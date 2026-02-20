REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych

Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lutego 2026, 11:01
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych
Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Trwają prace nad wprowadzeniem centralnego systemu wspierającego analizę obrazów oraz priorytetyzację, który ma znacząco wpłynąć na efektywność i jakość procesu diagnostycznego i ułatwi dostęp pacjentów do diagnostyki obrazowej. Czy pacjenci docenią AI za rolę, jaką już niedługo odegra w świadczeniu usług medycznych?

Rozwój usług dotyczących e-zdrowia

Trwają konsultacje dotyczące obszernego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia. Jego celem jest wprowadzenie rozwiązań wspierających transformację cyfrową państwa, które służyć będą rozwojowi usług dotyczących e-zdrowia. Projekt ma zapewnić sprawne i efektywne działania systemu ochrony zdrowia. Wprowadzenie zawartych w nim rozwiązań jest również niezbędne do realizacji inwestycji D1.1.2 „Przyśpieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

REKLAMA

REKLAMA

Narzędzie AI wspomoże diagnostykę medyczną

Jednym z istotnych elementów tego projektu są zmiany wprowadzające narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez lekarzy w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Wdrożenie tego narzędzia będzie zrealizowane przez dodanie do ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia nowego art. 31d. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, dostęp do certyfikowanych narzędzi na Platformie Usług Inteligentnych obejmie certyfikowane narzędzia (wyroby medyczne) wspomagające dokonywanie diagnostyki medycznej z wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji w następujących obszarach:
1) wykrywanie patologii w Tomografii Komputerowej klatki piersiowej,
2) wykrywanie zmian niedokrwiennych i krwotocznych w badaniach obrazowych mózgu,
3) diagnostyki zmian pourazowych układu kostnego w badaniach radiologii klasycznej (RTG),
4) wykrywanie zmian nowotworowych piersi (Mammografia),
5) wykrywanie zmian patologicznych w RTG klatki piersiowej.

Jak to będzie działało w praktyce? Do narzędzia będzie można przekazać badania obrazowe, które następnie zostaną poddane interpretacji wykonanej przez algorytm sztucznej inteligencji (AI). Umożliwi to szybsze i bardziej precyzyjne analizowanie obrazów diagnostycznych, a co za tym idzie podejmowanie szybszych interwencji medycznych.

Czas oczekiwania na diagnozę się skróci

Zmiana ma istotne znaczenie praktyczne, bo obecnie na specjaliści zajmujący się wykonywaniem badań obrazowych i ich opisywaniem są przeciążeni pracą, a na czas oczekiwania na nie jest długi. Mając to na względzie w niektórych regionach Polski podjęto już własne inicjatywy w zakresie wdrażania AI w ochronie zdrowia. W uzasadnieniu do projektu jako przykład wskazano województwo lubuskie, w którym w ramach projektu MedBrain L zaimplementowano rozwiązania AI mające zastosowanie przy diagnozowaniu i opisywaniu badań obrazowych. Również pojedyncze podmioty lecznicze samodzielnie wdrażają narzędzia AI w diagnostyce obrazowej. Przykładem mogą być Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, w którym AI wspiera analizę badań TK klatki piersiowej oraz RTG klatki piersiowej czy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, który od 7 lat stosuje modele AI wykrywające patologiczne zmiany w RTG klatki piersiowej, guzki płucne, udar i jego klasyfikacje (krwotoczny, niedokrwienny), zmiany w układzie sercowo naczyniowym czy zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym.
Przepisy, nad którymi toczą się prace mają wprowadzić centralny system wspierający analizę obrazów oraz priorytetyzację, co znacząco wpłynie na efektywność i jakość procesu diagnostycznego. Platforma Usług Inteligentnych będzie kolejnym elementem systemu informacji w ochronie zdrowia obok Systemu Informacji Medycznej, systemów dziedzinowych oraz rejestrów medycznych.

Podstawa prawna

ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 302)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych
20 lut 2026

Trwają prace nad wprowadzeniem centralnego systemu wspierającego analizę obrazów oraz priorytetyzację, który ma znacząco wpłynąć na efektywność i jakość procesu diagnostycznego i ułatwi dostęp pacjentów do diagnostyki obrazowej. Czy pacjenci docenią AI za rolę, jaką już niedługo odegra w świadczeniu usług medycznych?

Co z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 roku? 15 przywilejów, ulg i świadczeń
20 lut 2026

Orzeczenie nie tylko potwierdza niepełnosprawność, ale też daje dostęp do szeregu praw i pomocy finansowej. Jaką pomoc można dostać w 2026 roku? Czy trzeba spełniać dodatkowe kryteria? Kiedy trzeba mieć określony stopień niepełnosprawności? Prezentujemy przydatną listę.
Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele
19 lut 2026

Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele. Jeśli masz w rodzinie seniora – albo sam jesteś osobą starszą czy przewlekle chorą – warto poświęcić te kilkanaście minut i wypełnić niezbędny dokument. To inwestycja w bezpieczeństwo, w Twoje życie i zdrowie.
Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska wyjaśnia, jak często odwiedza gospodarstwa domowe
19 lut 2026

Liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich - poinformowało PAP Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej kontroli abonamentu RTV.

REKLAMA

Drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie obowiązku informowania o tym osób postronnych
19 lut 2026

Jak wynika z konsultowanych właśnie zmian w przepisach, już niedługo drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie wiązało się to z obowiązkiem informowania o tym osób postronnych. Czy przepisy zdążą wejść w życie przed wiosennym sezonem upraw?
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 9002,47 zł. Eksperci: dynamika płac wyhamuje w 2026 r.
19 lut 2026

Dynamika płac wyhamuje w 2026 roku do około 5,5 proc. średniorocznie z uwagi na słabość popytu na pracę i idący za nim spadek siły przetargowej pracowników – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.
Leki z kodeiną bez recepty nie dla nieletnich? Jasne stanowisko GIF
19 lut 2026

Farmaceuci mają obowiązek odmówić sprzedaży leków OTC z kodeiną osobom poniżej 18. roku życia oraz wtedy, gdy istnieje podejrzenie ich użycia w celach pozamedycznych - przypomniał szef Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Łukasz Pietrzak. Wskazał, że takie zasady wprost wynikają z przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.
Obowiązkowe OC dla właścicieli psów? Więcej pogryzień niż ofiar wypadków drogowych
19 lut 2026

W 2024 roku w Polsce odnotowano 26 588 pogryzień przez psy – średnio 73 dziennie. To więcej niż liczba osób rannych w wypadkach drogowych. Mimo tej skali tylko 35% Polaków popiera obowiązkowe OC dla opiekunów psów.

REKLAMA

Od marca 2026 r. będzie można dorobić więcej do emerytury (renty) bez jej obniżenia lub zawieszenia. ZUS wyjaśnia kogo dotyczą te limity
19 lut 2026

ZUS informuje, że od 1 marca 2026 r. wzrosną limity przychodu dla pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów. Dopuszczalne progi dorabiania w porównaniu z obecnie obowiązującymi kwotami zwiększą się o 298,30 zł oraz o 553,90 zł.
Przewlekle chorzy trafią do DOM-u. Stały monitoring stanu zdrowia ma ułatwić najbardziej potrzebującym dostęp do opieki medycznej
19 lut 2026

Czy czeka nas rewolucja w zakresie opieki medycznej nad osobami przewlekle chorymi? Taki wniosek można by wyciągnąć czytając projekt przepisów dotyczących e-zdrowia, nad którymi rozpoczynają się prace. Czym będzie DOM?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA