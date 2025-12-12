REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Od 1 stycznia 2026 r. dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej – 10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia

Od 1 stycznia 2026 r. dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej – 10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 grudnia 2025, 07:23
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
zdrowie, ochrona zdrowia, leki, refundacja, Ministerstwo Zdrowia, NFZ, rząd
Od 1 stycznia 2026 r. dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej – 10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia
X.com

REKLAMA

REKLAMA

Z pisma minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., które „ujrzało światło dzienne” wynika lista propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ w 2026 r. o ponad 10,36 miliarda złotych. Ograniczenia obejmą pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pacjentów szpitali, jak i wszystkie grupy wiekowe – od dzieci, po seniorów.

10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – to nowy plan rządu na obniżenie kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

W piśmie z dnia 29 października 2025 r., znak DLF.736.311.2025.KA, które zostało skierowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, które w ostatnich dniach „ujrzało światło dzienne” – została przedstawiona propozycja rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają służyć obniżeniu kosztów NFZ w 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Limity (jeszcze dłuższe kolejki) do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową, koniec z „dobrym posiłkiem” w szpitalach – to działania mające przynieść oszczędności w budżecie NFZ

Na liście działań mających przynieść oszczędności w zakresie budżetu NFZ na łączną kwotę 10,36 mld zł (a konkretnie 10 359,31 mln zł) w 2026 r., które zostały przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę w piśmie skierowanym do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., znalazły się:

  1. Wprowadzenie limitów na świadczenia w ramach AOS (tj. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) z wyłączeniem świadczeń pierwszorazowych i zabiegowych, które ma przynieść oszczędność w budżecie NFZ na poziomie 3,36 mld zł.
  2. Ograniczenie na liście D leków refundowanych (leki „65+” i „18-”) do nieprzekraczających limitu finansowania, które ma przynieść oszczędność na poziomie 1,52 mld zł.
  3. Wprowadzenie limitów leczenia zaćmy do wysokości umów z 1 kwartału 2025 r., które ma przynieść oszczędność na poziomie 279,30 mln zł.
  4. Wprowadzenie limitów diagnostyki TK (tomografia komputerowa), MRI (rezonans magnetyczny) do wysokości umów z 1 kwartału 2025 r., które ma przynieść oszczędność na poziomie 1 260 mln zł.
  5. Nieprzedłużanie programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, które ma przynieść oszczędność na poziomie 900 mln zł.

Wśród pozostałych, proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia działań, mających obniżyć koszty NFZ w 2026 r., znalazły się ponadto:

  • Likwidacja współczynnika korygującego dla świadczeń kardiologicznych, która ma przynieść oszczędność na poziomie 367,50 mln zł,
  • Zmiana sposobu finansowania koordynatora w POZ, która ma przynieść oszczędność na poziomie 75,60 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru elektrofizjologia, która ma przynieść oszczędność na poziomie 339,15 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru badania obrazowe, która ma przynieść oszczędność na poziomie 191,84 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru chirurgii kręgosłupa, która ma przynieść oszczędność na poziomie 346,50 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru sekcja Q - choroby naczyń, która ma przynieść oszczędność na poziomie 220,50 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru okulistyki, która ma przynieść oszczędność na poziomie 181,13 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru teleradioterapii, która ma przynieść oszczędność na poziomie 84 mln zł,
  • Likwidacja współczynników 1,07 i 1,06 dla szpitali I i II poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, która ma przynieść oszczędność na poziomie 682,50 mln zł oraz
  • Zmiana zapisu o przeznaczeniu 0,3% przychodów NFZ na Agencję Badań Medycznych analogicznie jak dla AOTMiT (Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) – „do 0,3%”, która ma przynieść oszczędność na poziomie 553 mln zł.

Pełne wyliczenia w odniesieniu do skutków finansowych powyższych zmian rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, zostały uwzględnione w załączniku do pisma z dnia 29 października 2025 r., który nie został jednak ujawniony.

REKLAMA

O cięciach kosztów w budżecie NFZ donoszą politycy – „Gdy wszyscy zajmują się ustawami o zwierzątkach na jaw wyszedł dokument rządu Tuska, by obciąć środki na ochronę zdrowia LUDZI o ponad 10 miliardów złotych”

O piśmie minister zdrowia z dnia 29 października br., z którego wynika lista rekomendacji, mających doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ o ponad 10,36 mld zł, poinformowała w m.in. europosłanka Ewa Zajączkowska, która zamieściła następujący komentarz w swoich mediach społecznościowych:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Gdy wszyscy zajmują się ustawami o zwierzątkach na jaw wyszedł dokument rządu Tuska, by obciąć środki na ochronę zdrowia LUDZI o ponad 10 miliardów złotych! Apeluję o rozpowszechnianie, bo rządzącym zależy, by usłyszało o tym jak najmniej osób!

(…)

Plan Ministerstwa Zdrowia zakłada m.in. limity do lekarzy specjalistów (co jeszcze wydłuży kolejki) i utrudnienie dostępu do świadczeń takich jak operacje zaćmy (zabiegów może być nawet 94 tysiące mniej) czy diagnostyka obrazowa (tomografia, rezonans), a także ograniczenie leków refundowanych dla dzieci i seniorów. Mało tego - resort chce zaoszczędzić 900 milionów zł na... posiłkach dla pacjentów!

Największe cięcie, warte 3,36 miliarda zł, dotknie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), co oznacza, że osoby leczące się przewlekle mogą mieć problem z umówieniem kolejnej wizyty kontrolnej u swojego lekarza specjalisty...”

Sprawę skomentowała również posłanka PiS Małgorzata Golińska:

„Cięcia kosztów w opiece medycznej to nie tylko cyferki w budżecie. To życie każdego z nas. Seniora, który teraz dłużej będzie czekał do specjalisty. Mamy, która nie uzyska pomocy. I pacjenta, który czeka z lękiem i bólem i nie dostanie się na tomograf.”

Minister zdrowia: „Jesteśmy w stałym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu przyszłego roku [red.: w zakresie ochrony zdrowia], a nie w jego trakcie o kolejnych pożarach do gaszenia”

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w dniu 4 grudnia 2025 r. była gościem programu Graffiti w Polsat News, w którym poinformowała o trwających pracach nad planowaniem budżetu NFZ na rok 2026:

Jesteśmy w stałym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W tym roku do NFZ wpłynęło 33 mld zł dodatkowych środków. (…) Cieszę się z tej ogólnopolskiej dyskusji. Jest dzisiaj pełna emocji, ale potrzebna. Odkąd jestem ministrem wyraźnie mówię o brakach finansowych, ale analizuję też ich przyczyny. W połowie lutego 2026 r. zamkniemy rok rozliczeniowy i będziemy wiedzieli, ile świadczeń zostało wykonanych i za ile trzeba zapłacić. Jeśli ustawa o Funduszu Medycznym uzyska podpis Prezydenta, to w tym roku będziemy w stanie zabezpieczyć środki na funkcjonowanie systemu. Dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu przyszłego roku, a nie w jego trakcie o kolejnych pożarach do gaszenia.”

Jednocześnie, odniosła się ona do kwestii nieprzedłużenia programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, która została ujęta w piśmie z dnia 29 października br.:

Nie zabieramy programu „Dobry posiłek”. To był pilotaż, który się sprawdził. Nie obniżamy też środków na żywienie w szpitalach. Wprowadzamy program jako jednolity standard, zapewniając jego finansowanie ze strony z NFZ.

fot. @MZ_GOV_PL/X.com, @Domanski_Andrz/X.com

Powiązane
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
Nieoczekiwana prezydencka waloryzacja emerytur – co najmniej 2 tysiące złotych dla każdego emeryta i rencisty. Karol Nawrocki złożył już swój podpis
Nieoczekiwana prezydencka waloryzacja emerytur – co najmniej 2 tysiące złotych dla każdego emeryta i rencisty. Karol Nawrocki złożył już swój podpis
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zwolnienia lekarskie na przełomie roku: jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenie i zasiłek chorobowy? Jak długo można być na L4? Limit 14 czy 33 dni? [przykłady z praktyki]
11 gru 2025

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2025 roku ale sezon zwiększonej zachorowalności już trwa. Chłodniejsze dni, zmienna pogoda oraz wzrost infekcji wirusowych sprawiają, że w wielu firmach rośnie liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. Przełom roku to jednak specyficzny moment, który rodzi wiele pytań dotyczących prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz liczenia okresu zasiłkowego.
Ustawa o rynku kryptoaktywów – dlaczego musimy ją przyjąć i dlaczego nie w kształcie sprzed weta Prezydenta? Czy ustawą można zwalczyć oszustwa? Wyjaśnia adwokat
11 gru 2025

Rynek kryptoaktywów znajduje się dziś w punkcie zwrotnym, w którym unijne regulacje spotykają się z krajową praktyką legislacyjną i realnymi interesami przedsiębiorców oraz obywateli. Jako adwokat zajmujący się prawem nowych technologii i regulacjami finansowymi obserwuję ten proces nie przez pryzmat sporów politycznych, lecz przez skutki prawne, gospodarcze i systemowe, jakie niesie dla rynku i państwa.
Komunikat ZUS: Od 2026 r. nowy tytuł ubezpieczeń - 24 00. Marynarze będą mogli samodzielnie opłacać wszystkie składki. Jest możliwość wstecznego zapłacenia składek za lata 2021-2025
11 gru 2025

Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które uregulują opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez marynarzy. Oznacza to utworzenie nowego tytułu do ubezpieczeń – 24 00. Dzięki temu marynarze, bez względu na banderę statku, będą mogli samodzielnie opłacać składki jako płatnicy. Nowe rozwiązania obejmą zarówno osoby, które pływają pod banderą państw trzecich, jak i tych zatrudnionych w krajach UE i EFTA. To krok, który ma uporządkować dotychczasowe zasady i ułatwić marynarzom dostęp do świadczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych. Z nowych regulacji skorzystać będzie mogło blisko 18 tys. osób.
Kupując nieruchomość możesz nie uchronić się przed długami zbywcy, nawet jeżeli sprawdziłeś księgę wieczystą. Komornik dopisze kolejnych wierzycieli i zlicytuje nowy dobytek
12 gru 2025

Pułapkę, w jaką można wpaść nabywając nieruchomość, pokazuje sprawa jednej z mieszkanek Poznania, która kupiła dom obciążony długami zbywcy nieruchomości, nie będąc świadoma tych długów, ponieważ nie były one ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. Teraz dom zlicytuje komornik, ponieważ ustawodawca pozostawił do tego „furtkę”.

REKLAMA

Plan urlopów na rok 2026 – obowiązki pracodawcy, zasady i terminy. Jak prawidłowo zaplanować urlopy pracowników?
12 gru 2025

Plan urlopów to obowiązkowy dokument u wielu pracodawców. Określa, kiedy pracownicy mogą skorzystać z bieżącego i zaległego urlopu wypoczynkowego. Wyjaśniamy, jakie zasady wynikają z Kodeksu pracy, kto może zrezygnować z tworzenia planu urlopów oraz jak prawidłowo zaplanować wypoczynek pracowników w 2026 roku.
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo? Od stycznia rewolucja w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów!
12 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 roku papierowe listy z urzędów będą rzadkością. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że e-Doręczenia staną się podstawowym kanałem komunikacji podmiotów publicznych. Co to oznacza dla milionów Polaków i dlaczego warto działać już teraz?
Czy można podpisać umowę o pracę od 1 stycznia? Jak nie wpaść w kłopoty, gdy pierwszy dzień miesiąca to święto
11 gru 2025

Jak prawidłowo zawrzeć umowę o pracę? Czasami jeden dzień nie robi różnicy, ale w niektórych przypadkach może mieć z punktu widzenia pracownika duże znaczenie, choćby pod kątem zachowania ciągłości pracy. Jak więc postąpić, gdy pierwszym dniem miesiąca jest święto?
UOKiK: Play ma zapłacić ponad 108 mln zł kary za zabieranie klientom po 5 zł! Ponadto Prezes Tomasz Chróstny decyzją nakazuje Playowi zwrot pieniędzy klientom za nielegalne odbieranie rabatów - możesz odzyskać stracone zniżki!
11 gru 2025

Operator sieci Play musi zapłacić rekordową karę ponad 108 milionów złotych za stosowanie nieuczciwych praktyk wobec konsumentów. Prezes UOKiK uznał, że mechanizm odbierania rabatu za e-fakturę przy opóźnieniu w płatności to nielegalna kara umowna. Co więcej, firma będzie musiała zwrócić pieniądze wszystkim poszkodowanym klientom. Sprawdź, czy należy Ci się zwrot.

REKLAMA

RPO i UOKiK: Szokujące 9861 zł (3287 zł×3) opłaty za przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. To i tak lepiej niż 25 000 zł przy świadczeniu wspierającym. Płacą niepełnosprawni
11 gru 2025

Od miesięcy osoby niepełnosprawne informują o pobieraniu wysokich prowizji za wykonanie zadań pełnomocnika w postępowaniu o przyznaniu punktów poziomu potrzeby wsparcia (WZON) oraz przyznaniu świadczenia wspierającego (ZUS). Opłata pobierana od osób niepełnosprawnych z największymi deficytami w niesamodzielności może wynosić nawet równowartość świadczenia za 6 miesięcy. Powszechnie takie opłaty są traktowane jako naruszające zasady współżycia społecznego. Przy maksymalnej wysokości świadczenia wspierającego opłata "za załatwienie sprawy" może więc wynosić 4134 x 6 = 24 804 zł. Okazuje się, że podobne opłaty w wymiarze 3 miesięcy - 6 miesięcy są także za przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego np. 9861 zł (3287 zł×3 miesiące).
Nowe prawo w rękach spadkobierców. Kogo dotyczą planowane zmiany?
10 gru 2025

Stwierdzenie nabycia spadku stanowi ważny dokument potwierdzający prawa spadkobiercy. Co jednak w sytuacji, gdy w obrocie prawnym pojawi się kilka takich dokumentów? Takie sytuacje się zdarzają i stanowią nie lada problem dla rodziny zmarłego. Czy nowe przepisy poprawią sytuację spadkobierców?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA