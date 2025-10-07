REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?

Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2025, 04:39
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
pieniądze, gotówka, emerytura, emerytka, seniorka, senior, emeryt
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
PawelKacperek
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy prawa podatkowego są szczególnie skomplikowane i bardzo często się zmieniają, co sprawia, że ciężko za nimi nadążyć. Przewidują one jednak szereg rozmaitych ulg i preferencji dla emerytów. Warto zatem zapoznać się z ich zasadami, pozwalają one bowiem zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Wyjaśniamy, z jakich ulg mogą skorzystać emeryci i co zmieni się dla nich w 2026 roku?

Ulgi podatkowe dla osób w wieku emerytalnym to narzędzie polityki społecznej, którego celem jest zmniejszenie obciążeń finansowych po zakończeniu aktywności zawodowej. Przepisy prawa podatkowego są szczególnie skomplikowane, a na dodatek bardzo często się zmieniają, co sprawia, że niejednokrotnie nie sposób je zrozumieć i za nimi nadążyć. Jednak rok 2026 ma być w tym zakresie bardziej stabilny, dzięki czemu emerytom i rencistom łatwiej będzie planować swoje finanse. Wyjaśniamy, które świadczenia będą dla emerytów zwolnione z podatku, a także jakie dodatkowe ulgi seniorzy będą mogli odliczyć od swoich dochodów.

REKLAMA

REKLAMA

Ulga dla pracujących seniorów. Zwolnienie z PIT do 85 528 zł

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, ulga dla pracujących seniorów przysługuje kobietom, które ukończyły 60. rok życia oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65. rok życia, a mimo to nadal pracują i podlegają ubezpieczeniom społecznym. Stosownie do tego przepisu, dochody takich osób z tytułu m.in. stosunku służbowego, stosunku pracy czy umowy zlecenia są zwolnione z opodatkowania, aż do kwoty 85 528 zł rocznie.

Warto zwrócić uwagę, że seniorzy, o których mowa nie muszą rezygnować z pobierania emerytury, aby skorzystać z ulgi. Wystarczy, że nie będą pobierać świadczenia z ZUS, a następnie złożą odpowiedni wniosek o rozliczenie podatku. Jest to z pewnością ważne udogodnienie dla osób, które chcą być czynne zawodowo i zwiększać swoje dochody po osiągnięciu wieku emerytalnego.

REKLAMA

Ważne

Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia oraz niepobieranie emerytury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy jednak pamiętać, że emeryt, który pobiera emeryturę i jednocześnie pracuje, nie może skorzystać z tej preferencji. Ulga dotyczy wyłącznie przychodów z pracy i nie obejmuje świadczeń emerytalnych.

Przykład

Pani Anna (66 lat) otrzymuje emeryturę w wysokości 3000 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo, pracuje na umowę zlecenia i dorabia w ten sposób 5000 zł brutto miesięcznie. Aby skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów, Pani Anna musi zawiesić pobieranie emerytury z ZUS. Dopiero wówczas jej dochody z umowy zlecenia, do kwoty 85 528 zł rocznie, będą zwolnione z podatku.

Ulga rehabilitacyjna

Niezależnie od zwolnień z opodatkowania, emeryci mogą skorzystać z ulg, które odliczą od podatku. W praktyce największe znaczenie dla seniorów mają ulga rehabilitacyjna oraz ulga na leki.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, podatnicy mają prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. Chodzi tu o osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Ulga ta obejmuje:

  • opłacenie turnusu rehabilitacyjnego,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • zakup leków,
  • opłacenie opieki medycznej,
  • opłacenie usług transportowych.

Warto pamiętać, że ulga ta nie jest jednolita. Niektóre wydatki mają limity kwotowe, inne natomiast podlegają odliczeniu w pełnej wysokości. Na przykład, wydatki na zakup leków podlegają odliczeniu w pełnej wysokości, o ile spełniają warunki, o których była mowa.

Ulga na leki

Szczególnie ważna dla emerytów jest ulga na leki, która jest częścią szerszej ulgi rehabilitacyjnej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT, wydatki na leki mogą zostać odliczone, jeśli spełnione są dwa kluczowe warunki.

1. Warunek miesięcznej nadwyżki

Wydatki na leki podlegają odliczeniu jedynie w kwocie, która przekracza 100 zł miesięcznie. Odliczeniu podlega zatem nadwyżka ponad tę kwotę, a nie cała suma. Kluczowe jest, by kalkulacji dokonywać każdego miesiąca z osobna, a nie sumować wydatki w skali roku. Jeśli w danym miesiącu senior wydał 90 zł, nie odliczy nic, ponieważ nie przekroczył progu.

2. Zaświadczenie lekarskie

Aby skorzystać z tej ulgi, emeryt musi posiadać stosowne zaświadczenie od lekarza specjalisty, które potwierdza, że dany lek jest niezbędny w związku z jego niepełnosprawnością. Nie wystarczy zwykła recepta – potrzebny jest dokument wskazujący na konieczność stosowania danego leku stale lub przez określony czas.

Pamiętaj: W przypadku ulgi na leki niezbędne jest skrupulatne gromadzenie faktur i paragonów, ponieważ tylko na ich podstawie można prawidłowo obliczyć miesięczne nadwyżki i złożyć wniosek o odliczenie w zeznaniu PIT.

Rozliczenie podatkowe emerytów w 2026 roku

Przepisy prawa podatkowego nie wymagają od emeryta składania zeznania podatkowego, jeśli jego jedynym źródłem dochodu jest świadczenie emerytalne. W takim przypadku rozliczenia dokonuje ZUS, który przesyła do Urzędu Skarbowego i do emeryta formularz PIT-40A.

Jednak, jeśli emeryt chce skorzystać z ulg podatkowych, które mu przysługują (np. ulga rehabilitacyjna, ulga na leki), musi złożyć własne zeznanie podatkowe, czyli PIT-37 lub PIT-36. Powinien przy tym dołączyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzają jego prawo do ulgi.

W orzecznictwie wskazuje się, że podatnik ma prawo do skorzystania z ulg, jeśli spełnia wszystkie warunki określone w ustawie. Warto podkreślić, że zwrot nadpłaconego podatku, w wyniku skorzystania z ulg, jest bezterminowy. Analizując omawiane zagadnienie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 maja 2008 r., uznał, że prawo do odliczenia ulg podatkowych jest uprawnieniem podatnika, z którego może on skorzystać w każdym czasie, o ile nie upłynął termin przedawnienia (Wyrok SN sygn. akt I UK 13/08).

Zmiany w ulgach i zniżkach podatkowych dla emerytów w 2026 roku

Rok 2026 nie przyniesie szczególnych zmian w systemie ulg i zniżek podatkowych dla emerytów. W dalszym ciągu obowiązywać będą preferencje wprowadzone w latach poprzednich, w tym ulga dla pracujących seniorów.

Zmianą, która może mieć znaczenie, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku, co dotyczy wszystkich podatników, w tym również emerytów.

Ważne

Podstawą opodatkowania emerytury jest jej wysokość pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to istotna informacja, ponieważ wiele osób myli tę kwotę z kwotą wolną od podatku, która wynosi 30 000

zł.

Warto pamiętać, że emeryci, którzy chcą skorzystać z ulg, muszą złożyć własne zeznanie podatkowe, co jest kluczowe dla odzyskania nadpłaconego podatku. Warto również monitorować przyszłe zmiany legislacyjne. W kontekście starzejącego się społeczeństwa można się spodziewać, że temat ulg dla seniorów będzie w dalszym ciągu przedmiotem dyskusji i ewentualnych zmian. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie podkreślano, że państwo ma obowiązek chronić uprawnienia emerytalne przed utratą siły nabywczej. Pozostaje mieć nadzieję, że przełoży się to na zmiany, które zapewnią polskim emerytom realne wsparcie finansowe.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226)

• Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2008 r. (sygn. akt I UK 13/08)

• Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667)

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.)

• Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2015 r. (sygn. akt K 48/14)

Powiązane
Dodatkowe emerytury w 2026? Dla kogo czternastka, czy będzie piętnastka, ile wyniosą wypłaty?
Dodatkowe emerytury w 2026? Dla kogo czternastka, czy będzie piętnastka, ile wyniosą wypłaty?
Jak obliczyć wysokość emerytury w 2026? O tyle wzrosną Twoje świadczenia
Jak obliczyć wysokość emerytury w 2026? O tyle wzrosną Twoje świadczenia
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?
07 paź 2025

Niezależnie od zwolnień z opodatkowania, emeryci mają prawo do skorzystania z ulg, które można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT. W praktyce największe znaczenie dla seniorów mają ulga rehabilitacyjna oraz w jej ramach – ulga na leki.
Ulga dla pracujących seniorów 2026. Jak uzyskać zwolnienie z PIT krok po kroku?
07 paź 2025

Wiele osób mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostaje aktywna zawodowo. Takim emerytom przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego (PIT-0) na przychody do 85 528 zł rocznie. Wyjaśniamy, kto dokładnie może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów i jak ją aktywować u pracodawcy, by uniknąć najczęstszych błędów.
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
07 paź 2025

Przepisy prawa podatkowego są szczególnie skomplikowane i bardzo często się zmieniają, co sprawia, że ciężko za nimi nadążyć. Przewidują one jednak szereg rozmaitych ulg i preferencji dla emerytów. Warto zatem zapoznać się z ich zasadami, pozwalają one bowiem zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Wyjaśniamy, z jakich ulg mogą skorzystać emeryci i co zmieni się dla nich w 2026 roku?

Koniec ulg podatkowych w 2026? Ministerstwo Finansów zmienia zasady
07 paź 2025

Ministerstwo Finansów planuje w najbliższym czasie uszczelnienie systemu podatkowego, co przełoży się na istotne ograniczenia w popularnych ulgach podatkowych dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Projektowane zmiany wejdą w życie już 1 stycznia 2026 roku i uderzą przede wszystkim w ulgę mieszkaniową, preferencyjną stawkę IP Box oraz zasady opodatkowania darowizn poleasingowych samochodów.

REKLAMA

Niepewna przyszłość dla świadczeń dla lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Godziwe świadczenia tylko dla stopnia znacznego?
06 paź 2025

Mamy (według zapowiedzi w Sejmie aż do nawet 2028 r.) prawie pewny brak waloryzacji dla takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny (od 2019 r.!), a także takie świadczenia jak dodatek dopełniający (do renty socjalnej) i dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy (projekt ustawy), które oparte są o niesamodzielność, a nie niepełnosprawność. Także w świadczeniu wspierającym samo orzeczenie o niepełnosprawności to za mało, aby je otrzymać. Potrzebny jest jeszcze poziom wsparcia (ocena samodzielności). Zestawienie tych zmian prowokuje do ważnego dla osób niepełnosprawnych pytania - "Czy w przyszłości będą coraz mniej ważne orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym?"
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
06 paź 2025

Aż 3 miesiące wolnego co 7 lat. Z takiego uprawnienia mieliby skorzystać wszyscy pracownicy. Urlop regeneracyjny byłby rozwiązaniem na kształt urlopu zdrowotnego przysługującego nauczycielom, sędziom, czy policjantom.
W 2026 r. znowu wzrosną opłaty dla kierowców, niektóre nawet o 300% – podwyżki za badanie na stacjach diagnostycznych to był dopiero początek, rząd już szykuje kolejne
06 paź 2025

Nie tak dawno wzrosły opłaty na stacjach diagnostycznych za badania techniczne pojazdów mechanicznych. W przypadku samochodów osobowych podwyżka nastąpiła z kwoty 98 zł do 149 zł, a więc aż o ok. 50%. To jednak dopiero początek podwyżek dla kierowców – w I połowie 2026 r. planowane są podwyżki opłat związanych z rejestracją pojazdów i prawami jazdy. Jedna z opłat wzrośnie nawet o 300%. W jakich przypadkach trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni?
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw. Wypłaty od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat
06 paź 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Trwają właśnie prace nad petycją dotyczącą tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje projekt ustawy przewidujący wypłaty od 5000 do nawet 8000 zł, zależnie od liczby wspólnie przeżytych lat.

REKLAMA

Mieszkanie senioralne. Przyszłość bez barier. Bezpieczeństwo, komfort, niezależność
06 paź 2025

W obliczu starzejącego się społeczeństwa, mieszkania senioralne stają siękluczowym elementem nowoczesnej polityki mieszkaniowej. Według prognoz GUS, do 2050 roku osoby powyżej 60 roku życia będą stanowiły 40% populacji.
50 tys. zł grzywny i brak możliwości uczęszczania do publicznej placówki przez niezaszczepione dziecko – 17 października 2025 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące szczepień ochronnych
06 paź 2025

Chociaż poddawanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnych – co do zasady – nie może nastąpić pod przymusem bezpośrednim, nie oznacza to jednak, że rodzicom, którzy nie wywiązują się z powyższego obowiązku (wobec dziecka, u którego nie występują przeciwwskazania do wykonania szczepienia) – nie grożą żadne konsekwencje. Mogą oni bowiem zostać ukarani grzywnami w łącznej wysokości sięgającej przeszło 50 tys. zł, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a już niebawem – w jednym z miast w Polsce, niezaszczepione dzieci nie będą również przyjmowane do publicznych żłobków.

REKLAMA