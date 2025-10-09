REKLAMA

Ustawa o asystencji osobistej wchodzi w życie. Co czeka osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?

Ustawa o asystencji osobistej wchodzi w życie. Co czeka osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?

09 października 2025, 08:59
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
Ustawa o asystencji osobistej wchodzi w życie. Co czeka osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?
Projekt ustawy o asystencji osobistej to ogromny krok w kierunku niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. Ma zastąpić niestabilne programy (jak AOON) systemową regulacją. Nowa ustawa, przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów we wrześniu 2025 r., wprowadza pełną indywidualizację wsparcia, którego wymiar może sięgnąć nawet 240 godzin miesięcznie. Sprawdź, co ta rewolucja oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich.

Systemowe uregulowanie asystencji osobistej

Projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami to bardzo ważny moment w realizacji prawa do niezależnego życia osób wymagających intensywnego wsparcia (persons with high-support needs). Usługa asystencji osobistej polega na indywidualnym wsparciu w wykonywaniu codziennych czynności. Jej celem jest aktywne włączenie i pełny udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym oraz zawodowym.

Dlaczego dotychczasowy system asystencji osobistej był niewystarczający?

Istniejące do tej pory rozwiązania (np. roczny Program AOON) nie zapewniały trwałych i powszechnych warunków realizacji usługi, ponieważ były oparte na rozwiązaniach o charakterze konkursowym czy regionalnym. W efekcie dostęp do wsparcia był nierówny.

Realizacja międzynarodowych zobowiązań

Wprowadzenie systemowej ustawy jest również realizacją prawa osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia i pełnego włączenia w społeczność lokalną, zawartego w art. 19 Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r.

Zobacz również:

Aktualna sytuacja i kluczowe problemy asystencji osobistej

Potrzeba systemowych rozwiązań jest podyktowana kilkoma kluczowymi problemami, które dotykają blisko 1,2 miliona osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w Polsce.

Konsekwencje braku systemowych regulacji

Brak stabilności: Finansowanie usług asystenckich jedynie w ramach programów ze środków Funduszu Solidarnościowego skutkuje brakiem pewności dostępu do usługi i niechęcią do świadczenia jej przez asystentów.

Brak alternatyw: Osoby wymagające bardzo intensywnego wsparcia (high-support needs) często nie mają realnych i stabilnych alternatyw dla zamieszkania w instytucjach całodobowych (jak DPS czy ZOL).

Obciążenie dla opiekunów: Brak systemowego wsparcia znacząco obciąża rodziny i opiekunów, dla których wspieranie bliskich w życiu codziennym staje się często jedyną rolą społeczną.

Kluczowe cele nowej ustawy o asystencji osobistej

Projekt ustawy o asystencji osobistej ma na celu wprowadzenie rozwiązań systemowych, które:

  • Zapewnią stabilność i powszechność dostępu do usług asystencji osobistej.
  • Umożliwią zwiększenie poziomu niezależności i komfortu życia codziennego.
  • Zapewnią wsparcie dla rodzin i opiekunów, pozwalając im na podjęcie aktywności zawodowej.

III. Istota i wymiar nowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Zakłada się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających precyzyjne kierowanie usługi do osób z niepełnosprawnościami, adekwatnie do ich potrzeb.

Indywidualizacja wsparcia: od 30 do 240 godzin

Zakres przyznawanych użytkownikowi godzin usług asystenckich będzie się wahać od 30 do 240 godzin miesięcznie.

W najniższych wymiarach usługa będzie świadczona tylko przez kilka godzin w tygodniu, co wspiera głównie aktywność zawodową opiekunów.

Jak będzie ustalany wymiar wsparcia?

Ustalanie prawa do asystencji osobistej odbywać się będzie poprzez złożenie wniosku do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Podstawą będzie wystandaryzowany proces oceniania potrzeb, bazujący na:

  • Formularzu samooceny potrzeb.
  • Wywiadzie w miejscu zamieszkania.
  • Obserwacji osoby z niepełnosprawnością.
  • Rola Zespołu ds. ustalania prawa do asystencji

Na tej podstawie Zespół ds. ustalania prawa do asystencji osobistej (składający się z dwóch przeszkolonych i certyfikowanych członków) będzie wypełniał Formularz, który umożliwi:

  • Zróżnicowanie liczby godzin w zależności od potrzeb.
  • Zróżnicowanie stawek dla asystenta z racji na szczególne potrzeby użytkownika (np. komunikacja wspomagająca, zachowania trudne).
  • Ostateczna decyzja będzie miała charakter decyzji administracyjnej, od której będzie przysługiwało odwołanie.

Kluczowe elementy i mechanizmy projektu ustawy o asystencji osobistej

Projekt zakłada wprowadzenie mechanizmów, które zapewnią elastyczność i kontrolę nad realizacją usługi.

Gwarancja powszechności i realizacji

Rozwiązaniem gwarantującym powszechność usługi będzie zobligowanie samorządu powiatowego do zapewnienia form jej realizacji. Powiat będzie mógł wykonywać usługę we własnym zakresie, zlecić jej wykonanie podmiotom pozarządowym lub dopuścić samozarządzanie asystencją osobistą przez użytkownika.

Swoboda wyboru asystenta

Jednym z fundamentów projektu jest swoboda wyboru przez osobę z niepełnosprawnością podmiotu świadczącego dla niej usługę oraz gwarancja swobody wyboru samego asystenta. Użytkownik ma prawo wyboru spośród co najmniej dwóch kandydatów wskazanych przez organizację lub powiat.

Wymagania i certyfikacja

System wymagań dla asystentów obejmie odpowiednie szkolenia i weryfikację posiadania kwalifikacji. Organizacje pozarządowe chcące świadczyć usługi będą podlegały certyfikacji, która obejmie potencjał, organizację i bezpieczeństwo realizacji usługi.

System rozliczeń i finansowania

Rozliczenia będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na bazie informacji zatwierdzanych w systemie informatycznym.

Zasada będzie płatność za faktycznie zrealizowane usługi (z zaliczkowaniem).

Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wykorzystać przyznany wymiar asystencji osobistej w określonym czasie, co zapewni niezbędną elastyczność wsparcia.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r..

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wiek emerytalny kobiety w górę? To tylko pierwszy krok do koniecznych zmian!
09 paź 2025

Wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest raczej nieuniknione, a w przyszłości może czekać nas jego dalsze podnoszenie. To jest efekt zmian demograficznych oraz wyzwań ekonomicznych, z którymi musi zmierzyć się system emerytalny w Polsce. Co nas czeka?
Ustawa o asystencji osobistej wchodzi w życie. Co czeka osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?
09 paź 2025

Projekt ustawy o asystencji osobistej to ogromny krok w kierunku niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. Ma zastąpić niestabilne programy (jak AOON) systemową regulacją. Nowa ustawa, przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów we wrześniu 2025 r., wprowadza pełną indywidualizację wsparcia, którego wymiar może sięgnąć nawet 240 godzin miesięcznie. Sprawdź, co ta rewolucja oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich.
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w 2026 r. Jakie zmiany w programie i jak złożyć wniosek o wsparcie?
09 paź 2025

W 2026 r. program "Asystent osobisty" wchodzi w okres przejściowy. Resortowy AOON 2026 nadal bazuje na stopniach niepełnosprawności, ale przygotowuje grunt pod Ustawową Asystencję z 2027 r., powiązaną z punktami PPW. Nowe wytyczne zwiększają limity do 840 godzin rocznie i stawiają na elastyczność. Sprawdź, jak złożyć wniosek i wykorzystać wsparcie asystenta.
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
08 paź 2025

Przepisy prawa podatkowego są szczególnie skomplikowane i bardzo często się zmieniają, co sprawia, że ciężko za nimi nadążyć. Przewidują one jednak szereg rozmaitych ulg i preferencji dla emerytów. Warto zatem zapoznać się z ich zasadami, pozwalają one bowiem zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Wyjaśniamy, z jakich ulg mogą skorzystać emeryci i co zmieni się dla nich w 2026 roku?

Stopy procentowe NBP 2025: w październiku obniżka o 0,25 pkt proc.
08 paź 2025

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 7-8 października 2025 r. postanowiła obniżyć wszystkie stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego. Stopa referencyjna wynosić będzie od 9 października 2025 r. 4,50 proc. - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja RPP nie była zaskoczeniem dla większości analityków finansowych i ekonomistów, którzy najczęściej oczekiwali właśnie takiej obniżki.
Prezydent zapomniał o emerytach? Jest apel o zwolnienie z PIT rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci
09 paź 2025

Do Sejmu trafiła petycja BKSP-155-X-651/25, której autorem jest Adam Nycz. Dokument dotyczy zwolnienia przychodów z tytułu otrzymywanych emerytur z ZUS przez rodziców, którzy wychowali co najmniej dwójkę dzieci, z podatku dochodowego od osób fizycznych.
W październiku 2025 r. RPP obniżyła stopy procentowe. O ile i kiedy spadną raty kredytów?
08 paź 2025

W dniu 8 października 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe. Stopa referencyjna będzie wynosić od jutra (9 października) 4,5%. To oczywiście dobra wiadomość dla osób spłacających lub planujących zaciągnąć kredyt hipoteczny. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że w przypadku kredytu na kwotę 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat rata spadnie o kolejne 83 zł. Łącznie, po czterech tegorocznych obniżkach, zmniejszy się o 458 zł – z 3 651 zł do 3 193 zł. Jeszcze większą obniżkę, bo wynoszącą 838 zł, można uzyskać poprzez refinansowanie kredytu z 2022 r. z oprocentowaniem 9%.
273,00 złote dodatku do emerytury. Trzeba złożyć dokumenty, wypłata do 15 dnia miesiąca. Tym razem nie wypłaca ZUS
08 paź 2025

Po złożeniu tego wniosku emeryci mogą dostać co miesiąc dodatkowe świadczenie w wysokości 273 złotych. Trzeba spełnić określone warunki. Pieniędzy nie wypłaca ZUS, a trafiają one na konto do 15 dnia miesiąca.

Wojsko to nie tylko mundur, pieniądze i doświadczenie. Po zwolnieniu ze służby żołnierzom przysługują konkretne uprawnienia
08 paź 2025

Młodzi ludzie obecnie przychylniej niż przed laty patrzą na służbę wojskową. Do jej podjęcia zachęcają ich kampanie społeczne i warunki finansowe. Jednak jakie są pozostałe konsekwencje służby wojskowej dla późniejszej kariery cywilnej?
500+ dla seniora, wszystko co musisz wiedzieć o nowym świadczeniu. Wnioski można składać już od 3 listopada 2025 r.
08 paź 2025

Rząd w celu wykluczenia ubóstwa energetycznego wprowadził od 30 września ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. W związku z podwyżkami cen ogrzewania systemowego (nawet o 80-90%), ustawodawca postanowił wesprzeć najuboższe gospodarstwa. Jednocześnie ustawodawca scedował obsługę wniosków dot. bonu ciepłowniczego na gminy.

