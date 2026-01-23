Renta socjalna i dodatek dopełniający – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
REKLAMA
REKLAMA
Rentę socjalną mogą otrzymać osoby, które spełniają określone warunki. Prawo do świadczenia mają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Osoby, które otrzymują rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mają prawo do dodatku dopełniającego. Jaka jest wysokość tych świadczeń?
- Dla kogo renta socjalna
- Kto nie otrzyma renty socjalnej
- Jak uzyskać rentę socjalną
- Wysokość renty socjalnej
- Wysokość dodatku dopełniającego
Dla kogo renta socjalna
Renta socjalna przysługuje osobom spełniającym określone warunki. Muszą to być pełnoletnie osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
REKLAMA
REKLAMA
- przed ukończeniem 18 roku życia,
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia,
- w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS.
Osobie spełniającej powyższe warunki przysługuje renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.
Kto nie otrzyma renty socjalnej
Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
REKLAMA
Ponadto renty socjalnej nie otrzyma osoba, która:
- jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności – za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
- ma ustalone prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych lub – jako współwłaściciel – ma udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.
Jak uzyskać rentę socjalną
W celu przyznania renty socjalnej należy złożyć:
- wniosek o rentę socjalną,
- zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna,
- zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole lub zaświadczenie z uczelni o okresie studiów,
- wywiad zawodowy OL-10 – dla osoby pracującej,
- zaświadczenie płatnika składek o kwocie osiąganych przychodów wraz z wyszczególnionym okresem, na jaki została zawarta umowa,
- zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania,
- zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określającego powierzchnię użytków rolnych, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.
Wniosek o rentę socjalną można przygotować przez internet na portalu PUE ZUS, jednak na stronie ZUS mowa jest o osobistym złożeniu dokumentów w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS lub wysłania ich pocztą. Możliwe jest także złożenie wniosku ustnie do protokołu podczas wizyty w ZUS.
Wysokość renty socjalnej
Renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Do 28 lutego 2026 roku wysokość renty socjalnej wynosi 1878,91 zł brutto. Natomiast od 1 marca 2026 r. na skutek waloryzacji świadczenie wzrośnie do około 1970 zł brutto.
Wysokość dodatku dopełniającego
Dodatek dopełniający przysługuje osobom, które dostają rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego.
Do końca lutego 2026 roku dodatek dopełniający wypłacany jest w wysokości 2610,72 zł brutto. Od marca 2026 roku wysokość świadczenia wzrośnie do około 2738 zł brutto miesięcznie.
Dodatek dopełniający wypłacany jest razem z rentą socjalną.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 420 z późn. zm.)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA