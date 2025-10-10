REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Stałe orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r. Kto dostanie orzeczenie bezterminowe i jakie są nowe zasady?

Stałe orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r. Kto dostanie orzeczenie bezterminowe i jakie są nowe zasady?

10 października 2025, 10:23
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista

Czekasz na bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności? Przepisy mają się zmienić, aby ulżyć w biurokracji osobom ze schorzeniami trwałymi i nieodwracalnymi. Kto w 2026 r. ma szansę pożegnać się z ponownymi wizytami na komisjach? Jakie kryterium jest kluczowe i co z orzeczeniami wydanymi przed nowelizacją? Zapoznaj się z planowanymi zmianami w systemie orzekania.

System orzecznictwa w Polsce, zarządzany przez powiatowe i wojewódzkie zespoły, od lat budzi kontrowersje. Osoby ze schorzeniami ewidentnie trwałymi, takimi jak amputacje, zaawansowane choroby genetyczne czy niektóre schorzenia neurologiczne, są zmuszone do regularnego, często upokarzającego odnawiania orzeczeń. Dlatego rząd planuje wprowadzić znaczące uproszczenia, koncentrując się na trwałości stanu zdrowia. Zmiany te, choć mają charakter ewolucyjny, dla wielu osób oznaczają koniec biurokratycznej udręki i większą stabilność.

Kto może liczyć na orzeczenie bezterminowe od 2026 r.?

Głównym celem projektowanych zmian w prawie jest umożliwienie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności na stałe, czyli bezterminowych, w ściśle określonych przypadkach. To ma być realna odpowiedź na problemy osób, których stan zdrowia nie rokuje poprawy, a niepełnosprawność ma charakter trwały.

Planowane jest rozszerzenie katalogu schorzeń, w których możliwe będzie wydanie bezterminowego orzeczenia. Dotyczyć ma to głównie przypadków, w których nie ma medycznych podstaw do wyznaczania krótkich terminów ważności orzeczeń, a stan zdrowia nie zmieni się na korzyść.

Od 2026 r. na bezterminowe orzeczenie mogą liczyć:

1. Osoby z nieodwracalnymi uszkodzeniami ciała: Na przykład po amputacjach kończyn lub w przypadku uszkodzenia narządów, które jest trwałe i nie podlega regeneracji.

2. Osoby z chorobami genetycznymi i rzadkimi: Osoby z diagnozą schorzeń o postępującym, nieodwracalnym charakterze, np. dystrofia mięśniowa czy stwardnienie rozsiane w zaawansowanym stadium.

3. Osoby z wrodzonymi i trwałymi dysfunkcjami: Wrodzone wady rozwojowe, które nie mogą zostać wyleczone, np. niektóre formy mózgowego porażenia dziecięcego.

4. Osoby starsze: W przypadku znacznej niepełnosprawności, której przyczyną jest nieodwracalne obniżenie sprawności psychofizycznej związane z wiekiem.

W praktyce oznacza to, że lekarz orzecznik, opierając się na jednoznacznej dokumentacji medycznej i wiedzy klinicznej, będzie mógł odstąpić od wyznaczenia terminu kolejnej komisji. W dokumentach będzie jasno widniała informacja: "niepełnosprawność ma charakter trwały".

Nowe kryteria dla bezterminowego orzekania

Podstawą do zmiany dotychczasowej praktyki jest założenie, że to dokumentacja medyczna ma być kluczowa, a nie subiektywna ocena komisji co kilka lat. Nowelizacja przepisów ma wprowadzić mechanizmy gwarantujące wydawanie orzeczeń bezterminowych w oparciu o ustalone, medyczne standardy.

1. Trwałość schorzenia ponad wszelką wątpliwość: Wprowadzenie listy schorzeń lub stanów klinicznych, dla których automatycznie lub z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostanie przyznane orzeczenie stałe. Ma to ograniczyć uznaniowość orzeczników.

2. Uproszczona procedura dla orzeczeń już wydanych: W przypadku osób, które już posiadają orzeczenie na czas określony, ale ich stan kwalifikuje się do bezterminowego, ma zostać wprowadzona uproszczona ścieżka uzyskania stałego dokumentu, bez konieczności przechodzenia pełnej komisji od nowa. Wystarczy wniosek i aktualna dokumentacja potwierdzająca niezmienny stan.

3. Rola WZON a orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: Należy pamiętać, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydawane w kontekście ulg, uprawnień do pracy) jest w Polsce systemem odrębnym od orzeczeń o potrzebie wsparcia (WZON, do celów Świadczenia Wspierającego). Zmiany w orzecznictwie bezterminowym dotyczą stopnia niepełnosprawności i są niezależne od orzecznictwa punktowego WZON.

Jak ubiegać się o stałe orzeczenie w 2026 r.?

Proces składania wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności (lub o zmianę terminu orzeczenia na bezterminowe) odbywa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON).

1. Wniosek i zaświadczenie lekarskie: Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, wystawionym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Zaświadczenie musi być bardzo szczegółowe i jasno wskazywać na nieodwracalność lub trwałość schorzenia.

2. Dokumentacja medyczna: Należy załączyć pełną historię leczenia – karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań genetycznych, opinie specjalistów. Im bardziej dokumentacja potwierdza brak rokowań na poprawę, tym większa szansa na orzeczenie stałe.

3. Wskazanie na trwałość: W samym wniosku i podczas posiedzenia komisji należy jasno akcentować, że niepełnosprawność jest wynikiem trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia organizmu i spełnia kryteria do wydania orzeczenia bezterminowego.

4. Posiedzenie komisji: Pomimo uproszczeń, posiedzenie komisji może być konieczne. Zespół orzekający musi formalnie zweryfikować stan zdrowia i dokumentację.

W przypadku zmiany orzeczenia terminowego na bezterminowe, konieczne jest złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ale z akcentem na weryfikację terminu ważności, a nie samego stopnia. PZON ma obowiązek wziąć pod uwagę nowe wytyczne i rozszerzony katalog trwałych schorzeń.

Konsekwencje i korzyści z orzeczenia bezterminowego

Uzyskanie stałego orzeczenia to nie tylko ulga psychiczna i koniec biurokratycznych wizyt, ale także konkretne, trwałe korzyści.

Korzyści finansowe i ulgi:

Ulga rehabilitacyjna w PIT: Możliwość stałego odliczania wydatków na cele rehabilitacyjne i związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych (np. leki, sprzęt).

Ulga na samochód: Możliwość stałego odliczania wydatków na użytkowanie samochodu.

Karta Parkingowa: W przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu, ze wskazaniem konieczności korzystania z pojazdu, karta jest wydawana na cały okres ważności orzeczenia (lub stała).

Ulgi komunikacyjne i podatkowe: Stałe prawo do zniżek na przejazdy komunikacją publiczną oraz do ulg w podatkach lokalnych (np. od nieruchomości).

Dodatkowy urlop: Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają stałe prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego rocznie.

Największą korzyścią jest stabilność. Po uzyskaniu orzeczenia bezterminowego, wszystkie nabyte uprawnienia pozostają w mocy dożywotnio, eliminując stres związany z kolejnym postępowaniem orzeczniczym. To pozwala na lepsze planowanie rehabilitacji, życia zawodowego i finansów.

Dylematy i pułapki nowego systemu

Choć zmiany są pozytywne, istnieje kilka aspektów, na które trzeba uważać:

1. Ostrożność orzeczników: W początkowym okresie wdrażania nowych przepisów orzecznicy mogą wykazywać dużą ostrożność w wydawaniu orzeczeń bezterminowych, czekając na ugruntowanie praktyki.

2. Konieczność nowej oceny w kontekście pracy: Nawet jeśli uzyskasz orzeczenie bezterminowe o niepełnosprawności, to do celów zatrudnienia (np. w Zakładzie Aktywności Zawodowej – ZAZ), orzecznictwo może wymagać osobnego dokumentu, który może mieć termin ważności związany z zaleceniami rehabilitacyjnymi i zawodowymi. W tym przypadku orzeczenie bezterminowe nie zwalnia w pełni z monitorowania stanu zdrowia związanego z pracą.

3. Ryzyko pomylenia systemów: Należy dokładnie rozróżniać: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (PZON) od decyzji o poziomie potrzeby wsparcia (WZON). Bezterminowość dotyczy tylko tego pierwszego, ale nie jest automatycznie przenoszona na drugi system.

4. Wcześniej wydane orzeczenia: Osoby, które mają orzeczenie wydane np. na 5 lat, będą musiały złożyć wniosek o ponowne orzeczenie (na standardowych zasadach), ale w trakcie procedury mogą ubiegać się o to, aby nowe orzeczenie zostało wydane jako bezterminowe, zgodnie z nowymi wytycznymi.

Rok 2026 przyniesie długo oczekiwane zmiany w zakresie bezterminowego orzekania o niepełnosprawności. Nowe przepisy mają przede wszystkim ulżyć osobom z trwałymi i nieodwracalnymi schorzeniami, dając im poczucie stabilności i pewności prawnej. Kluczem do uzyskania orzeczenia bezterminowego będzie kompleksowa i jednoznaczna dokumentacja medyczna, a także świadome akcentowanie w trakcie procedury, że niepełnosprawność spełnia kryterium trwałości. To ważny krok w kierunku humanizacji systemu orzekania i skupienia się na faktycznym wsparciu, a nie na ciągłej kontroli.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm. – w szczególności planowane zmiany dotyczące art. 6b).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r. poz. 857 ze zm.).

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dotyczący m.in. bezterminowego orzekania – w trakcie prac legislacyjnych).

Niższy wiek emerytalny już od 2026 roku. Dla kobiet i mężczyzn. Senat już przegłosował, ale nie dla wszystkich grup zawodowych
10 paź 2025

Powszechny wiek emerytalny to w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak niektóre grupy zawodowe mogą w tym zakresie korzystać ze szczególnych uprawnień. Do grona tych uprawnionych od stycznia 2026 roku miały dołączyć również osoby wykonujące ten zawód.
Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
09 paź 2025

O systemie kaucyjnym, polegającym na selektywnym recyklingu butelek szklanych, plastikowych oraz puszek aluminiowych o określonej pojemności w ostatnim czasie było głośno i napisano już prawie wszystko. Co jednak w przypadku, gdy ktoś nie chce lub nie ma możliwości i warunków, aby kolekcjonować niezgniecione butelki i puszki oraz oddawać je w punktach zbiorczych (np. automatach lub zobowiązanych do tego sklepach)? Czy zgodne z przepisami będzie wyrzucanie takich opakowań jak dotąd do odpadów segregowanych, to jest butelki szklane do zielonych, a butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe do żółtych pojemników?
Planowana nowelizacja: małoletni mogą trafić do szpitala psychiatrycznego bez zgody sądu — wyzwanie dla równowagi między ochroną a wolnością
10 paź 2025

Ministerstwo Zdrowia skierowało do opiniowania projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający szereg istotnych zmian systemowych i terminologicznych. Jednym z bardziej kontrowersyjnych oraz przełomowych rozwiązań zawartych w projekcie jest umożliwienie w określonych sytuacjach przyjęcia osoby małoletniej do szpitala psychiatrycznego bez uprzedniej zgody sądu.
Prawa samotnego rodzica. Zasiłki, ulgi, alimenty i uprawnienia pracownicze. Oto, co Ci się należy!
09 paź 2025

Samotne rodzicielstwo stawia przed rodzicami wiele wyzwań, zarówno emocjonalnych, jak i finansowych. W Polsce system prawny oferuje szereg narzędzi i wsparcia, które mają ułatwić funkcjonowanie samotnego rodzica. Wiedza na temat przysługujących uprawnień jest kluczowa, aby w pełni korzystać z ochrony, jaką zapewniają przepisy. Dotyczy to zarówno aspektów socjalnych, jak i kwestii zatrudnienia.

Wyłączenie od dziedziczenia a wydziedziczenie. Co z zachowkiem?
09 paź 2025

Chociaż nazwy te brzmią podobnie, to w praktyce wyłączenie od dziedziczenia i wydziedziczenie są różnymi instytucjami prawa spadkowego. Na czym polega wyłączenie od dziedziczenia? Czy testament negatywny pozbawi niedoszłego spadkobiercę zachowku? Kiedy wydziedziczenie jest skuteczne?
Opłata Śmieciowa 2026. Nowe zasady i podwyżki w segregacji bioodpadów
09 paź 2025

Właściciele domów i mieszkań muszą przygotować się na kolejne obciążenie budżetu. W 2026 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wielu miastach i gminach wzrosną, a jednocześnie wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne zasady segregacji, zwłaszcza w zakresie bioodpadów i systemu kaucyjnego.
Budżet państwa zapłaci składki za nianię (np. za babcię). Dla emerytki to szansa na wyższą emeryturę. Trzeba tylko podpisać tę umowę
09 paź 2025

Znalezienie odpowiedzialnej osoby, która z troską zajmie się dzieckiem, to dla wielu rodziców ogromne wyzwanie. Nianią może być zarówno młoda osoba wchodząca na rynek pracy, jak i babcia, która chce dorobić do emerytury. ZUS informuje, że zatrudnienie opiekunki (także np. babci) na podstawie umowy uaktywniającej to rozwiązanie proste, bezpieczne i korzystne finansowo dla obu stron.
Tyle dla emerytów, tyle dla rodziców. Sejm bierze się za budżet na 2026 rok
09 paź 2025

Sejm rozpoczął prace nad budżetem państwa na 2026 rok, który przewiduje zarówno rekordowe wydatki na obronę i ochronę zdrowia, jak i konkretne wsparcie dla emerytów, rencistów oraz rodziców. Projekt ustawy kładzie nacisk na stabilność finansów państwa, rozwój infrastruktury, inwestycje strategiczne i politykę prorodzinną, a jednocześnie przewiduje kontynuację popularnych programów społecznych, takich jak 13. i 14. emerytura czy „Rodzina 800+”.

Polski sąd pyta TSUE o WIBOR w umowach kredytu sprzed 2018 roku. Czy to będzie „orzecznicza bomba”?
09 paź 2025

Zapamiętajmy datę 25 września 2025 roku, gdyż może ona być jedynym z kamieni milowych spraw dotyczących kredytów ze zmienną stopą procentową opartą na WIBOR. Tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpoznający sprawę o sygn. akt XXVIII C 22943/22, postanowił zadać Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne, które mogą okazać się przełomowe dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy przed 1 stycznia 2018 roku.
Czy to koniec z promocjami skłaniającymi klientów do kupowania dużej ilości piwa, np. 5 puszek + 5 gratis? Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
09 paź 2025

Wszystko zaczęło się od alkotubek, a teraz całkiem możliwe, że już w 2026 r. będzie koniec z promocjami skłaniającymi klientów do kupowania dużej ilości piwa, np. 5 puszek + 5 gratis. Nie wiadomo natomiast co ze sprzedażą alkoholu na stacjach benzynowych. Wciąż trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - propozycji jest dużo, stanowiska są zróżnicowane a resort zdrowia próbuje wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie dla konsumentów ale i przedsiębiorców.

