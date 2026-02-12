Polacy i Polki coraz częściej biorą ślub z obcokrajowcami. Lista najpopularniejszych narodowości [DANE GUS]

Coraz więcej Polek i Polaków bierze ślub z obcokrajowcami, takie małżeństwa stanowią już 4,1 proc. wszystkich ślubów w Polsce - wynika z danych GUS. Kobiety najczęściej wiążą się z obywatelami Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Turcji, mężczyźni - z Ukrainkami, Białorusinkami i Rosjankami.

Wzrost małżeństw międzynarodowych w Polsce

Według danych GUS, w 2024 roku w Polsce zawarto 5517 małżeństw z obcokrajowcami – to związki, w których jedna osoba była obywatelem Polski, a druga innego kraju. W tej liczbie znalazło się 2647 Polek, które wyszły za cudzoziemców oraz 2870 Polaków, którzy poślubili obywatelki innych państw.

Jak zaznaczyli autorzy komunikatu, takie małżeństwa stanowią 4,1 proc. wszystkich ślubów zawartych w Polsce. To najwyższy wynik od 2006 roku (kiedy dla porównania było 3583 zawartych małżeństw).

Polki i Polacy w związkach międzynarodowych

Lista najpopularniejszych narodowości pokazuje różnice między wyborami kobiet i mężczyzn. Polki najczęściej wychodzą za mąż za Ukraińców – 534 śluby, obywateli Wielkiej Brytanii – 276, Turków – 182, Niemców – 139 i Włochów – 104.

Polacy najczęściej żenią się z: Ukrainkami – aż 2013 ślubów, Białorusinkami – 215, Rosjankami – 56, Litwinkami – 25, a także obywatelkami Wielkiej Brytanii – 24.

Związki polsko-ukraińskie

Skala związków polsko-ukraińskich jest szczególnie widoczna. Wśród Polek i Polaków to zdecydowanie najczęstszy wybór. Liderem jest województwo dolnośląskie, gdzie takie małżeństwa stanowią 5,6 proc. wszystkich zawartych związków. Tuż za nim plasują się: mazowieckie – 5,4 proc., zachodniopomorskie – 4,9 proc., lubuskie – 4,7 proc. i małopolskie – 4,6 proc.

Dla porównania, najmniejszy udział odnotowano w podkarpackim – 2,2 proc.

Porównanie z innymi krajami Europy

GUS zwrócił uwagę, że w niektórych państwach odsetek małżeństw międzynarodowych jest wielokrotnie wyższy. Zgodnie z danymi Eurostatu z 2023 r., udział takich związków w ogólnej liczbie małżeństw wynosił np.: 34,8 proc. w Szwajcarii, 27,4 proc. w Luksemburgu, czy 16,5 proc. w Hiszpanii.

„Rekordowy 2024 rok potwierdza, że związki ponad granicami przestają być wyjątkiem, a stają się stałym elementem społecznego krajobrazu. Z kolei paszport coraz rzadziej bywa przeszkodą, a coraz częściej początkiem wspólnej historii” - podkreślono w komunikacie GUS.