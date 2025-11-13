W 2026 roku trzeba będzie przeliczyć podstawy zasiłkowe. Które i dlaczego? Chodzi o zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 rok

Zmiany przepisów, szczególnie te wprowadzane na gruncie prawa pracy i prawa podatkowego, pociągają często za sobą szereg konsekwencji, które nie od razu są łatwe do przewidzenia. Tak będzie również ze zmianami, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku.

Zmiany, które wejdą w życie od 2026 roku przysporzą pracy działom kadr

W dniu 1 stycznia 2026 roku wejdą w życiu przepisy wprowadzające długo oczekiwane zmiany w zakresie naliczania pracowniczego stażu pracy. Choć mówi się głównie o tym, że ich konsekwencją będą korzyści płynące z przeliczenia dodatków stażowych i szybszego uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, to zmian będzie więcej. To co wiadomo już na pewno, to że działy kadr będą od stycznia mierzyły się ze zwiększoną ilością obowiązków. W pierwszej kolejności te działające u pracodawców ze sfery budżetowej, a następnie te z sektora prywatnego. Należy bowiem pamiętać, że choć znowelizowane przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2026 roku, to od tego dnia będą mieli obowiązek stosować je jedynie pracodawcy z sektora finansów publicznych, natomiast sektor prywatny zastosuje je dopiero od pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy, co wynika wprost z art. 9 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ale w jaki sposób wprowadzane zmiany wpłyną na wysokość wypłacanych ubezpieczonym zasiłków?

W 2026 roku trzeba będzie przeliczyć podstawy zasiłkowe

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru zasiłku ustala się poprzez obliczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, za który wypłacany jest zasiłek, a dokonując obliczeń należy uwzględnić te składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okres pobierania zasiłku. Dodatek stażowy, którego wysokość jest uzależniona od długości zatrudnienia i zmieni się po udokumentowaniu przez pracownika dodatkowych okresów aktywności zawodowej co prawda jest wypłacany za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że nie należy uwzględniać go w podstawie obliczenia tych świadczeń, jednak nie wypłaca się go za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego, co niestety istotnie komplikuje sprawę. Oznacza bowiem, że jeżeli podstawa do ustalenia wysokości tych świadczeń zostanie ustalona z uwzględnieniem miesięcy, za które pracownikom będzie należał się dodatek stażowy w przeliczonej wysokości, ale do takiego przeliczenia dojdzie już po ich wypłacie, to zajdzie konieczność przeliczenia podstawy. Dla przykładu, jeśli pracownik zatrudniony u pracodawcy ze sfery budżetowej będzie w marcu 2026 roku pobierał zasiłek macierzyński w związku z korzystaniem z urlopu ojcowskiego, to podstawa do jego obliczenia obejmie między innymi styczeń i luty 2026 roku. Jeżeli ten pracownik w kwietniu czy maju złoży dokumenty potwierdzające okresy aktywności zawodowej mające wpływ na podwyższenie jego stażu pracy, a pracodawca przeliczy wysokość przysługującego mu dodatku stażowego oraz wypłaci należne wyrównanie za okres od 1 stycznia 2026 roku, to będzie zmuszony również do przeliczenia podstawy wymiaru tego zasiłku