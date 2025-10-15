W środę, 15 października 2025 r., miało odbyć się pierwsze czytanie projektów ustaw o związkach partnerskich złożonych przez Lewicę. Tymczasem wiceprezes PSL Urszula Pasławska ogłosiła, że takich ustaw nie będzie. Koalicja rządowa zapowiada jednak nowy projekt – ustawę regulującą i chroniącą związki nieformalne.

Po ponad roku od pojawienia się rządowych zapowiedzi dotyczących ustawy o związkach partnerskich, temat nabrał nowego kierunku. Choć projekty Lewicy trafiły do Sejmu i miały być omawiane 15 października, koalicja rządowa postanowiła zmienić strategię. Wiceprezes PSL Urszula Pasławska poinformowała, że zamiast ustawy o związkach partnerskich powstanie nowy akt prawny – regulujący i chroniący osoby żyjące w związkach nieformalnych. Szczegóły mają zostać przedstawione w piątek, 17 października, podczas konferencji.

REKLAMA

REKLAMA

Projekty Lewicy utknęły w rządzie, potem trafiły do Sejmu

W lipcu 2024 r., w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy wprowadzającej ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich oraz projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Jednakże utknęły one na etapie prac w stałym Komitecie przy Radzie Ministrów. W związku z czym, w czerwcu 2025 r. klub Lewicy złożył w Sejmie poselski projekt ustawy o związkach partnerskich (druk nr 1457) oraz poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 1458). 10 lipca 2025 r. oba projekty zostały skierowane do I czytania w Sejmie. To zaś miało odbyć się w środę, 15 października 2025 r. Projekty te zakładały wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej instytucji – związku partnerskiego, w tym m.in. określenia: zasad zawarcia związku partnerskiego, jego rozwiązania, ustania z innej przyczyny, lub unieważnienia, praw i obowiązków osób w związku partnerskim, a także stosunków majątkowych między tymi osobami. Zgodnie z projektem, związek partnerski miał być zawarty, gdy dwie osoby, bez względu na płeć, jednocześnie obecne przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, złożą zgodne oświadczenia o zawarciu tego związku. Kierownik urzędu stanu cywilnego rejestruje zawarcie związku partnerskiego.

Polecamy: Kalendarz 2026

Pasławska: Nie będzie ustawy o związkach partnerskich

Nie będzie ustawy o związkach partnerskich – powiedziała w środę, 15 października 2025 r. w radiu ZET wiceprezes PSL Urszula Pasławska. Przekazała, że będzie ustawa, która reguluje i ochrania związki nieformalne. Dodała, że formuła oraz zasady regulacji i ochrony związków nieformalnych zostaną przedstawione na najbliższej konferencji, która odbędzie się w piątek, po głosowaniach. Projekt ten przedstawić ma prezes PSL, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprezes PSL Urszula Pasławska, sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula.

REKLAMA

Nowy projekt: ochrona prawna związków nieformalnych

Także w środę, na platformie X pojawił się wpis Lewicy, na którym poinformowano o wypracowaniu porozumienia dotyczącego formalizacji związków. „Mamy to! Wspólnie wypracowaliśmy dobre porozumienie dot. formalizacji związków, których dziś Państwo nie widzi. Usiedliśmy do stołu, każdy ze swoją propozycją i mamy tego efekt! Już w najbliższy piątek, ogłosimy nazwę i szczegóły ustawy. Śledźcie nasze media społecznościowe!” – przekazano we wpisie. Do wpisu dołączony był filmik z udziałem wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, sekretarza stanu w KPRM Katarzyny Kotuli, wiceprzewodniczącej PSL Urszuli Pasławskiej oraz wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kotula poinformowała, że koalicja doszła do porozumienia w sprawie uregulowania kwestii dotyczącej ochrony prawnej osób żyjących w związkach nieformalnych. Koalicję 15 października łączy to, że chcemy ułatwiać ludziom życie. Dlatego usiedliśmy do stołu, każdy ze swoją propozycją i osiągnęliśmy dobre porozumienie – powiedział Kosiniak-Kamysz. Pasławska dodała, że projekt jest przemyślany, praktyczny i odpowiada potrzebom społecznym.

W tej sprawie dochodzono do konsensusu w wielu krajach latami. Działamy krok po kroku. Wybieramy wszystko to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Ostatnia była Łotwa, teraz czas na Polskę – powiedział Czarzasty. Będzie to projekt godnościowy, ale także, taki, który gwarantuje bezpieczeństwo i prawną ochronę osób będących w związkach nieformalnych – powiedziała Kotula. Zapowiedziała, że w najbliższy piątek, tj. 17 października 2025 r. przedstawią szczegóły ustawy.