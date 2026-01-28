Program Aktywny Maluch 2022–2029 finansowany jest z KPO, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz środków z budżetu państwa. Wiceszefowa resortu pracy wyjaśnia, czy dopuszczalne jest wsparcie tworzenia miejsc opieki z pomocą innych środków.

Finansowanie programu Aktywny Maluch z różnych źródeł

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na poselską interpelację przedstawiło zasady rozliczeń dofinansowania w programie Aktywny Maluch. Chodzi m.in. o wykorzystanie przez gminy środków na wkład własny.

„W zakresie podwójnego finansowania Aktywny Maluch 2022-2029 dopuszcza wsparcie tworzenia miejsc opieki z pomocą innych środków (np. Polski Ład), ale okres ich tworzenia musi zmieścić się w terminach wskazanych w programie, a wsparcie z innych środków należy traktować jako wkład własny” – wskazała wiceszefowa resortu Aleksandra Gajewska.

Gajewska zaznaczyła, że istnieje również możliwość potraktowania innych źródeł z unijnych programów, instrumentów finansowych i funduszy, w tym z innych niż EFS+ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jako wkładu własnego do zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki.

„Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Aktywny Maluch 2022-2029 będzie wpisanie nowych miejsc z oznaczeniem, że zostały one sfinansowane ze środków KPO i/lub FERS oraz pokrycie wydatków na te miejsca ze środków programu” – wyjaśniła wiceszefowa MRPiPS.

Rozliczanie zgodnie z wnioskami składanymi do poszczególnych programów

Wiceminister podkreśliła też, że ważne jest rozdzielenie zakresu prac, które będą dofinansowane. Jeśli z jednego źródła gmina uzyska dofinansowanie np. na budowę ekologicznego budynku, a z programu Aktywny Maluch 2022-2029 dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki, to konieczne jest, aby wydatki rozliczyć zgodnie z wnioskami składanymi do poszczególnych programów.

„Niedozwolone jest finansowanie jednego miejsca opieki ze środków programu Aktywny Maluch 2022-2029 oraz, jednocześnie, ze środków pochodzących z różnych wspólnotowych programów, instrumentów finansowych i funduszy, w tym z innych niż EFS+ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” – przypomniała wiceszefowa MRPiPS.

W wyjaśnieniach podkreślono także, że w ramach programu Aktywny Maluch nie ma możliwości uzyskania dofinansowania jedynie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki działających przed rozpoczęciem programu, a także utworzonych z innych środków niż KPO lub FERS.

Dodatkowy nabór wniosków w programie Aktywny Maluch

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029, finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz środków z budżetu państwa. Ostateczni odbiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Obecnie w programie Aktywny Maluch trwa dodatkowy nabór wniosków. Gminy mogą aplikować o dofinansowanie do 30 stycznia wskazując urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji. W przypadku inwestycji finansowanych z KPO maksymalna wysokość dofinansowania dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 57528 zł bez VAT na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym.