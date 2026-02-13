Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa upraszcza zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy.

Uciążliwe składanie wniosku o zasiłek opiekuńczy

W piątek 13 lutego Sejm uchwalił ustawę upraszczającą zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy. Pozwoli ona płatnikom składek i biurom rachunkowym składać te wnioski do ZUS w postaci elektronicznej. Za nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa posłowie opowiedzieli się jednogłośnie.

Podczas sejmowej debaty nad projektem poseł sprawozdawca Marek Chmielewski podkreślił, że głównym celem zmian jest uproszczenie i elektronizacja zasad składania wniosków o zasiłki. - Obecne procedury są uciążliwe, przestarzałe i nie przystające do obecnej rzeczywistości - mówił.

Wniosek także w formie elektronicznej

Zmiana wprowadza podział w zależności od tego, kto wypłaca zasiłek. - Jeśli płatnikiem jest pracodawca, ubezpieczony będzie mógł złożyć wniosek nie tylko papierowo, ale również w formie elektronicznej. Natomiast, jeśli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek może trafić do urzędu m.in przez profil PUE ZUS lub elektroniczną skrzynkę podawczą – wyjaśnił podczas debaty Chmielewski.

Wskazał, że zmiany mają na celu zrównanie statusu prawnego kopii elektronicznej. - Przełomowym uproszczeniem jest uznanie wniosków i załączników przesyłanych elektroniczne za równoważne pod względem skutków prawnych z własnoręcznym podpisem. Płatnik składek nie będzie już musiał przesyłać do ZUS papierowego oryginału z odręcznym podpisem pracownika - powiedział poseł.

Przypomniał też, że nowe przepisy wprowadzają ujednolicenie formy załączników i rezygnację ze zbędnych dokumentów - W ramach deregulacji ZUS rezygnuje z wymogu przedkładania przez rodziców odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, o ile to zakład jest płatnikiem zasiłku. Dane te ZUS będzie brał samodzielnie z rejestru stanu cywilnego za pomocą usług sieciowych - zaznaczył Chmielewski.

Skomplikowane zasady postępowania w sprawie zasiłku opiekuńczego

Obecnie postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek, który może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Można to także zrobić z podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku.

Jednak w przypadku płatników składek dokumenty, które zwykle przekazywane są jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, muszą być przekazywane oddzielnie.

„Zaświadczenie płatnika składek (Z-3) może być przekazane w formie elektronicznej przez PUE ZUS, natomiast wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15) pracownika złożony za pośrednictwem pracodawcy musi być złożony w oryginale (w formie papierowej) do ZUS, czyli bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wysłany w formie przesyłki listowej” – wskazywano w rządowej informacji.

Podkreślano w niej też, że gdy pracodawcy zgłaszają powyżej 20 ubezpieczonych (tzw. duży płatnik) – ubezpieczeni nie mogą przekazywać im wniosków o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej, tylko papierowe z własnoręcznym podpisem.

Obowiązujące przepisy nie przewidują zatem, żeby wniosek o zasiłek opiekuńczy można było złożyć drogą elektroniczną w formie skanu, bo dokument ten nie jest dokumentem oryginalnym. Autorzy projektu zaproponowali uproszczenie tych zasad.

Co dalej z ustawą, kiedy wejdzie w życie?

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa trafi teraz do Senatu. Zmiany mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.