REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ograniczenie prac domowych w podstawówkach bez uprzednich analiz. Poseł sprawdził dokumenty w MEN. Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia a instytucje milczą

Ograniczenie prac domowych w podstawówkach bez uprzednich analiz. Poseł sprawdził dokumenty w MEN. Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia a instytucje milczą

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 marca 2026, 12:32
Grzegorz Prigan
Grzegorz Prigan
adwokat i menedżer
Ograniczenie prac domowych w podstawówkach bez uprzednich analiz. Poseł sprawdził dokumenty w MEN. Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia a instytucje milczą
Ograniczenie prac domowych w podstawówkach bez uprzednich analiz. Poseł sprawdził dokumenty w MEN. Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia a instytucje milczą
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Rozporządzenie ograniczające prace domowe w szkołach podstawowych było jedną z najbardziej medialnych decyzji w polskiej edukacji ostatnich lat. Zmiana objęła kilka milionów uczniów i tysiące szkół w całym kraju. Jednak z informacji ujawnionych po kontroli poselskiej w Ministerstwie Edukacji wynika, że reforma mogła zostać wprowadzona bez podstawowych analiz systemowych. Kontrolę dokumentacji w tej sprawie przeprowadził poseł Marcin Józefaciuk, który poinformował publicznie, że sprawdził materiały znajdujące się w MEN dotyczące procesu przygotowania rozporządzenia. Wnioski – jak sam napisał – są „szokujące”.

rozwiń >

Brak analiz przed wprowadzeniem reformy prac domowych

Z informacji przedstawionych po kontroli dokumentacji wynika, że przed wydaniem rozporządzenia:
- nie przeprowadzono analiz wpływu zmian na wyniki uczniów,
- nie przedstawiono dokumentów opisujących proces decyzyjny,
- nie przygotowano systemu monitorowania skutków reformy,
- nie zaplanowano reagowania na ewentualne problemy po wprowadzeniu zmian,
- nie zlecono Instytutowi Badań Edukacyjnych badań dotyczących prac domowych.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, oznaczałoby to, że jedna z największych zmian w polskiej edukacji została wprowadzona bez klasycznej oceny skutków regulacji. Dopiero po wprowadzeniu przepisów pojawiły się materiały analityczne dotyczące tego obszaru.

REKLAMA

REKLAMA

Szkoły dostały poradnik i webinar

Według informacji przedstawionych po kontroli poselskiej wdrożenie nowych przepisów w szkołach ograniczyło się w dużej mierze do:
- materiałów informacyjnych,
- poradników,
- webinarów.

Ważne

Nie przygotowano natomiast systemowego monitoringu skutków zmian ani modelu oceny wpływu reformy na proces nauczania.

W praktyce oznacza to, że interpretacja nowych zasad została w dużej mierze pozostawiona dyrektorom i nauczycielom.

REKLAMA

Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia

W całej tej sprawie pojawia się jeszcze jeden istotny problem systemowy. Rodzic ucznia – nawet jeżeli uważa, że rozporządzenie zostało wydane bez odpowiedniej podstawy ustawowej – nie może samodzielnie zaskarżyć go do Trybunału Konstytucyjnego.

Polski system kontroli konstytucyjności prawa nie przewiduje takiej możliwości.

Rodzic może jedynie doprowadzić do sporu dotyczącego stosowania przepisów w konkretnej sprawie, a dopiero sąd mógłby skierować pytanie prawne do Trybunału.

Istnieje jednak grupa instytucji państwa, które mogą bezpośrednio zaskarżyć rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z art. 191 Konstytucji mogą to zrobić między innymi:
- Rzecznik Praw Obywatelskich,
- Rzecznik Praw Dziecka,
- grupa co najmniej 50 posłów,
- grupa co najmniej 30 senatorów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlaczego instytucje milczą

W świetle informacji ujawnionych po kontroli poselskiej pojawia się pytanie o reakcję instytucji państwa stojących na straży praw obywateli i dzieci. Dlaczego w tej sprawie nie zabrał głosu Rzecznik Praw Dziecka? Dlaczego nie pojawiło się stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który ma prawo kierować wnioski do Trybunału Konstytucyjnego?
Dlaczego również parlamentarzyści opozycji, którzy wielokrotnie deklarują troskę o jakość polskiej edukacji, nie zdecydowali się dotąd na skierowanie sprawy do Trybunału?

Już 50 posłów wystarczy, aby uruchomić konstytucyjną kontrolę rozporządzenia ministra.

Pytanie o podstawy prawne reformy

Sprawa może mieć również wymiar konstytucyjny. Rozporządzenie dotyczące prac domowych ingeruje w sposób prowadzenia procesu dydaktycznego w szkołach, w tym w praktykę zadawania i oceniania prac przez nauczycieli. Zgodnie z art. 92 Konstytucji rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie na podstawie szczegółowej delegacji ustawowej i w jej granicach. Jeżeli więc okaże się, że reforma została wprowadzona bez analiz i bez jasnej dokumentacji procesu decyzyjnego, pojawia się pytanie nie tylko o sens tej decyzji.
Pojawia się pytanie o legalność jej podstawy prawnej.

Reforma wymaga kontroli

Ograniczenie prac domowych dotyczy codziennego funkcjonowania milionów uczniów i nauczycieli. Dlatego tak duża zmiana powinna być poprzedzona rzetelną analizą skutków oraz przygotowanym systemem monitorowania jej efektów. Kontrola dokumentacji przeprowadzona przez posła Marcina Józefaciuka pokazuje, że w tej sprawie wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi.
A w państwie prawa pytania dotyczące procesu legislacyjnego nie powinny pozostawać bez odpowiedzi.

Grzegorz Prigan, adwokat i menedżer

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Co dalej z zatrudnianiem obywateli Ukrainy? Od 5 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy
09 mar 2026

Jak wynika z danych podawanych przez GUS pod koniec 2025 r., udział cudzoziemców w ogólnej liczbie osób wykonujących w Polsce pracę wynosił 6,5 proc. Znaczną większość w tej grupie stanowią obywatele Ukrainy. Tymczasem w odniesieniu do powierzania im pracy weszły w życie nowe przepisy.
Urodziło ci się dziecko? Zapomnij o kolejce w urzędzie. Wystarczy telefon i kilka minut
09 mar 2026

Od 5 marca 2026 r. narodziny dziecka można zgłosić przez aplikację mObywatel - bez wizyty w urzędzie, bez kolejek, o dowolnej porze. Wystarczy smartfon i Internet. Informujemy, jak działa nowa usługa, co trzeba przygotować i ile zajmuje czasu.
Tysiące osób rezygnują z sanatorium. NFZ podał zaskakujące liczby
09 mar 2026

Leczenie uzdrowiskowe nazywane potocznie pobytem w sanatorium niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów. Kolejka oczekujących jest długa i nie każdy ma możliwość skorzystania z niego od razu. Mimo tego NFZ obserwuje zaskakującą tendencję – tysiące pacjentów rezygnują z leczenia w ostatniej chwili.
Kiedy przedawnia się karalność przestępstwa? Najważniejsze przepisy i orzeczenia
09 mar 2026

Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego jest surowa oraz bardzo potrzebna w społeczeństwie. Nie zawsze jednak możliwe jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. Jednym z takich przypadków jest przedawnienie karalności czynu, kiedy to od momentu popełnienia czynu upłynęło bardzo dużo czasu.

REKLAMA

UE sięga po zapomnianą klauzulę obrony. Jeden atak drona wystarczył, by wrócił przepis z Traktatu Lizbońskiego
09 mar 2026

Czy Unia Europejska jest o krok od uruchomienia rzadko używanego mechanizmu obronnego? Po ataku irańskiego drona na bazę wojskową na Cyprze w Brukseli wróciła dyskusja o klauzuli wzajemnej obrony. Przepis, który ostatni raz zastosowano dekadę temu, może nagle odegrać kluczową rolę w bezpieczeństwie Europy.
30 tys. zł grzywny i 5 tys. (a nie 500 zł) mandatu za rozniecenie ogniska na własnej działce wiosną 2026 r. Nowe przepisy obowiązują już od 2 stycznia 2026 r.
09 mar 2026

Rozniecenie ogniska w celu wypalania trawy, słomy lub pozostałości roślinnych, nawet jeżeli dokonywane jest w obrębie własnej nieruchomości – w określonych w ustawie przypadkach – jest kategorycznie zabronione. Do procederu tego – na temat którego, nadal krąży mit, iż może on mieć pozytywne skutki w postaci bujniejszego odrostu traw i użyźnienia gleby, a tak naprawdę jest katastrofalny w skutkach dla ekosystemu i może sprowadzić poważne zagrożenie dla ludzi – dochodzi najczęściej na przełomie zimy i wiosny. Od 2 stycznia 2026 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrzyło sankcje za wypalanie, aby „wzmocnić ochronę środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców”.
Czego naprawdę boją się banki w sporze o WIBOR? Kwestionowania umów czy samej stawki? Problemy dowodowe w sprawach WIBOR-owych
08 mar 2026

Debata dotycząca kredytów złotowych opartych na WIBOR bardzo często koncentruje się na konstrukcji umów kredytowych. W przestrzeni publicznej można odnieść wrażenie, że głównym przedmiotem sporu jest sposób implementacji WIBOR do umowy, obowiązki informacyjne banku czy przejrzystość klauzuli zmiennego oprocentowania. To jednak tylko część rzeczywistego problemu. Z perspektywy systemowej najpoważniejsze ryzyko dla sektora bankowego – ale także dla całego systemu finansowego – nie dotyczy wcale samej konstrukcji umów, lecz możliwości zakwestionowania sposobu ustalania samej stawki WIBOR w okresie sprzed pełnego reżimu nadzorczego wynikającego z rozporządzenia BMR. Jeżeli bowiem pojawiłoby się przekonujące wykazanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu samego benchmarku, konsekwencje mogłyby być znacznie poważniejsze niż w sporach dotyczących jedynie treści umów.
Polacy stracą mieszkania, bo wszyscy zostali „wrzuceni do jednego worka” w nowej ustawie rządowej – „państwo chce odebrać naszym rodzinom prawo do dziedziczenia”
09 mar 2026

„Oddaliśmy miastu własne mieszkania (lub przekazaliśmy naszą własność poprzednim najemcom, zdejmując z gminy ciężar ich relokacji i długów), płaciliśmy wielokrotnie podwyższony, licytowany rynkowo czynsz, a teraz państwo chce nas zrównać z beneficjentami pomocy socjalnej, odebrać naszym rodzinom prawo do dziedziczenia najmu i inwigilować nas w księgach wieczystych” – skarżą się mieszkańcy warszawskich osiedli. Nowy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw autorstwa Minister Finansów i Gospodarki – w zakresie wyłączenia „automatyzmu” w dziedziczeniu stosunku najmu komunalnego – „wrzuca do jednego worka” wszystkich najemców lokali należących do zasobów miasta/gminy, niezależnie od tego, czy w najem ten wstąpiono w zamian za przekazanie miastu/gminie prawa własności (lub spółdzielczego własnościowego prawa) do swojego dotychczasowego mieszkania. W obronie najemców staje Urząd m.st. Warszawy, który zgłasza zastrzeżenia do projektu, jednak – czy ochronią one wszystkich najemców?

REKLAMA

Pułapka w prawie budowlanym, na którą „łapie” się wiele osób: Szopa ogrodowa w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy nieruchomości, to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
09 mar 2026

W wielu regionach Polski, temperatury zewnętrzne zaczynają już przypominać te wiosenne, co jest wystarczającą motywacją do rozpoczęcia pozimowych porządków w przydomowych ogródkach. Tych jednak nie wykonamy bez niezbędnych narzędzi ogrodowych (często niemałych gabarytów, jak choćby – kosiarka). Narzędzia te, jak i rowery, zapasowe opony do samochodu i wiele innych rzeczy, których (z oczywistych przyczyn) nie chcemy trzymać w domu – trzeba gdzieś przechowywać, a najlepszym miejscem do tego jest – szopa ogrodowa (domek narzędziowy). Posadowienie takiej szopy, choć technicznie nieskomplikowane i łatwe do wykonania w kilka godzin, nawet dla „amatorów” – jeżeli zostanie dokonane niezgodnie z zawiłymi i pełnymi pułapek przepisami prawa budowlanego i bez wymaganych zgód administracyjnych – może jednak właściciela nieruchomości słono kosztować.
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
06 mar 2026

Kto może skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego? Tylko określona grupa ubezpieczonych, którzy osiągnęli wymagany wiek i legitymują się wymaganymi okresami zatrudnienia we wskazanych przez ustawodawcę placówkach.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA