REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Polacy coraz mniej liczni. Co pokazują nowe dane GUS?

Polacy coraz mniej liczni. Co pokazują nowe dane GUS?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 12:14
Polacy coraz mniej liczni. Co pokazują nowe dane GUS?
Polacy coraz mniej liczni. Co pokazują nowe dane GUS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Liczba ludności Polski na koniec 2025 roku spadła o 157 tys. rdr do 37,332 mln - podał GUS.

Przyrost naturalny i liczba urodzeń

Stopa ubytku rzeczywistego wyniosła minus 0,42 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło ok. 42 osoby (wobec 39 osób w 2024 r.).

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 r. liczba urodzeń była o ok. 168 tys. niższa od liczby zgonów. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł minus 4,5 (wobec minus 4,2 rok wcześniej).

Ze wstępnych szacunków wynika, że w 2025 r. zarejestrowano ok. 238 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 14 tys. mniej niż w poprzednim roku.

Dane dotyczące dzieci i młodzieży

W końcu 2025 r. liczba ludności w wieku 0–17 lat wyniosła 6,6 mln, tj. była o ok. 140 tys. mniejsza niż w końcu poprzedniego roku. W porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 2,7 mln osób. Grupa ta stanowiła 17,7 proc. ludności ogółem wobec 18,0 proc. w 2024 r. i 24,4 proc. w 2000 r.

REKLAMA

Ludność w wieku produkcyjnym

W końcu 2025 r. w wieku produkcyjnym było 21,7 mln osób (tj. o ok. 128 tys. mniej niż przed rokiem), które stanowiły 58,1 proc. ludności ogółem (wobec 58,2 proc. w 2024 r. i 60,8 proc. w 2000 r.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od lat nieprzerwanie rośnie liczba i odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Według wstępnych danych w końcu 2025 r. liczba ludności w tym wieku wyniosła 9 mln osób, a jej udział w ogólnej populacji wzrósł do 24,2 proc. (z 23,8 proc. w 2024 r. oraz 14,8 proc. w 2000 r.).

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Najtrudniejszy dzień zimy od wielu lat - 26 stycznia 2026 r. Przewoźnicy napotkali wiele komplikacji i opóźnień
Najtrudniejszy dzień zimy od wielu lat - 26 stycznia 2026 r. Przewoźnicy napotkali wiele komplikacji i opóźnień
Emerytura bez stażu pracy 2026. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie! Sprawdź, jak otrzymać
Emerytura bez stażu pracy 2026. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie! Sprawdź, jak otrzymać "pieniądze za dzieci"
Nawet 6200 - 6800 zł miesięcznie dla rencisty z orzeczeniem – jak łączyć świadczenie wspierające z rentą z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku?
Nawet 6200 - 6800 zł miesięcznie dla rencisty z orzeczeniem – jak łączyć świadczenie wspierające z rentą z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Przymusowa pomoc dla osób w kryzysie bezdomności i nietrzeźwych. Stworzono projekt ustawy
02 lut 2026

Zimą problemy osób w kryzysie bezdomności i nietrzeźwych stają się bardziej widoczne dla pozostałej części społeczeństwa. Czy wprowadzenie przepisów o tymczasowej, przymusowej interwencji z troski mogłoby pomóc? Taka propozycja trafiła do MRPiPS.
Polacy coraz mniej liczni. Co pokazują nowe dane GUS?
02 lut 2026

Liczba ludności Polski na koniec 2025 roku spadła o 157 tys. rdr do 37,332 mln - podał GUS.
Pracodawca może zwalniać grupowo, a pracownik nie dostanie odprawy. Trzeba brać pod uwagę dobro zakładu pracy
02 lut 2026

Odrzucenie zmiany warunków pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego może stać się współprzyczyną rozwiązania stosunku pracy i odebrać pracownikowi prawo do odprawy. W każdym przypadku trzeba brać pod uwagę nie tylko dobro pracownika, ale i zakładu pracy. Jak więc postępować?
Prezydent zdecyduje o sytuacji milinów osób żyjących na wsiach. Chodzi o duże pieniądze i pomoc z funduszu
02 lut 2026

Rolnicy mówią dość! A co na to Prezydent? Autorzy petycji skierowanej do Prezydenta RP domagają się pilnej nowelizacji ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ich zdaniem obecne przepisy niesprawiedliwie ograniczają wysokość rekompensat dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone produkty rolne. Proponują usunięcie przepisów wiążących wypłaty z unijnymi limitami pomocy de minimis.

REKLAMA

Jak udokumentować staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia?
02 lut 2026

Już ponad miesiąc obowiązują nowe przepisy dotyczące stażu pracy. ZUS jest zasypany wnioskami o zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia, ale w tysiącach przypadków odmawia jego wydania. Jak udokumentować wyższy staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia z powodu braku danych?
Od 1 lutego 2026 nie wpuszczą cię tam w nocy - sprawdź, co to za miejsce i czy zakaz dotyczy ciebie. Obowiązuje od 22:00 do 5:00
02 lut 2026

Lepiej sprawdź najnowsze wytyczne, bo od minionej niedzieli w jednym z najchętniej odwiedzanych regionów Polski obowiązują zupełnie nowe, surowe zasady. Władze postanowiły zamknąć dostęp w określonych godzinach, by chronić to, co najcenniejsze. Decyzja o tym zakazie poruszania się już jest wiążąca i dotyczy każdego. Gdzie nie wejdziesz nocą?
Co z kredytem po likwidacji WIBOR-u? Jak brak klauzul awaryjnych pokazał konstrukcyjną wadę umów bankowych
02 lut 2026

Problem klauzul awaryjnych nie jest marginalny ani techniczny. Dotyczy samego rdzenia umowy kredytowej – sposobu ustalania ceny. Brak odniesienia do zaprzestania publikacji WIBOR-u należy traktować jako dowód na to, że mechanizm zmiennego oprocentowania nie został prawidłowo uzgodniony.
Kredyty z WIBOR przed TSUE: dlaczego „sprawa jest zamknięta” to narracja, nie analiza
01 lut 2026

W polskiej debacie o WIBOR od miesięcy dominuje jedna wygodna konstrukcja: wskaźnik jest legalny, nadzorowany, kluczowy, a sądy wydały ponad 150 prawomocnych wyroków – więc nie ma o czym rozmawiać. Do tego dochodzi sugestia, że wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. „przywróci racjonalność” i potwierdzi tę linię. Problem polega na tym, że ta opowieść jest w dużej części komunikatem uspokajającym, a nie merytoryczną odpowiedzią na pytania, które w sporach konsumenckich są kluczowe: czy klauzula była przejrzysta, czy klient rozumiał mechanizm ceny, czy ryzyko zostało rzetelnie wyjaśnione i czy konstrukcja umowy nie przerzuca na konsumenta konsekwencji, których nie potrafił oszacować w chwili podpisania umowy. W prawie konsumenckim nie działa zasada „jest nadzór – jest świętość” ani „jest dużo wyroków – jest prawda”. Działa zasada transparentności. A transparentność w sprawach o WIBOR jest dokładnie tym, czego często zabrakło.

REKLAMA

Zarabiasz pozując? Musisz zapłacić podatek. Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie można w tym wypadku stosować zwolnienia
01 lut 2026

Jak prawidłowo opodatkować uzyskany dochód? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta. Dodatkowe wątpliwości pojawiają się w przypadku dochodów, które po spełnieniu określonych warunków mogą być objęte zwolnieniem od podatku. Dokonanie korzystnej interpretacji jest wówczas podwójnie kuszące.
To się zmieniło na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Stół, krzesło, klawiatura i oświetlenie - jakie warunki muszą spełniać?
01 lut 2026

Jakie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe? Choć od czasu znowelizowania obowiązujących w tym zakresie przepisów minęło już wiele czasu, pracodawcy nadal mają problemy z odpowiednim dostosowaniem stanowisk pracy do wynikających z przepisów wymagań.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA