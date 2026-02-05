Zarówno żołnierz zawodowy, jak i niezawodowy, mogą sprawować funkcję radnego samorządu terytorialnego. Czy to jest przesłanka do nadania mu stopnia oficerskiego?

Żołnierz może sprawować funkcję radnego

Kwestia służby wojskowej radnych była przedmiotem zainteresowania posłów. Odpowiedzi na pytanie, czy radny jednostki samorządu terytorialnego może pełnić służbę wojskową, udzielił wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.

REKLAMA

REKLAMA

W odpowiedzi na interpelację poselską Bejda powołał się na przepisy ustawy o obronie Ojczyzny, która reguluje te kwestie. „Żołnierz zawodowy może sprawować funkcję radnego, natomiast w przypadku żołnierza niezawodowego – zgodnie z art. 541 ust. 4 ustawy o obronie ojczyzny - wykonywanie mandatu radnego nie stanowi przeszkody do dobrowolnego pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie pokoju” – wyjaśnił wiceminister.

Sprawowanie mandatu nie oznacza, że radny zostanie oficerem

Bejda wskazał też, że wykonywanie mandatu radnego jednostki samorządu terytorialnego (w tym rady dzielnicy) oraz złożenie przez radnego oświadczenia o dobrowolnej chęci pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie pokoju w myśl art. 541 ust. 4 ww. ustawy, nie stanowi samoistnej przesłanki do nadania pierwszego stopnia oficerskiego.

Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być bowiem mianowany - jeżeli przemawiają za tym potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - żołnierz rezerwy pasywnej, jeżeli posiada nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie mu takiego przydziału. Przydział mobilizacyjny jest nadawany żołnierzom rezerwy w czasie pokoju do realizacji przez nich zadań w czasie wojny.