REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nietrzeźwi sędziowie za kierownicą. Minister Sprawiedliwości zapowiada zawieszenia i postępowania dyscyplinarne

Nietrzeźwi sędziowie za kierownicą. Minister Sprawiedliwości zapowiada zawieszenia i postępowania dyscyplinarne

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 listopada 2025, 15:25
alkomat alkohol kierowca samochód mandat przepisy prawo punkty karne
Nietrzeźwi sędziowie za kierownicą. Minister Sprawiedliwości zapowiada zawieszenia i postępowania dyscyplinarne
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W ostatnich tygodniach opinię publiczną poruszyły przypadki prowadzenia pojazdów przez sędziów pod wpływem alkoholu. Rzecznicy prasowi sądów w całej Polsce wydali wspólne oświadczenie, w którym jednoznacznie podkreślają, że takie zachowania są sprzeczne z godnością urzędu sędziego i nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zawieszenia w czynnościach i postępowania dyscyplinarne dla takich sędziów

Minister Sprawiedliwości zapowiada zawieszenia i postępowania dyscyplinarne

Sędziowie wskazują, że każdy sędzia ma obowiązek przestrzegania prawa i dawania przykładu obywatelom, a wszelkie czyny noszące znamiona umyślnych wykroczeń lub przestępstw powinny skutkować szybką i zdecydowaną reakcją organów dyscyplinarnych oraz karnych.

Rzecznicy podkreślają, że nieakceptowalne jest dopuszczanie do dalszego orzekania osób, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia takich czynów.

- Mam przed sobą oświadczenie rzeczników prasowych sądów powszechnych. Są oni, podobnie jak ja zbulwersowani tym, że niektóre decyzje, które wychodzą z Izby Odpowiedzialności Zawodowej de facto pozwalają na orzekanie tym sędziom, którzy złamali zasady - prowadzili samochód pod wpływem alkoholu – komentuje oświadczenie rzeczników Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- Zgadzam się z tym stanowiskiem w pełni. Będę stosował prawo i będę te osoby zawieszał w czynnościach. Będziemy uruchamiać im postępowanie dyscyplinarne. Każdy, który pije i jedzie stanowi niebezpieczeństwo dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Nie ma na to zgody – zapowiada szef resortu.

REKLAMA

REKLAMA

Wspólne oświadczenie rzeczników prasowych sądów w sprawie nietrzeźwych kierowców - sędziów

Poniżej publikujemy pełną treść wspólnego oświadczenia rzeczników prasowych sądów. Lista sygnatariuszy obejmuje inicjatorów oświadczenia, ale nie jest zamknięta. Kolejni rzecznicy przyłączają się do inicjatywy, publikując swoje podpisy na stronach poszczególnych sądów.

Wspólne oświadczenie rzeczników prasowych sądów

Oświadczamy, że popełnianie przez sędziów czynów noszących znamiona umyślnych wykroczeń i przestępstw jest zjawiskiem, jakie nigdy nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Niestety, w ostatnim czasie było kilka takich sytuacji.

REKLAMA

Każdy z nas, sędziów, ma obowiązek tak postępować w pracy i życiu codziennym, aby swoją postawą zasłużyć sobie na szacunek obywateli, przestrzegając prawa: Konstytucji i ustaw. Także dzięki temu budujemy szacunek społeczny do wydawanych orzeczeń, które są jedną z podstaw porządku prawnego w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przypadki, w których sędziowie prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości są nieakceptowalne, niezależnie od tego, gdzie i jak długo pełnimy tę zaszczytną służbę dla społeczeństwa.

Nikt z nas, sędziów, nie toleruje sytuacji, gdy osoba, której powierzono władzę sądzenia w imieniu Rzeczypospolitej, zachowuje się w sposób uchybiający godności urzędu sędziego lub popełnia przestępstwo. Nie ma znaczenia czy dzieje się to na służbie czy poza służbą.

Uznajemy za nieakceptowalne, jeśli sędziemu, wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia takiego czynu, przyzwala się na dalsze orzekanie. Uprawnione organy powinny jak najszybciej ustalić odpowiedzialność karną oraz dyscyplinarną. Dla sprawnej i jednolitej reakcji, wobec tego typu czynów, włącznie z usunięciem ze służby, konieczne jest odbudowanie konstytucyjnej rangi organów stojących na straży przestrzegania zasad etyki sędziowskiej oraz wiarygodnego, rzetelnego sądownictwa dyscyplinarnego zdewastowanego po 2017 roku.

Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie

Michał Bober, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Grzegorz Gała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi

Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

Daniel Kliś, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Opolu

Aneta Sudomir – Koc, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Włocławku

Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie

Małgorzata Stanisławczyk – Karpiel, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie

Monika Pawłowska – Radzimierska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi

Agnieszka Leżańska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Ewa Preneta – Ambicka, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Barbara du Chateau, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Magdalena Kuczyńska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Jacek Klęk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Sieradzu

Ewa Leszczyńska - Furtak, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Alicja Fronczyk, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Michał Pieńkowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Agnieszka Połyniak rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Świdnicy

Artur Lipiński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krośnie

Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku

Łukasz Zioła, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku

Iwona Wiśniewska - Bartoszewska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Płocku

Tomasz Mucha, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Sylwia Urbańska - Tkocz, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Anna Ptaszek, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Wioletta Iwańczuk, rzecznik prasowy ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Warszawie

Konrad Kujawa, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Szczecinie

Renata Król, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Radomiu

Zbigniew Zgud, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie

Robert Bury, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Mariusz Jabłoński, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

Beata Tymoszów, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

Jacek Krawczyk, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Katowicach

Aleksander Brzozowski, rzecznik prasowy Sąd Okręgowy w Poznaniu

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowoczesne strony kancelarii prawnych – jak projektować markę i doświadczenie
13 lis 2025

Podróż zwana stroną internetową kancelarii nie zaczyna się wraz z koncepcją wizualną, nie zaczyna się nawet z zakupem domeny. Punkt startowy to strategia kancelarii, w tym strategia marketingowa. Do czego ma służyć ta strona? Jaka ma być? Wizerunkowa, informacyjna, edukacyjna, sprzedażowa? A może mieszanka wszystkiego powyżej. Przygotowanie strony internetowej może zakończyć się porażką. Niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, że kancelarie były zmuszone do kosztownych i czasochłonnych przeróbek zaraz po utworzeniu strony. Dlaczego? Przeczytaj, jakich błędów unikać po Twojej stronie i czego wymagać od dostawców - grafików, deweloperów, twórców contentu, agencji reklamowych.
Testament ustny
13 lis 2025

W Polsce najczęściej sporządzane są tzw. testamenty zwykłe, czyli testament własnoręczny bądź notarialny. Warto jednak wiedzieć, że polskie prawo przewiduje, że - w szczególnych okolicznościach- nasza ostatnia wola może zostać wyrażona w formie ustnej. Testament ustny to – obok podróżnego i wojskowego- jeden ze szczególnych/wyjątkowych rodzajów testamentów.
Automatyczne podpisy nie istnieją w państwie prawa. Ani u prezydenta, ani u premiera
13 lis 2025

Spór o odmowę powołania sędziów przez prezydenta odsłania prostą prawdę, której w debacie publicznej próbuje się nie zauważać: jeśli twierdzimy, że głowa państwa musi automatycznie zaakceptować każdy wniosek KRS, to konsekwentnie powinniśmy uznać, że premier ma obowiązek akceptować każdy wniosek swoich ministrów. A to prowadziłoby do wniosku, że państwo ma nie szefa rządu, lecz operatora pieczątek. Logika ustroju nie działa wybiórczo. Albo obowiązuje wszystkich, albo nikogo - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy. Kolejne 47 w Parlamencie. Podsumowanie [Deregulacja R. Brzoska]
13 lis 2025

SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy, np: domniemania niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych, nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy, identyfikacja kolejnych usług, które można przenieś do aplikacji mObywatel, zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach. Kolejne 47 postulatów znajduje się w Parlamencie. Oto szczegółowe podsumowanie tzw. deregulacji Rafała Brzoski.

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki razem z Trybunałem Konstytucyjnym wytną tę partię ze sceny politycznej? Wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP celów i działalności tej partii politycznej już został skierowany do TK w dniu 12 listopada 2025
13 lis 2025

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego leży także możliwość stwierdzenia niezgodności celów i działalności partii politycznej z Konstytucją RP! Za pomocą tego narzędzia prawnego istnieje możliwość otwarcia drogi do delegalizacji partii politycznych.
ETS2 – co to naprawdę jest i jak wpływa na każdego Polaka? Fakty i mity
13 lis 2025

Europejski System Handlu Emisjami (ETS2) to nie jest żadna nowa podatkowa niespodzianka dla Polaków, nie jest też „zabójcą kotłowni i pieców na węgiel”. To mechanizm prawny, który od 2027 roku (dopuszczalne jest opóźnienie wdrożenia o 1 rok) obejmie emisje CO₂ z sektora transportu drogowego, budownictwa i małych instalacji energetycznych – obszarów dotychczas nieobjętych ETS1. W Polsce narosło wiele nieporozumień: od strachu przed „zabiciem ciepłownictwa lokalnego” po teorie spiskowe o „zamierzeniu pozbawienia Polaków przez UE prawa do ogrzewania domów” i wymuszenia kupna aut elektrycznych poprzez drastyczne podwyżki cen diesla i benzyny. W tym artykule przedstawiamy natomiast sprawdzone fakty, oparte na oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, analizach Komisji Europejskiej, Eurostatu i publicznie dostępnych danych - bez spekulowania i na chłodno podchodząc do tematu.
Ochrona roślin i nasiennictwo - ważne zmiany w przepisach uchwalone przez Sejm i Senat
12 lis 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 7 listopada br. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z 9 października 2025 r. o zmianie ustawy ochronie roślin przed agrofagami oraz niektórych innych ustaw. Tym samym zakończono prace parlamentarne nad ustawą, która zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta. Co się zmieni i od kiedy?
Obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów od 13 listopada: kluczowe wyłączenie odpowiedzialności
12 lis 2025

Od 13 listopada 2025 r. każdy operator drona o masie od 250 gramów do 20 kilogramów będzie musiał posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC - wynika z rozporządzenia ministra finansów z 24 października 2025 roku. Nowe przepisy miały wypełnić lukę w prawie i zapewnić rekompensatę osobom poszkodowanym w wyniku wypadków z udziałem dronów. Tyle, że na ostatnim etapie prac pojawiło się kluczowe wyłączenie odpowiedzialności - wskazuje Jarosław Szymański, Dyrektor Mentor S.A. o. Warszawa.

REKLAMA

Problemy z bonem ciepłowniczym. Wnioski nie zostaną rozpatrzone. Informacji trzeba będzie szukać stronie internetowej urzędu
13 lis 2025

Trwa składanie wniosków o bon ciepłowniczy. Pojawiły się jednak nieprzewidziane trudności generujące dodatkowe koszty dla gmin. Ministerstwo Energii zaproponowało wprowadzenie zmian, które poprawią sytuację. Jednak czy nie będzie jeszcze większego zamieszania?
Podwyżki od 140 do 240 zł. Kto od stycznia 2026 roku będzie dostawał więcej pieniędzy? Opublikowano projekt rozporządzenia
13 lis 2025

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą szereg zmian. Zależy bowiem od niego wysokość wielu świadczeń i dodatków do nich, a płace, których wysokość jest określana w obowiązujących przepisach, trzeba odpowiednio dostosować do jej poziomu.

REKLAMA