REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Finanse » TSUE: klauzule WIBOR podlegają kontroli w świetle prawa UE. Adwokat: wyrok C-471/24 otwiera nowy etap sporów o kredyty złotowe

TSUE: klauzule WIBOR podlegają kontroli w świetle prawa UE. Adwokat: wyrok C-471/24 otwiera nowy etap sporów o kredyty złotowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 lutego 2026, 12:03
Karolina Pilawska
Karolina Pilawska
Adwokat, wspólnik w kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci
TSUE, wyrok TSUE
TSUE: klauzule WIBOR podlegają kontroli w świetle prawa UE. Adwokat: wyrok C-471/24 otwiera nowy etap sporów o kredyty złotowe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 lutego 2026 r. wyrok w sprawie C-471/24 dotyczącej kredytów hipotecznych oprocentowanych według wskaźnika WIBOR. Sprawa została zainicjowana pytaniami prejudycjalnymi Sądu Okręgowego w Częstochowie i dotyczyła fundamentalnej kwestii: czy klauzule zmiennego oprocentowania odwołujące się do WIBOR jako wskaźnika referencyjnego objętego regulacją Rozporządzenia BMR (2016/1011) mogą być badane w świetle Dyrektywy 93/13/EWG o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich. Najważniejsza teza wyroku jest jednoznaczna: sam fakt, że WIBOR jest wskaźnikiem regulowanym na poziomie unijnym, nie wyłącza możliwości kontroli takich klauzul pod kątem ochrony konsumenta.

WIBOR bez „immunitetu”

Trybunał potwierdził, że ani Rozporządzenie BMR, ani art. 29 ust. 2 Ustawy o kredycie hipotecznym nie stanowią przeszkody dla stosowania Dyrektywy 93/13. Jeżeli krajowe przepisy wyznaczają jedynie ogólne ramy określania stopy oprocentowania i pozostawiają bankom możliwość wyboru wskaźnika referencyjnego oraz wysokości marży, wówczas postanowienia umowy mogą podlegać ocenie sądu krajowego.

To oznacza, że regulacyjny status WIBOR nie daje bankom ochrony przed kontrolą abuzywności. Wskaźnik ten nie jest wskaźnikiem państwowym ustalanym w drodze aktu władczego – funkcjonuje w modelu rynkowym, prywatnym, pod nadzorem regulacyjnym. To rozróżnienie ma znaczenie przy ocenie jego roli w konstrukcji umowy.

REKLAMA

REKLAMA

Granice kontroli: test przejrzystości

Jednocześnie Trybunał wyraźnie zakreślił granice tej kontroli. Jeżeli klauzula zmiennego oprocentowania dotyczy głównego przedmiotu umowy, a więc mechanizmu ustalania wynagrodzenia banku, jej nieuczciwy charakter może być badany wyłącznie pod kątem wymogu przejrzystości.

Sąd krajowy powinien więc ustalić, czy postanowienie zostało sformułowane prostym i zrozumiałym językiem oraz czy przeciętny konsument mógł, na podstawie informacji udzielonych przed zawarciem umowy, realnie ocenić ekonomiczne konsekwencje zmiennego oprocentowania.

Trybunał podkreślił przy tym, że wymóg przejrzystości nie oznacza obowiązku szczegółowego objaśniania przez bank technicznej metodologii ustalania wskaźnika w rozumieniu Rozporządzenia BMR. Bank nie musi tłumaczyć konstrukcji rynku międzybankowego, ale nie może przedstawiać zniekształconego obrazu wskaźnika ani pomijać informacji istotnych dla oceny ryzyka.

Obowiązki informacyjne - właściwy punkt odniesienia

W przypadku kredytów hipotecznych obowiązki informacyjne należy oceniać przede wszystkim przez pryzmat Dyrektywy 2014/17 dotyczącej umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. To ta regulacja określa zakres informacji, które powinny być przekazane konsumentowi przed zawarciem umowy.

Rozporządzenie BMR nakłada obowiązki informacyjne głównie na administratorów wskaźników referencyjnych. Bank może odsyłać do publikowanych informacji, o ile nie przedstawia ich w sposób wprowadzający w błąd.

REKLAMA

Co istotne, Trybunał wskazał, że jeżeli w chwili zawarcia umowy wskaźnik był zgodny z BMR, to samo niepoinformowanie konsumenta o określonych cechach wskaźnika, takich jak udział banku w przekazywaniu danych do jego ustalania, nie przesądza automatycznie o nieuczciwym charakterze klauzuli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Umowy po 2018 roku a umowy wcześniejsze

Wyrok wyraźnie koncentruje się na realiach funkcjonowania wskaźnika po wejściu w życie Rozporządzenia BMR, a więc w praktyce na umowach zawieranych od 2018 roku. Te umowy będą oceniane w kontekście obowiązującego już reżimu regulacyjnego, co oznacza, że ich podważanie będzie wymagało precyzyjnej analizy realizacji obowiązków informacyjnych i standardu przejrzystości.

Inaczej wygląda sytuacja umów zawartych do końca 2017 roku. Były one konstruowane w zupełnie odmiennym otoczeniu regulacyjnym, przed pełnym wdrożeniem standardów wynikających z BMR. W praktyce będą one oceniane według innych kryteriów i w wielu przypadkach mogą mieć większe szanse na skuteczne zakwestionowanie, zwłaszcza jeżeli konsument nie otrzymał rzetelnych informacji o mechanizmie zmiennego oprocentowania i ryzyku wzrostu rat.

Co więcej, przed Trybunałem Sprawiedliwości toczy się kolejne postępowanie dotyczące kredytów opartych na WIBOR. Mowa o sprawie C-630/25. Jej rozstrzygnięcie może mieć istotne znaczenie dla dalszego kształtowania linii orzeczniczej, w szczególności w odniesieniu do starszych umów.

Nowy etap sporów

Wyrok C-471/24 nie oznacza automatycznej nieważności umów z WIBOR. Nie oznacza również zamknięcia sporów. Oznacza natomiast, że sądy krajowe mają obowiązek badać konkretne umowy pod kątem przejrzystości i realnego wykonania obowiązków informacyjnych. Spory o kredyty złotowe wchodzą w nowy etap. Ich wynik będzie zależał od analizy indywidualnych okoliczności każdej sprawy, w tym momentu zawarcia umowy, zakresu przekazanych informacji oraz sposobu przedstawienia mechanizmu zmiennego oprocentowania.

adw. Karolina Pilawska, Pilawska Zorski Adwokaci (www.pzadwokaci.pl)

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Diagnosta nie odróżnił quada od ciągnika rolniczego. Stracił uprawnienia? NSA wydał wyrok
12 lut 2026

Wystarczyło spojrzeć na pojazd, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. Mimo to diagnosta wydał pozytywny wynik badania technicznego dla pojazdu osiągającego 110 km/h, który wcześniej był zarejestrowany jako... ciągnik rolniczy w Niemczech. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy specjalista stracił uprawnienia? Wyrok NSA nie pozostawia wątpliwości.
Zniekształcony obraz WIBOR w umowie kredytu w ocenie TSUE nie spełnia wymogu przejrzystości
12 lut 2026

12 lutego 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-471/24 wydał pierwszy wyrok dotyczący postanowień umownych odnoszących się do wskaźnika WIBOR. Ten wyrok Trybunału dotyczy sporu konsumenta z bankiem w konkretnej sprawie, ale nie ulega wątpliwości, że stanowi ważny punkt odniesienia dla polskich sądów we wszystkich tego typu sporach konsumentów z kredytodawcami.

Ponad milion Polaków z nowymi przywilejami? Sejm rusza z pracami nad kluczową ustawą
12 lut 2026

We wtorek, 10 lutego, na salę sejmową trafił projekt, który może zrewolucjonizować życie ponad 1,2 miliona obywateli. Gra toczy się o dostęp do lekarzy bez kolejki oraz szereg ulg finansowych i wiele, wiele różnych profitów. Kto znajdzie się w uprzywilejowanej grupie i na jakich zasadach będzie działać nowy system?
Wyrok TSUE w sprawie kredytów z WIBOR-em: nie ma przełomu dla kredytobiorców
12 lut 2026

W dniu 12 lutego 2026 r., w sprawie o sygn. akt C-471/24 dotyczącej kredytu oprocentowanego stawką WIBOR, TSUE ogłosił wyrok. Potwierdza, że dotychczasowe podejście polskich sądów, które nie widziały podstaw do kwestionowania umów kredytu opartych o wskaźnik WIBOR jest prawidłowe.

REKLAMA

UODO: Coraz więcej skarg i coraz wyższe kary za naruszenie przepisów o danych osobowych
12 lut 2026

W 2025 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył blisko 64,5 mln zł kar na przedsiębiorców i instytucje za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Najczęstsze naruszenia dotyczą problemów organizacyjnych i technicznych w zabezpieczaniu danych, lecz także nieprawidłowego powiadamiania o incydentach naruszenia ochrony danych osób, których dane dotyczą.
TSUE: klauzule WIBOR podlegają kontroli w świetle prawa UE. Adwokat: wyrok C-471/24 otwiera nowy etap sporów o kredyty złotowe
12 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 12 lutego 2026 r. wyrok w sprawie C-471/24 dotyczącej kredytów hipotecznych oprocentowanych według wskaźnika WIBOR. Sprawa została zainicjowana pytaniami prejudycjalnymi Sądu Okręgowego w Częstochowie i dotyczyła fundamentalnej kwestii: czy klauzule zmiennego oprocentowania odwołujące się do WIBOR jako wskaźnika referencyjnego objętego regulacją Rozporządzenia BMR (2016/1011) mogą być badane w świetle Dyrektywy 93/13/EWG o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich. Najważniejsza teza wyroku jest jednoznaczna: sam fakt, że WIBOR jest wskaźnikiem regulowanym na poziomie unijnym, nie wyłącza możliwości kontroli takich klauzul pod kątem ochrony konsumenta.
PKO BP: WIBOR się obronił. Nie będzie rewolucji w kredytach złotówkowych. TSUE potwierdza uczciwość stosowania WIBOR w umowach z konsumentami
12 lut 2026

W dniu 12 lutego 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kredytów opartych o wskaźnik WIBOR. Orzeczenie potwierdza legalność i uczciwość stosowania WIBOR w umowach kredytu z konsumentami.
Wyrok TSUE ws. WIBOR. PKO BP: Rewolucji nie będzie
12 lut 2026

PKO BP ocenia, że czwartkowy wyrok TSUE w sprawie kredytów opartych na wskaźniku WIBOR potwierdza prawidłowość jego stosowania w umowach z konsumentami. Zdaniem banku orzeczenie nie daje podstaw do podważania umów kredytowych opartych na WIBOR.

REKLAMA

ZBP: WIBOR nie do podważenia. TSUE potwierdza legalność wskaźnika
12 lut 2026

W dniu 12 lutego 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie dotyczącej stosowania wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych. Sędziowie TSUE potwierdzili, że sądy w sprawach konsumenckich nie mogą badać prawidłowości wyznaczania WIBOR-u. Banki prawidłowo informowały klientów o wskaźniku referencyjnym – zgodnie z prawem krajowym i unijnym.
Zillenialsi na zakupach. Jak sieci sklepów mogą przyciągnąć przedstawicieli „międzypokolenia”?
12 lut 2026

Podział społeczeństwa na generacje ułatwia zrozumienie postaw, wartości i oczekiwań konsumentów urodzonych w określonym czasie. Z tego typu klasyfikacji korzystają między innymi sieci sklepów, które chcą dostosować swoją ofertę do potrzeb różnych grup klientów. Należy mieć jednak na uwadze, że część osób będących na granicy dwóch generacji trudno przyporządkować do jednej z nich. Tak właśnie jest z konsumentami urodzonymi między 1993 a 1998 rokiem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA