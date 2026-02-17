REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Świeże owoce i warzywa muszą być oznakowane flagą kraju pochodzenia

Świeże owoce i warzywa muszą być oznakowane flagą kraju pochodzenia

17 lutego 2026, 15:01
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
jabłka sklep świeże owoce warzywa oznakowanie flagi kraj pochodzenia minister rolnictwa konsumenci rynek
Świeże owoce i warzywa muszą być oznakowane flagą kraju pochodzenia
shutterstock

Świeże owoce i warzywa sprzedawane bez opakowań od 17 lutego muszą mieć wyraźne oznaczenie graficzne kraju pochodzenia. Taki wymóg wprowadza rozporządzenie ministra rolnictwa. Umieszczenie flagi ma umożliwić konsumentom świadome wybory zakupowe.

Obowiązkowa flaga kraju pochodzenia produktu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych od 17 lutego 2026 roku owoce i warzywa sprzedawane luzem muszą być oznakowane flagą kraju pochodzenia. Produkty wprowadzone na rynek przed tą datą, nieopatrzone oznaczeniami, będą mogły być sprzedawane do wyczerpania zapasów.

Dotychczas, zgodnie z unijnymi przepisami, w razie sprzedaży owoców i warzyw bez opakowań informacja o kraju pochodzenia wymagana była tylko w formie pisemnej. Obecnie sprzedawcy są dodatkowo zobowiązani do umieszczenia wizualnego symbolu w postaci flagi kraju pochodzenia. Informacja musi znajdować się w widocznym miejscu w pobliżu produktu, być czytelna, aby nie wprowadzać konsumenta w błąd.

Wszystko dla dobra konsumentów i transparentności rynku

Według resortu rolnictwa obowiązkowe umieszczenie symbolu flagi kraju pochodzenia ma zapewnić konsumentom bardziej czytelną informację o kraju pochodzenia produktów. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że takie rozwiązanie zwiększy transparentność rynku i umożliwić konsumentom podejmowanie świadomych wyborów zakupowych.

Podobny wymóg oznaczenia kraju pochodzenia produktu obowiązuje w Polsce od 2019 roku w przypadku ziemniaków, a od 2020 roku dotyczy mięsa sprzedawanego luzem. Według resortu rolnictwa rozwiązania te funkcjonują z sukcesem.

Źródło: INFOR
