Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Poprzesz e-podpisem listy kandydatów w wyborach powszechnych na portalu PKW. Sejm uchwalił zmiany w kodeksie wyborczym

Poprzesz e-podpisem listy kandydatów w wyborach powszechnych na portalu PKW. Sejm uchwalił zmiany w kodeksie wyborczym

18 grudnia 2025, 21:02
lista kandydatów w wyborach
Poprzesz e-podpisem listy kandydatów w wyborach powszechnych na portalu PKW. Sejm uchwalił zmiany w kodeksie wyborczym
W dniu 18 grudnia 2025 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, która przewiduje możliwość zbierania podpisów dla kandydatów w wyborach powszechnych w formie elektronicznej poprzez złożenie deklaracji poparcia na portalu prowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze. Będzie można też - jak dotąd - zbierać podpisy pod listami kandydatów w formie papierowej.

Zmiany w Kodeksie wyborczym: elektroniczne podpisy wyborców z poparciem dla kandydatów w wyborach

Za tą ustawą głosowało 240 posłów, 152 było przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja kodeksu wyborczego zakłada utworzenie „Portalu zgłaszania kandydatów lub list kandydatów w wyborach powszechnych”, prowadzonego i utrzymywanego przez Krajowe Biuro Wyborcze. Za pośrednictwem portalu wyborcy będą mogli składać elektroniczne deklaracje poparcia, uwierzytelnione m.in. podpisem zaufanym, podpisem osobistym czy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nowela przewiduje stworzenie hybrydowego sposobu zbierania podpisów bez rezygnacji z tradycyjnej zbiórki podpisów, urozmaiconego o podpisy elektroniczne.

Sejm odrzucił poprawkę złożoną podczas drugiego czytania przez posła Konfederacji Witolda Tumanowicza, która miała na celu zapewnienie jawności liczby zebranych podpisów w formie elektronicznej po procesie rejestracyjnym przez dany komitet.

Elektroniczna forma poparcia kandydata lub listy kandydatów

Elektroniczna forma poparcia ma dotyczyć wyborów do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, wyborów prezydenckich, samorządowych oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Komitety wyborcze będą zobowiązane do przekazywania organom wyborczym wykazów podpisów zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Celem noweli jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej.

Nowelizacja zakłada udzielanie poparcia przez wyborcę za pomocą formularza elektronicznego przez wypełnienie formularza elektronicznego udostępnionego w Portalu, jego uwierzytelnienie oraz złożenie za pomocą portalu.

W noweli przewidziano, że formularz elektroniczny będzie zawierał nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego listę lub kandydata, numer okręgu wyborczego, w którym lista lub kandydat jest zgłaszany, nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer PESEL udzielającego poparcia oraz adnotację z udzieleniem poparcia z datą. Następnie formularze byłyby przekazywane komitetom wyborczym popartego kandydata.

Nowe kary za nadużycia w elektronicznym zbieraniu poparcia

Nowela zakłada również rozszerzenie przepisów karnych – odpowiedzialnością objęte mają być nadużycia związane z elektronicznym zbieraniem poparcia, w tym wywieranie nacisku na wyborców (grzywna od 1 tys. do 10 tys. zł) czy przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za udzielenie poparcia (grzywna od od 10 tys. zł do 50 tys. zł).

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia. Koszt utworzenia portalu oszacowano na 10 mln zł, a jego utrzymania na ok. 1 mln zł rocznie, finansowane z budżetu Państwowej Komisji Wyborczej. Nowelizacja trafi teraz do dalszych prac w Senacie.

(PAP)
kl/ par/

Źródło: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy - przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
