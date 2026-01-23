Rentę socjalną mogą otrzymać osoby, które spełniają określone warunki. Prawo do świadczenia mają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Osoby, które otrzymują rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mają prawo do dodatku dopełniającego. Jaka jest wysokość tych świadczeń?

Dla kogo renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobom spełniającym określone warunki. Muszą to być pełnoletnie osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

REKLAMA

REKLAMA

przed ukończeniem 18 roku życia ,

, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia ,

, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS.

Osobie spełniającej powyższe warunki przysługuje renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Kto nie otrzyma renty socjalnej

Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

REKLAMA

Ponadto renty socjalnej nie otrzyma osoba, która:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności – za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

albo odbywa karę pozbawienia wolności – za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, ma ustalone prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych lub – jako współwłaściciel – ma udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Jak uzyskać rentę socjalną

W celu przyznania renty socjalnej należy złożyć:

wniosek o rentę socjalną ,

, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna,

wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna, zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole lub zaświadczenie z uczelni o okresie studiów,

wywiad zawodowy OL-10 – dla osoby pracującej,

– dla osoby pracującej, zaświadczenie płatnika składek o kwocie osiąganych przychodów wraz z wyszczególnionym okresem, na jaki została zawarta umowa,

zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania,

zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określającego powierzchnię użytków rolnych, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

Wniosek o rentę socjalną można przygotować przez internet na portalu PUE ZUS, jednak na stronie ZUS mowa jest o osobistym złożeniu dokumentów w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS lub wysłania ich pocztą. Możliwe jest także złożenie wniosku ustnie do protokołu podczas wizyty w ZUS.

Wysokość renty socjalnej

Renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Do 28 lutego 2026 roku wysokość renty socjalnej wynosi 1878,91 zł brutto. Natomiast od 1 marca 2026 r. na skutek waloryzacji świadczenie wzrośnie do około 1970 zł brutto.

Wysokość dodatku dopełniającego

Dodatek dopełniający przysługuje osobom, które dostają rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego.

Do końca lutego 2026 roku dodatek dopełniający wypłacany jest w wysokości 2610,72 zł brutto. Od marca 2026 roku wysokość świadczenia wzrośnie do około 2738 zł brutto miesięcznie.

Dodatek dopełniający wypłacany jest razem z rentą socjalną.

Podstawa prawna: