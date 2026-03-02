REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Polska w stanie alarmu do końca maja. Stopień BRAVO - co musisz wiedzieć i kiedy dzwonić na 112

Polska w stanie alarmu do końca maja. Stopień BRAVO - co musisz wiedzieć i kiedy dzwonić na 112

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 14:07
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
stopnie alarmowe, Bravo, Charlie, bezpieczeństwo, wojna hybrydowa, Ukraina, Rosja, kolej, Iran, sabotaż
Polska w stanie alarmu do końca maja. Stopień BRAVO przedłużony - co musisz wiedzieć i kiedy dzwonić na 112
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Żyjemy w kraju objętym stopniem alarmowym - i większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Premier Tusk przedłużył BRAVO i BRAVO-CRP do 31 maja 2026 roku. Na kolei obowiązuje jeszcze wyższy stopień CHARLIE. To nie ćwiczenia - to reakcja na realne zagrożenia hybrydowe. Sprawdź, co to oznacza w praktyce i kiedy twoja czujność może uratować życie.

rozwiń >

Stopnie alarmowe obowiązują w Polsce

Kiedy ostatnio byłeś na dworcu, w galerii handlowej albo na stadionie, pewnie nie zauważyłeś nic szczególnego. Może więcej policjantów niż zwykle. Może patrole z bronią długą. Może kamery, których wcześniej tam nie było.

REKLAMA

REKLAMA

To nie przypadek. Polska od miesięcy funkcjonuje w stanie podwyższonej gotowości antyterrorystycznej. I właśnie ten stan został przedłużony do końca maja.

Stopień alarmowy BRAVO: co to właściwie znaczy?

Zacznijmy od podstaw, bo większość Polaków nigdy nie słyszała o stopniach alarmowych - albo kojarzy je tylko z filmów amerykańskich. System jest czterostopniowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. Im wyżej, tym poważniejsze zagrożenie.

BRAVO - stopień drugi - oznacza zwiększone i przewidywalne zagrożenie terrorystyczne, ale bez zidentyfikowanego konkretnego celu ataku. Innymi słowy: wiemy, że coś może się wydarzyć, nie wiemy tylko gdzie i kiedy.

REKLAMA

CHARLIE - stopień trzeci - jest poważniejszy. Wprowadza się go, gdy istnieją wiarygodne informacje o planowanym ataku lub gdy doszło do zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel zamachu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 27 lutego 2026 roku na terenie całej Polski przedłużono obowiązywanie stopnia alarmowego BRAVO. Na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i Hutniczą Szerokotorową - CHARLIE. Oba stopnie będą obowiązywać do 31 maja 2026 roku, do godziny 23:59.

Dlaczego akurat teraz? Rosja, Białoruś i zagrożenie hybrydowe

Oficjalne uzasadnienie nie pozostawia złudzeń. W zarządzeniu premiera wprost mowa o „działaniach o charakterze ataku hybrydowego prowadzonego przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych krajów Unii Europejskiej".

To nie jest nowa sytuacja - stopnie alarmowe obowiązują w Polsce z przerwami od 2022 roku, czyli od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale kontekst się zmienia. Sabotaże na infrastrukturze krytycznej w Europie. Podpalenia. Cyberataki. Prowokacje na granicach. Dezinformacja. To wszystko elementy wojny hybrydowej, która toczy się równolegle do konwencjonalnych działań wojennych na Ukrainie.

A teraz dochodzi jeszcze zapalnik bliskowschodni. Od soboty trwa operacja wojskowa USA i Izraela przeciwko Iranowi. Rakiety spadają na Dubaj i Katar. W takim klimacie każdy kraj NATO zaostrza czujność.

BHP W FIRMIE - OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

Co robi państwo w stopniu alarmowym BRAVO?

Stopień alarmowy BRAVO to nie jest tylko papierowa formalność. Za zarządzeniem premiera idą konkretne działania służb i administracji.

  • Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa prowadzą wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludzkich - dworzec, lotnisko, stadion, centrum handlowe.
  • Funkcjonariusze i żołnierze w mundurach są wyposażeni w broń długą i kamizelki kuloodporne. To dlatego widzisz teraz częściej patrole z karabinami, nie tylko z pistoletami.
  • Obiekty użyteczności publicznej - urzędy, szkoły, szpitale - podlegają wzmożonej kontroli. Administratorzy budynków mają konkretne obowiązki: sprawdzać, pilnować, raportować.
  • Szkoły, przedszkola i uczelnie mogą wprowadzić zakaz wstępu osób postronnych. Jeśli ostatnio nie wpuścili cię na korytarz po dziecko - to nie kaprys dyrekcji, to realizacja przepisów.

BRAVO-CRP: druga linia frontu w cyberprzestrzeni

Równolegle obowiązuje stopień alarmowy BRAVO-CRP - czyli alarm w cyberprzestrzeni. Tu zadania są inne, ale równie poważne:

  • całodobowe monitorowanie systemów teleinformatycznych administracji i infrastruktury krytycznej,
  • sprawdzanie, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji,
  • dyżury administratorów systemów kluczowych dla państwa,
  • weryfikacja dostępności usług elektronicznych.

Dlaczego to ważne? Bo współczesny atak na państwo nie musi oznaczać bomb i czołgów. Wystarczy sparaliżować systemy bankowe, energetyczne, transportowe. Wyłączyć szpitale z sieci. Zakłócić łączność służb.

CHARLIE na kolei: dlaczego akurat pociągi zasługują na wyższy stopień alarmowy?

Wyższy stopień alarmowy na liniach kolejowych to nie przypadek. Kolej to kręgosłup transportowy kraju - i potencjalny cel sabotażu. W ostatnich latach w Europie dochodziło do incydentów na torach: podpalenia, uszkodzenia infrastruktury, próby zakłócenia ruchu. Część z nich powiązano z rosyjskimi służbami lub ich pośrednikami.

PKP Polskie Linie Kolejowe i Linia Hutnicza Szerokotorowa (ta druga to strategiczne połączenie z Ukrainą) są teraz pod szczególną ochroną. Stopień CHARLIE oznacza m.in.:

  • dyżury osób odpowiedzialnych za procedury antyterrorystyczne,
  • wydanie broni i środków ochrony wyznaczonym pracownikom,
  • całodobowy nadzór nad miejscami wcześniej nieobjętymi monitoringiem,
  • sprawdzenie miejsc ewakuacji ludności.

Co powinieneś robić ty jako obywatel?

To najważniejsza część tego tekstu. Bo bezpieczeństwo w stanie alarmowym zależy nie tylko od służb, ale też od zwykłych obywateli. Zwracaj uwagę na rzeczy nietypowe:

  • osoby zachowujące się dziwnie, nerwowo rozglądające się, filmujące infrastrukturę bez wyraźnego powodu,
  • porzucone torby, plecaki, paczki w miejscach publicznych,
  • samochody (szczególnie dostawcze) zaparkowane w nietypowych miejscach, blisko zgromadzeń.

Nie ignoruj przeczuć. Jeśli coś ci nie pasuje - zgłoś to. Lepiej się pomylić niż zignorować realne zagrożenie. Wtedy dzwoń na 112. Natychmiast - nie zastanawiaj się, czy to „wystarczająco poważne". Służby wolą dostać sto fałszywych alarmów niż przegapić jeden prawdziwy. Komunikat rządowy kończy się słowami, które warto zapamiętać: „NIE LEKCEWAŻ ŻADNEJ INFORMACJI O ZAGROŻENIU!"

Jak długo to potrwa? Stany alarmowe obowiązują

Obecne zarządzenie obowiązuje do 31 maja 2026 roku. Ale czy wtedy stopnie alarmowe zostaną zniesione? Szczerze mówiąc - mało prawdopodobne. Dopóki trwa wojna na Ukrainie, dopóki Rosja prowadzi działania hybrydowe, dopóki sytuacja międzynarodowa pozostaje napięta - Polska będzie funkcjonować w stanie podwyższonej gotowości.

To nowa normalność. Nie oznacza paniki ani życia w strachu. Oznacza czujność, świadomość i przygotowanie. Większość z nas i tak nie zauważy różnicy w codziennym życiu. Ale ta różnica jest - w postaci służb, które patrzą uważniej, systemów, które monitorują intensywniej, i procedur, które są gotowe do uruchomienia w każdej chwili. I w postaci twojej czujności, która może kiedyś okazać się kluczowa.

Źródło: gov.pl

Powiązane
Kupiłeś już wycieczkę do Dubaju? Oto jak odzyskać pełny zwrot pieniędzy - bez straty złotówki
Kupiłeś już wycieczkę do Dubaju? Oto jak odzyskać pełny zwrot pieniędzy - bez straty złotówki
Stała cena prądu przez cały rok - Sejm właśnie to przegłosował. Co zmieni nowa ustawa energetyczna?
Stała cena prądu przez cały rok - Sejm właśnie to przegłosował. Co zmieni nowa ustawa energetyczna?
Już jutro wchodzą nowe przepisy kluczowe dla milionów Polaków, a kolejne zmiany będą w czerwcu i wrześniu - co się dokładnie zmienia?
Już jutro wchodzą nowe przepisy kluczowe dla milionów Polaków, a kolejne zmiany będą w czerwcu i wrześniu - co się dokładnie zmienia?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Koniec z poleconym do sądu. Od wczoraj apelację składasz przez Internet - nawet o północy
02 mar 2026

Rewolucja w polskich sądach właśnie się wydarzyła. Od 1 marca Portal Informacyjny Sądów Powszechnych działa jak całodobowe biuro podawcze. Adwokaci i radcowie prawni mogą składać apelacje, zażalenia i wnioski bez wychodzenia z kancelarii. Za trzy miesiące dołączą zwykli obywatele. Koniec epoki kopert, listów poleconych i nerwowego sprawdzania, czy pismo doszło na czas.
FIZB SAFE nie odetnie Polski od USA. Armia planuje kolejne zakupy za oceanem
02 mar 2026

Nowa ustawa o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB SAFE) ma otworzyć drogę do przyspieszenia modernizacji armii. Jak przekonuje Sztab Generalny, nie tylko nie ograniczy współpracy z USA, ale pozwoli sfinansować kolejne kontrakty – w tym na śmigłowce Chinook i myśliwce F-35.
Ponad połowa młodych Polaków szuka pracy. Które branże oferują najwięcej etatów? [RAPORT]
02 mar 2026

Nowej pracy aktywnie poszukuje 57 proc. Polaków w wieku 18–24 lata - wynika z raportu przygotowanego przez Pracuj.pl. Jego autorzy wskazali, że w działach takich jak sprzedaż, HR czy budownictwo stanowiska dla osób z krótkim stażem są szeroko dostępne.
Kupiłeś już wycieczkę do Dubaju? Oto jak odzyskać pełny zwrot pieniędzy - bez straty złotówki
02 mar 2026

Atak USA i Izraela na Iran wywrócił plany tysięcy Polaków. Rakiety spadają na Dubaj, Katar, nawet Cypr, a loty z największego regionalnego hubu Dubai International Airport stanęły. Jeśli masz wykupioną wycieczkę w ten region, lub do Azji z przesiadką w Dubaju, możesz odzyskać całą wpłaconą kasę. Prawo stoi po twojej stronie. Sprawdź, jak skutecznie zrezygnować z wycieczki i nie stracić ani grosza.

REKLAMA

Wyższe stawki za Kartę Dużej Rodziny od 1 marca 2026 r. Gminy dostaną więcej pieniędzy
01 mar 2026

Od 1 marca wzrosną stawki, jakie gminy otrzymują za obsługę zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Zwiększą się także opłaty za wydawanie duplikatów kart - wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanego w Monitorze Polskim.
Mocne słowa Donalda Trumpa do Irańczyków
28 lut 2026

Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.
Atak USA i Izraela na Iran. Tusk: Polacy bezpieczni, rząd gotowy na różne scenariusze
28 lut 2026

Premier Donald Tusk poinformował o meldunkach z MON i MSZ po uderzeniach Izraela i USA na Iran. Zapewnił, że Polacy – w tym personel ambasady w Teheranie – są bezpieczni. W regionie rośnie napięcie, a Iran zapowiada odwet.
3000 zł – taki będzie nowy limit sprzedaży rzeczy ruchomych zwolnionej z podatku od czynności cywilnoprawnych
02 mar 2026

Minister Finansów i Gospodarki chce podwyższyć z 1000 zł do 3000 zł limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) sprzedaży rzeczy ruchomych. Tak wynika z opublikowanego 24 lutego 2026 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie jeszcze przed końcem bieżącego roku.

REKLAMA

Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna
27 lut 2026

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji widzą problem w zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego. Chociaż maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 500 zł, to często jest ono pochłaniane przez inne świadczenia. Dlaczego pomysł gwarantowanego progu np. 250 zł nie ma na razie szans na wdrożenie?
Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka lub kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)
02 mar 2026

Przy zakupie lokalu lub domu, trzeba zwracać uwagę na legalność wykonanych prac budowlanych. Samowola oznacza bowiem problem dla nowego właściciela - ostrzega Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA