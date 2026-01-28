REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » MRPiPS o rozliczaniu dofinansowania w programie Aktywny Maluch

MRPiPS o rozliczaniu dofinansowania w programie Aktywny Maluch

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 14:14
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
żłobek opieka nad dziećmi do 3 lat pieniądze dofinansowanie rozliczenie aktywny maluch MRPiPS interpelacja poselska
MRPiPS o rozliczaniu dofinansowania w programie Aktywny Maluch
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Program Aktywny Maluch 2022–2029 finansowany jest z KPO, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz środków z budżetu państwa. Wiceszefowa resortu pracy wyjaśnia, czy dopuszczalne jest wsparcie tworzenia miejsc opieki z pomocą innych środków.

Finansowanie programu Aktywny Maluch z różnych źródeł

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na poselską interpelację przedstawiło zasady rozliczeń dofinansowania w programie Aktywny Maluch. Chodzi m.in. o wykorzystanie przez gminy środków na wkład własny.

REKLAMA

REKLAMA

„W zakresie podwójnego finansowania Aktywny Maluch 2022-2029 dopuszcza wsparcie tworzenia miejsc opieki z pomocą innych środków (np. Polski Ład), ale okres ich tworzenia musi zmieścić się w terminach wskazanych w programie, a wsparcie z innych środków należy traktować jako wkład własny” – wskazała wiceszefowa resortu Aleksandra Gajewska.

Gajewska zaznaczyła, że istnieje również możliwość potraktowania innych źródeł z unijnych programów, instrumentów finansowych i funduszy, w tym z innych niż EFS+ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jako wkładu własnego do zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki.

„Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Aktywny Maluch 2022-2029 będzie wpisanie nowych miejsc z oznaczeniem, że zostały one sfinansowane ze środków KPO i/lub FERS oraz pokrycie wydatków na te miejsca ze środków programu” – wyjaśniła wiceszefowa MRPiPS.

REKLAMA

Rozliczanie zgodnie z wnioskami składanymi do poszczególnych programów

Wiceminister podkreśliła też, że ważne jest rozdzielenie zakresu prac, które będą dofinansowane. Jeśli z jednego źródła gmina uzyska dofinansowanie np. na budowę ekologicznego budynku, a z programu Aktywny Maluch 2022-2029 dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki, to konieczne jest, aby wydatki rozliczyć zgodnie z wnioskami składanymi do poszczególnych programów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Niedozwolone jest finansowanie jednego miejsca opieki ze środków programu Aktywny Maluch 2022-2029 oraz, jednocześnie, ze środków pochodzących z różnych wspólnotowych programów, instrumentów finansowych i funduszy, w tym z innych niż EFS+ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” – przypomniała wiceszefowa MRPiPS.

W wyjaśnieniach podkreślono także, że w ramach programu Aktywny Maluch nie ma możliwości uzyskania dofinansowania jedynie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki działających przed rozpoczęciem programu, a także utworzonych z innych środków niż KPO lub FERS.

Dodatkowy nabór wniosków w programie Aktywny Maluch

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029, finansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz środków z budżetu państwa. Ostateczni odbiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Obecnie w programie Aktywny Maluch trwa dodatkowy nabór wniosków. Gminy mogą aplikować o dofinansowanie do 30 stycznia wskazując urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji. W przypadku inwestycji finansowanych z KPO maksymalna wysokość dofinansowania dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 57528 zł bez VAT na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym.

Powiązane
Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3 już obowiązują. Pobierz podręczniki i poradnik
Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3 już obowiązują. Pobierz podręczniki i poradnik
Zmiana zasad wypłaty 800 plus. Nie wszyscy będą zadowoleni
Zmiana zasad wypłaty 800 plus. Nie wszyscy będą zadowoleni
Renta socjalna i dodatek dopełniający 2026 – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
Renta socjalna i dodatek dopełniający 2026 – kto dostanie oba świadczenia i w jakiej wysokości?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Czy nauczyciele mają prawo do urlopu w ferie?
28 sty 2026

Ferie zimowe trwają 2 tygodnie w okresie od połowy stycznia do 1 marca 2026 r. Część osób zastanawia się jak wygląda status nauczycieli podczas ferii, w szczególności czy nauczyciele mają wolne całe dwa tygodnie podczas ferii zimowych 2026?

Ustawy pisane emocjami, czyli polski model stanowienia prawa
28 sty 2026

Kiedy podczas forum w Davos europejscy politycy przyznają, że Unia Europejska ugrzęzła w nadmiarze regulacji, a Bruksela otwarcie mówi o utracie konkurencyjności wobec Stanów Zjednoczonych i Azji, trudno nie zauważyć paradoksu. Zamiast upraszczać system i wzmacniać przewidywalność prawa, Europa wciąż produkuje kolejne warstwy regulacyjnej biurokracji. W efekcie przedsiębiorcy zamiast inwestować w innowacje, nowe technologie czy ekspansję zagraniczną, coraz więcej czasu i zasobów poświęcają na dostosowywanie się do zmieniających się przepisów, raportowanie, spełnianie formalnych wymogów i zarządzanie ryzykiem regulacyjnym. Polska, zamiast wyciągać z tych ostrzeżeń wnioski, powiela ten schemat na poziomie krajowym. Dokłada własne, niespójne i niestabilne regulacje, które przyjmowane są pośpiesznie w reakcji na problemy społeczne, dodatkowo komplikując prowadzenie działalności gospodarczej.
57 672 zł odszkodowania to minimum, które zapłaci pracodawca, który nie będzie w stanie udowodnić, że w zakładzie nie stosowano mobbingu
28 sty 2026

Pracodawcy obawiają się zmian w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. I słusznie, bo znowelizowane regulacje nie tylko przeniosą na nich ciężar dowodu, ale też istotnie podwyższą wartość minimalnego odszkodowania dla ofiary mobbingu.
MRPiPS o rozliczaniu dofinansowania w programie Aktywny Maluch
28 sty 2026

Program Aktywny Maluch 2022–2029 finansowany jest z KPO, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz środków z budżetu państwa. Wiceszefowa resortu pracy wyjaśnia, czy dopuszczalne jest wsparcie tworzenia miejsc opieki z pomocą innych środków.

REKLAMA

Alimenty na dziecko 2026 - obowiązek nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności
28 sty 2026

Alimenty na dziecko 2026 - najważniejsze informacje w jednym miejscu. Ważne, by wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Co obejmują alimenty? Jak sąd ustala ich wysokość? Czy na kwotę alimentów wpływa osobista opieka nad dzieckiem? Kiedy można zmienić wysokość alimentów na dziecko?
5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 r. Ile wynoszą i kto je dostanie?
28 sty 2026

Wsparcie udzielane przez ośrodki pomocy społecznej obejmuje nie tylko zasiłki stałe, okresowe czy celowe. To również mniej znane świadczenia i usługi, o którym nie każdy wie. Jaką pomoc można uzyskać w MOPS w 2026 r.? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Oto kilka ważnych przykładów!
Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast "awizo", a polecony odszedł do lamusa
28 sty 2026

Minął już miesiąc, odkąd urzędy muszą wysyłać pisma elektronicznie. To koniec poleconych i awizo w skrzynce dla tych, którzy mają e-Doręczenia - ale wielu Polaków wciąż o tym nie wie. Nieodebrane pismo elektroniczne po 14 dniach uznaje się za doręczone. A dla sporej części firm termin na wdrożenie e-Doręczeń już dawno minął. Wyjaśniamy, co to są: PURDE, PUH, BAE - i co grozi tym, którzy zignorują zmiany. Zapraszamy także do udziału w sondzie - wskaż, co myślisz.
Mandat karny za niezaszczepienie dziecka i e-rejestr szczepień. GIS bierze się za rodziców, którzy nie poddają dzieci szczepieniom ochronnym
28 sty 2026

W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej – Główny Inspektor Sanitarny (GIS) Paweł Grzesiowski, poinformował o zmianach, jakie mają zostać wprowadzone w systemie nadzoru nad obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi dzieci. Mandat karny, zamiast archaicznej grzywny administracyjnej oraz cyfryzacja kart obowiązkowych szczepień, mają zmniejszyć liczbę uchyleń od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci, których dopuszczają się rodzice.

REKLAMA

Kredyty z WIBOR przed TSUE. Trybunał 12 lutego prawdopodobnie potwierdzi obecną linię orzeczniczą sądów
28 sty 2026

W polskiej debacie publicznej od miesięcy trwa ożywiona dyskusja wokół wskaźnika WIBOR. Emocje, podsycane często przez narrację części kancelarii prawnych, przesłaniają fundamentalne fakty dotyczące stabilności sektora bankowego i logiki funkcjonowania rynku kapitałowego i samego wskaźnika. Tymczasem dotychczasowa praktyka orzecznicza jest jednoznaczna: zapadło ponad 150 prawomocnych wyroków i w żadnym z nich sądy nie podzieliły zarzutów wobec WIBOR-u. Oczekiwany 12 lutego 2026 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawdopodobnie potwierdzi tę linię, przywracając racjonalność w debacie publicznej i chroniąc zasadę pewności prawa.
W 2026 r. 2 wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko? Czasami to możliwe
27 sty 2026

Jeśli dziecko przyszło na świat w pierwszych miesiącach roku, to rodzice składają wnioski o świadczenie 800 plus na stary i nowy okres świadczeniowy. W przypadku opieki naprzemiennej, wniosek składa zarówno mama, jak i tata. Jednak wtedy otrzymują oni świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie. Kiedy ZUS rozpocznie nabór na nowy okres świadczeniowy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA