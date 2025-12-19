REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » W Sejmie nowe prawa dla niektórych działaczy, pomoc udzielona obywatelom Ukrainy. Co jeszcze? [Transmisja online]

W Sejmie nowe prawa dla niektórych działaczy, pomoc udzielona obywatelom Ukrainy. Co jeszcze? [Transmisja online]

19 grudnia 2025, 07:17
[Data aktualizacji 19 grudnia 2025, 07:57]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Sejm online 19 grudnia 2025 r.
Sejm online 19 grudnia 2025 r.
Sejm w piątek wysłucha sprawozdania rządu z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Posłowie zajmą się też poselskim projektem noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Sejm na żywo 19 grudnia 2025 r.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9:.00. Oglądaj transmisję online:

Projekt noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej (posłów KO) dotyczy m.in. modyfikacji przepisów tak, by status działacza opozycji antykomunistycznej był przyznawany za działalność niepodległościową zagrożoną nie tylko odpowiedzialnością karną, ale i innymi represjami. Ponadto projekt przewiduje przyznanie wdowom/wdowcom po działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych tych samych uprawnień, które posiadają wdowy/wdowcy po kombatantach i osobach represjonowanych w latach 1939-1956.

Posłowie rozpoczną też prace nad projektem nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim przygotowanym przez posłów PiS, którzy proponują m.in. wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego z 3 do 10 lat. Zgodnie z uzasadnieniem ma to na celu stworzenie warunków sprzyjających pełniejszej integracji cudzoziemców przed przyznaniem im obywatelstwa polskiego.

Podczas pierwszego czytania Sejm zajmie się także poselskimi projektami ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Sejm na żywo 18 grudnia 2025 r.

Oglądaj transmisję online z posiedzenia, które odbyło się 18 grudnia:

Sejm w czwartek uchwalił ponownie ustawę o rynku kryptoaktywów. Wcześniej, praktycznie identyczne przepisy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Sejm uchwalił ponadto ustawę ustanawiającą Dzień Inwalidy Wojennego12 kwietnia - w rocznicę rozpoczęcia I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP w 1919 roku. Dzień Inwalidy Wojennego ma być świętem państwowym, ale nie będzie wolny od pracy.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego przewiduje z kolei możliwość zbierania podpisów dla kandydatów w wyborach powszechnych w formie elektronicznej poprzez złożenie deklaracji poparcia na portalu prowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Sejm w czwartek uchwalił również ustawę zwiększającą limity finansowania dla kopalń i instytucji, które wykonują prace zabezpieczające i odwadniające w obiektach górniczych. Dotacje przewidziane są m.in. dla Kopalni Soli „Wieliczka”, Kopalni Soli Bochnia, Kopalni Siarki „Machów” w likwidacji.

Ponadto posłowie zaakceptowali poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Wydłuża ona firmom z sektora MŚP termin rozliczenia się z pomocy z tytułu wysokich cen energii. Informacji nie złożyło lub nie poprawiło ok. 50 tys. firm.

Posłowie przyjęli też senackie poprawki do noweli reformującej orzecznictwo lekarskie w ZUS. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez fizjoterapeutów, pielęgniarki i pielęgniarzy. Sejm zagłosował w czwartek za przyjęciem wszystkich pięciu poprawek zgłoszonych przez Senat na początku grudnia. Cztery z nich miały charakter legislacyjno-redakcyjny. Piąta dotyczyła liczby lekarzy orzekających w drugiej instancji. Regulacja przewiduje wprowadzenie jednoosobowego orzekania we wszystkich przypadkach. W pierwszej instancji i w drugiej wskutek złożenia zarzutu wadliwości lub sprzeciwu orzeczenie miało być wydawane jednoosobowo. Zgodnie z przyjętą poprawką w sprawach szczególnie skomplikowanych główny lekarz orzecznik albo jego zastępca będzie mógł skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez orzekających łącznie trzech lekarzy orzeczników. W przepisach doprecyzowano, kiedy można stracić zasiłek chorobowy. Wprowadzone zostaną również nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich.

Sejm na żywo 17 grudnia 2025 r.

Transmisja online z pierwszego dnia posiedzenia Sejmu:

Spór o tzw. ustawę łańcuchową

W środę 17 grudnia Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Do odrzucenia weta zabrakło 17 głosów. Przeciwko byli m.in. parlamentarzyści PiS oraz Konfederacji.

Przypomnijmy, iż ustawa łańcuchowa zakładała wprowadzenie zakazu trzymania psów na uwięzi. Definiowała też kojec jako miejsce poza lokalem mieszkalnym, z którego nieprzywiązany pies nie może samodzielnie się wydostać. Zgodnie z ustawą, właściciele psów mieliby obowiązek zapewnić kojce utwardzone i w przeważającej części zadaszone, o powierzchni co najmniej 10 m kw. dla psa o masie poniżej 20 kg, 15 m kw. dla psa ważącego od 20 do 30 kg oraz 20 m kw. dla psa o masie powyżej 30 kg. Powierzchnia kojca miała być dodatkowo zwiększana wraz z liczbą przebywających w nim zwierząt.

Zdaniem Prezydenta, chociaż intencja wzmocnienia ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to – jego zdaniem – przepisy były źle przygotowane. Proponowane w ustawie normy dotyczące kojców są – w opinii głowy państwa – są całkowicie nierealne do spełnienia. Prezydent na początku grudnia zawetował ustawę i przesłał do Sejmu swój projekt. Zakłada on zakaz trzymania wszelkich zwierząt domowych na uwięzi, ale nie zawiera przepisów regulujących kwestię kojców.

Sejm zdecydował też w środę o skierowaniu do sejmowych komisji finansów i gospodarki projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej tożsamą z projektem ustawę zawetował prezydent.

Posiedzenie Sejmu19 grudnia 2025 r.

W piątek (19 grudnia) posłowie wysłuchają sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w piątek Sejm ma odwiedzić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Posłowie zajmą się też poselskim projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Źródło: Infor.pl, PAP, Sejm

Prawo
Rewolucja w L4: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia? Jest decyzja Senatu
19 gru 2025

W dniu 21 listopada 2025 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie istotnych zmian w zakresie tego co wolno, a czego nie wolno pracownikowi w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim (L4) – począwszy od podejmowania sporadycznych, incydentalnych czynności, będących przejawami aktywności zawodowej, a na wykonywaniu pracy u innego pracodawcy (tym samym – pobierając jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia) skończywszy. Tym samym – trafiła ona do Senatu, który zgłosił do ustawy kilka poprawek.
Poprzesz e-podpisem listy kandydatów w wyborach powszechnych na portalu PKW. Sejm uchwalił zmiany w kodeksie wyborczym
18 gru 2025

W dniu 18 grudnia 2025 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, która przewiduje możliwość zbierania podpisów dla kandydatów w wyborach powszechnych w formie elektronicznej poprzez złożenie deklaracji poparcia na portalu prowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze. Będzie można też - jak dotąd - zbierać podpisy pod listami kandydatów w formie papierowej.
Zmiany w pracy i prowadzeniu biznesu w 2026 r. - jakie najważniejsze zmiany czekają pracowników i pracodawców? Podsumowanie
18 gru 2025

W 2026 roku polski rynek pracy i przedsiębiorców czekają ważne zmiany w prawie, które będą miały dalekosiężne skutki zarówno dla zatrudniających jak i zatrudnianych - na różnych podstawach. Do najważniejszych należy wejście w życie ustawy wdrażającej postanowienia dyrektywy o transparentności płac. Ale to nie jedyna poważna zmiana w nowym roku.
Mediacja, której nikt naprawdę nie chce - czyli jak państwo polskie płaci za wojnę zamiast za pokój
19 gru 2025

W polskim wymiarze sprawiedliwości mediacja jest jak obietnice reformy sądów: wszyscy są „za”, dopóki nic realnie nie trzeba zmieniać. Od kilkunastu lat słyszymy, że „mediacja odciąży sądy”, „zbuduje kulturę dialogu” i „będzie alternatywą dla wieloletnich procesów”. Na poziomie deklaracji wszystko się zgadza. Na poziomie liczb wygląda to znacznie gorzej - pisze adwokat Grzegorz Prigan.

Jak prawnik może działać na LinkedIn?
18 gru 2025

LinkedIn jest doskonałym narzędziem marketingu prawniczego. Jego możliwości przybliżyłam w poprzednim artykule w serii „Marketing Kancelarii”. Teraz pora na poznanie poszczególnych funkcji i krótką instrukcję, jak działać, by w pełni wykorzystać możliwości tego serwisu.
TSUE: polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka zasad prawa UE i nie jest niezawisły i bezstronny. TK: TSUE nie ma prawa oceniać polskiej konstytucji i TK
18 gru 2025

W dniu 18 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że nie respektując orzecznictwa TSUE polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa Unii. TSUE uznał także, że polski Trybunał Konstytucyjny nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu ze względu na poważne nieprawidłowości w powołaniu trzech jego sędziów oraz jego Prezes. Do Trybunału Sprawiedliwości UE nie należy ocena polskiej konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego; najwyższym prawem w RP jest konstytucja, a nie decyzje zagranicznych organów; czwartkowa decyzja TSUE nie ma wpływu na funkcjonowanie konstytucyjnych organów RP - głosi komunikat TK z tego samego dnia.
Kawa drożeje a w sklepach pojawiają się podróbki z paloną soją. Jak rozpoznać prawdziwą kawę po zapachu, wyglądzie i konsystencji
18 gru 2025

W ostatnich latach ceny kawy rosną, zarówno w sklepach, jak i w kawiarniach. Na sklepowych półkach można natrafić na podróbki kawy znanych marek, w których prawdziwy produkt jest zastępowany m.in. znacznie tańszą soją. Jej wygląd i zapach mogą zmylić konsumentów. Ekspertka wyjaśnia, w jaki sposób prawdziwa kawa zdradza swoją jakość aromatem, kolorem, kształtem ziaren i konsystencją po zmieleniu.

Od 2026 r. grzywna do 30 tys. zł albo ograniczenie wolności za wypalanie traw i stwarzanie zagrożenia pożarowego. Także za palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami
18 gru 2025

W dniu 15 grudnia 2025 r. Prezydent RP podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa ta m.in. zaostrza kary za wypalanie traw, rozniecanie ognia oraz inne zachowania stwarzające zagrożenie pożarowe w miejscach publicznych, terenach leśnych i zurbanizowanych. Najważniejsze zmiany to znaczący wzrost maksymalnych grzywien, wyższe mandaty oraz wprowadzenie kary ograniczenia wolności. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, a więc w pierwszych dniach stycznia 2026 roku.

Można załatwić sprawę w ZUS-ie mieszkając za granicą. Jak złożyć wniosek o polską emeryturę z zagranicy?
18 gru 2025

Rodacy, którzy mieszkają poza Polską, są przekonani, że nie jest łatwo skontaktować się z ZUS-em w indywidualnej sprawie, bez osobistej wizyty w kraju. Tymczasem większość spraw w Zakładzie można obsłużyć online, a informacje uzyskać podczas e-wizyty, nie opuszczając miejsca swojego zamieszkania.
Koniec z dyskryminacją płacową w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn za jednakową pracę i pracę o jednakowej wartości oraz nowe obowiązki dla pracodawców od 7 czerwca 2026 r.? MRPiPS realizuje zobowiązanie Polski do implementacji dyrektywy unijnej
19 gru 2025

W dniu 16 grudnia 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany opracowany przez MRPiPS projekt ustawy, którego celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego rozwiązań w zakresie prawa do równego wynagrodzenia oraz zwiększenia przejrzystości wynagrodzeń, przewidzianych w dyrektywie unijnej. Jak podkreśla resort – rozwiązania te (w tym nowe obowiązki dla pracodawców) mają doprowadzić do „wyeliminowania dyskryminacji płacowej w wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet za jednakową pracę oraz pracę o jednakowej wartości”. Zgodnie z projektem, nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 7 czerwca 2026 r.
