Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych

Trwają prace nad wprowadzeniem centralnego systemu wspierającego analizę obrazów oraz priorytetyzację, który ma znacząco wpłynąć na efektywność i jakość procesu diagnostycznego i ułatwi dostęp pacjentów do diagnostyki obrazowej. Czy pacjenci docenią AI za rolę, jaką już niedługo odegra w świadczeniu usług medycznych?

Rozwój usług dotyczących e-zdrowia

Trwają konsultacje dotyczące obszernego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia. Jego celem jest wprowadzenie rozwiązań wspierających transformację cyfrową państwa, które służyć będą rozwojowi usług dotyczących e-zdrowia. Projekt ma zapewnić sprawne i efektywne działania systemu ochrony zdrowia. Wprowadzenie zawartych w nim rozwiązań jest również niezbędne do realizacji inwestycji D1.1.2 „Przyśpieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Narzędzie AI wspomoże diagnostykę medyczną

Jednym z istotnych elementów tego projektu są zmiany wprowadzające narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez lekarzy w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Wdrożenie tego narzędzia będzie zrealizowane przez dodanie do ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia nowego art. 31d. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, dostęp do certyfikowanych narzędzi na Platformie Usług Inteligentnych obejmie certyfikowane narzędzia (wyroby medyczne) wspomagające dokonywanie diagnostyki medycznej z wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji w następujących obszarach:

1) wykrywanie patologii w Tomografii Komputerowej klatki piersiowej,

2) wykrywanie zmian niedokrwiennych i krwotocznych w badaniach obrazowych mózgu,

3) diagnostyki zmian pourazowych układu kostnego w badaniach radiologii klasycznej (RTG),

4) wykrywanie zmian nowotworowych piersi (Mammografia),

5) wykrywanie zmian patologicznych w RTG klatki piersiowej.



Jak to będzie działało w praktyce? Do narzędzia będzie można przekazać badania obrazowe, które następnie zostaną poddane interpretacji wykonanej przez algorytm sztucznej inteligencji (AI). Umożliwi to szybsze i bardziej precyzyjne analizowanie obrazów diagnostycznych, a co za tym idzie podejmowanie szybszych interwencji medycznych.

Czas oczekiwania na diagnozę się skróci

Zmiana ma istotne znaczenie praktyczne, bo obecnie na specjaliści zajmujący się wykonywaniem badań obrazowych i ich opisywaniem są przeciążeni pracą, a na czas oczekiwania na nie jest długi. Mając to na względzie w niektórych regionach Polski podjęto już własne inicjatywy w zakresie wdrażania AI w ochronie zdrowia. W uzasadnieniu do projektu jako przykład wskazano województwo lubuskie, w którym w ramach projektu MedBrain L zaimplementowano rozwiązania AI mające zastosowanie przy diagnozowaniu i opisywaniu badań obrazowych. Również pojedyncze podmioty lecznicze samodzielnie wdrażają narzędzia AI w diagnostyce obrazowej. Przykładem mogą być Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, w którym AI wspiera analizę badań TK klatki piersiowej oraz RTG klatki piersiowej czy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, który od 7 lat stosuje modele AI wykrywające patologiczne zmiany w RTG klatki piersiowej, guzki płucne, udar i jego klasyfikacje (krwotoczny, niedokrwienny), zmiany w układzie sercowo naczyniowym czy zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym.

Przepisy, nad którymi toczą się prace mają wprowadzić centralny system wspierający analizę obrazów oraz priorytetyzację, co znacząco wpłynie na efektywność i jakość procesu diagnostycznego. Platforma Usług Inteligentnych będzie kolejnym elementem systemu informacji w ochronie zdrowia obok Systemu Informacji Medycznej, systemów dziedzinowych oraz rejestrów medycznych.