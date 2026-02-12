PKO BP: WIBOR się obronił. Nie będzie rewolucji w kredytach złotówkowych. TSUE potwierdza uczciwość stosowania WIBOR w umowach z konsumentami

Co wynika z wyroku TSUE w sprawie WIBOR

Oznacza to, że:

- Sąd krajowy nie może badać metody obliczania WIBOR-u. Trybunał nie podzielił zarzutów dotyczących nieprawidłowości w zakresie zasad wyznaczania WIBOR-u.

- Banki nie muszą informować klienta o metodzie obliczania WIBOR-u.

- Sądy krajowe mogą badać, czy klient został właściwie poinformowany o ryzyku zmiennej stopy procentowej – czyli jaki wpływ ma zmiana WIBOR-u na zmianę oprocentowania kredytu.



Trybunał uznał pytanie o nieważność umowy z WIBOR-em za bezprzedmiotowe.



Trybunał jednoznacznie potwierdził, że sądy krajowe nie są uprawnione do badania metody wyznaczania wskaźnika WIBOR, ponieważ wynika ona z unijnego rozporządzenia BMR, które jednolicie reguluje system wskaźników referencyjnych w Unii Europejskiej. Przedmiotem ewentualnej oceny sądu krajowego pozostaje prawidłowość poinformowania klienta o ryzyku zmiennej stopy procentowej. Należy jednak podkreślić, że Trybunał nie podzielił żadnego z przedstawionych przez konsumentów zarzutów co do informacji przekazywanych przez bank konsumentom w tej sprawie.



– Dzisiejszy wyrok TSUE potwierdza legalność i uczciwość stosowania wskaźnika referencyjnego WIBOR w umowach kredytu z konsumentami. Trybunał wskazuje, że sądy krajowe mogą kontrolować, czy klient został prawidłowo poinformowany o skutkach ekonomicznych zastosowania WIBOR w umowie. Argumentacja kredytobiorców o obowiązku przekazywania specjalistycznych informacji o zasadach wyznaczenia wskaźnika nie została przez Trybunał uwzględniona – mówi Michał Romanowski z Kancelarii Romanowski i Wspólnicy, reprezentującej PKO Bank Polski przed TSUE.



- Wyrok TSUE stanowi ważny punkt odniesienia dla sądów. Nie będzie rewolucji w sprawach o WIBOR. TSUE potwierdził dotychczasowe orzecznictwo polskich sądów – podsumowuje Anna Cudna-Wagner, radca prawny z kancelarii CMS Cameron McKenna, która razem z kancelarią Romanowski i Wspólnicy, reprezentuje PKO Bank Polski przed TSUE.

Co to oznacza w praktyce?

1) Trybunał nie podzielił zarzutów podważających wiarygodność i rynkowość WIBOR-u.



2) Wyrok TSUE nie stanowi podstawy do podważania umów kredytowych opartych o WIBOR.



3) Trybunał nie zakwestionował zmiennej stopy procentowej w kredytach konsumenckich. W ostatnich kwartałach, wraz ze spadkiem inflacji i rozpoczętym cyklem obniżek stóp procentowych, WIBOR systematycznie maleje, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie rat kredytów dla klientów.