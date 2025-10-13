REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Więcej elastyczności, mniej biurokracji. MSWiA reformuje system ochrony ludności

Więcej elastyczności, mniej biurokracji. MSWiA reformuje system ochrony ludności

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 października 2025, 08:08
Katarzyna Kania
Prawnik
Schron; pieniądze
Więcej elastyczności, mniej biurokracji. MSWiA reformuje system ochrony ludności
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, który ma usprawnić zarządzanie środkami finansowymi oraz uporządkować przepisy dotyczące miejsc doraźnego schronienia. Zmiany mają charakter systemowy i wpisują się w szerszy proces modernizacji krajowego systemu bezpieczeństwa.

rozwiń >

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, który ma usprawnić zarządzanie środkami finansowymi oraz uporządkować przepisy dotyczące miejsc doraźnego schronienia. Zmiany mają charakter systemowy i wpisują się w szerszy proces modernizacji krajowego systemu bezpieczeństwa.

REKLAMA

REKLAMA

Elastyczne zarządzanie środkami jako odpowiedź na nowe zagrożenia

W centrum projektowanych zmian znajduje się potrzeba wprowadzenia większej elastyczności w zarządzaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu ochrony ludności. MSWiA dostrzega, że obecne mechanizmy finansowania są niewystarczająco responsywne względem rosnącej liczby zagrożeń – zarówno tych o charakterze naturalnym, jak i antropogenicznym. Wobec tego, projekt przewiduje modyfikację zasad przyznawania i redystrybucji środków, tak aby proces ich przekazywania instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo był bardziej dynamiczny, skoordynowany i adekwatny do sytuacji.

Nowelizacja ma pozwolić na szybsze uruchamianie środków w sytuacjach nagłych oraz lepsze dostosowanie wydatkowania funduszy do realnych potrzeb jednostek realizujących zadania ochronne. Zmiana ta stanowi odpowiedź na wielokrotnie podnoszone w środowisku samorządowym i eksperckim postulaty dotyczące ograniczenia zbędnych procedur oraz umożliwienia szybszego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Odejście od ustawy o pożytku publicznym: więcej możliwości dla wykonawców zadań publicznych

Istotnym elementem nowelizacji jest również planowane wyłączenie stosowania ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wobec dotacji udzielanych podmiotom realizującym zadania ochrony ludności. W praktyce oznacza to znaczne uproszczenie formalności dla organizacji, które współuczestniczą w działaniach z zakresu ochrony i bezpieczeństwa – szczególnie w obszarach takich jak ratownictwo, zarządzanie kryzysowe czy logistyka humanitarna.

REKLAMA

Obecnie ustawa o pożytku publicznym, choć pełni ważną funkcję regulacyjną, w wielu przypadkach nakłada na organizacje ubiegające się o środki publiczne obowiązki formalne, które są nieadekwatne do sytuacji kryzysowych. Rezygnacja z jej stosowania w tym konkretnym obszarze pozwoli na zwiększenie dostępności finansowania dla podmiotów posiadających rzeczywiste kompetencje, doświadczenie i zaplecze organizacyjne, nawet jeśli nie spełniają one kryteriów przewidzianych w ustawie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Miejsca doraźnego schronienia – nowe definicje, nowe obowiązki

Drugim kluczowym obszarem zmian są przepisy dotyczące miejsc doraźnego schronienia (MDS). W projekcie nowelizacji przewidziano doprecyzowanie i uporządkowanie definicji oraz zasad związanych z identyfikacją, ewidencjonowaniem i adaptacją obiektów, które mogą pełnić funkcję tymczasowych miejsc ochrony dla ludności cywilnej.

Dotychczasowe przepisy nie precyzowały w sposób wystarczający, które obiekty mogą zostać zakwalifikowane jako miejsca doraźnego schronienia, a które jedynie jako „obiekty przydatne” do ich zorganizowania. Takie niejasności prowadziły do rozbieżności interpretacyjnych na poziomie lokalnym, co skutkowało brakiem spójnej bazy danych oraz trudnościami w planowaniu przestrzennym i operacyjnym.

W projekcie nowelizacji przewidziano obowiązek tworzenia jednolitego rejestru lokalizacji przeznaczonych do organizowania MDS oraz jasno określono wymogi, jakie muszą spełniać obiekty uznane za odpowiednie do pełnienia tej funkcji. Taka standaryzacja pozwoli nie tylko na lepsze przygotowanie struktur obrony cywilnej, lecz także na budowanie realistycznych scenariuszy reagowania kryzysowego w miastach i gminach.

Kontrole obiektów podziemnych zyskają nowe ramy prawne

Szczególne miejsce w nowelizacji zajmuje kwestia kondygnacji podziemnych w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnej. Nowe przepisy przewidują rozszerzenie kompetencji organów nadzoru budowlanego w zakresie kontroli takich obiektów pod kątem możliwości ich adaptacji na miejsca doraźnego schronienia.

Do tej pory brakowało jednoznacznych podstaw prawnych do przeprowadzania takich ocen, co prowadziło do sytuacji, w których potencjalnie przydatne przestrzenie pozostawały poza systemem przygotowań obrony cywilnej. Dzięki wprowadzeniu nowego reżimu kontrolnego możliwe będzie systematyczne analizowanie stanu technicznego, wyposażenia i dostępności podziemi – nie tylko w nowopowstających obiektach, ale również w budynkach istniejących.

Porządkowanie ewidencji i tworzenie mapy schronów w Polsce

Projekt zakłada również uporządkowanie systemu ewidencjonowania miejsc doraźnego schronienia. Obecnie funkcjonujące rejestry są niepełne, często nieaktualne i niepowiązane ze sobą systemowo. Brakuje także jednolitego standardu w zakresie kwalifikacji obiektów i przypisywania im funkcji ochronnych.

Nowelizacja ma na celu stworzenie spójnej, cyfrowej bazy danych, która umożliwi nie tylko lokalizację MDS-ów na poziomie gminy czy powiatu, ale również ocenę ich pojemności, dostępności oraz zgodności z normami bezpieczeństwa. Będzie to również podstawowe narzędzie w zarządzaniu kryzysowym – umożliwiające szybkie planowanie ewakuacji oraz rozmieszczenia ludności w przypadku zagrożenia.

Nowe obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków

Rozszerzeniu ulegnie również katalog podmiotów, które mogą być zobowiązane do udostępnienia informacji na temat obiektów budowlanych w kontekście ich potencjalnego wykorzystania jako MDS. Oznacza to, że nie tylko jednostki administracji publicznej, ale również właściciele prywatni czy zarządcy wspólnot mieszkaniowych będą zobowiązani do współpracy z organami nadzoru budowlanego.

Wprowadzenie takiego obowiązku może wiązać się z koniecznością dostosowania niektórych budynków do minimalnych wymogów bezpieczeństwa, co w dłuższej perspektywie przełoży się na zwiększenie odporności infrastruktury cywilnej w całym kraju.

Reforma w kontekście szerszej strategii bezpieczeństwa państwa

Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej nie jest odosobnionym aktem legislacyjnym. Stanowi ona część szerszego procesu modernizacji krajowego systemu bezpieczeństwa, w którego skład wchodzą także zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, wzmocnienie roli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rozwój cyfrowych systemów ostrzegania oraz wzrost kompetencji samorządów w zakresie reagowania kryzysowego.

Celem tych działań jest budowa spójnego, nowoczesnego systemu ochrony ludności, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom XXI wieku – zarówno tym wynikającym z zagrożeń militarnych, jak i katastrof naturalnych, awarii infrastruktury krytycznej czy działań hybrydowych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Harmonogram legislacyjny MSWiA

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w czwartym kwartale 2025 roku. Oznacza to, że proces legislacyjny wkracza w fazę finalną, a jego zakończenie i wejście w życie nowych przepisów może nastąpić już na początku 2026 roku. Biorąc pod uwagę skalę i znaczenie proponowanych zmian, można oczekiwać, że nowelizacja stanie się jednym z kluczowych elementów modernizacji systemu ochrony ludności w Polsce w najbliższych latach.

Powiązane
Zasoby ochrony ludności. 16 września 2025 r. weszły w życie nowe przepisy
Zasoby ochrony ludności. 16 września 2025 r. weszły w życie nowe przepisy
MSWiA: Schrony w Polsce. Stan na dziś (1000 obiektów) i plany na przyszłość wydania 5 mld zł na schrony
MSWiA: Schrony w Polsce. Stan na dziś (1000 obiektów) i plany na przyszłość wydania 5 mld zł na schrony
Schron lub miejsce doraźnego schronienia pod każdym nowym blokiem? Deweloperzy: ceny wzrosną o kilkaset złotych na 1 metrze kw.
Schron lub miejsce doraźnego schronienia pod każdym nowym blokiem? Deweloperzy: ceny wzrosną o kilkaset złotych na 1 metrze kw.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kończy się czas na złożenie tego zaświadczenia. Stawką może być nawet 1800 złotych. Sprawdź, co zrobić, by nie stracić pieniędzy
13 paź 2025

Wrzesień i październik to miesiące, w których rozpoczynają się nowy rok szkolny i nowy rok akademicki. Dla wielu uczniów i studentów oznacza to konieczność dopełnienia formalności związanych z potwierdzeniem w odpowiednich organach, że kontynuują naukę. Stawką może być nawet 1800 złotych.
Wyrzucasz zużyte baterie lub żarówki do zwykłych odpadów? Może Cię to kosztować nawet 5000 zł
12 paź 2025

Czy czasami przez roztargnienie albo z wygody wyrzuciłeś zużyte baterie, lub przepalone żarówki, w tym LED, do zwykłych pojemników na odpady segregowane, albo do odpadów zmieszanych? Okazuje się, że taka z pozoru niewinna czynność może Cię kosztować nawet 5000 zł!
Nie popełnij tego błędu w 2026 r.: Te 3 miesiące to pułapka! ZUS obniży Twoją emeryturę, jeśli złożysz wniosek w złym terminie
12 paź 2025

Przejście na emeryturę to jedna z najważniejszych decyzji finansowych, a wybór miesiąca złożenia wniosku do ZUS w 2026 r. będzie miał kluczowe znaczenie. Jeśli popełnisz błąd i złożysz wniosek w marcu, kwietniu lub maju, stracisz nawet kilkaset złotych rocznie! To efekt mechanizmu waloryzacji, który co roku faworyzuje wnioski złożone w lutym i lipcu. Sprawdź, dlaczego te trzy miesiące stanowią pułapkę dla przyszłych emerytów i jak zyskać na prognozowanej waloryzacji 4,88%.
4800 zł dodatku dla matek od ZUS. Kto dostanie matczyną emeryturę i jak złożyć wniosek?
12 paź 2025

Matczyna Emerytura (RŚU) gwarantuje minimalne świadczenie (ok. 1780 zł brutto) matkom, które wychowały czworo lub więcej dzieci i nie wypracowały stażu. Maksymalny dodatek roczny to 4800 zł. Świadczenie przysługuje od 60. roku życia matki i wymaga złożenia wniosku w ZUS, gdyż nie jest przyznawane automatycznie.

REKLAMA

Luka w przepisach: Osoba niepełnosprawna w domu z opieką. Koszt 3000 zł. Nie można 3000 zł pokryć z świadczenia wspierającego
11 paź 2025

Przykład: Osoba niepełnosprawna (stopień znaczny) jest pod opieką całodobową w specjalnym ośrodku. Opłata miesięczna za dom opieki wynosi 4000 zł. Nie można pokryć kosztu 4000 zł ze świadczenia wspierającego. Ten zakaz jest bez sensu. I na tym polega luka w przepisach
Wystarczy 200 zł i możesz mieć wpisane nowe uprawnienia w prawo jazdy bez kosztownego kursu – chodzi o kod 96
11 paź 2025

Kursy na prawo jazdy lub poszerzenie uprawnień od wielu lat systematycznie drożeją – niemal co roku można się spodziewać korekty cen w górę. Ale jest pewien rodzaj uprawnienia, które możesz nabyć bez konieczności odbywania kosztownego kursu – musisz tylko zapłacić 200 zł i od razu przystępujesz do egzaminu, tzn. w najbliższym wolnym terminie w ośrodku egzaminowania.
2 mln kapitału i życie z odsetek w 2025 r. Ile musisz odłożyć, żeby rzucić pracę? Najnowsze wyliczenia
11 paź 2025

Seniorzy 75+ mogą liczyć na znaczną podwyżkę świadczeń! Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS, wzrośnie do 364,59 zł miesięcznie (wzrost o ok. 16 zł). To pieniądze przyznawane z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. W artykule sprawdzisz, komu dokładnie przysługuje to świadczenie i jaka będzie dokładna waloryzacja.

ZUS zmienia zasady zwolnień lekarskich. 2 miliony L4 do weryfikacji. Kiedy ZUS Cię wezwie?
11 paź 2025

Liczba zwolnień lekarskich w Polsce dynamicznie rośnie, zwłaszcza z powodu zaburzeń psychicznych. ZUS w odpowiedzi na ten trend intensyfikuje kontrole, a prognozy mówią nawet o 2 milionach weryfikacji L4. Zakład ma prawo skontrolować Cię formalnie i merytorycznie (badanie u orzecznika). Jeśli masz L4 na depresję lub lęki, musisz ściśle przestrzegać zaleceń, bo w razie naruszenia ZUS może cofnąć zasiłek chorobowy za cały okres.

REKLAMA

Emerytura stażowa 3500 zł od ZUS. Kto dostanie ją już w 2026 r.? Jest warunek 38 lub 39 lat pracy
11 paź 2025

Emerytury stażowe to długo oczekiwana reforma umożliwiająca wcześniejsze przejście na odpoczynek osobom z długim stażem pracy (bez czekania na 60/65 lat). Projekt ma wejść w życie w 2026 r. Wiele wskazuje, że minimalne świadczenie wyniesie około 3500 zł. Kluczowy warunek to 38 lat stażu dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn oraz fakt, że emerytura musi być wyższa niż minimalna.
688,00 złotych – co najmniej tyle podatku zapłaci pracownik, który dostanie od pracodawcy prezent. O jakie przypadki chodzi?
11 paź 2025

Wręczenie pracownikowi prezentu (np. bonu, nagrody rzeczowej) z punktu widzenia prawa nie jest miłym gestem, lecz opodatkowanym przychodem. Pracownik może być zmuszony do zapłaty co najmniej 688 zł podatku i składek ZUS od prezentu o wartości 2000 zł. Kluczowe jest, czy prezent pochodzi z Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – tylko to daje szansę na uniknięcie wysokiego obciążenia.

REKLAMA