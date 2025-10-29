REKLAMA

Listopad to ostatni miesiąc na skorzystanie z tego uprawnienia. Aby zaoszczędzić w grudniu, trzeba szybko złożyć wniosek

Listopad to ostatni miesiąc na skorzystanie z tego uprawnienia. Aby zaoszczędzić w grudniu, trzeba szybko złożyć wniosek

29 października 2025, 12:33
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Aby skorzystać z wakacji składkowych w grudni 2025 roku, trzeba złożyć wniosek w listopadzie. Oznacza to, że czas na porządki na koncie ubezpieczonego i zawnioskowanie o ulgę, dobiega końca. Zainteresowani przedsiębiorcy powinni więc przystąpić do działania.

Nadal można korzystać z wakacji składkowych

Wielu przedsiębiorców zapomniało już o tym, że obowiązujące przepisy przewidują dla nich możliwość skorzystania ze szczególnej ulgi – wakacji składkowych. Pod koniec 2024 roku, gdy rozwiązanie to było wprowadzane, nie schodziło z ust przedsiębiorców i nagłówków artykułów prasowych i internetowych. Obecnie mniej się o nim mówi, a przecież nadal można z niego korzystać. Co więcej, wielu przedsiębiorców nie pamięta kiedy i za który rok skorzystali już z ulgi, a biura rachunkowe nie zawsze o tym przypominają. Warto więc zweryfikować swoją sytuację i rozważyć, czy również w 2025 roku chce się wykorzystać możliwość stworzoną przez rządzących i obniżyć wysokość swoich miesięcznych obciążeń, a tym samym uzyskać dodatkowe środki finansowe na rozwój firmy i bieżącą działalność. Czy to możliwe, aby ktoś nie chciał wykorzystać przysługujących mu w tym zakresie uprawnień? Biorąc pod uwagę liczne doniesienia na temat tego, że ZUS dogłębnie kontroluje osoby, które korzystają z wakacji składkowych, można zakładać, że w określonych okolicznościach podjęcie takiej decyzji może wydawać się rozsądne. Jednak czy na pewno?

Listopad to ostatni miesiąc na skorzystanie z tego uprawnienia

Po złożeniu wniosku o wakacje składkowe ZUS kontroluje konto wnioskującego. Nie chodzi jednak o sprawdzanie, które ma być formą kary za chęć skorzystania z tego uprawnienia, a o weryfikację spełniania narzuconych przez ustawodawcę warunków. Aby skorzystać z wakacji składkowych:

  1. liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych i wypadkowego) lub ubezpieczenia zdrowotnego w miesiącu przed złożeniem wniosku nie może przekraczać 10 ubezpieczonych (wliczając wnioskującego);
  2. trzeba podlegać co najmniej przez jeden dzień (dobrowolnie albo obowiązkowo) ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożył wniosek;
  3. w ostatnich dwóch latach przed rokiem złożenia wniosku nie można mieć przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok, roczny przychód z tej działalności nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro;
  4. w poprzednim roku oraz w roku złożenia wniosku nie można prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub rok wcześniej wykonywało się w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres działalności.

Możliwość ta nie jest w żaden sposób uzależniona od formy opodatkowania, z której korzysta dany podmiot, jednak przypomnijmy, że ulga ta dotyczy jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i komorników sądowych. To te podmioty mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania za siebie składek ZUS za jeden miesiąc w roku. Mowa tu o składkach na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – jeśli są opłacane. Nie dotyczy to natomiast składek na ubezpieczenie zdrowotne, ani składek, które przedsiębiorca (komornik) ma obowiązek opłacić za pracowników. Po złożeniu wniosku ZUS przeprowadzi porządki na koncie wnioskującego i sprawdzi np. prawidłowość korzystania z preferencyjnego ZUS i przejścia na Mały ZUS Plus. Jednak ze złożeniem wniosku trzeba się pospieszyć – aby skorzystać ze zwolnienia ze składek w grudniu, wniosek musi trafić do ZUS jeszcze w listopadzie.

Źródło: INFOR
