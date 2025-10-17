Nowość w sklepach. Mini-ziemniaki (nie więcej niż 28 milimetrów). Rząd uznał je za jadalne a nie odpad [projekt rozporządzenia]
Po obraniu pestka czereśni albo śliwki. Chyba, że wrzucisz do frytkownicy beztłuszczowej albo piekarnika parowego w „mundurkach”. Bo do takich urządzeń są przeznaczone takie ziemniaki. Rozporządzenie wyda Ministerstwo Rolnictwo – jest znany jego projekt. Ściślej to nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.
Popularne stają się samozbiory u rolników
Sytuacja na rynku ziemniaka w Polsce w połowie października 2025 roku jest dramatyczna dla rolników, co widać zarówno po relacjach z mediów, jak i danych rynkowych. Ceny skupu ziemniaków są rekordowo niskie. Na giełdach hurtowych stawki wynoszą tylko 20–25 groszy za kilogram, a w niektórych regionach nawet 5 groszy za kilogram! Za to w sklepach konsumenci płacą nawet 2–3 zł za kilogram – oznacza to, że różnica między tym, co otrzymuje rolnik, a ceną w sklepie sięga setek procentów. To efekt nadprodukcji i importu (konkurencyjnego dla polskiej produkcji).
Różnica między cenami warzyw u rolnika i w sklepie są tak duże, że popularne stają się więc samozbiory u rolników. Dotyczy to pomidorów (2 zł za kilogram), papryki (2 zł za kilogram) itd.
Dopuszczenie małych ziemniaków do handlu być może ułatwi zbyt rolnikom. Jak małe są to ziemniaki. Według norm wymiar podłużny to tylko 20 - 28 mm.
Dwie nowe definicje prawne ziemniaka jadalnego
Rząd planuje legalizację sprzedaży dwóch kategorii ziemniaków:
Kategoria nr 1) ziemniaki wczesne drobne (ziemniaki młode drobne)
Wielkość bulw:
1) średnica bulw okrągłych i
okrągłoowalnych
poprzeczna od
20 i mniejsza
niż 28 mm
2) średnica bulw podłużnych
poprzeczna od
20 i mniejsza
niż 28 mm
Definicja ustawowa - ziemniaki o bulwach drobnych zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu
Kategoria nr 2 ziemniaki wczesne drobne (ziemniaki młode drobne)
Definicja ustawowa - ziemniaki o bulwach drobnych zebranych po osiągnięciu pełnej dojrzałości o skórce skorkowaciałej, zwanych dalej ,,ziemniakami jadalnymi drobnymi”.
1) średnica bulw okrągłych i
okrągłoowalnych
poprzeczna od
20 i mniejsza
niż 35 mm
2) średnica bulw podłużnych
poprzeczna od
20 i mniejsza
niż 30 mm,
a podłużna
co najmniej
2 razy większa
od poprzecznej
Obie te kategorie do tej pory były odpadem. Rząd twierdzi podpierając się opiniami specjalistów i badaniami, że małych ziemniaków chcą konsumenci. Niedługo się przekonamy, czy to trafne rozpoznanie sytuacji.
Podstawa prawna: Nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.
