Odbierasz telefon: gdy padną takie nazwy i słowa, lepiej natychmiast skończ rozmowę. O co chodzi? Wyświetla się numer infolinii banku, a głos po drugiej stronie brzmi profesjonalnie. „Mamy problem z Pana/Pani kontem – natychmiastowa reakcja jest konieczna!”. Brzmi znajomo? To może być początek najgroźniejszego oszustwa, jakie czyha na Twoje oszczędności. Oszuści doskonale znają sztuczki psychologiczne, by wywołać panikę i zmusić do pochopnych decyzji. Jak ich rozpoznać? Kiedy natychmiast się rozłączyć? I dlaczego seniorzy są ich głównym celem? Odpowiedzi mogą uratować Twoje pieniądze – i spokój. Przeczytaj poniższy tekst - bo wiedza może uchronić Cię przed oszustwem.

Dzwoni telefon? Uważaj – to może być pułapka! Jak rozpoznać oszustów i uchronić się przed kradzieżą?

Spoofing telefoniczny: dlaczego nawet „prawdziwy” numer banku może być fałszywy?

Wyobraź sobie: dzwoni telefon, na ekranie widzisz numer infolinii swojego banku. Osoba po drugiej stronie przedstawia się jako konsultant i informuje o podejrzanej transakcji lub blokadzie konta. Brzmi wiarygodnie? Niestety, to może być spoofing telefoniczny – technika, dzięki której przestępcy podszywają się pod zaufane instytucje, manipulując wyświetlanym numerem.

Jak to działa?

Oszuści korzystają z specjalnego oprogramowania, które pozwala im „podmienić” numer dzwoniącego. Na Twoim telefonie widzisz rzeczywisty numer banku, ale w rzeczywistości rozmawiasz z oszustem. Ich celem?

Ważne Wyłudzenie danych logowania, kodów SMS lub nakłonienie do instalacji szkodliwego oprogramowania (np. AnyDesk czy TeamViewer ), które da im pełny dostęp do Twojego komputera – i konta.

5 sygnałów alarmowych: kiedy NATYCHMIAST się rozłączyć?

Banki czy inne instytucje nigdy nie proszą telefonicznie o:

Dane logowania (login, hasło, PIN) – nawet „w celach weryfikacji”.

Kody SMS – to klucz do Twoich pieniędzy! Oszuści mogą prosić o podanie kodu „w celu anulowania transakcji”, a w rzeczywistości autoryzują własny przelew.

Instalację oprogramowania (np. AnyDesk, TeamViewer) – prawdziwi pracownicy banków nie potrzebują zdalnego dostępu do Twojego komputera.

Natychmiastowe działanie – hasła typu „to pilne!”, „konto zostanie zablokowane!” mają wywołać panikę i sprawić, że przestaniesz myśleć racjonalnie.

Przelew na „bezpieczne konto” – banki nigdy nie proszą o przelanie pieniędzy na inne konto „w celu ochrony środków”.

Co robić, jeśli usłyszysz któreś z tych zdań/ sformułowań?

Natychmiast się rozłącz! Nie oddzwaniaj na ten sam numer – oszuści mogą go kontrolować. Zadzwoń na oficjalny numer banku (znajdziesz go na karcie lub stronie internetowej) i zweryfikuj sytuację.

Seniorzy w szczególnym niebezpieczeństwie – dlaczego?

Statystyki policyjne są bezlitosne: osoby starsze padają ofiarą oszustw telefonicznych i „na wnuczka” częściej niż inne grupy wiekowe. Dlaczego? Zaufanie i życzliwość – seniorzy często wychowani w kulturze, gdzie pomoc innym była normą, nie podejrzewają podstępu. Izolacja społeczna – brak bliskich, z którymi można skonsultować sytuację, zwiększa ryzyko. Mniejsza znajomość nowych technologii – oszuści wykorzystują niewiedzę o mechanizmach bankowości internetowej. Stres i presja czasu – hasła typu „to pilne!” działają na emocje, utrudniając racjonalną ocenę sytuacji.

Ważne Najpopularniejsze oszustwa na seniorów "Na wnuczka" – „Babciu, to ja! Potrzebuję pieniędzy na samochód/operację/grzywnę!”. Głos jest zniekształcony, a „wnuczek” prosi o nieinformowanie rodziny. „Na pogotowie” – „Syn miał wypadek, potrzebuję pieniędzy na krew!”. Oszuści podszywają się pod lekarzy lub ratowników. „Na litość” – „Jestem bezdomny, mogę dostać coś do jedzenia?”. Podczas gdy senior przygotowuje posiłek, złodziej okrada mieszkanie. „Na policjanta” – „Pana wnuk ma problemy z prawem, można to załatwić polubownie…”.

SENIORZE sprawdź jak się bronić! 7 złotych zasad bezpieczeństwa

Seniorze jeszcze raz przypominamy: nigdy nie podawaj danych przez telefon – banki nie proszą o hasła, kody SMS ani numery kart. Dalej: zawsze weryfikuj – jeśli ktoś dzwoni w sprawie konta, rozłącz się i zadzwoń na oficjalny numer banku. Nie instaluj podejrzanego oprogramowania – AnyDesk, TeamViewer czy inne programy do zdalnego dostępu nie są używane przez banki. Uważaj na „pilne” sytuacje – oszuści wywołują panikę, byś działał bez zastanowienia. Rozmawiaj z rodziną – jeśli ktoś prosi o pieniądze „w tajemnicy”, to czerwona flaga. Seniorze: zabezpiecz mieszkanie – nie otwieraj drzwi nieznajomym, nawet jeśli przedstawiają się jako pracownicy służb. Zgłaszaj próby oszustw – jeśli ktoś próbuje Cię oszukać, zadzwoń na policję (997 lub 112).