Nowy plan dla Polski na lata 2028–2034 nabiera kształtów. Do rozdysponowania jest 123 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Minister funduszy powołała specjalny zespół, który przygotuje strategię wydatkowania środków.

Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powołała zespół wspierający prace w sprawie planu, który określi, jak zainwestowane zostaną fundusze europejskie z nowego budżetu unijnego; do rozdysponowania jest 123 mld euro - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nowy Plan Partnerstwa na lata 2028–2034

Powołany przez minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz zespół ma wspierać prace nad przygotowaniem Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego dla Polski na lata 2028-2034 (PPKR). Plan ten określi, jak Polska zainwestuje 123 mld euro funduszy europejskich z nowego unijnego budżetu.

„Chcemy to zrobić w porozumieniu z jak największą liczbą interesariuszy. Zależy nam na udziale partnerów, szerokich konsultacjach i umożliwieniu wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym stronom. Pozwoli to optymalnie zaplanować wydatki oraz zapewnić ich dopasowanie do realnych potrzeb społecznych i gospodarczych” - stwierdziło MFiPR w piątkowym komunikacie.

Zdaniem resortu pierwsze posiedzenie zespołu mogłoby się odbyć w marcu.

Historyczne wyzwanie dla Polski w UE

Ministerstwo oceniło, że przygotowanie planu będzie wyzwaniem, gdyż po raz pierwszy w historii naszej obecności w UE, w ramach budżetu przewidzianego dla Polski znajdują się wydatki nie tylko na dotychczasową politykę spójności, ale także na Wspólną Politykę Rolną, Wspólną Politykę Rybołówstwa, Społeczny Fundusz Klimatyczny, fundusze dotyczące azylu, migracji, zarządzania granicami oraz nowe cele dotyczące zdolności obronnych i bezpieczeństwa UE.

Trzy strategiczne cele inwestycyjne

MFiPR poinformowało, że ma trzy cele, które chce osiągnąć inwestycjami z funduszy europejskich, tj.:

nowy model gospodarczy oparty o polskie technologie i wzrost krajowych firm prywatnych,

równomierny rozwój Polski, a nie wyłącznie największych metropolii,

budowanie odporności i bezpieczeństwa, w taki sposób żeby korzyści z inwestycji zostawały w polskiej gospodarce.

„Przygotowując Plan Partnerstwa Krajowego i Regionalnego musimy w pierwszej kolejności zidentyfikować najistotniejsze cele i priorytety. Potem zaplanujemy kompleksowy, spójny i wzajemnie się wspierający pakiet inwestycji i reform dla Polski. Będzie on powiązany z jasno określonymi celami Polski i całej UE oraz odpowiedzią na wyzwania krajowe, regionalne, a także unijne. Dopiero w kolejnym kroku będziemy rozmawiać na temat podziału środków” - przekazał resort.

Konsultacje i grupy robocze

W ramach prac zespołu istnieje możliwość powołania grup roboczych, które mają pozwolić na dyskusje w mniejszym gronie oraz przygotowanie rekomendacji działań. Ponadto do prac mogą zostać zaproszeni eksperci, którzy nie będą członkami zespołu. Plan ma być szeroko konsultowany, w tym publicznie.