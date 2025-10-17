REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowość w sklepach. Mini-ziemniaki (nie więcej niż 28 milimetrów). Rząd uznał je za jadalne a nie odpad [projekt rozporządzenia]

Nowość w sklepach. Mini-ziemniaki (nie więcej niż 28 milimetrów). Rząd uznał je za jadalne a nie odpad [projekt rozporządzenia]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 października 2025, 11:08
[Data aktualizacji 17 października 2025, 11:33]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
W sklepach kupisz mini-ziemniaki (20 mm - 28 mm). Rząd uznał je za jadalne a nie odpad [projekt rozporządzenia]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Po obraniu pestka czereśni albo śliwki. Chyba, że wrzucisz do frytkownicy beztłuszczowej albo piekarnika parowego w „mundurkach”. Bo do takich urządzeń są przeznaczone takie ziemniaki. Rozporządzenie wyda Ministerstwo Rolnictwo – jest znany jego projekt. Ściślej to nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

Chyba, że wrzucisz do frytkownicy beztłuszczowej albo piekarnika parowego w „mundurkach”. Bo do tych urządzeń - tak wynika z projektu rozporządzenia - są przeznaczone małe ziemniaki.

REKLAMA

REKLAMA

Popularne stają się samozbiory u rolników

Sytuacja na rynku ziemniaka w Polsce w połowie października 2025 roku jest dramatyczna dla rolników, co widać zarówno po relacjach z mediów, jak i danych rynkowych. Ceny skupu ziemniaków są rekordowo niskie. Na giełdach hurtowych stawki wynoszą tylko 20–25 groszy za kilogram, a w niektórych regionach nawet 5 groszy za kilogram!​ Za to w sklepach konsumenci płacą nawet 2–3 zł za kilogram – oznacza to, że różnica między tym, co otrzymuje rolnik, a ceną w sklepie sięga setek procentów. To efekt nadprodukcji i importu (konkurencyjnego dla polskiej produkcji).

Różnica między cenami warzyw u rolnika i w sklepie są tak duże, że popularne stają się więc samozbiory u rolników. Dotyczy to pomidorów (2 zł za kilogram), papryki (2 zł za kilogram) itd.

Dopuszczenie małych ziemniaków do handlu być może ułatwi zbyt rolnikom. Jak małe są to ziemniaki. Według norm wymiar podłużny to tylko 20 - 28 mm.

REKLAMA

Dwie nowe definicje prawne ziemniaka jadalnego

Rząd planuje legalizację sprzedaży dwóch kategorii ziemniaków:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kategoria nr 1) ziemniaki wczesne drobne (ziemniaki młode drobne)

Wielkość bulw:

1) średnica bulw okrągłych i

okrągłoowalnych

poprzeczna od

20 i mniejsza

niż 28 mm

2) średnica bulw podłużnych

poprzeczna od

20 i mniejsza

niż 28 mm

ziemniaki

ziemniaki

RCL

Definicja ustawowa - ziemniaki o bulwach drobnych zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu

Kategoria nr 2 ziemniaki wczesne drobne (ziemniaki młode drobne)

Definicja ustawowa - ziemniaki o bulwach drobnych zebranych po osiągnięciu pełnej dojrzałości o skórce skorkowaciałej, zwanych dalej ,,ziemniakami jadalnymi drobnymi”.

1) średnica bulw okrągłych i

okrągłoowalnych

poprzeczna od

20 i mniejsza

niż 35 mm

2) średnica bulw podłużnych

poprzeczna od

20 i mniejsza

niż 30 mm,

a podłużna

co najmniej

2 razy większa

od poprzecznej

Obie te kategorie do tej pory były odpadem. Rząd twierdzi podpierając się opiniami specjalistów i badaniami, że małych ziemniaków chcą konsumenci. Niedługo się przekonamy, czy to trafne rozpoznanie sytuacji.

jadalne ziemniaki - wymiary

jadalne ziemniaki - wymiary

RCL

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Sejm przegłosował zakaz hodowli na futro. Polacy czekali co najmniej 10 lat
17 paź 2025

17 października Sejm ponadpartyjną większością poparł wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. Na piątkowym głosowaniu 339 posłów zagłosowało za zakazem, 78 przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez Senat i prezydenta, ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, a fermy futrzarskie w Polsce będą musiały zamknąć działalność do końca 2033 roku.
Nowe obowiązki dla spółek. KRS ujawni, kto naprawdę prowadzi rejestry akcjonariuszy
17 paź 2025

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do KRS informacje o podmiotach prowadzących rejestry akcjonariuszy. Reforma KSH kończy erę nieprzejrzystości i wprowadza większe bezpieczeństwo obrotu. Zmiany oznaczają też nowe koszty administracyjne i technologiczne, ale przyniosą firmom jasność prawną i ochronę przed ryzykiem błędnych wpisów.
Mieszkasz w mieszkaniu partnera, koleżanki lub krewnego? Zapłacisz podatek. W przepisach nie ma pojęcia uprzejmości. Za to wskazują, jak wycenić nieodpłatne świadczenie
17 paź 2025

Mieszkanie kątem u dalszej rodziny to obecnie raczej rzadkość. Nadal jednak często spotykane są przejściowe uprzejmości wobec bliskich i przyjaciół, czy wspólne życie w mieszkaniu partnera na początkowym etapie związku. Od takiej uprzejmości trzeba jednak zapłacić podatek.
Kiedy zmienić opony na zimowe w 2025 – czy w tym roku to już obowiązek? Warto uważać na symbole 3PMSF oraz M+S
17 paź 2025

Jak co roku, kierowców w Polsce dręczy pytanie, czy to już pora zmiany opon letnich na zimowe. Jesienią aura za oknem bywa niejednoznaczna, w nocy zaskakując nas pierwszymi przymrozkami, zaś w słoneczne dni nadal oferując nawet kilkanaście stopni Celsjusza na plusie.

REKLAMA

Skrócony czas pracy właśnie staje się rzeczywistością: 6 [zamiast 8] godzin pracy dziennie, 3-dniowy weekend albo dodatkowe dni urlopu, bez zmniejszenia wynagrodzenia [MRPiPS wydało komunikat]
17 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. MRPiPS ogłosiło wyniki naboru do pilotażowego programu pn. „Skrócony czas pracy – to się dzieje”, w którym mogli wystartować przedsiębiorcy (i nie tylko) z całej Polski. Za udział w programie, każdy pracodawca będzie mógł otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania, a ponad tysiące pracowników, już niebawem, będzie mogło pracować 4 (zamiast 5) dni w tygodniu albo po 6 lub 7 (zamiast 8) godzin dziennie bądź skorzystać z dodatkowych dni urlopu, zachowując przy tym prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
Dni opieki na dzieci z różnych związków to prawdziwa łamigłówka. Pracodawcy nie wiedzą co robić. Korzystają ci, którzy znają swoje prawa
16 paź 2025

Ile dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem mogą wykorzystać pracownicy, którzy mają dzieci z różnych związków? Podzielenie tego uprawnienia to prawdziwa łamigłówka. Wygrać mogą tylko te osoby, które znają swoje prawa.
Czy partner ma prawo do zachowku? Przepisy i propozycje zmian
16 paź 2025

Partnerzy często nie wiedzą czy po sobie dziedziczą i jakie mają prawa. Komu przysługuje zachowek? Co z osobami będącymi w związkach nieformalnych? Czy obecne przepisy mogą się zmienić? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!
Szybciej, prościej, bezpieczniej – szykuje się nowe prawo dla znalazców i właścicieli zgub [PROJEKT]
16 paź 2025

Aktualnie obowiązuje jeszcze ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 501), ale czas gruntownie ją znowelizować. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego (druk nr 1629). Celem zmian jest uproszczenie procedur, zwiększenie skuteczności poszukiwań właścicieli zgubionych przedmiotów oraz lepsza ochrona danych osobowych. Praktyka pokazała wiele problemów – m.in. niejasne kompetencje urzędów, brak procedur dla dokumentów z danymi osobowymi czy zbyt długie postępowania. Nowelizacja odpowiada na postulaty starostw, portów lotniczych i innych instytucji.

REKLAMA

Mini-prohibicja tuż za rogiem – Ministerstwo Zdrowia chce poważnie ograniczyć sprzedaż alkoholu już od 1 stycznia 2026 roku
16 paź 2025

Ministerstwo Zdrowia przyspieszyło pracę nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. U podstaw nowych założeń leży ograniczenie sprzedaży alkoholu i wyrobów alkoholowych. Projekt jest już na etapie konsultacji społecznych. Okazuje się, że najnowsza propozycja zawiera rozwiązania idące dalej, niż wcześniej zapowiadane przez Ministerstwo. Wszystko w trosce o zdrowie Polaków.
Skrócony czas pracy. Eksperci ostrzegają: problemem będą absencje i urlopy – firmy już muszą przygotować się na chaos w kadrach
16 paź 2025

Skrócony czas pracy staje się faktem – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakończyło nabór firm do pilotażu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”. Do programu zakwalifikowano około 90 przedsiębiorstw, choć zgłosiło się niemal dwa tysiące. Eksperci już ostrzegają, że choć to historyczny projekt, może on przynieść poważne problemy z ewidencją, absencjami i urlopami. Firmy będą musiały prowadzić dwa systemy rozliczeń, a kadry staną przed jednym z największych wyzwań organizacyjnych ostatnich lat.

REKLAMA