REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Marketing kancelarii » Nowoczesne strony kancelarii prawnych – jak projektować markę i doświadczenie

Nowoczesne strony kancelarii prawnych – jak projektować markę i doświadczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 listopada 2025, 13:27
Katarzyna Buczkiewicz
Katarzyna Buczkiewicz
Ekspert w zakresie PR i marketingu prawnego
Jak zaprojektować nowoczesną stronę kancelarii?
Jak zaprojektować nowoczesną stronę kancelarii?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podróż zwana stroną internetową kancelarii nie zaczyna się wraz z koncepcją wizualną, nie zaczyna się nawet z zakupem domeny. Punkt startowy to strategia kancelarii, w tym strategia marketingowa. Do czego ma służyć ta strona? Jaka ma być? Wizerunkowa, informacyjna, edukacyjna, sprzedażowa? A może mieszanka wszystkiego powyżej. Przygotowanie strony internetowej może zakończyć się porażką. Niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, że kancelarie były zmuszone do kosztownych i czasochłonnych przeróbek zaraz po utworzeniu strony. Dlaczego? Przeczytaj, jakich błędów unikać po Twojej stronie i czego wymagać od dostawców - grafików, deweloperów, twórców contentu, agencji reklamowych.

rozwiń >

W niektórych przypadkach podaję angielskie zamienniki z uwagi na stosowanie takiej nomenklatury w marketingu.

REKLAMA

REKLAMA

Brief, czyli określenie celów i kluczowych informacji

Nie zaczynaj projektu nowej strony od liczby podstron czy kolorów, mimo, że istnieje taka pokusa. Strona internetowa powinna być odzwierciedleniem strategii. Twórca strony musi zrozumieć, jaki profil ma Twoja kancelaria, jakie ma cele biznesowe, kto jest klientem kancelarii (personą zakupową), w czym kancelaria się specjalizuje, jakimi wartościami się kieruje i na czym polega jej przewaga konkurencyjna. Bez odpowiedniego i szczegółowego briefu, powstanie strona przeciętna, niczym nie wyróżniająca się lub co gorsze zupełnie niedopasowana do biznesu, który prowadzisz. Miałam do czynienia z agencjami, które świetnie się sprawdziły przy tworzeniu stron wielkich marek handlowych - sektor samochodowy, spożywczy, technologiczny, ale nie miały pojęcia o branży usług profesjonalnych, która ma inne wymagania. Dlatego warto poświęcić czas na zdefiniowanie założeń i głównego przesłania Twojej nowej strony.

Design, czyli coś więcej niż plastyka

Wygląd strony powinien być dostosowany do całości wizerunku kancelarii. Nieważne, czy posiadasz brand book, czy też przechodzisz rebranding lub dopiero zaczynasz przygodę z identyfikacją wizualną.

REKLAMA

Ważne

Strona nie może „żyć” w oderwaniu od pozostałych materiałów wizerunkowych. Marka to marka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowoczesne strony charakteryzują się prostym designem i profesjonalnym wizerunkiem w odniesieniu do typografii, kolorów, zdjęć i pozostałych elementów graficznych. Nie używaj tanich motywów stockowych w postaci prymitywnej symboliki: waga, kodeks, zielona lampka, złote pióro i nie wklejaj na każdej podstronie znaczków rankingowych, ponieważ wygląda to przestarzale. Do przeszłości należą także zdjęcia Warszawy i biurowców, tak uwielbiane jeszcze 10-15 lat temu. Warto zainwestować we własne, profesjonalne zdjęcia zamiast stockowych, chyba, że wybierzemy coś ciekawego z płatnego portfolio. Liczy się pomysł, kreatywność i spójność z profilem kancelarii. I ważne: nie paćkaj na stronie – zauważyłam, że niektórzy mają tendencję do dokładania coraz to nowszych elementów, np. banerów, co nie wygląda dobrze i sprawia wrażenie chaosu.

User Experience (UX), czyli komfort użytkowania

Jeśli mówimy o stronach internetowych, to chyba nie ma nic gorszego niż długo ładująca się strona na desktopie, tablecie czy telefonie. Źle się także ogląda strony, które są mało użyteczne i niedostosowane w wersji mobilnej, np. niezoptymalizowane obrazki, wielokrotna liczba żądań etc. Dlatego postaw na czytelną nawigację: główne sekcje dostępne w kilku kliknięciach, menu z jasno opisanymi kategoriami praktyk oraz intuicyjne ścieżki użytkownika: łatwy kontakt i szybkie wyszukiwanie kluczowych informacji, np. prawników wg nazwisk, stanowisk.

Responsywność i integracja

Poprzez stronę nie tylko budujesz markę, ale także porozumiewasz się ze swoimi potencjalnymi klientami. Istnieje tutaj wiele narzędzi CTA (call to action), które pomogą Ci w komunikacji (pamiętaj o polityce RODO), np.:

• formularze kontaktowe zawierające tylko niezbędne dane (imię, nazwisko, stanowisko, nazwę firmy),

• kalendarze umożliwiające umówienie spotkania on-line, rejestrację na konsultację, zapisy na webinaria,

• live chat z ekspertem kancelarii (nie polecam chatbotów, chyba, że ktoś lubi),

• newslettery, alerty prawne, e-booki i inne materiały przygotowane przez prawników do pobrania poprzez rejestrację (zbieramy dane tzw. leady i tworzymy bazę danych lub konwertujemy je do systemu CRM w celu późniejszego wykorzystania, np. do zaproszeń na szkolenia organizowane przez kancelarię),

• portal klienta lub sekcja dla stałych klientów (logowanie, pobieranie dokumentów, status sprawy) z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Content, czyli wartościowe treści

Zauważyłeś zapewne, że istnieją na stronach kancelarii elementy, które Cię denerwują lub wyglądają śmiesznie. Czy zamieszczenie angielskiego motta (claim) na stronie polskiej kancelarii nie wygląda sztucznie? Szczególnie takiej, która nie obsługuje zagranicznych klientów. Czy pisanie, że obsługujesz klientów w języku angielskim stanowi przewagę konkurencyjną w obecnych czasach? Czy wymienianie dwudziestu różnych specjalizacji w kontekście małej lub średniej kancelarii jest wiarygodne?

Lepiej mniej niż więcej, dlatego zastanów się, jakie treści odzwierciedlają Twoje wartości i odpowiadają na potrzeby klienta (value proposition). Poniżej kluczowe elementy strony:

O nas – uważaj na przegadane, nudne, niewnoszące żadnej wartości opisy, postaraj się napisać ciekawie o sobie, o unikatowych cechach Twojego zespołu, o organizacjach branżowych, do których należysz (np. izby handlowe, związki). Unikaj banałów w stylu: mówimy po angielsku, mamy doświadczenie lokalne i międzynarodowe, obsługujemy biznes, jesteśmy profesjonalni i responsywni, stawiamy na legaltech, czyli mamy podpisy elektroniczne 😊

Specjalizacje – zwane również praktykami, obszarami praktyk, ofertą - stanowią często „zatłoczoną” część strony z przewagą terminologii prawniczej. Tutaj z pomocą przychodzi legal design – postaraj się tak przedstawić to, czym się zajmujesz, aby było zrozumiałe także dla laików, co nie znaczy infantylne.

Zespół – to najczęściej odwiedzana zakładka na stronach kancelarii. Kluczowym wskaźnikiem sukcesu są profesjonalne zdjęcia. A zatem czego unikać: zdjęć legitymacyjnych, sztywnych, sprzed 20 lat, bardzo wyretuszowanych, zrobionych „jakby telefonem”, niespójnych. Czasami spotykam witryny, gdzie każdy członek zespołu ma inne zdjęcie i wygląda to niechlujnie. Na co postawić: zdjęcia przyjazne, casualowe (pozowane, ale bez usztywnienia), z pomysłem. Tutaj z pomocą przyjdzie Ci profesjonalny fotograf specjalizujący się w fotografii biznesowej (zanim poprosisz o ofertę, zapoznaj się z portfolio). Nieodłącznym elementem podstrony są biosy prawników. Ważne, aby były one ujednolicone wg jednego klucza, np. specjalizacja, doświadczenie, projekty (case studies), wyróżnienia w rankingach, publikacje, wystąpienia publiczne, wykształcenie. Poszczególne biogramy można podlinkować do podstrony ze specjalizacjami, artykułami etc. W przypadku większych zespołów sprawdza się wyszukiwarka (np. wg nazwisk, stanowisk).

Case studies – to moim zdaniem wciąż niedoceniony element strony kancelaryjnej, a mający duży wpływ na wiarygodność i prestiż kancelarii. Chcesz, aby klient zobaczył Twoje doświadczenie w danym obszarze? Pokaż sprawy, którymi się zajmujesz (skonsultuj z klientami, czy możesz podać nazwę ich firmy, jeśli nie, pozostań przy faktach, zanonimizuj opis bez naruszania poufności).

Referencje (testimonials) – jeśli masz klientów, którzy chętnie udzielą rekomendacji Twojej kancelarii, możesz to wykorzystać na stronie. Dodatkowym atutem mogą być cytaty z rankingów międzynarodowych (nie podlegają tłumaczeniu) jako independent view, czyli niezależne źródło, które potwierdza Twoją wiarygodność i eksperckość. Uważaj natomiast na bardzo popularne „zaufali nam”, jeśli nie możesz pochwalić się rozpoznawalnymi klientami o pewnej renomie.

Blogi i aktualności – nie należą do podstawowych podstron, aczkolwiek nadają witrynie urozmaicenie i potwierdzają profesjonalizm zespołu. Mogą to być artykuły prasowe, wystąpienia publiczne, webinaria, warsztaty, szkolenia, newslettery, książki, publikacje naukowe, e-booki. Te materiały powinny stanowić zorganizowaną bibliotekę (bazę wiedzy), więc zwróć uwagę na oznaczenie autora, datę, tytuł, link do informacji źródłowej. Bądź ostrożny z blogami – jeśli nie dysponujesz czasem i wiesz, że nie będziesz w stanie aktualizować wpisów systematycznie, odpuść to narzędzie. Nie każdy musi prowadzić bloga czy podcast.

Kariera – na tej stronie warto okazać życzliwość i otwartość. Przedstaw, jak wygląda ścieżka kariery i proces rekrutacji w Twojej kancelarii, postaw na transparentność komunikacji. To jest miejsce, gdzie możesz także publikować ogłoszenia o pracę z możliwością automatycznego przesyłania CV. Employer branding to bardzo szerokie pojęcie, w którym liczy się autentyczność, więc jeśli prowadzisz programy dla studentów, praktyki, politykę DEI (diversity equity inclusion), akcje dla pracowników (np. sportowe), pochwal się tym.

Pro bono i CSR – niby nic, a jednak. Kancelarie często opisują projekty, w których uczestniczą charytatywnie na rzecz NGOs czy osób indywidualnych. Takie doświadczenie buduje markę kancelarii i sprawia, że nie jesteś postrzegany tylko przez pryzmat projektów komercyjnych. Kancelarie są dumne ze swojej działalności społecznej i zdarza się, że koncentrują swoje wysiłki na wybranym obszarze, np. dofinansowaniu odbudowy zabytków, wsparciu artystów, domów dziecka, fundacji dla kobiet, start-upów technologicznych, pomocy na rzecz zwierząt.

Kontakt – na tej stronie możesz zamieścić wspomniany już wcześniej formularz kontaktowy, dane adresowe i telefoniczne, godziny otwarcia, mapkę z lokalizacją kancelarii, ewentualnie wskazówki co do parkingu, dotarcia do biura. Niektóre kancelarie zamieszczają także przydatne informacje jak: bank, numer konta, NIP, Regon, KRS.

Niezbędne informacje – pamiętaj, aby Twoja strona była zgodna z przepisami i bezpieczeństwem. Dlatego konieczne będzie zamieszczenie informacji na temat polityki cookies, informacji o przetwarzaniu danych, wyrażeniu zgody na przesyłanie materiałów drogą elektroniczną, np. newslettera, możliwości wycofania zgody. Dodatkowo, możesz także zamieścić OWU (ogólne warunki współpracy) oraz FAQ (najczęściej pojawiające się pytania odnośnie działalności kancelarii).

SEO, widoczność i analityka

Narzędzia techniczne takie jak SEO umożliwią lepszą widoczność Twojej strony w wyszukiwarkach, natomiast narzędzia analityczne pozwolą Ci na śledzenie konwersji i trendów, np. odwiedzin na stronie. Zwróć uwagę na:

• konwersję z CTA (np. liczbę umówionych konsultacji, liczbę wypełnionych formularzy, zakupionych e-booków, logowań do strefy klienta), analizę ruchu na stronie oraz źródeł odwiedzin (np. strony obce, media społecznościowe, wyszukiwarki),

• regularną aktualizację treści, dynamikę stron i cykliczną analitykę słów kluczowych,

• A/B testy nagłówków, układ strony,

• strukturę strony z semantycznym (czystym, przyjaznym) URL, nagłówkami H1, H2, H3 i skorelowaną treścią,

• meta tagi (meta title, meta description, meta robots, meta viewport), schema.org i breadcrumbs,

• szybkość i wydajność (Lighthouse/Core Web Vitals): zoptymalizowane obrazy, minifikacja CSS/JS, cachowanie,

• zabezpieczenia: SSL/TLS, ochrona przed spamem i botami, bezpieczne przetwarzanie danych,

• dostępność (WCAG 2.1 AA): kontrasty, alternatywy tekstowe dla obrazów, obsługa klawiatury, opisane elementy interfejsu.

Przykłady ciekawych stron kancelarii – mój subiektywny wybór

Aby nie być posądzoną o kryptoreklamę, pokażę tylko zagraniczne platformy, które zrobiły na mnie wrażenie i powiem, dlaczego. Nie mam jednak pewności, czy polska branża jest gotowa na tak innowacyjne pomysły.

1. Beer Attorney: https://www.beerattorney.com

Witryna przemyślana i zrealizowana z niesamowitą wizją – prawnicy od piwa. Liczy się każdy szczegół – od oryginalnych haseł po autorskie, kolorowe i często zabawne rysunki. Inspirująca jest np. podstrona Contact z kafelkami zachęcającymi do nawiązania relacji, np. „I really need an awesome attorney” lub „I don’t know what I want”. Mottem strony jest przekorny cytat z Shakespeare’a: „The first thing we do, let’s kill all the lawyers”.

Ta strona pokazuje, że nawet w branży prawniczej, uchodzącej za dość konserwatywną, można w ciekawy, z przymrużeniem oka sposób, zaprezentować się światu.

2. Bick Law: https://www.bicklawllp.com

Moja ulubiona strona kancelarii prawnej specjalizującej się w ochronie środowiska, wymagająca niewątpliwie dużej odwagi. Tutaj liczy się niezwykły pomysł - zamiast klasycznych grafik związanych z prawem postawiono na autorskie zdjęcia zwierząt wkomponowanych w nietypowe miejsca, np. słoń w pokoju, nosorożec na linie czy krokodyl przy kominku, którym towarzyszą oryginalne hasła, np. „knowledge that reaches the height” (przy żyrafie), „we know it’s complicated” (przy zebrze) etc. Całość jest wykonana z ogromną precyzją i dbałością o jakość – zdjęć, przekazu, architektury strony.

3. Quinn Emanuel: https://www.quinnemanuel.com/

Pierwszy rzuca się w oczy claim: “A global force in business litigation” – wchodzisz na stronę i od razu wiesz, czym zajmuje się kancelaria i jaka jest jej główna specjalizacja. Bardzo podoba mi się nowoczesna czcionka oraz przejrzystość tej strony (dużo światła między poszczególnymi elementami, nie ma wrażenia chaosu). Podświetlane kafelki z newsami są na samej górze. Ciekawie pokazane są także statystyki, które robią wrażenie efektu skali – liczba procesów i postępowań arbitrażowych, w jakich kancelaria brała udział, suma odzyskanych należności, procent wygranych spraw, liczba biur/oddziałów na świecie.

4. Ogilvie Law: https://www.ogilvielaw.com

Niezwykle jasna, przejrzysta strona, intuicyjna w poszukiwaniu informacji. Bardzo proste menu hamburgerowe z ruchomymi kafelkami sprawia wrażenie dynamiki. Na stronie głównej – kilka kluczowych specjalizacji podanych „jak na tacy” – w sposób przyjazny, z bezpośrednim zwrotem do klientów.

Więcej na temat stron www, w tym dobrego Briefu, SEO i blogów będziemy pisać w kolejnych artykułach w serwisie Marketing kancelarii.

O Autorze

Autorka: Katarzyna Buczkiewicz – ekspert ds. marketingu i PR prawniczego

Posiada 20-letnie doświadczenie w marketingu prawniczym. Pełniła funkcję szefa marketingu w kancelariach polskich i międzynarodowych. Wcześniej była koordynatorem ds. kluczowych klientów w Deloitte. Od 9 lat doradza kancelariom jako ekspert zewnętrzny. Autorka wielu publikacji prasowych.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Blog w kancelarii prawnej to także źródło klientów
Blog w kancelarii prawnej to także źródło klientów
Paczka na dobry początek, czyli od czego zacząć marketing kancelarii
Paczka na dobry początek, czyli od czego zacząć marketing kancelarii
Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing
Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowoczesne strony kancelarii prawnych – jak projektować markę i doświadczenie
13 lis 2025

Podróż zwana stroną internetową kancelarii nie zaczyna się wraz z koncepcją wizualną, nie zaczyna się nawet z zakupem domeny. Punkt startowy to strategia kancelarii, w tym strategia marketingowa. Do czego ma służyć ta strona? Jaka ma być? Wizerunkowa, informacyjna, edukacyjna, sprzedażowa? A może mieszanka wszystkiego powyżej. Przygotowanie strony internetowej może zakończyć się porażką. Niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, że kancelarie były zmuszone do kosztownych i czasochłonnych przeróbek zaraz po utworzeniu strony. Dlaczego? Przeczytaj, jakich błędów unikać po Twojej stronie i czego wymagać od dostawców - grafików, deweloperów, twórców contentu, agencji reklamowych.
Testament ustny
13 lis 2025

W Polsce najczęściej sporządzane są tzw. testamenty zwykłe, czyli testament własnoręczny bądź notarialny. Warto jednak wiedzieć, że polskie prawo przewiduje, że - w szczególnych okolicznościach- nasza ostatnia wola może zostać wyrażona w formie ustnej. Testament ustny to – obok podróżnego i wojskowego- jeden ze szczególnych/wyjątkowych rodzajów testamentów.
Automatyczne podpisy nie istnieją w państwie prawa. Ani u prezydenta, ani u premiera
13 lis 2025

Spór o odmowę powołania sędziów przez prezydenta odsłania prostą prawdę, której w debacie publicznej próbuje się nie zauważać: jeśli twierdzimy, że głowa państwa musi automatycznie zaakceptować każdy wniosek KRS, to konsekwentnie powinniśmy uznać, że premier ma obowiązek akceptować każdy wniosek swoich ministrów. A to prowadziłoby do wniosku, że państwo ma nie szefa rządu, lecz operatora pieczątek. Logika ustroju nie działa wybiórczo. Albo obowiązuje wszystkich, albo nikogo - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy. Kolejne 47 w Parlamencie. Podsumowanie [Deregulacja R. Brzoska]
13 lis 2025

SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy, np: domniemania niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych, nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy, identyfikacja kolejnych usług, które można przenieś do aplikacji mObywatel, zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach. Kolejne 47 postulatów znajduje się w Parlamencie. Oto szczegółowe podsumowanie tzw. deregulacji Rafała Brzoski.

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki razem z Trybunałem Konstytucyjnym wytną tę partię ze sceny politycznej? Wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP celów i działalności tej partii politycznej już został skierowany do TK w dniu 12 listopada 2025
13 lis 2025

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego leży także możliwość stwierdzenia niezgodności celów i działalności partii politycznej z Konstytucją RP! Za pomocą tego narzędzia prawnego istnieje możliwość otwarcia drogi do delegalizacji partii politycznych.
ETS2 – co to naprawdę jest i jak wpływa na każdego Polaka? Fakty i mity
13 lis 2025

Europejski System Handlu Emisjami (ETS2) to nie jest żadna nowa podatkowa niespodzianka dla Polaków, nie jest też „zabójcą kotłowni i pieców na węgiel”. To mechanizm prawny, który od 2027 roku (dopuszczalne jest opóźnienie wdrożenia o 1 rok) obejmie emisje CO₂ z sektora transportu drogowego, budownictwa i małych instalacji energetycznych – obszarów dotychczas nieobjętych ETS1. W Polsce narosło wiele nieporozumień: od strachu przed „zabiciem ciepłownictwa lokalnego” po teorie spiskowe o „zamierzeniu pozbawienia Polaków przez UE prawa do ogrzewania domów” i wymuszenia kupna aut elektrycznych poprzez drastyczne podwyżki cen diesla i benzyny. W tym artykule przedstawiamy natomiast sprawdzone fakty, oparte na oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, analizach Komisji Europejskiej, Eurostatu i publicznie dostępnych danych - bez spekulowania i na chłodno podchodząc do tematu.
Ochrona roślin i nasiennictwo - ważne zmiany w przepisach uchwalone przez Sejm i Senat
12 lis 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 7 listopada br. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z 9 października 2025 r. o zmianie ustawy ochronie roślin przed agrofagami oraz niektórych innych ustaw. Tym samym zakończono prace parlamentarne nad ustawą, która zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta. Co się zmieni i od kiedy?
Obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów od 13 listopada: kluczowe wyłączenie odpowiedzialności
12 lis 2025

Od 13 listopada 2025 r. każdy operator drona o masie od 250 gramów do 20 kilogramów będzie musiał posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC - wynika z rozporządzenia ministra finansów z 24 października 2025 roku. Nowe przepisy miały wypełnić lukę w prawie i zapewnić rekompensatę osobom poszkodowanym w wyniku wypadków z udziałem dronów. Tyle, że na ostatnim etapie prac pojawiło się kluczowe wyłączenie odpowiedzialności - wskazuje Jarosław Szymański, Dyrektor Mentor S.A. o. Warszawa.

REKLAMA

Problemy z bonem ciepłowniczym. Wnioski nie zostaną rozpatrzone. Informacji trzeba będzie szukać stronie internetowej urzędu
13 lis 2025

Trwa składanie wniosków o bon ciepłowniczy. Pojawiły się jednak nieprzewidziane trudności generujące dodatkowe koszty dla gmin. Ministerstwo Energii zaproponowało wprowadzenie zmian, które poprawią sytuację. Jednak czy nie będzie jeszcze większego zamieszania?
Podwyżki od 140 do 240 zł. Kto od stycznia 2026 roku będzie dostawał więcej pieniędzy? Opublikowano projekt rozporządzenia
13 lis 2025

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą szereg zmian. Zależy bowiem od niego wysokość wielu świadczeń i dodatków do nich, a płace, których wysokość jest określana w obowiązujących przepisach, trzeba odpowiednio dostosować do jej poziomu.

REKLAMA