Strona główna » Prawo » Wiadomości » Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA

Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA

26 stycznia 2026, 13:31
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
śmieci
Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA
shutterstock

Dobro publiczne, przestrzeganie ochrony środowiska czy może prawo do prywatności? To kluczowe pytanie, bo teraz nawet sprawdzają czy segregujesz śmieci przez monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA, który analizujemy i piszemy jak jest i jak być powinno. Zatem, czy to przełomowe orzeczenie kończy erę „śmieciowej inwigilacji” w polskich blokowiskach?

rozwiń >

Czy kamery w altance śmietnikowej są konieczne, by wymusić segregację odpadów? Na to pytanie odpowiedział Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)w swoim najnowszym wyroku, odnosząc się do tego czy monitoring narusza, czy też nie, prywatność mieszkańców. Spór, który zaczął się od protestu jednego mieszkańca, zakończył się prawomocnym wyrokiem. To pokazuje - jak czasami głos jednego obywatela - wpływa na sytuację ogółu społeczeństwa.

Zanim doszło jeszcze do wydania wyroku przez NSA, w Internecie, na spotkaniach spółdzielni i podczas rozmów przed domem czy blokiem na polskich osiedlach wrzało! Można było spotkać się z różnymi opiniami, tymi pozytywnymi jak i negatywnymi - co do kontroli, monitoringu i ogólnie segregacji śmieci. Poniżej przytaczamy przykładowe komentarze mieszkańców popierające i negujące monitoring w altanach śmietnikowych.

Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA

Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA

Shutterstock

Przykładowe komentarze mieszkańców popierające monitoring w altanach śmietnikowych

Przykładowe komentarze mieszkańców popierające monitoring w altanach śmietnikowych, pisownia oryginalna:

  • "No oczywiscie! Jedna osoba protestuje, a cała reszta ma płacić wyższe śmieci bo oni nie segregują? Kamery są konieczne, żeby w końcu miecc porządek!" (Marek K., 45 lat, mieszkaniec 3. piętra)
  • "Bez tych kamer to w altanie jest szałasy... worki leżą rozwalone, śmieci wokoło. Monitoring to jedyne, co ich zdyscyplinuje.!!, RODO nie powinno stać na drodze czystosci naszej sopołecznosci" (Krystyna D., 68 lat, długoletnia członkini zarządu)
  • "Mam dzieci i boję się, że w ciemnej altanie ktoś może im coś zrobić. Kamery dają nam poczucie bezpieczeństwa. Skąd ten męczący się mieszkaniec w ogóle bierze argumenty?" (Anna L., 32 lata, mama dwójki dzieci).

Przykładowe komentarze mieszkańców krytykujące monitoring w altanach śmietnikowych

Przykładowe komentarze mieszkańców krytykujące monitoring w altanach śmietnikowych, pisownia oryginalna:

  • "To upiorna inwazja w prywatność! Idę wyrzucić śmieci i jestem nagrywany? Moje dzieci też? Spółdzielnia przekroczyła granicę, dobrze zrobił ten mieszkaniec, że walczył. Nie pozwolę na inwigilowanie mnie i wizerunku mojego dziecka. Nie wyrażałem żadnej zgody" (Tomasz W., 38 lat, ojciec 5-latka)
  • "Absurd! Bo nie chcą płacić za brak segregacji, to wszyscy tracimy prawo do prywatności?????? Jak mogę mieć poczucie, że ktoś nie ogląda moich nagrań???? No jak! RODO jest po to, by nas chronić!" (Ewa S., 50 lat, aktywistka osiedlowa)
  • "Te kamery nic nie rozwiązały, a tylko niszczą zaufanie. Zamiast szpiegować, lepiej zrobić edukację albo wprowadzić indywidualne worki. NSA" (Piotr Z., 42 lata, mieszkaniec osiedla we Wrocławiu od 10 lat).

Spór narastał od lat. Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA

Konflikt wokół kamer w altance śmietnikowej wybuchł na osiedlu, gdzie spółdzielnia mieszkaniowa zdecydowała się na monitoring, by zmusić mieszkańców do prawidłowej segregacji śmieci. Decyzja nie spodobała się jednemu z lokatorów. Mężczyzna zaczął protestować. Spór zaognił się na tyle, że trafił na salę sądową. Niezrażony mieszkaniec złożył skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), zarzucając spółdzielni naruszenie RODO poprzez nagrywanie jego i jego dzieci.

UODO: Monitoring nieuzasadniony, narusza prywatność

Po zbadaniu sprawy Prezes UODO stwierdził, że przetwarzanie danych z kamer faktycznie ma miejsce i nakazał usunięcie danych mieszkańca oraz wstrzymanie nagrań. Uznał, że art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora) nie stanowi podstawy dla takiego monitoringu.

Ważne

Wyegzekwowanie segregacji śmieci i oszczędności finansowe spółdzielni nie są ważniejsze niż prawo do prywatności i ochrony wizerunku mieszkańców. Argumenty spółdzielni o bezpieczeństwie, ochronie mienia i zgody mieszkańców (wyrażonej na walnym zgromadzeniu pod wpływem grożącej wysokiej dopłaty za śmieci) nie przekonały urzędu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Spółdzielnia: bez kamer grożą wysokie opłaty

Spółdzielnia broniła monitoringu m.in. tym, że jest on konieczny do egzekwowania segregacji, co bezpośrednio wpływa na obniżenie opłat za śmieci dla wszystkich mieszkańców. Argumentowała też, że kamery zapobiegają dewastacjom i niszczeniu altan. Podkreślała, że monitoring obejmuje tylko wąski obszar wejścia do altany, a nagrania są usuwane po 30 dniach.

WSA przyznał rację spółdzielni

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie zgodził się ze skarżącą - spółdzielnią. Zatem w przedmiotowej spornej sprawie zainstalowanie kamer w śmietnikach, zdaniem WSA było wręcz konieczne do celów prawidłowej segregacji odpadów. Cóż, takie stanowisko było niezwykle odmienne od decyzji PUODO i doszło do odwołania się do NSA.

NSA: wolność człowieka, jego wizerunek, prywatność i dane ważniejsze od interesu spółdzielni

Ostatecznie NSA przyznał rację mieszkańcowi i UODO. Sąd podkreślił, że podstawowym celem monitoringu było wyegzekwowanie segregacji śmieci, a nie np. bezpieczeństwo, o czym świadczy kontekst jego wprowadzenia (wysoka dopłata za śmieci). NSA uznał, że choć spółdzielnia ma prawnie uzasadniony interes w egzekwowaniu segregacji, to przesłanka "niezbędności" przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 lit. f RODO nie została spełniona. Istnieją alternatywne metody kontroli, jak indywidualnie przypisane worki na śmieci. Sąd wyraźnie stwierdził, że wolność jednostki jest nadrzędna wobec interesu spółdzielni, zwłaszcza że ingerencja w prywatność (nagrywanie w przestrzeni "pośredniej" między prywatną a publiczną) jest głęboka, a koszty alternatywnych metod nie są drastycznie wyższe. Zatem: "Interes człowieka ma większą wagę niż interes spółdzielni".

Podsumowując, trzeba wskazać, że prawomocny wyrok NSA stanowi ważny precedens w kwestii monitoringu w przestrzeni osiedlowej. Sąd jednoznacznie uznał, że instalacja kamer w altance śmietnikowej w celu egzekwowania segregacji odpadów narusza przepisy RODO. To przełomowe orzeczenie kończy erę „śmieciowej inwigilacji” w polskich blokowiskach. Spółdzielnie i wspólnoty będą musiały szukać innych sposobów na zdyscyplinowanie mieszkańców – worki z kodami kreskowymi, karty dostępu do altan czy edukacja zamiast Wielkiego Brata przy pojemnikach.

Źródło: wyrok NSA, sygnatura akt: III OSK 147/23.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Prawo
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
26 sty 2026

Czy świadczenie kompensacyjne to rozwiązanie, które zapewnia wpływy na konto pozwalające zainteresowanym na pokrycie niezbędnych życiowych wydatków? Jego wysokość nie jest jednolita i jest uzależniona od indywidualnej sytuacji uprawnionego. Znamy jednak jego średnią wartość.
Sprawdzają czy segregujesz śmieci: monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA
26 sty 2026

Dobro publiczne, przestrzeganie ochrony środowiska czy może prawo do prywatności? To kluczowe pytanie, bo teraz nawet sprawdzają czy segregujesz śmieci przez monitoring w altankach śmietnikowych. Czy to zgodne z prawem? Jest wyrok NSA, który analizujemy i piszemy jak jest i jak być powinno. Zatem, czy to przełomowe orzeczenie kończy erę „śmieciowej inwigilacji” w polskich blokowiskach?
Dziedziczenie w Polsce bez tajemnic. Kiedy obowiązuje ustawa, a kiedy testament?
26 sty 2026

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe? Jak sporządzić ważny testament, kogo można wydziedziczyć i jakie formalności trzeba spełnić po śmierci bliskiej osoby? Kiedy spadek jest zwolniony z podatku? Najczęstsze wątpliwości związane z dziedziczeniem wyjaśnia Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.
Komfortki: udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
26 sty 2026

Komfortki: niby nowe niby nie nowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W Polsce każdego dnia ponad 150 tysięcy dorosłych niesamodzielnych osób korzysta z pieluchomajtek i innych środków chłonnych. Poza domem robią to zwykle w niehigienicznych i urągających ich godności i bezpieczeństwu warunkach. Na ratunek pospieszyły Im w 2021 roku organizacje pozarządowe. Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję społeczną „Przewijamy Polskę” i inicjuje powstawanie komfortek w całym kraju. Służy wiedzą, doświadczeniem i wsparciem merytorycznym - podaje Koalicja.

Pracodawcy interpretują przepisy inaczej niż resort pracy i nie chcą wypłacać pracownikom nagród. O co chodzi?
26 sty 2026

Nowelizacja przepisów dotyczących stażu pracy wywołała spore zamieszanie. Dotyczy ono m.in. nagród jubileuszowych, do których pracownicy nabyli prawo przed 1 stycznia 2026 r. Skąd bierze się rozbieżna interpretacja przepisów?
Mały ZUS plus – coraz mniej czasu na zgłoszenie
26 sty 2026

Przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Taką ulgę umożliwia tzw. „mały ZUS plus”. Co należy zrobić, żeby opłacać ulgowe składki i w jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?
WIBOR przed kluczowym wyrokiem TSUE. O czym zdecyduje Trybunał? Dlaczego „koniec spekulacji” może okazać się tylko medialnym hasłem
26 sty 2026

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów opartych na WIBOR zostanie ogłoszone 12 lutego 2026 r. Nie będzie to rutynowe rozstrzygnięcie, które da się streścić w kilku zdaniach komunikatu prasowego. To wyrok, który może zasadniczo zmienić architekturę sporów wokół kredytów złotowych - podobnie jak przed laty zmienił ją wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków dotyczący kredytów frankowych.
Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych
24 sty 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wypowiedzią udzieloną dla Strefy Biznesu przez Katarzynę Urbańską, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, opublikowaną w kontekście toczącej się debaty wokół kredytów opartych o WIBOR oraz pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem artykułu nie jest publicystyczna krytyka sektora bankowego, lecz rzeczowa analiza przedstawionych tez – z uwzględnieniem faktycznej chronologii regulacyjnej, praktyki kontraktowej banków oraz realiów tzw. starego portfela kredytowego. Spór o WIBOR nie sprowadza się bowiem wyłącznie do tego, „czy wskaźnik był legalny”, ale do pytania, jak był ustalany i czy konsument miał realną możliwość zrozumienia ryzyka, które na siebie brał.

Władza robi autopromocję na dobroczynności z publicznych środków. Prawo musi wreszcie określić, co wolno rządzącym
25 sty 2026

Gdzie przebiega granica między informowaniem obywateli a autopromocją władzy? Czy polityk może budować własny wizerunek – nawet w szczytnym celu – z wykorzystaniem urzędu, symboliki państwa i pieniędzy publicznych? I dlaczego w Polsce wciąż brakuje jasnych reguł, które chroniłyby powagę instytucji oraz samych decydentów przed przekraczaniem granic odpowiedzialności?
ZUS: Przed wypłatą świadczenia chorobowego należy ustalić prawo do zasiłku
23 sty 2026

RPO zapytał o wstrzymywanie wypłaty świadczeń kobietom w ciąży ze względu na prowadzone postępowanie, dotyczące ustalenia prawa do zasiłku. ZUS odpowiedział, że wypłata świadczenia chorobowego przed stwierdzeniem uprawnień byłaby niezgodna z prawem.
