Nietrzeźwi sędziowie za kierownicą. Minister Sprawiedliwości zapowiada zawieszenia i postępowania dyscyplinarne

W ostatnich tygodniach opinię publiczną poruszyły przypadki prowadzenia pojazdów przez sędziów pod wpływem alkoholu. Rzecznicy prasowi sądów w całej Polsce wydali wspólne oświadczenie, w którym jednoznacznie podkreślają, że takie zachowania są sprzeczne z godnością urzędu sędziego i nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zawieszenia w czynnościach i postępowania dyscyplinarne dla takich sędziów

Minister Sprawiedliwości zapowiada zawieszenia i postępowania dyscyplinarne

Sędziowie wskazują, że każdy sędzia ma obowiązek przestrzegania prawa i dawania przykładu obywatelom, a wszelkie czyny noszące znamiona umyślnych wykroczeń lub przestępstw powinny skutkować szybką i zdecydowaną reakcją organów dyscyplinarnych oraz karnych.



Rzecznicy podkreślają, że nieakceptowalne jest dopuszczanie do dalszego orzekania osób, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia takich czynów.



- Mam przed sobą oświadczenie rzeczników prasowych sądów powszechnych. Są oni, podobnie jak ja zbulwersowani tym, że niektóre decyzje, które wychodzą z Izby Odpowiedzialności Zawodowej de facto pozwalają na orzekanie tym sędziom, którzy złamali zasady - prowadzili samochód pod wpływem alkoholu – komentuje oświadczenie rzeczników Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek.



- Zgadzam się z tym stanowiskiem w pełni. Będę stosował prawo i będę te osoby zawieszał w czynnościach. Będziemy uruchamiać im postępowanie dyscyplinarne. Każdy, który pije i jedzie stanowi niebezpieczeństwo dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Nie ma na to zgody – zapowiada szef resortu.

Wspólne oświadczenie rzeczników prasowych sądów w sprawie nietrzeźwych kierowców - sędziów

Poniżej publikujemy pełną treść wspólnego oświadczenia rzeczników prasowych sądów. Lista sygnatariuszy obejmuje inicjatorów oświadczenia, ale nie jest zamknięta. Kolejni rzecznicy przyłączają się do inicjatywy, publikując swoje podpisy na stronach poszczególnych sądów.

Wspólne oświadczenie rzeczników prasowych sądów

Oświadczamy, że popełnianie przez sędziów czynów noszących znamiona umyślnych wykroczeń i przestępstw jest zjawiskiem, jakie nigdy nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Niestety, w ostatnim czasie było kilka takich sytuacji.

Każdy z nas, sędziów, ma obowiązek tak postępować w pracy i życiu codziennym, aby swoją postawą zasłużyć sobie na szacunek obywateli, przestrzegając prawa: Konstytucji i ustaw. Także dzięki temu budujemy szacunek społeczny do wydawanych orzeczeń, które są jedną z podstaw porządku prawnego w Polsce.

Przypadki, w których sędziowie prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości są nieakceptowalne, niezależnie od tego, gdzie i jak długo pełnimy tę zaszczytną służbę dla społeczeństwa.

Nikt z nas, sędziów, nie toleruje sytuacji, gdy osoba, której powierzono władzę sądzenia w imieniu Rzeczypospolitej, zachowuje się w sposób uchybiający godności urzędu sędziego lub popełnia przestępstwo. Nie ma znaczenia czy dzieje się to na służbie czy poza służbą.

Uznajemy za nieakceptowalne, jeśli sędziemu, wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia takiego czynu, przyzwala się na dalsze orzekanie. Uprawnione organy powinny jak najszybciej ustalić odpowiedzialność karną oraz dyscyplinarną. Dla sprawnej i jednolitej reakcji, wobec tego typu czynów, włącznie z usunięciem ze służby, konieczne jest odbudowanie konstytucyjnej rangi organów stojących na straży przestrzegania zasad etyki sędziowskiej oraz wiarygodnego, rzetelnego sądownictwa dyscyplinarnego zdewastowanego po 2017 roku.

Maciej Czajka, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie

Michał Bober, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Grzegorz Gała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi

Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie

Daniel Kliś, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Opolu

Aneta Sudomir – Koc, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Włocławku

Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie

Małgorzata Stanisławczyk – Karpiel, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie

Monika Pawłowska – Radzimierska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi

Agnieszka Leżańska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Ewa Preneta – Ambicka, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Barbara du Chateau, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Magdalena Kuczyńska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Jacek Klęk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Sieradzu

Ewa Leszczyńska - Furtak, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Alicja Fronczyk, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Michał Pieńkowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Agnieszka Połyniak rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Świdnicy

Artur Lipiński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krośnie

Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku

Łukasz Zioła, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku

Iwona Wiśniewska - Bartoszewska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Płocku

Tomasz Mucha, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Sylwia Urbańska - Tkocz, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Anna Ptaszek, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Wioletta Iwańczuk, rzecznik prasowy ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Warszawie

Konrad Kujawa, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Szczecinie

Renata Król, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Radomiu

Zbigniew Zgud, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie

Robert Bury, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Mariusz Jabłoński, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

Beata Tymoszów, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

Jacek Krawczyk, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Katowicach

Aleksander Brzozowski, rzecznik prasowy Sąd Okręgowy w Poznaniu