni z każdym przepracowanym okresem wynoszącym 5 lat pracy, aż do osiągnięcia 10 dni"

Link do tego projektu

Prace nad nowym urlopem się dłużą - do rządu trafiła nawet petycja nr 71-2025 dotycząca poprawy warunków pracy opiekunek dziecięcych w żłobkach publicznych i niepublicznych, a w niej propozycja jeszcze innego typu urlopu, czyli "zapewnienie dodatkowych dni urlopowych bądź urlopu zdrowotnego ze względu na zwiększoną ekspozycję na patogeny".

Poniżej odpowiedź rządu:

"W zakresie wprowadzenia dodatkowych dni urlopowych bądź urlopu zdrowotnego ze względu na zwiększoną ekspozycję na patogeny, ułatwienie dostępu do profilaktyki zdrowotnej oraz uznanie zawodu opiekunki dziecięcej za zawód wymagający szczególnej ochrony prawnej informuję, iż są to kwestie rozważane w ramach nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3."

Powyższy fragment pochodzi z poniższego dokumentu rządowego:

urlop dla opiekunek

urlop dla opiekunek

