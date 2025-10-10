Od 2026 roku rząd otwiera się na tysiące nowych beneficjentów w zakresie świadczenia wspierającego. Nawet 4730 zł miesięcznie bez podatku i bez kryterium dochodowego trafi prosto do osób z niepełnosprawnością. Nie wiesz, czy się kwalifikujesz i jak zdobyć nawet 100 punktów WZON? Sprawdź, jak krok po kroku złożyć wniosek i uniknąć utraty wsparcia.

Wysokość świadczenia nie jest stała, lecz ściśle uzależniona od liczby punktów otrzymanych w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Im wyższa punktacja, tym wyższa kwota świadczenia. Wzrost renty socjalnej, do której świadczenie jest powiązane, sprawia, że maksymalne wypłaty będą bardzo wysokie. Zobacz, kto dokładnie skorzysta na nowym etapie wdrożenia i jak przejść przez biurokratyczny proces bez pomyłek.

Czym jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to nowy rodzaj pomocy, wprowadzony ustawą z dnia 7 lipca 2023 r., mający na celu wspieranie autonomii osób z niepełnosprawnościami. W przeciwieństwie do dotychczasowych świadczeń, które często były wypłacane opiekunom, to świadczenie trafia bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Jest to kluczowy element deinstytucjonalizacji opieki w Polsce.

Główna zasada świadczenia wspierającego to uzależnienie wysokości wsparcia od poziomu potrzeby wsparcia, a nie od stopnia niepełnosprawności. Poziom ten jest ustalany przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) w skali od 70 do 100 punktów.

Harmonogram wdrażania. Kiedy i kto dostanie pieniądze?

Wprowadzanie świadczenia wspierającego zostało podzielone na trzy etapy, a rok 2026 jest kluczowy, ponieważ program obejmie największą grupę osób.

Harmonogram wdrożenia wygląda następująco:

Etap I ruszył 1 stycznia 2024 r. i obejmuje osoby z wymaganym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 punktów.

Etap II rozpoczął się 1 stycznia 2025 r. dla osób z poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów.

Etap III nastąpi 1 stycznia 2026 r. i dotyczy osób z wynikiem od 70 do 77 punktów.

Trzeci etap (2026 r.) jest szczególnie ważny, ponieważ obejmie osoby z najniższą punktacją uprawniającą do świadczenia wspierającego, czyli te, które dotychczas miały najmniejsze szanse na uzyskanie dodatkowej pomocy finansowej z powodu swojej relatywnie niższej potrzeby wsparcia. Osoby z tej grupy powinny już teraz przygotować się do złożenia wniosków.

Świadczenie wspierające 2026. Prognozowane kwoty

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z kwotą renty socjalnej. Świadczenie stanowi określony procent tej renty. Biorąc pod uwagę prognozowaną waloryzację, można oszacować, jakie kwoty trafią do beneficjentów w 2026 roku.

Prognozuje się, że renta socjalna w 2026 roku wyniesie około 2150 zł brutto. Poniżej przedstawiamy szacowane kwoty świadczenia w 2026 roku, w zależności od liczby punktów WZON:

Osoby z poziomem potrzeby wsparcia 95 – 100 punktów otrzymają 220% renty, co szacunkowo daje około 4730 zł miesięcznie.

Dla 90 – 94 punktów świadczenie wyniesie 180% renty, czyli około 3870 zł.

Przy poziomie 85 – 89 punktów będzie to 120% renty, co daje około 2580 zł.

Osoby z 80 – 84 punktami otrzymają 80% renty, czyli około 1720 zł.

Dla 75 – 79 punktów kwota wyniesie 60% renty, co daje około 1290 zł.

Osoby z najniższej grupy, posiadające 70 – 74 punkty, otrzymają 40% renty, czyli około 860 zł.

Wniosek jest prosty: osoby, które otrzymają najwyższą punktację (powyżej 95 punktów), mogą liczyć na świadczenie w wysokości bliskiej 4730 zł miesięcznie. Z kolei beneficjenci z najniższej, wchodzącej w 2026 roku grupy (70-74 punkty), otrzymają około 860 zł. Nawet najniższa kwota stanowi jednak znaczące wsparcie, które jest całkowicie wolne od podatku.

Jak krok po kroku złożyć wniosek o świadczenie wspierające w 2026 roku?

Procedura ubiegania się o świadczenie wspierające jest dwuetapowa i wymaga ścisłego przestrzegania kolejności.

Krok 1: Wniosek do WZON o ustalenie potrzeby wsparcia

Zanim złożysz wniosek do ZUS, musisz uzyskać decyzję o poziomie potrzeby wsparcia z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji: Osoba niepełnosprawna (lub jej pełnomocnik) składa wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Do wniosku dołącza się kwestionariusz oceny (określany jako Kwestionariusz B).

2. Ocena funkcjonalna (Skala FIM i/lub Barthel): WZON przeprowadzi ocenę stanu funkcjonalnego osoby niepełnosprawnej, biorąc pod uwagę jej zdolność do wykonywania czynności życia codziennego.

3. Wydanie decyzji WZON: WZON wydaje decyzję, w której ustala punktowy poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 punktów). Jest to kluczowy dokument, który musisz zachować.

Krok 2: Wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia

Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji z WZON, możesz wystąpić do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

1. Forma elektroniczna: Wniosek o świadczenie wspierające (formularz SWN) składa się wyłącznie elektronicznie. Możesz to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), aplikację mobilną ZUS lub portal Emp@tia.

2. Załącznik: Do wniosku SWN musisz dołączyć kopię decyzji WZON.

3. Wypłata: ZUS ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Pieniądze są wypłacane co miesiąc na wskazane konto bankowe.

Świadczenie wspierające a świadczenie pielęgnacyjne

Wprowadzenie świadczenia wspierającego stawia opiekunów osób niepełnosprawnych przed trudnym wyborem. Nowe przepisy wprowadziły zasadę, że świadczenie wspierające i świadczenie pielęgnacyjne nie mogą być pobierane jednocześnie.

Dylemat: Jeśli osoba z niepełnosprawnością zacznie pobierać świadczenie wspierające (zwłaszcza to niższe, np. 70-74 punkty), jej opiekun traci prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (które w 2026 roku również będzie podwyższone).

• Dla opiekunów, którzy już pobierali świadczenia opiekuńcze (na starych zasadach): Zachowują oni swoje prawo, jeśli osoba niepełnosprawna nie zdecyduje się na świadczenie wspierające.

• Dla nowych opiekunów: Od 2026 roku muszą podjąć świadomą decyzję, które świadczenie jest bardziej opłacalne dla całej rodziny.

Rodziny muszą przeliczyć, czy suma świadczenia pielęgnacyjnego pobieranego przez opiekuna (które jest niższe, ale gwarantowane) jest bardziej korzystna niż kwota świadczenia wspierającego (która jest różna, ale idzie do osoby z niepełnosprawnością, zwiększając jej niezależność). Dla osób z niepełnosprawnościami o najwyższej punktacji (ponad 90 punktów), świadczenie wspierające jest zdecydowanie bardziej opłacalne.

Orzecznictwo i zmiany proceduralne na 2026 rok

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej sygnalizowało prace nad dalszym usprawnieniem procesu orzekania. Choć cel to wprowadzenie jednolitego systemu orzecznictwa, w 2026 roku nadal będziemy posługiwać się systemem dwutorowym: orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (wydawanym przez powiatowe zespoły) i decyzją o poziomie potrzeby wsparcia (wydawaną przez WZON).

Ważne dla beneficjentów z 2026 r. (70-77 pkt): Nawet jeśli masz już orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, musisz złożyć wniosek do WZON o decyzję o potrzebie wsparcia. Bez tego nowego dokumentu ZUS nie wypłaci świadczenia.

Rok 2026 jest przełomowy dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Świadczenie wspierające, osiągając pełną skalę wdrożenia, oferuje realne wsparcie finansowe, z kwotami sięgającymi blisko 5000 zł dla osób z najwyższą potrzebą wsparcia. Kluczem do sukcesu jest jednak zrozumienie dwuetapowej procedury (WZON, a następnie ZUS) i świadoma decyzja dotycząca rezygnacji ze świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz świadczenia wspierającego.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429 ze zm.)

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. z 2023 r. poz. 2732)