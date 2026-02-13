REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Uproszczone zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy – Sejm uchwalił ustawę

Uproszczone zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy – Sejm uchwalił ustawę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 14:18
[Data aktualizacji 13 lutego 2026, 14:23]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
wniosek zasiłek opiekuńczy ZUS płatnik Sejm dokumenty uproszczenie składanie złożenie wniosku
Uproszczone zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy – Sejm uchwalił ustawę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa upraszcza zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy.

Uciążliwe składanie wniosku o zasiłek opiekuńczy

W piątek 13 lutego Sejm uchwalił ustawę upraszczającą zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy. Pozwoli ona płatnikom składek i biurom rachunkowym składać te wnioski do ZUS w postaci elektronicznej. Za nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa posłowie opowiedzieli się jednogłośnie.

REKLAMA

REKLAMA

Podczas sejmowej debaty nad projektem poseł sprawozdawca Marek Chmielewski podkreślił, że głównym celem zmian jest uproszczenie i elektronizacja zasad składania wniosków o zasiłki. - Obecne procedury są uciążliwe, przestarzałe i nie przystające do obecnej rzeczywistości - mówił.

Wniosek także w formie elektronicznej

Zmiana wprowadza podział w zależności od tego, kto wypłaca zasiłek. - Jeśli płatnikiem jest pracodawca, ubezpieczony będzie mógł złożyć wniosek nie tylko papierowo, ale również w formie elektronicznej. Natomiast, jeśli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek może trafić do urzędu m.in przez profil PUE ZUS lub elektroniczną skrzynkę podawczą – wyjaśnił podczas debaty Chmielewski.

Wskazał, że zmiany mają na celu zrównanie statusu prawnego kopii elektronicznej. - Przełomowym uproszczeniem jest uznanie wniosków i załączników przesyłanych elektroniczne za równoważne pod względem skutków prawnych z własnoręcznym podpisem. Płatnik składek nie będzie już musiał przesyłać do ZUS papierowego oryginału z odręcznym podpisem pracownika - powiedział poseł.

REKLAMA

Przypomniał też, że nowe przepisy wprowadzają ujednolicenie formy załączników i rezygnację ze zbędnych dokumentów - W ramach deregulacji ZUS rezygnuje z wymogu przedkładania przez rodziców odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, o ile to zakład jest płatnikiem zasiłku. Dane te ZUS będzie brał samodzielnie z rejestru stanu cywilnego za pomocą usług sieciowych - zaznaczył Chmielewski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Skomplikowane zasady postępowania w sprawie zasiłku opiekuńczego

Obecnie postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek, który może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Można to także zrobić z podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku.

Jednak w przypadku płatników składek dokumenty, które zwykle przekazywane są jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, muszą być przekazywane oddzielnie.

„Zaświadczenie płatnika składek (Z-3) może być przekazane w formie elektronicznej przez PUE ZUS, natomiast wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15) pracownika złożony za pośrednictwem pracodawcy musi być złożony w oryginale (w formie papierowej) do ZUS, czyli bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wysłany w formie przesyłki listowej” – wskazywano w rządowej informacji.

Podkreślano w niej też, że gdy pracodawcy zgłaszają powyżej 20 ubezpieczonych (tzw. duży płatnik) – ubezpieczeni nie mogą przekazywać im wniosków o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej, tylko papierowe z własnoręcznym podpisem.

Obowiązujące przepisy nie przewidują zatem, żeby wniosek o zasiłek opiekuńczy można było złożyć drogą elektroniczną w formie skanu, bo dokument ten nie jest dokumentem oryginalnym. Autorzy projektu zaproponowali uproszczenie tych zasad.

Co dalej z ustawą, kiedy wejdzie w życie?

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa trafi teraz do Senatu. Zmiany mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Powiązane
Ile kosztuje remont przeciętnego mieszkania w 2026 roku?
Ile kosztuje remont przeciętnego mieszkania w 2026 roku?
Zmiany w dowodach osobistych: dłuższy okres ważności, ułatwienia w odbiorze, lepsza ochrona praw dzieci
Zmiany w dowodach osobistych: dłuższy okres ważności, ułatwienia w odbiorze, lepsza ochrona praw dzieci
Waloryzacja emerytur i rent. Czy konieczny jest wniosek o podwyżkę świadczenia?
Waloryzacja emerytur i rent. Czy konieczny jest wniosek o podwyżkę świadczenia?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Uproszczone zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy – Sejm uchwalił ustawę
13 lut 2026

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa upraszcza zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy.
Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich
13 lut 2026

Ustawowo określona kwota wynosiła dotychczas 100 zł. Dzięki nowelizacji, którą Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 12 lutego 2026 r., zamiast 100 zł kwota będzie wynosić dokładnie 240,30 zł w 2026 roku i będzie corocznie waloryzowana. O jaką kwotę chodzi? Wyjaśniamy.
Wypowiedzenie Konkordatu, aby Polska „odzyskała suwerenność” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego – Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie rozwiązania umowy ze Stolicą Apostolską
13 lut 2026

„Przywrócenie polskiemu państwu suwerenności” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego to najważniejsze powody, dla których 15 tys. osób podpisało się pod petycją w sprawie wypowiedzenia przez Polskę umowy międzynarodowej łączącej ją ze Stolicą Apostolską, czyli – Konkordatu. Fundacja będąca autorem petycji zapowiedziała, że dzisiaj (tj. 13 lutego 2026 r.) o godz. 12, zostanie ona złożona w Sejmie.
1665 zł od 1 października 2026 r. Świadczenia alimentacyjne z wyższym progiem
13 lut 2026

Od 1 października 2026 r. wzrośnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To podwyżka, na którą czeka wielu rodziców i dzieci. Rząd kilka miesięcy temu zapowiadał coroczną waloryzację kryterium. Wciąż jednak obowiązują dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi wzrasta ono raz na trzy lata.

REKLAMA

Nie dla żołnierza pozwolenie na broń - tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny
13 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał zaskakujący wyrok w sprawie pozwolenia na broń. Zawodowy żołnierz nie otrzymał pozwolenia na broń. Zdecydowała przeszłość kryminalna wnioskodawcy, chociaż oficjalnie nie figurował już w Krajowym Rejestrze Karnym, bo doszło do zatarcia skazania. Jednak Policja trzymała informacje w kartotece. Wyrok ma znaczenie dla wszystkich ubiegających się o pozwolenie na broń.
Zmiany jakich nie było w rzeczach znalezionych. Prezydent 12 lutego 2026 r. podpisał ustawę
13 lut 2026

Koniec z bieganiem do urzędu z każdym znalezionym pieniądzem i absurdami biurokratycznymi. Sejm właśnie uchwalił totalną przebudowę przepisów o rzeczach znalezionych a Prezydent podpisał ustawę. Od 2026 roku limity rosną, a procedury mają być prostsze – zwłaszcza dla uczciwych znalazców, którzy w końcu będą mogli legalnie wzbogacić się o wyższą gotówkę. Jaką i na jakich zasadach?
Waloryzacja emerytur i rent. Czy konieczny jest wniosek o podwyżkę świadczenia?
13 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki. Od 1 marca 2026 roku świadczenia wzrosną o 5,3 procent. Czy świadczeniobiorcy powinni składać wnioski o podwyżkę świadczeń?
Niesłuszne zarzuty bez odszkodowania. RPO alarmuje: prawo wymaga pilnych zmian
13 lut 2026

Osoby niesłusznie oskarżone w Polsce często latami walczą o oczyszczenie z zarzutów, ale nawet po uniewinnieniu nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowanie. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że obecne przepisy pozostawiają pokrzywdzonych bez realnej ochrony.

REKLAMA

Zmiany w dowodach osobistych: dłuższy okres ważności, ułatwienia w odbiorze, lepsza ochrona praw dzieci
13 lut 2026

Dowód osobisty będzie miał dłuższy okres ważności, łatwiej będzie zgłosić jego utratę lub uszkodzenie, a prawa dzieci będą lepiej chronione. Trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących dowodów osobistych.
Nowe technologie w pracy? Naukowcy stworzyli narzędzie do oceny ich wpływu na pracowników
13 lut 2026

Nadmiar nowych rozwiązań technologicznych w firmie może prowadzić do spadku zaangażowania pracowników, a nawet rezygnacji z pracy. Badacze UŁ i KUL opracowali narzędzie, które pomaga ocenić, czy wdrażane technologie wspierają efektywność i satysfakcję pracowników, czy tylko zwiększają presję i tempo wykonywania obowiązków.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA