Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zainaugurował akcję dystrybucji czujek dymu i czadu w całej Polsce. Ministerstwo zakupiło 140 tys. urządzeń, a strażacy zainstalują je u osób najbardziej potrzebujących. Czujki będą obowiązkowe we wszystkich domach i mieszkaniach, w których są źródła ciepła na opał lub paliwo.

MSWiA kupiło czujki, strażacy bezpłatnie zainstalują

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakupiło 140 tys. czujek dymu i czadu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Koszt zakupu 140 tys. czujek wyniósł ok. 5 mln zł.

Szef resortu Marcin Kierwiński zainaugurował akcję dystrybucji urządzeń w całej Polsce. Strażacy bezpłatnie zamontują czujki w domach osób najbardziej potrzebujących. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa i budowa społecznej odporności na zagrożenia pożarowe.

- Zależy nam, by strażacy trafiali bezpośrednio do domów i instalowali czujki. Budowali przeświadczenie o tym, jak ważna jest profilaktyka – powiedział Kierwiński.

Obowiązek posiadania czujki dymu i czadu

Akcja montażu czujek u potrzebujących to krok w przygotowaniu polskich domów do obowiązkowego posiadania zamontowanej czujki. Taki obowiązek wchodzi w życie 1 stycznia 2030 r. i będzie obowiązywał we wszystkich domach i mieszkaniach, w których są źródła ciepła na opał (np. węgiel, drzewo) lub paliwo (np. gaz, olej opałowy).

W ramach akcji strażacy nie tylko dostarczą urządzenia, zamontują je, ale też przeszkolą domowników.

Kierwiński apeluje do mediów i obywateli

Szef MSWiA zaapelował do mediów, by włączyły się we wspólne budowanie świadomości społecznej. Chociaż od 2030 r. czujki będą w Polsce obowiązkowe, MSWiA zachęca, by nie czekać i montować je już teraz we własnym zakresie.

Zgodnie z przepisami, od czerwca 2026 r. obowiązek montowania czujek będzie we wszystkich obiektach hotelarskich oraz świadczących usługi najmu krótkoterminowego.

Czujki mogą uratować życie i zdrowie

Każdego roku w pożarach ginie statystycznie ok. 400 osób, a tlenek węgla zabija dziesiątki osób. Kierwiński zwrócił uwagę, że większości tych tragedii można by uniknąć dzięki prostym urządzeniom alarmowym, jakimi są czujki – małe urządzenia o wielkim znaczeniu dla naszego zdrowia i życia.

- Ochrona ludności i obrona cywilna to także te inwestycje, które są najbliżej ludzi, w codzienne bezpieczeństwo. Tak postrzegamy tę akcję. Zdecydowaliśmy, że będziemy przekazywać czujki osobom najbardziej zagrożonym zatruciem dymem czy tlenkiem węgla, trafiać do osób, które z racji warunków mieszkaniowych, bądź zagrożeń, jakie są wokół nich, takiego wsparcia potrzebują - wyjaśnił szef MSWiA.