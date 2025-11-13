Nietrzeźwi sędziowie za kierownicą. Minister Sprawiedliwości zapowiada zawieszenia i postępowania dyscyplinarne
REKLAMA
REKLAMA
W ostatnich tygodniach opinię publiczną poruszyły przypadki prowadzenia pojazdów przez sędziów pod wpływem alkoholu. Rzecznicy prasowi sądów w całej Polsce wydali wspólne oświadczenie, w którym jednoznacznie podkreślają, że takie zachowania są sprzeczne z godnością urzędu sędziego i nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zawieszenia w czynnościach i postępowania dyscyplinarne dla takich sędziów
- Minister Sprawiedliwości zapowiada zawieszenia i postępowania dyscyplinarne
- Wspólne oświadczenie rzeczników prasowych sądów w sprawie nietrzeźwych kierowców - sędziów
Minister Sprawiedliwości zapowiada zawieszenia i postępowania dyscyplinarne
Sędziowie wskazują, że każdy sędzia ma obowiązek przestrzegania prawa i dawania przykładu obywatelom, a wszelkie czyny noszące znamiona umyślnych wykroczeń lub przestępstw powinny skutkować szybką i zdecydowaną reakcją organów dyscyplinarnych oraz karnych.
Rzecznicy podkreślają, że nieakceptowalne jest dopuszczanie do dalszego orzekania osób, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia takich czynów.
- Mam przed sobą oświadczenie rzeczników prasowych sądów powszechnych. Są oni, podobnie jak ja zbulwersowani tym, że niektóre decyzje, które wychodzą z Izby Odpowiedzialności Zawodowej de facto pozwalają na orzekanie tym sędziom, którzy złamali zasady - prowadzili samochód pod wpływem alkoholu – komentuje oświadczenie rzeczników Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek.
- Zgadzam się z tym stanowiskiem w pełni. Będę stosował prawo i będę te osoby zawieszał w czynnościach. Będziemy uruchamiać im postępowanie dyscyplinarne. Każdy, który pije i jedzie stanowi niebezpieczeństwo dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Nie ma na to zgody – zapowiada szef resortu.
REKLAMA
REKLAMA
Wspólne oświadczenie rzeczników prasowych sądów w sprawie nietrzeźwych kierowców - sędziów
Poniżej publikujemy pełną treść wspólnego oświadczenia rzeczników prasowych sądów. Lista sygnatariuszy obejmuje inicjatorów oświadczenia, ale nie jest zamknięta. Kolejni rzecznicy przyłączają się do inicjatywy, publikując swoje podpisy na stronach poszczególnych sądów.
Wspólne oświadczenie rzeczników prasowych sądów
Oświadczamy, że popełnianie przez sędziów czynów noszących znamiona umyślnych wykroczeń i przestępstw jest zjawiskiem, jakie nigdy nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Niestety, w ostatnim czasie było kilka takich sytuacji.
REKLAMA
Każdy z nas, sędziów, ma obowiązek tak postępować w pracy i życiu codziennym, aby swoją postawą zasłużyć sobie na szacunek obywateli, przestrzegając prawa: Konstytucji i ustaw. Także dzięki temu budujemy szacunek społeczny do wydawanych orzeczeń, które są jedną z podstaw porządku prawnego w Polsce.
Przypadki, w których sędziowie prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości są nieakceptowalne, niezależnie od tego, gdzie i jak długo pełnimy tę zaszczytną służbę dla społeczeństwa.
Nikt z nas, sędziów, nie toleruje sytuacji, gdy osoba, której powierzono władzę sądzenia w imieniu Rzeczypospolitej, zachowuje się w sposób uchybiający godności urzędu sędziego lub popełnia przestępstwo. Nie ma znaczenia czy dzieje się to na służbie czy poza służbą.
Uznajemy za nieakceptowalne, jeśli sędziemu, wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia takiego czynu, przyzwala się na dalsze orzekanie. Uprawnione organy powinny jak najszybciej ustalić odpowiedzialność karną oraz dyscyplinarną. Dla sprawnej i jednolitej reakcji, wobec tego typu czynów, włącznie z usunięciem ze służby, konieczne jest odbudowanie konstytucyjnej rangi organów stojących na straży przestrzegania zasad etyki sędziowskiej oraz wiarygodnego, rzetelnego sądownictwa dyscyplinarnego zdewastowanego po 2017 roku.
Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie
Michał Bober, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Grzegorz Gała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi
Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie
Daniel Kliś, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Opolu
Aneta Sudomir – Koc, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Włocławku
Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie
Małgorzata Stanisławczyk – Karpiel, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie
Monika Pawłowska – Radzimierska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi
Agnieszka Leżańska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
Ewa Preneta – Ambicka, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Barbara du Chateau, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Magdalena Kuczyńska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Jacek Klęk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Sieradzu
Ewa Leszczyńska - Furtak, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Alicja Fronczyk, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Michał Pieńkowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Agnieszka Połyniak rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Świdnicy
Artur Lipiński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krośnie
Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku
Łukasz Zioła, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku
Iwona Wiśniewska - Bartoszewska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Płocku
Tomasz Mucha, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Sylwia Urbańska - Tkocz, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie
Anna Ptaszek, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie
Wioletta Iwańczuk, rzecznik prasowy ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Warszawie
Konrad Kujawa, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Szczecinie
Renata Król, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Radomiu
Zbigniew Zgud, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie
Robert Bury, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Mariusz Jabłoński, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie
Beata Tymoszów, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie
Jacek Krawczyk, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Katowicach
Aleksander Brzozowski, rzecznik prasowy Sąd Okręgowy w Poznaniu
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA