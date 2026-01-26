REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Mały ZUS plus – coraz mniej czasu na zgłoszenie

Mały ZUS plus – coraz mniej czasu na zgłoszenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 11:04
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
mały ZUS plus składki na ubezpieczenia społeczne ulga przedsiębiorcy 31 stycznia 2026 zgłoszenie
Mały ZUS plus – coraz mniej czasu na zgłoszenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Taką ulgę umożliwia tzw. „mały ZUS plus”. Co należy zrobić, żeby opłacać ulgowe składki i w jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?

rozwiń >

Kto może skorzystać z „małego ZUS plus”

„Mały ZUS plus” pozwala płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Liczy się je od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia tej działalności. Przy czym minimalny okres prowadzenia działalności w poprzednim roku wynosi 60 dni. Z „małego ZUS plus” można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek, które liczy się od kwoty co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Płacenie niższych składek ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenie rehabilitacyjne, a także emerytura czy renta.

Nowe przepisy zresetowały licznik „małego ZUS plus”. To znaczy, że dla każdego przedsiębiorcy, który spełnia warunki do ulgi, 1 stycznia 2026 roku otworzył się jej nowy 36-miesięczny okres.

- Dotyczy to płatników, którzy nigdy nie korzystali z tej ulgi, wyczerpali jej okres przed 2026 rokiem (np. zakończyła się w maju 2025 roku) albo „mały ZUS plus” opłacają teraz. Na przykład płatnik, który w grudniu 2025 roku zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy. Oczywiście musi spełniać pozostałe ustawowe warunki, w których nie ma zmian – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Obniżone składki ZUS przez 36 miesięcy

Przedsiębiorca może opłacać obniżone składki przez 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności. Wlicza się każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca korzystał z ulgi lub prowadził działalność przez co najmniej jeden dzień.

REKLAMA

- Pierwszy okres 60-miesięcznego prowadzenia działalności gospodarczej zacznie się od tego miesiąca, w którym po grudniu 2025 roku przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą z ulgą „mały ZUS plus”. Kolejny okres zacznie się od pierwszego miesiąca, w którym zacznie prowadzić lub będzie kontynuować działalność po upływie poprzedniego 60-miesięcznego okresu – tłumaczy rzeczniczka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Termin do końca stycznia

Przedsiębiorca, który w grudniu nie korzystał z „małego ZUS plus” i chce od tego roku opłacać ulgowe składki, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do końca stycznia 2026 r. Do tego terminu musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem i zgłosić z kodem „małego ZUS plus”, który rozpoczyna się od 0590 albo 0592. Natomiast przedsiębiorca, który korzystał z ulgi do końca ubiegłego roku i nadal spełnia jej warunki, nie robi nowego zgłoszenia.

Z uwagi na szczególną okoliczność związaną ze zmianą przepisów w zakresie ulgi „mały ZUS plus” płatnicy składek, którzy złożyli w styczniu 2026 r. dokumenty zgłoszeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 0510/0512, mogą dokonać korekty zgłoszenia, jeśli chcą skorzystać z ulgi. Osoby te mogą zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 0590/0592, pod warunkiem spełniania ustawowych warunków i dokonania tego zgłoszenia do końca stycznia 2026 roku.

- Jeśli przedsiębiorca rozpocznie lub wznowi prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2026 roku lub spełni warunki do korzystania z „małego ZUS plus” w innym miesiącu, to dokumenty musi przekazać do 7 dni od dnia, w którym spełnił warunki do objęcia ulgą – informuje Kopczyńska.

Termin w razie wystąpienia o indywidualną pisemną interpretację

Wielu przedsiębiorców wystąpiło do ZUS wnioskiem o wydanie indywidualnej pisemnej interpretacji, czy i na jakich zasadach mogą przystąpić do „małego ZUS plus”. Muszą pamiętać, że ich również obowiązuje standardowy termin na zgłoszenie do ulgi, nawet jeśli oczekują jeszcze na interpretację. Jeśli spóźnią się ze zgłoszeniem do ZUS, nie będą mogli skorzystać z ulgi w całym 2026 roku.

Każdy, kto korzysta w styczniu z „małego ZUS plus”, musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej lub w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie, dochodzie, formach opodatkowania działalności gospodarczej i podstawie wymiaru składek. Przedsiębiorcy mają na to czas do 20 lutego.

Ile wyniosą składki ZUS

Kwota składek przy „małym ZUS plus” zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Musi się ona mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2025 roku podstawa wymiaru składek mieści się w przedziale od 1441,80 zł do 5652 zł. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości.

Kto nie skorzysta z ulgi

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym:

  • rozliczali się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT,
  • prowadzili inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność gospodarczą dla byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli robi to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Powiązane
Renta socjalna i dodatek dopełniający 2026 – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
Renta socjalna i dodatek dopełniający 2026 – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
Zasiłek okresowy z MOPS – komu przysługuje i na jak długo. Sprawdź, czy możesz go dostać
Zasiłek okresowy z MOPS – komu przysługuje i na jak długo. Sprawdź, czy możesz go dostać
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Dziedziczenie w Polsce bez tajemnic. Kiedy obowiązuje ustawa, a kiedy testament?
26 sty 2026

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe? Jak sporządzić ważny testament, kogo można wydziedziczyć i jakie formalności trzeba spełnić po śmierci bliskiej osoby? Kiedy spadek jest zwolniony z podatku? Najczęstsze wątpliwości związane z dziedziczeniem wyjaśnia Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.
Komfortki: udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
26 sty 2026

Komfortki: niby nowe niby nie nowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W Polsce każdego dnia ponad 150 tysięcy dorosłych niesamodzielnych osób korzysta z pieluchomajtek i innych środków chłonnych. Poza domem robią to zwykle w niehigienicznych i urągających ich godności i bezpieczeństwu warunkach. Na ratunek pospieszyły Im w 2021 roku organizacje pozarządowe. Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję społeczną „Przewijamy Polskę” i inicjuje powstawanie komfortek w całym kraju. Służy wiedzą, doświadczeniem i wsparciem merytorycznym - podaje Koalicja.
Pracodawcy interpretują przepisy inaczej niż resort pracy i nie chcą wypłacać pracownikom nagród. O co chodzi?
26 sty 2026

Nowelizacja przepisów dotyczących stażu pracy wywołała spore zamieszanie. Dotyczy ono m.in. nagród jubileuszowych, do których pracownicy nabyli prawo przed 1 stycznia 2026 r. Skąd bierze się rozbieżna interpretacja przepisów?
Mały ZUS plus – coraz mniej czasu na zgłoszenie
26 sty 2026

Przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Taką ulgę umożliwia tzw. „mały ZUS plus”. Co należy zrobić, żeby opłacać ulgowe składki i w jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?

REKLAMA

WIBOR przed kluczowym wyrokiem TSUE. O czym zdecyduje Trybunał? Dlaczego „koniec spekulacji” może okazać się tylko medialnym hasłem
26 sty 2026

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów opartych na WIBOR zostanie ogłoszone 12 lutego 2026 r. Nie będzie to rutynowe rozstrzygnięcie, które da się streścić w kilku zdaniach komunikatu prasowego. To wyrok, który może zasadniczo zmienić architekturę sporów wokół kredytów złotowych - podobnie jak przed laty zmienił ją wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków dotyczący kredytów frankowych.
Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych
24 sty 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wypowiedzią udzieloną dla Strefy Biznesu przez Katarzynę Urbańską, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, opublikowaną w kontekście toczącej się debaty wokół kredytów opartych o WIBOR oraz pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem artykułu nie jest publicystyczna krytyka sektora bankowego, lecz rzeczowa analiza przedstawionych tez – z uwzględnieniem faktycznej chronologii regulacyjnej, praktyki kontraktowej banków oraz realiów tzw. starego portfela kredytowego. Spór o WIBOR nie sprowadza się bowiem wyłącznie do tego, „czy wskaźnik był legalny”, ale do pytania, jak był ustalany i czy konsument miał realną możliwość zrozumienia ryzyka, które na siebie brał.
Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
25 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
23 sty 2026

RPO zapytał o wstrzymywanie wypłaty świadczeń kobietom w ciąży ze względu na prowadzone postępowanie, dotyczące ustalenia prawa do zasiłku. ZUS odpowiedział, że wypłata świadczenia chorobowego przed stwierdzeniem uprawnień byłaby niezgodna z prawem.

REKLAMA

Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w 2026 roku. Kompleksowy przewodnik
23 sty 2026

Niepełnosprawność rzadko dotyka tylko jednej osoby. Za każdą diagnozą, wypadkiem czy pogarszającym się stanem zdrowia stoi cała rodzina, która z dnia na dzień musi nauczyć się nowej codzienności. Opiekunowie – rodzice, partnerzy, dorosłe dzieci – często przejmują odpowiedzialność, która wykracza daleko poza zwykłą pomoc. System świadczeń w Polsce ma im towarzyszyć, choć bywa skomplikowany i nie zawsze intuicyjny. Jakie wsparcie finansowe i organizacyjne przysługuje w 2026?
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)
23 sty 2026

Wielu zastanawia się jakie są zasady w 2026 r. w zakresie uzyskiwania zasiłku pogrzebowego? Przykładowo: od kiedy obowiązuje nowa stawka zasiłku pogrzebowego - od daty śmierci osoby zmarłej czy od terminu złożenia wniosku? Czy zmieniła się tylko kwota świadczenia? No nie. Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26). Szczegóły poniżej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA