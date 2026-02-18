Łatwiejszy obrót ziemią rolną dla firm. Rząd przyjął deregulację przepisów

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany mają uprościć obrót nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców, usunąć wątpliwości interpretacyjne i ułatwić realizację inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony gospodarstw rodzinnych.

Celem proponowanych zmian jest uproszczenie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców oraz doprecyzowanie przepisów, które budziły wątpliwości interpretacyjne.

Projekt wpisuje się w działania deregulacyjne rządu i ma ułatwić właścicielom firm realizację inwestycji oraz rozwój działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad ochrony gospodarstw rodzinnych.

– Przyjęty dziś projekt to jedna z istotnych deregulacji w obszarze prawa rolnego i gospodarczego. Z jednej strony doprecyzowujemy przepisy, aby przedsiębiorcy mogli sprawniej prowadzić procesy przekształceniowe i inwestycyjne, bez zbędnych formalności i ryzyka interpretacyjnego. Z drugiej – zachowujemy fundamentalną zasadę ochrony gospodarstw rodzinnych i struktury własnościowej polskiej ziemi rolnej. Jestem przekonany, że będzie to rozwiązanie, które w sposób odpowiedzialny pogodzi interesy rolników i przedsiębiorców w obrocie nieruchomościami rolnymi – podkreślił minister Stefan Krajewski.

Najważniejsze rozwiązania

Nowe przepisy upraszczają i przyspieszają proces obrotu nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców, w sytuacjach związanych z przekształceniami formy prowadzenia działalności.

Dotychczas przedsiębiorcy napotykali trudności w interpretacji przepisów dotyczących nabywania nieruchomości rolnych w ramach przekształceń. Nowelizacja usuwa te wątpliwości i wprowadza jasne zasady:

przedsiębiorca przekształcający działalność z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę handlową będzie mógł nabywać nieruchomości rolne bez konieczności uzyskiwania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ;

; spółka handlowa przekształcająca się w inną spółkę handlową nie będzie podlegała ograniczeniom w nabywaniu nieruchomości rolnych, ponieważ takie przekształcenie nie stanowi nabycia w rozumieniu przepisów ustawy.

Ochrona gospodarstw rodzinnych

W toku prac nad projektem uwzględniono głosy środowisk rolniczych. W rezultacie zrezygnowano z pierwotnie proponowanych zwolnień dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi w ramach grup kapitałowych. Uznano, że wyłączenie tego rodzaju transakcji spod ograniczeń byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych.

Wejście w życie przepisów

Nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Przyjęcie projektu stanowi kolejny krok w kierunku uproszczenia przepisów i poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rolnym, przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony polskiej ziemi rolnej.