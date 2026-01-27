Formularz ZUS IWA jest dokumentem, który zawiera informacje o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zwykle płatnicy składek składają ZUS IWA do 31 stycznia, jednak w tym roku termin uległ zmianie.

Kiedy należy złożyć ZUS IWA

Formularz ZUS IWA to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Przedsiębiorca powinien go złożyć, gdy jest płatnikiem składek i opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dzięki niemu będzie możliwe ustalenie indywidualnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, który rozpocznie się w kwietniu 2026 roku i potrwa do końca marca 2027 roku.

Ważne Za dany rok kalendarzowy należy złożyć formularz ZUS IWA do 31 stycznia następnego roku. Jednak w bieżącym roku termin upływa 2 lutego, ponieważ 31 stycznia wypada w sobotę.

Kto składa formularz ZUS IWA

Do złożenia formularza ZUS IWA za 2025 rok zobowiązani są płatnicy, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku i co najmniej jeden dzień w styczniu 2025 roku,

jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku i co najmniej jeden dzień w styczniu 2025 roku, w 2025 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób w miesiącu (w tym siebie),

w miesiącu (w tym siebie), 31 grudnia poprzedniego roku byli wpisani do rejestru REGON.

Co zawiera formularz ZUS IWA

Formularz ZUS IWA zawiera informacje dotyczące:

rodzaju prowadzonej działalności według przeważającego PKD,

według przeważającego PKD, liczby ubezpieczonych ,

, liczby osób pracujących w warunkach zagrożenia.

Ponadto należy także uwzględnić dane o wypadkach przy pracy (w tym o wypadkach śmiertelnych i ciężkich), które wydarzyły się w 2025 roku, czyli w roku, za który składany jest ZUS IWA.

Wyliczenie składki wypadkowej

Płatnicy, którzy przez trzy kolejne lata składali formularz ZUS IWA, nie muszą sami wyliczać składki wypadkowej - zrobi to za nich ZUS. Do 20 kwietnia na ich kontach w PUE/eZUS pojawi się informacja o wysokości stopy procentowej składki obowiązującej w nowym roku składkowym.

Płatnicy, którzy nie przekazywali formularza ZUS IWA przez kolejne trzy lata, samodzielnie ustalają wysokość składki. Korzystają przy tym z przeważającego kodu PKD swojej działalności. Wysokość stawki różni się w zależności od rodzaju działalności i poziomu ryzyka. W przypadku, gdy płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, składka wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok dla jego grupy działalności.

Ważne Wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego zmieni się od 1 kwietnia 2026 roku. Nowe wartości stóp procentowych dla poszczególnych grup działalności zostaną ogłoszone w marcu 2026 roku.

Złożenie ZUS IWA w formie elektronicznej i papierowej

Płatnicy składek przekazują ZUS IWA w takiej samej formie, w jakiej składają dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Jeśli przesyłają dokumenty elektronicznie, to wówczas formularz ZUS IWA powinien zostać dostarczony w ten sam sposób.

W przypadku natomiast, gdy płatnik przekazuje dokumenty w formie papierowej, formularz ZUS IWA także składa w wersji papierowej. Należy pamiętać o dopisku „ZUS IWA” na kopercie, gdy jest on wysyłany pocztą.