ZUS: zmiany w 800 plus od lutego 2026 r. Można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy
Rodzice i opiekunowie od 1 lutego mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2027 r. Formularze są przyjmowane tylko elektronicznie, a wypłata świadczenia odbywa się bezgotówkowo na rachunek bankowy.
- Jak złożyć wniosek
- Gdzie znaleźć pisma, informacje i decyzje ws. 800 plus
- Jakie zaszły zmiany dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR
Świadczenie wychowawcze (potocznie zwane 800+) w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 lutego ubiegłego roku ZUS przyjął 4 mln 869 tys. wniosków na ponad 7 mln 415 tys. dzieci.
Jak złożyć wniosek
Wnioski można złożyć za pośrednictwem:
- aplikacji mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety),
- platformy eZUS,
- bankowości elektronicznej,
- portalu Emp@tia.
ZUS przyjmuje wyłącznie elektroniczne wnioski, dzięki czemu klienci mogą przekazywać je o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.
Jeśli rodzic lub opiekun złożył wniosek o 800 plus na okres 2025/2026 przez mZUS i ZUS przyznał to świadczenie, klient może łatwo utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres. Dane uzupełnią się automatycznie na podstawie poprzedniego wniosku. W razie potrzeby można je edytować.
Podobnie w eZUS: jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, klient może w kreatorze wniosku automatycznie pobrać ich dane (m.in. PESEL, datę urodzenia). Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie.
Gdzie znaleźć pisma, informacje i decyzje ws. 800 plus
Pisma, informacje i decyzje są przekazywane elektronicznie przez eZUS/mZUS. W przypadku gdy pojawi się tam ważna informacja dotycząca 800 plus, rodzice otrzymają powiadomienie e-mailem, SMS-em lub w aplikacji.
Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa do świadczenia i jego wypłaty. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Dzięki temu ciągłość wypłaty świadczenia zostanie zachowana.
Środki z programu są wypłacane bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Jakie zaszły zmiany dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR
31 stycznia ZUS wstrzymał wypłatę 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego muszą złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. We wniosku trzeba:
- podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka,
- wskazać dane o przekroczeniu granicy,
- potwierdzić legalność pobytu w Polsce,
- potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej,
- złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.
