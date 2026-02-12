REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zniekształcony obraz WIBOR w umowie kredytu w ocenie TSUE nie spełnia wymogu przejrzystości

Zniekształcony obraz WIBOR w umowie kredytu w ocenie TSUE nie spełnia wymogu przejrzystości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 lutego 2026, 12:56
TSUE, wyrok TSUE
Zniekształcony obraz WIBOR w umowie kredytu w ocenie TSUE nie spełnia wymogu przejrzystości
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

12 lutego 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-471/24 wydał pierwszy wyrok dotyczący postanowień umownych odnoszących się do wskaźnika WIBOR. Ten wyrok Trybunału dotyczy sporu konsumenta z bankiem w konkretnej sprawie, ale nie ulega wątpliwości, że stanowi ważny punkt odniesienia dla polskich sądów we wszystkich tego typu sporach konsumentów z kredytodawcami.

Czego dotyczy wyrok TSUE

W wyroku TSUE odniósł się do pytań zadanych przez polski sąd dotyczących m.in. możliwości badania przez sądy postanowień umownych dotyczących zmiennego oprocentowania opartego o wskaźnik WIBOR, a także czy brak właściwego poinformowania konsumenta przez bank w tej kwestii stoi w sprzeczności w wymogami dobrej wiary i powoduje znaczącą nierównowagę stron umowy, ze szkodą dla konsumenta.

REKLAMA

REKLAMA

Co orzekł Trybunał

Dla milionów kredytobiorców najważniejszym rozstrzygnięciem wynikającym z wyroku jest fakt, że postanowienia umowy kredytu dotyczące zmiennego oprocentowania opartego o wskaźnik WIBOR są objęte zakresem stosowania dyrektywy Rady 93/13/EWG. Dlatego też sąd krajowy może dokonać oceny nieuczciwego charakteru tych postanowień. Trybunał w tej kwestii przyznał rację kredytobiorcy, odrzucając argumentację pozwanego banku.

Zgodnie z przewidywaniami Trybunał potwierdził legalność wskaźnika, ale trzeba też podkreślić, że ten argument nie stanowił głównego zarzutu konsumenta w sporze z bankiem. Analogicznie jak w uprzednio wydanych wyrokach w podobnej materii, TSUE w wyroku wprawdzie potwierdził, że kredytodawcy nie są zobowiązani do wyjaśnienia konsumentom metodologii wyznaczania wysokości wskaźnika, jednakże jednoznacznie zakreślił ramy obowiązków informacyjnych.

Trybunał nie miał wątpliwości, że konsument powinien otrzymać od kredytodawcy wszystkie wymagane informacje dotyczące konsekwencji zmienności stopy procentowej. Ponadto, w szczególności kredytodawca powinien nie ogólnie, ale w sposób precyzyjny wskazać konsumentowi zakres informacji udostępnianych publicznie przez administratora wskaźnika WIBOR, z którymi ten powinien się zapoznać przed zawarciem umowy kredytu.

Jednak najistotniejszym zapadłym dziś rozstrzygnięciem jest stwierdzenie przez TSUE, że jeżeli kredytodawca zdecyduje się na podanie własnej definicji bądź opisu wskaźnika referencyjnego w dokumentach kredytowych, to musi być ona prawidłowa, odpowiadająca dokumentacji administratora wskaźnika. Jeżeli kredytodawca w wyżej wymienionych dokumentach w jakikolwiek sposób doprowadził do zniekształcenia obrazu wskaźnika stanowi to o nieprzejrzystości postanowień umowy, co w konsekwencji może stanowić o ich abuzywności.

Wiadomo powszechnie, że do niedawna obowiązki informacyjne realizowane przez wielu kredytodawców w tym obszarze nie były wykonywane w zakreślonym przez Trybunał zakresie. Ponadto częstą praktyką było stosowanie w umowach kredytowych definicji WIBOR odbiegających od jego właściwości wskazanych w dokumentacji administratora wskaźnika.

Dokładna analiza treści wyroku TSUE i jego uzasadnienia wskazuje, że Trybunał po raz kolejny stanął po stronie polskich konsumentów. Do ukształtowania jednolitej linii orzeczniczej w Polsce zapewne jeszcze daleka droga, ale niewątpliwie krok w korzystną dla konsumentów stronę został wykonany.

Adwokat Adrianna Twardygrosz-Smolec
Radca Prawny Dr. Sebastian Frejowski

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Diagnosta nie odróżnił quada od ciągnika rolniczego. Stracił uprawnienia? NSA wydał wyrok
12 lut 2026

Wystarczyło spojrzeć na pojazd, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. Mimo to diagnosta wydał pozytywny wynik badania technicznego dla pojazdu osiągającego 110 km/h, który wcześniej był zarejestrowany jako... ciągnik rolniczy w Niemczech. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy specjalista stracił uprawnienia? Wyrok NSA nie pozostawia wątpliwości.
Zniekształcony obraz WIBOR w umowie kredytu w ocenie TSUE nie spełnia wymogu przejrzystości
12 lut 2026

12 lutego 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-471/24 wydał pierwszy wyrok dotyczący postanowień umownych odnoszących się do wskaźnika WIBOR. Ten wyrok Trybunału dotyczy sporu konsumenta z bankiem w konkretnej sprawie, ale nie ulega wątpliwości, że stanowi ważny punkt odniesienia dla polskich sądów we wszystkich tego typu sporach konsumentów z kredytodawcami.

Ponad milion Polaków z nowymi przywilejami? Sejm rusza z pracami nad kluczową ustawą
12 lut 2026

We wtorek, 10 lutego, na salę sejmową trafił projekt, który może zrewolucjonizować życie ponad 1,2 miliona obywateli. Gra toczy się o dostęp do lekarzy bez kolejki oraz szereg ulg finansowych i wiele, wiele różnych profitów. Kto znajdzie się w uprzywilejowanej grupie i na jakich zasadach będzie działać nowy system?
Wyrok TSUE w sprawie kredytów z WIBOR-em: nie ma przełomu dla kredytobiorców
12 lut 2026

W dniu 12 lutego 2026 r., w sprawie o sygn. akt C-471/24 dotyczącej kredytu oprocentowanego stawką WIBOR, TSUE ogłosił wyrok. Potwierdza, że dotychczasowe podejście polskich sądów, które nie widziały podstaw do kwestionowania umów kredytu opartych o wskaźnik WIBOR jest prawidłowe.

REKLAMA

UODO: Coraz więcej skarg i coraz wyższe kary za naruszenie przepisów o danych osobowych
12 lut 2026

W 2025 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył blisko 64,5 mln zł kar na przedsiębiorców i instytucje za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Najczęstsze naruszenia dotyczą problemów organizacyjnych i technicznych w zabezpieczaniu danych, lecz także nieprawidłowego powiadamiania o incydentach naruszenia ochrony danych osób, których dane dotyczą.
TSUE: klauzule WIBOR podlegają kontroli w świetle prawa UE. Adwokat: wyrok C-471/24 otwiera nowy etap sporów o kredyty złotowe
12 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 lutego 2026 r. wyrok w sprawie C-471/24 dotyczącej kredytów hipotecznych oprocentowanych według wskaźnika WIBOR. Sprawa została zainicjowana pytaniami prejudycjalnymi Sądu Okręgowego w Częstochowie i dotyczyła fundamentalnej kwestii: czy klauzule zmiennego oprocentowania odwołujące się do WIBOR jako wskaźnika referencyjnego objętego regulacją Rozporządzenia BMR (2016/1011) mogą być badane w świetle Dyrektywy 93/13/EWG o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich. Najważniejsza teza wyroku jest jednoznaczna: sam fakt, że WIBOR jest wskaźnikiem regulowanym na poziomie unijnym, nie wyłącza możliwości kontroli takich klauzul pod kątem ochrony konsumenta.
PKO BP: WIBOR się obronił. Nie będzie rewolucji w kredytach złotówkowych. TSUE potwierdza uczciwość stosowania WIBOR w umowach z konsumentami
12 lut 2026

W dniu 12 lutego 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kredytów opartych o wskaźnik WIBOR. Orzeczenie potwierdza legalność i uczciwość stosowania WIBOR w umowach kredytu z konsumentami.
Wyrok TSUE ws. WIBOR. PKO BP: Rewolucji nie będzie
12 lut 2026

PKO BP ocenia, że czwartkowy wyrok TSUE w sprawie kredytów opartych na wskaźniku WIBOR potwierdza prawidłowość jego stosowania w umowach z konsumentami. Zdaniem banku orzeczenie nie daje podstaw do podważania umów kredytowych opartych na WIBOR.

REKLAMA

ZBP: WIBOR nie do podważenia. TSUE potwierdza legalność wskaźnika
12 lut 2026

W dniu 12 lutego 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie dotyczącej stosowania wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych. Sędziowie TSUE potwierdzili, że sądy w sprawach konsumenckich nie mogą badać prawidłowości wyznaczania WIBOR-u. Banki prawidłowo informowały klientów o wskaźniku referencyjnym – zgodnie z prawem krajowym i unijnym.
Zillenialsi na zakupach. Jak sieci sklepów mogą przyciągnąć przedstawicieli „międzypokolenia”?
12 lut 2026

Podział społeczeństwa na generacje ułatwia zrozumienie postaw, wartości i oczekiwań konsumentów urodzonych w określonym czasie. Z tego typu klasyfikacji korzystają między innymi sieci sklepów, które chcą dostosować swoją ofertę do potrzeb różnych grup klientów. Należy mieć jednak na uwadze, że część osób będących na granicy dwóch generacji trudno przyporządkować do jednej z nich. Tak właśnie jest z konsumentami urodzonymi między 1993 a 1998 rokiem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA