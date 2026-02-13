REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowe profity dla milionów: co da Karta Rodziny Mundurowej i Dzień Rodziny Mundurowej?

Nowe profity dla milionów: co da Karta Rodziny Mundurowej i Dzień Rodziny Mundurowej?

13 lutego 2026, 10:07
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Nowe profity dla milionów: co da Karta Rodziny Mundurowej i Dzień Rodziny Mundurowej?
Nowe profity dla milionów: co da Karta Rodziny Mundurowej i Dzień Rodziny Mundurowej?
We wtorek, 10 lutego, na salę sejmową trafił projekt, który może zrewolucjonizować życie ponad 1,2 miliona obywateli. Gra toczy się o dostęp do lekarzy bez kolejki oraz szereg ulg finansowych i wiele, wiele różnych profitów. Na chwilę obecną dokument został skierowany do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej. Kto znajdzie się w uprzywilejowanej grupie i na jakich zasadach będzie działać nowy system?

Ponad milion Polaków z nowymi przywilejami? Sejm rusza z pracami nad kluczową ustawą

We wtorek, 10 lutego, na salę sejmową trafił projekt, który może zrewolucjonizować życie ponad 1,2 miliona obywateli. Gra toczy się o dostęp do lekarzy bez kolejki oraz szereg ulg finansowych i wiele, wiele różnych profitów. Kto znajdzie się w uprzywilejowanej grupie i na jakich zasadach będzie działać nowy system?

Szykuje się rewolucja: co da Karta Rodziny Mundurowej i Dzień Rodziny Mundurowej?

Ważne

Poselski projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej - projekt dotyczy wprowadzenia Karty Rodziny Mundurowej i związanych z nią uprawnień dla beneficjentów, przyznawanych przez podmioty publiczne i niepubliczne w dostępie do oferowanych przez nie dóbr i usług oraz ustanowienia Dnia Rodziny Mundurowej.

Czym jest Karta Rodziny Mundurowej?

Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, zgłoszony przez grupę posłów koalicji rządzącej, przechodzi właśnie swoje pierwsze czytanie. Choć to dopiero początek drogi legislacyjnej, propozycja budzi ogromne emocje – zarówno w samych resortach, jak i wśród potencjalnych beneficjentów.

Ważne

Celem nowych przepisów jest nie tylko wsparcie rodzin funkcjonariuszy, ale także zatrzymanie fali odejść ze służby poprzez zwiększenie jej atrakcyjności. KRM to profit dla mundurowych i ich rodzin.

Karta Rodziny Mundurowej: kto trafi na listę uprawnionych?

Zasięg planowanej ustawy jest imponujący. Według szacunków autorów projektu, nowe uprawnienia mogą objąć około 1,27 mln osób. Co istotne, system wsparcia nie ogranicza się wyłącznie do aktywnych zawodowo mundurowych. Lista beneficjentów ma obejmować:

  • Funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb podległych MSWiA,
  • Żołnierzy zawodowych, żołnierzy WOT oraz aktywnej rezerwy,
  • Emerytów i rencistów mundurowych (zarówno policyjnych, jak i wojskowych),
  • Weteranów i rodziny funkcjonariuszy zmarłych w związku ze służbą,
  • Małżonków oraz dzieci funkcjonariuszy (uczące się dzieci do 25. roku życia),
  • Osoby całkowicie niezdolne do pracy (bez limitu wieku).

Dadzą nową Kartę Rodziny: ponad milion Polaków z nowymi przywilejami. Sejm rusza z pracami nad kluczową ustawą

Dadzą nową Kartę Rodziny: ponad milion Polaków z nowymi przywilejami. Sejm rusza z pracami nad kluczową ustawą

Co daje Karta Rodziny Mundurowej?

„To realna pomoc, szereg ulg i udogodnień z których skorzysta ponad milion osób” – podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W myśl projektu, dokument ma wzmocnić system wsparcia dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, żołnierzy oraz ich rodzin.

Karta Rodziny Mundurowej: leczenie poza kolejką – rewolucja w dostępie do zdrowia

Największym zainteresowaniem cieszy się postanowienie dotyczące pierwszeństwa w dostępie do świadczeń medycznych. Posiadacze Karty Rodziny Mundurowej nie będą musieli czekać w standardowych kolejkach w placówkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pakiet zdrowotny zakłada:

  • Priorytetowe przyjęcia w przychodniach i szpitalach resortowych,
  • Szybszy dostęp do opieki psychologicznej i rehabilitacji,
  • Leczenie urazów związanych ze służbą,
  • Dostęp do lecznictwa sanatoryjnego i turnusów antystresowych.

W praktyce oznacza to wyznaczanie terminów wizyt poza ogólną listą oczekujących, co stawia rodziny mundurowe w pozycji grupy uprzywilejowanej.

Karta Rodziny Mundurowej: tańsze podróże i brak kryterium dochodowego

Karta Rodziny Mundurowej ma funkcjonować na zasadach zbliżonych do popularnej Karty Dużej Rodziny. Kluczową informacją jest fakt, że nie przewiduje się progów dochodowych. Aby otrzymać wsparcie, wystarczy posiadać odpowiedni status służbowy. Projekt przewiduje konkretne ulgi, w tym:

  • Zniżki na kolei: do 37 proc. na bilety jednorazowe i do 49 proc. na bilety miesięczne,
  • preferencje w usługach publicznych: np. ułatwienia przy rekrutacji do przedszkoli w przypadku przeniesienia służbowego,
  • rabaty komercyjne: możliwość dołączenia do programu prywatnych firm oferujących zniżki.

Karta Rodziny Mundurowej: kiedy przepis wejdą w życie?

Mimo że projekt ma tryb poselski, co pozwala na szybsze procedowanie (choć budzi to sprzeciw niektórych środowisk ze względu na brak szerokich konsultacji rządowych), droga do finalizacji ustawy zajmie trochę czasu. Dokument musi przejść przez Sejm, Senat i trafić na biurko prezydenta. Autorzy projektu optymistycznie zakładają, że nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać w 2026 roku. Koszt wprowadzenia zmian dla budżetu państwa oszacowano na ok. 50 mln zł w pierwszym roku funkcjonowania.

Dadzą nową Kartę Rodziny: ponad milion Polaków z nowymi przywilejami. Sejm rusza z pracami nad kluczową ustawą

Procedowana w Sejmie Karta Rodziny Mundurowej to próba systemowego wsparcia dla ponad miliona Polaków związanych ze służbami mundurowymi. Projekt oferuje realne korzyści, takie jak leczenie bez kolejki w placówkach resortowych czy wysokie zniżki na przejazdy, nie uzależniając ich od zarobków. Jeśli prace legislacyjne przebiegną sprawnie, system ruszy w przyszłym roku.

Źródło: INFOR
Prawo
Komunikat ZUS: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku - 5,3%. Najniższa emerytura od 1 marca wyniesie 1 978,49 zł brutto
13 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 13 lutego 2026 r. poinformował, że od 1 marca br. świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 5,3 procent.
Wyrok TSUE ws. kredytów z WIBOR-em: wskaźnik nie „znika”, ale banki nie mają wolnej ręki
13 lut 2026

Wyrok TSUE w sprawie WIBOR, jak można się było spodziewać nie przyniósł jakiegoś rewolucyjnego rozstrzygnięcia, które całkowicie satysfakcjonowałyby obie strony sporu, ale też nie zamknął drogi kredytobiorcom. Trybunał, co prawda nie zakwestionował samego wskaźnika i metodologii ustalania tego wskaźnika, ale jednocześnie jasno wskazał, że kluczowe będą obowiązki informacyjne banków. To właśnie na tym polu mogą rozstrzygnąć się tysiące sporów o kredyty złotowe. Należy też przypomnieć, że dzisiejsze rozstrzygniecie TSUE dotyczy umowy kredytu hipotecznego zawartej już po wejściu w życie rozporządzenia BMR.
10 zasad dobrych praktyk stosowania AI do tworzenia leków. Europejska Agencja Leków i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków łączą siły
12 lut 2026

W styczniu 2026 roku EMA i FDA wspólnie opublikowały zestaw 10 zasad dobrych praktyk dla wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w całym cyklu rozwoju leków — od projektowania i badań, przez produkcję, aż do monitorowania bezpieczeństwa po dopuszczeniu do obrotu.
Wyrok TSUE ws. WIBOR z 12 lutego wzmacnia pozycję kredytobiorców w sporach z bankami. Radca prawny wyjaśnia dlaczego
13 lut 2026

Wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. w sprawie C-471/24 stanowi jedno z najważniejszych rozstrzygnięć dla posiadaczy kredytów złotowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR. Potwierdza on bowiem wprost, że postanowienia umów kredytowych tworzące mechanizm oprocentowania w oparciu o wskaźnik referencyjny podlegają kontroli pod kątem ich abuzywności. Dla setek tysięcy kredytobiorców w Polsce oznacza to realne wzmocnienie ich pozycji procesowej wobec banków, otwarcie drogi do skuteczniejszego dochodzenia swoich praw oraz wytyczenie pierwszych kierunków dla orzecznictwa krajowego.

