Zmiana terminu składania formularza ZUS IWA. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć

Zmiana terminu składania formularza ZUS IWA. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 08:37
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
formularz ZUS IWA 2026 termin płatnik składek ubezpieczenie wypadkowe ZUS składka
Zmiana terminu składania formularza ZUS IWA. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć
Shutterstock

Formularz ZUS IWA jest dokumentem, który zawiera informacje o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zwykle płatnicy składek składają ZUS IWA do 31 stycznia, jednak w tym roku termin uległ zmianie.

Kiedy należy złożyć ZUS IWA

Formularz ZUS IWA  to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Przedsiębiorca powinien go złożyć, gdy jest płatnikiem składek i opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dzięki niemu będzie możliwe ustalenie indywidualnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, który rozpocznie się w kwietniu 2026 roku i potrwa do końca marca 2027 roku.

Ważne

Za dany rok kalendarzowy należy złożyć formularz ZUS IWA do 31 stycznia następnego roku. Jednak w bieżącym roku termin upływa 2 lutego, ponieważ 31 stycznia wypada w sobotę.

Kto składa formularz ZUS IWA

Do złożenia formularza ZUS IWA za 2025 rok zobowiązani są płatnicy, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku i co najmniej jeden dzień w styczniu 2025 roku,
  • w 2025 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób w miesiącu (w tym siebie),
  • 31 grudnia poprzedniego roku byli wpisani do rejestru REGON.

Co zawiera formularz ZUS IWA

Formularz ZUS IWA zawiera informacje dotyczące:

  • rodzaju prowadzonej działalności według przeważającego PKD,
  • liczby ubezpieczonych,
  • liczby osób pracujących w warunkach zagrożenia.

Ponadto należy także uwzględnić dane o wypadkach przy pracy (w tym o wypadkach śmiertelnych i ciężkich), które wydarzyły się w 2025 roku, czyli w roku, za który składany jest ZUS IWA.

Wyliczenie składki wypadkowej

Płatnicy, którzy przez trzy kolejne lata składali formularz ZUS IWA, nie muszą sami wyliczać składki wypadkowej - zrobi to za nich ZUS. Do 20 kwietnia na ich kontach w PUE/eZUS pojawi się informacja o wysokości stopy procentowej składki obowiązującej w nowym roku składkowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Płatnicy, którzy nie przekazywali formularza ZUS IWA przez kolejne trzy lata, samodzielnie ustalają wysokość składki. Korzystają przy tym z przeważającego kodu PKD swojej działalności. Wysokość stawki różni się w zależności od rodzaju działalności i poziomu ryzyka. W przypadku, gdy płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, składka wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok dla jego grupy działalności.

Ważne

Wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego zmieni się od 1 kwietnia 2026 roku. Nowe wartości stóp procentowych dla poszczególnych grup działalności zostaną ogłoszone w marcu 2026 roku.

Złożenie ZUS IWA w formie elektronicznej i papierowej

Płatnicy składek przekazują ZUS IWA w takiej samej formie, w jakiej składają dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Jeśli przesyłają dokumenty elektronicznie, to wówczas formularz ZUS IWA powinien zostać dostarczony w ten sam sposób.

W przypadku natomiast, gdy płatnik przekazuje dokumenty w formie papierowej, formularz ZUS IWA także składa w wersji papierowej. Należy pamiętać o dopisku „ZUS IWA” na kopercie, gdy jest on wysyłany pocztą.

Źródło: INFOR
