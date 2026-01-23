REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku

ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku

Subskrybuj nas na Youtube
23 stycznia 2026, 16:40

REKLAMA

RPO zapytał o wstrzymywanie wypłaty świadczeń kobietom w ciąży ze względu na prowadzone postępowanie, dotyczące ustalenia prawa do zasiłku. ZUS odpowiedział, że wypłata świadczenia chorobowego przed stwierdzeniem uprawnień byłaby niezgodna z prawem.

Pismo RPO w sprawie wstrzymywania wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedział na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO wystąpił do ZUS w sprawie problemu wstrzymywania przez Zakład wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego kobietom w ciąży w trakcie kontroli podlegania ubezpieczeniom społecznym.

REKLAMA

REKLAMA

Powołując się na orzecznictwo sądowe RPO zaznaczył, że sama chęć uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego jako motywacja do podjęcia zatrudnienia nie świadczy o zamiarze obejścia prawa, podobnie jak inne cele stawiane sobie przez osoby zawierające umowy o pracę, takie jak na przykład chęć uzyskania środków utrzymania.

„Zawarcie umowy o pracę w okresie ciąży, nawet gdyby głównym motywem było uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, również nie jest naganne ani tym bardziej sprzeczne z prawem” - podał. Podkreślił również, przytaczając wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że odmienne traktowanie ciężarnej pracownicy związane z założeniem próby obejścia prawa lub uzyskania nienależnych świadczeń socjalnych musi być ocenione jako przejaw dyskryminacji, ponieważ dotyczyć może to jedynie kobiet.

Ponadto, zdaniem Rzecznika, kobiety przed urodzeniem dziecka i po porodzie nie mają siły ani zasobów, aby czynnie uczestniczyć w postępowaniu dowodowym i korzystać ze środków odwoławczych.

REKLAMA

ZUS: Umowa zawarta dla pozoru nie rodzi skutków prawnych

W odpowiedzi ZUS zaznaczył, że weryfikowanie tego, czy osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych faktycznie posiada do nich tytuł jest uprawnieniem Zakładu, wynikający z zakresu jego działania. Dodał, że objęcie osoby ubezpieczeniami społecznymi jako pracownika uwarunkowane jest faktycznym pozostawaniem w stosunku pracy i Zakład ma prawo do zbadania tego faktu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Umowa zawarta dla pozoru lub w celu obejścia prawa, nie rodzi skutków prawnych, także w sferze ubezpieczeń społecznych. Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądowym” - podkreślił ZUS.

ZUS stwierdził, że w każdym przypadku uzasadnionych wątpliwości w przedmiocie istotnej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku, którą jest również okoliczność posiadania tytułu do ubezpieczenia chorobowego, będzie on uprawniony, a nawet zobowiązany do podjęcia działań w celu ich wyjaśnienia.

„Jednocześnie, wypłata świadczeń zasiłkowych de facto przed stwierdzeniem uprawnień do rzeczonych świadczeń byłaby działaniem niezgodnym z treścią przepisów prawa, m.in. ustawy zasiłkowej, które stanowią, iż świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą zasiłkową przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, a ich wypłata może mieć miejsce dopiero po stwierdzeniu przez Zakład uprawnień do tych świadczeń” - podkreślił.

ZUS wypłaca zasiłki po ustaleniu prawa do świadczenia

ZUS zaznaczył, że wypłaca zasiłki na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, a wypłata świadczeń następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Podkreślił również, że rzetelne zbadanie podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu, jest obowiązkiem Zakładu i wyrazem dbałości o prawidłowe wydatkowanie środków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Powiązane
Dostałeś chociaż złotówkę z ZUS? Otrzymasz przesyłkę z Zakładu
Dostałeś chociaż złotówkę z ZUS? Otrzymasz przesyłkę z Zakładu
Zasiłek okresowy z MOPS – komu przysługuje i na jak długo. Sprawdź, czy możesz go dostać
Zasiłek okresowy z MOPS – komu przysługuje i na jak długo. Sprawdź, czy możesz go dostać
Renta socjalna i dodatek dopełniający – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
Renta socjalna i dodatek dopełniający – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w 2026 roku. Kompleksowy przewodnik
23 sty 2026

Niepełnosprawność rzadko dotyka tylko jednej osoby. Za każdą diagnozą, wypadkiem czy pogarszającym się stanem zdrowia stoi cała rodzina, która z dnia na dzień musi nauczyć się nowej codzienności. Opiekunowie – rodzice, partnerzy, dorosłe dzieci – często przejmują odpowiedzialność, która wykracza daleko poza zwykłą pomoc. System świadczeń w Polsce ma im towarzyszyć, choć bywa skomplikowany i nie zawsze intuicyjny. Jakie wsparcie finansowe i organizacyjne przysługuje w 2026?
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)
23 sty 2026

Wielu zastanawia się jakie są zasady w 2026 r. w zakresie uzyskiwania zasiłku pogrzebowego? Przykładowo: od kiedy obowiązuje nowa stawka zasiłku pogrzebowego - od daty śmierci osoby zmarłej czy od terminu złożenia wniosku? Czy zmieniła się tylko kwota świadczenia? No nie. Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26). Szczegóły poniżej.
Renta socjalna i dodatek dopełniający – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
23 sty 2026

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby, które spełniają określone warunki. Prawo do świadczenia mają osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Osoby, które otrzymują rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mają prawo do dodatku dopełniającego. Jaka jest wysokość tych świadczeń?
Jawność wynagrodzeń w rekrutacji pracowników: trzeba podać konkretną kwotę, czy "widełki"? Co zmieniła nowelizacja kodeksu pracy?
23 sty 2026

Od 24 grudnia 2025 roku pracodawcy zostali objęci nowymi obowiązkami informacyjnymi w procesie rekrutacji. Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzają wymóg ujawniania informacji o wynagrodzeniu oraz o postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, o ile takie akty u pracodawcy obowiązują.

REKLAMA

Kredyty frankowe: Banki nie mogą uzyskać nic ponad zwrot kapitału. Najnowszy wyrok TSUE nie jest przełomem a uporządkowaniem linii orzeczniczej
23 sty 2026

Wyrok TSUE w sprawie C-902/24 nie jest przełomem w sensie zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej, ale stanowi jej konsekwentne domknięcie i uporządkowanie. Trybunał po raz kolejny potwierdził, że ochrona konsumenta w sporach frankowych nie może mieć charakteru iluzorycznego ani być neutralizowana przez zabiegi proceduralne banków.
Jednoznaczne stanowisko TSUE – bank może korzystać z potrącenia w sprawie frankowej
23 sty 2026

W dniu 22 stycznia 2026 roku TSUE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C-902/24, w którym jednoznacznie potwierdził możliwość korzystania przez bank z ewentualnego zarzutu potrącenia. W ocenie TSUE potrącenie sprzyja rozliczeniu stron w jednym postępowaniu.

Kredyty frankowe: Uproszczenie rozliczeń między bankiem a konsumentem sposobem na odkorkowanie sądów. Teoria salda, czy teoria dwóch kondykcji?
22 sty 2026

Lekiem na przewlekłość procesów „frankowych” jest nie dalsze podnoszenie kosztów bankom, lecz jasne i proporcjonalne zasady wzajemnych rozliczeń między stronami - piszą radcowie prawni Aneta Ciechowicz-Jaworska i Bartłomiej Ślażyński.
KRRiT o udogodnieniach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: Więcej niż wymagały przepisy
22 sty 2026

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła w czwartek w Sejmie raport o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych w latach 2019-2024. Według raportu zastosowano w tym okresie udogodnienia w stopniu większym niż wymagały tego przepisy.

REKLAMA

Złota rączka czy zwykły partacz? Kiedy "fuszerka" staje się przestępstwem?
22 sty 2026

Scenariusz jest zawsze podobny. Wykonawca zapewnia, że „Będzie Pan zadowolony”. Wymarzony remont łazienki miał trwać 3 tygodnie. Po dwóch miesiącach masz skute płytki, krzywe ściany, znikający materiał i wykonawcę, który przestał odbierać telefony po pobraniu trzeciej „zaliczki na klej”. Twoja frustracja sięga zenitu. Chcesz iść na policję i zgłosić oszustwo. Ale czy prokurator w ogóle zajmie się Twoją sprawą? Gdzie przebiega granica między nierzetelnością biznesową a czynem zabronionym?
Zasiłek okresowy z MOPS – komu przysługuje i na jak długo. Sprawdź, czy możesz go dostać
23 sty 2026

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Wysokość świadczenia ustala pracownik socjalny, biorąc pod uwagę sytuację ubiegającego się o zasiłek i możliwości MOPS. Minimalna kwota zasiłku wynosi 20 zł miesięcznie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA