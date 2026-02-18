REKLAMA

Komunikat ZUS: Koniec z wysyłką deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11

Komunikat ZUS: Koniec z wysyłką deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11

18 lutego 2026, 12:39
[Data aktualizacji 18 lutego 2026, 13:50]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do osób, które w ubiegłym roku choćby tylko raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych trafiło ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Ostatnie przesyłki z PIT-ami zostały przekazane do operatora pocztowego w dniu 18 lutego 2026 r.

Świadczeniobiorcy otrzymują PIT-40A, PIT-11A, PIT-11

PIT-40A adresowany jest do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł. Dokument ten trafił także do osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A dostały osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. PIT-11A otrzymują także emeryci i renciści, którzy:

  • nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,
  • w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS,
  • mieli nadpłatę podatku,
  • złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,
  • złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

PIT-11 otrzymały osoby, które pobrały w ubiegłym roku:

  • świadczenie należne po osobie zmarłej,
  • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Deklaracje w razie zmiany adresu świadczeniobiorcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nie wszyscy mogą dostać deklaracje – dotyczy to osób, które zmieniły adres zamieszkania. Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynął do ZUS w czasie przygotowywania deklaracji, nie można było jej wysłać na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument z konta w eZUS lub przyjść po wydruk do placówki Zakładu.

Czy składać zeznanie podatkowe

Osoba, która dostała deklarację:

  • PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, ZUS potrąci odpowiednią kwotę ze świadczenia za kwiecień tego roku;
  • PIT-11A lub PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, trzeba do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Odliczenia nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli ma być inna, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Kogo ZUS nie rozliczy

ZUS nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.

Źródło: ZUS
Komunikat ZUS: Koniec z wysyłką deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11
