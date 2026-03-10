Systemowe wsparcie na zatrudnienie pomocy domowej dla seniora. Będzie nowa ulga podatkowa?

Czy ulga podatkowa mogłaby stać się istotną zachętą do legalnego zatrudniania pomocy domowej przez seniorów? Do resortu finansów trafił wniosek o wprowadzenie w obowiązujących przepisach zmian, które wsparłyby legalne działania osób starszych, które muszą we własnym zakresie zapewnić sobie pomoc osób trzecich.

Demografia a polityka senioralna

Od dłuższego czasu głośno mówi się o tym, że zmiany demograficzne zachodzące w naszym społeczeństwie sprawiają, że polityka senioralna musi wysunąć się na prowadzenie wśród priorytetów rządzących. Społeczeństwo się starzeje, a konieczność zapewnienia odpowiedniej opieki seniorom przy jednoczesnym zatrzymaniu ich dzieci i wnuków na rynku pracy jest obecnie traktowana jako jedno z najważniejszych wyzwań. Rządzący pracują więc nad zmianami w przepisach i szukają rozwiązań, które pozwolą sprostać wymaganiom płynącym z zachodzących w społeczeństwie zmian.

Pomoc domowa dla osób starszych

Tymczasem do Ministerstwa Finansów i Gospodarki w lutym 2026 r. trafiła petycja dotycząca tej problematyki. Je autor poprosił o refleksję nad obecnym podejściem systemu podatkowego i ubezpieczeniowego do kwestii legalnego zatrudniania pomocy domowej przez osoby starsze, w szczególności emerytów znajdujących się w trudniejszej sytuacji życiowej. W treści wskazał, że jako osoba w wieku emerytalnym, zmuszona z powodów zdrowotnych i życiowych do korzystania z pomocy osoby trzeciej, zdecydował się na legalne zatrudnienie pomocy domowej z pełnym zgłoszeniem do ZUS oraz opłacaniem wszystkich należnych składek i podatków. Rozwiązanie to wiąże się jednak z ponoszeniem wysokich dodatkowych kosztów bez możliwości objęcia ich jakąkolwiek preferencją podatkową.

Ulga podatkowa a aktywizacja zawodowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami emeryt-pracodawca nie może zaliczyć kosztów wynagrodzenia ani składek do kosztów uzyskania przychodu. Co prawda istnieje możliwość zastosowania w tym zakresie ulgi aktywizacyjnej, jednak jest to rozwiązanie krótkotrwałe i mało dostępne dla seniorów. W ostatecznym rozrachunku senior, który chce legalnie zatrudnić pomoc domową, znajduje się w znacząco gorszej sytuacji niż osoby prowadzące działalność gospodarczą, które mogą analogiczne koszty zatrudnienia uwzględnić w swoich rozliczeniach podatkowych. To oczywiście zniechęca do legalnego powierzania pracy i opłacania wymaganych składek i podatków, a tym samym przyczynia się do funkcjonowania w tym zakresie szarej strefy. Zasadne byłoby więc wprowadzenie zmian, które wywołałyby odwrotny efekt, np. poprzez stworzenie odpowiedniej ulgi podatkowej lub wprowadzenie możliwości częściowego odliczenia kosztów legalnego zatrudnienia pomocy domowej przez osoby starsze. Działania te wpisywałyby się w politykę senioralną, a dodatkowo mogłyby być elementem aktywizacji legalnego rynku pracy.

Resort finansów nie udzielił jeszcze odpowiedzi na złożoną petycję.