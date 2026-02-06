REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » MSWiA zakupiło 140 tys. czujek dymu i czadu. Strażacy bezpłatnie zamontują urządzenia

MSWiA zakupiło 140 tys. czujek dymu i czadu. Strażacy bezpłatnie zamontują urządzenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 15:58
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
strażacy Państwowa Straż Pożarna strażak MSWiA czujka dymu czujka czadu urządzenie alarmowe Marcin Kierwiński
MSWiA zakupiło 140 tys. czujek dymu i czadu. Strażacy bezpłatnie zamontują urządzenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zainaugurował akcję dystrybucji czujek dymu i czadu w całej Polsce. Ministerstwo zakupiło 140 tys. urządzeń, a strażacy zainstalują je u osób najbardziej potrzebujących. Czujki będą obowiązkowe we wszystkich domach i mieszkaniach, w których są źródła ciepła na opał lub paliwo.

MSWiA kupiło czujki, strażacy bezpłatnie zainstalują

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakupiło 140 tys. czujek dymu i czadu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Koszt zakupu 140 tys. czujek wyniósł ok. 5 mln zł.

REKLAMA

REKLAMA

Szef resortu Marcin Kierwiński zainaugurował akcję dystrybucji urządzeń w całej Polsce. Strażacy bezpłatnie zamontują czujki w domach osób najbardziej potrzebujących. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa i budowa społecznej odporności na zagrożenia pożarowe.

- Zależy nam, by strażacy trafiali bezpośrednio do domów i instalowali czujki. Budowali przeświadczenie o tym, jak ważna jest profilaktykapowiedział Kierwiński.

Obowiązek posiadania czujki dymu i czadu

Akcja montażu czujek u potrzebujących to krok w przygotowaniu polskich domów do obowiązkowego posiadania zamontowanej czujki. Taki obowiązek wchodzi w życie 1 stycznia 2030 r. i będzie obowiązywał we wszystkich domach i mieszkaniach, w których są źródła ciepła na opał (np. węgiel, drzewo) lub paliwo (np. gaz, olej opałowy).

REKLAMA

W ramach akcji strażacy nie tylko dostarczą urządzenia, zamontują je, ale też przeszkolą domowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kierwiński apeluje do mediów i obywateli

Szef MSWiA zaapelował do mediów, by włączyły się we wspólne budowanie świadomości społecznej. Chociaż od 2030 r. czujki będą w Polsce obowiązkowe, MSWiA zachęca, by nie czekać i montować je już teraz we własnym zakresie.

Zgodnie z przepisami, od czerwca 2026 r. obowiązek montowania czujek będzie we wszystkich obiektach hotelarskich oraz świadczących usługi najmu krótkoterminowego.

Czujki mogą uratować życie i zdrowie

Każdego roku w pożarach ginie statystycznie ok. 400 osób, a tlenek węgla zabija dziesiątki osób. Kierwiński zwrócił uwagę, że większości tych tragedii można by uniknąć dzięki prostym urządzeniom alarmowym, jakimi są czujki – małe urządzenia o wielkim znaczeniu dla naszego zdrowia i życia.

- Ochrona ludności i obrona cywilna to także te inwestycje, które są najbliżej ludzi, w codzienne bezpieczeństwo. Tak postrzegamy tę akcję. Zdecydowaliśmy, że będziemy przekazywać czujki osobom najbardziej zagrożonym zatruciem dymem czy tlenkiem węgla, trafiać do osób, które z racji warunków mieszkaniowych, bądź zagrożeń, jakie są wokół nich, takiego wsparcia potrzebują - wyjaśnił szef MSWiA.

Powiązane
Czy radny może pełnić służbę wojskową i z tego tytułu otrzymać stopień oficerski
Czy radny może pełnić służbę wojskową i z tego tytułu otrzymać stopień oficerski
Reforma PIP zrewolucjonizuje rynek pracy. Projekt ustawy daje inspektorom pracy potężne uprawnienia
Reforma PIP zrewolucjonizuje rynek pracy. Projekt ustawy daje inspektorom pracy potężne uprawnienia
Podwyżki dla żołnierzy zawodowych: wyższe stawki uposażenia zawodowego
Podwyżki dla żołnierzy zawodowych: wyższe stawki uposażenia zawodowego
Źródło: MSWiA
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Wpis w księdze wieczystej a zasiedzenie działki. Szczególna sytuacja. Przerwanie biegu zasiedzenia
06 lut 2026

Wpis obciążający księgę wieczystą na niekorzyść właściciela nieruchomości (o roszczeniu przeciwko niemu), może wskazywać na przerwanie bieg zasiedzenia. Jest to bowiem zewnętrzny dowód w dokumentach prawnych na to, że osoba widniejąca w księdze wieczystej jest traktowana przez osobę kierującą roszczenia jako właściciel nieruchomości (skoro są kierowane przeciwko niej roszczenia urzędu skarbowego, w sprawie o alimenty albo kontrahentów).
MSWiA zakupiło 140 tys. czujek dymu i czadu. Strażacy bezpłatnie zamontują urządzenia
06 lut 2026

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zainaugurował akcję dystrybucji czujek dymu i czadu w całej Polsce. Ministerstwo zakupiło 140 tys. urządzeń, a strażacy zainstalują je u osób najbardziej potrzebujących. Czujki będą obowiązkowe we wszystkich domach i mieszkaniach, w których są źródła ciepła na opał lub paliwo.
NSA: skarga wysłana przez zły system nie może zamknąć drogi do sądu
06 lut 2026

Wybór niewłaściwego kanału elektronicznego nie może decydować o utracie prawa do sądu – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Przełomowe postanowienie podważa formalistyczne podejście do składania skarg i może istotnie zmienić praktykę kancelarii oraz organów podatkowych.
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Jaki zasiłek chorobowy się należy i jak długo powinien być wypłacany? Jaki wniosek złożyć?
06 lut 2026

ZUS wyjaśnia, że osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 procent podstawy wymiaru. Świadczenie przysługuje bez okresu wyczekiwania, nawet jeśli wypadek zdarzył się pierwszego dnia ubezpieczenia. Trzeba jednak potwierdzić, jak doszło do wypadku i że droga do pracy lub z pracy była najkrótsza albo najwygodniejsza.

REKLAMA

Gdy matka przebaczyła, syn nie może być niegodny dziedziczenia
06 lut 2026

Czasami pomimo spełnienia przesłanki niedogodności, krewny spadek dostanie. Nie można bowiem uznać kogoś za niegodnego dziedziczenia, gdy w grę wchodzi skuteczne przebaczenie. To ważna zasada, o której nie każdy pamięta.
Polska gospodarka na skraju kryzysu? Zabraknie rąk do pracy, a imigracja nie pomoże
06 lut 2026

Choć tempo wzrostu PKB w Polsce należy imigracja do najwyższych w Europie, to w ciągu kilku lat może wyraźnie wyhamować - pisze w piątek „Puls Biznesu”. Gazeta cytuje dane MFW, z których wynika, że spadku liczby osób w wieku produkcyjnym nie będzie w stanie uzupełnić imigracja.
Nawet kilkanaście tysięcy złotych przy odejściu z pracy. Sprawdź, ile musi wypłacić Ci szef
06 lut 2026

Przejście na emeryturę to nie tylko koniec aktywności zawodowej, ale także prawo do ostatniego, często bardzo wysokiego zastrzyku gotówki od pracodawcy. Odprawa emerytalna w 2026 roku, dzięki rekordowym podwyżkom wynagrodzeń, stała się znaczącym kapitałem na start nowej drogi życia. Komu przysługuje odprawa emerytalna? Jak obliczyć jej wysokość?
Czy UE zakaże hodowli zwierząt na futro? Odpowiedź już za kilka tygodni
06 lut 2026

Komisja Europejska ma czas do końca marca, aby udzielić oficjalnej odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską Fur Free Europe, którą podpisało ponad 1,5 mln obywateli UE. Celem inicjatywy jest całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zakaz importu futer do krajów Unii. Obywatele wzywają komisarzy do działania w międzynarodowej akcji mailingowej, w Polsce prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

REKLAMA

Reforma PIP zrewolucjonizuje rynek pracy. Projekt ustawy daje inspektorom pracy potężne uprawnienia
06 lut 2026

W wyniku reformy Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy PIP otrzymają uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Przyjęcie ustawy jest pilną sprawą ze względu na konieczność wdrożenia tzw. kamieni milowych, od realizacji których zależy wypłata pieniędzy z KPO. Co zmieni nowelizacja ustawy o PIP?
Rekrutacje w IT na fali. Doświadczeni specjaliści i jawne wynagrodzenia to teraz priorytet
05 lut 2026

Liczba ofert pracy w branży IT na platformie Pracuj.pl wzrosła o 18% r/r w 2025 r. do 762,8 tys.; 32% ofert zawierało informację o widełkach płacowych, zaś udział ofert z sektora IT w ogólnej liczbie ogłoszeń na Pracuj.pl wyniósł 10%, wynika z badania Pracuj.pl. Liczba ogłoszeń skierowanych do doświadczonych ekspertów wzrosła o 77% r/r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA