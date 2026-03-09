REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Co dalej z zatrudnianiem obywateli Ukrainy? Od 5 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy

Co dalej z zatrudnianiem obywateli Ukrainy? Od 5 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy

09 marca 2026, 10:39
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Co dalej z zatrudnianiem obywateli Ukrainy? Od 5 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy
Co dalej z zatrudnianiem obywateli Ukrainy? Od 5 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy
Shutterstock

Jak wynika z danych podawanych przez GUS pod koniec 2025 r., udział cudzoziemców w ogólnej liczbie osób wykonujących w Polsce pracę wynosił 6,5 proc. Znaczną większość w tej grupie stanowią obywatele Ukrainy. Tymczasem w odniesieniu do powierzania im pracy weszły w życie nowe przepisy.

Wygaszanie szczególnych rozwiązań stosowanych do obywateli Ukrainy

Trwa wygaszanie szczególnych rozwiązań, które w ostatnich latach były podstawą legalizacji pobytu i podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. Jednak czy wejście w życie nowych regulacji oznacza, że zasady istotnie się zmieniły, a pracowników i pracodawców obciążają w tym zakresie nowe obowiązki? Nie, tak nie jest. Można wręcz powiedzieć, że póki co, choć przepisy się zmieniły, wszystko pozostaje po staremu, bo przewidziano w nich długi, bo aż trzyletni okres przejściowy, w którym pracownicy i pracodawcy mogą przygotować się do nowych wymagań. Aż do 4 marca 2029 r. nadal będziemy więc mieli do czynienia z sytuacją, w której:
1) obywatele Ukrainy objęci ochroną czasową (posiadający PESEL UKR), mogą nadal pracować na podstawie powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy
2) obywatele Ukrainy nie objęci ochroną czasową (nieposiadający numeru PESEL UKR), ale przebywający w Polsce legalnie na innej podstawie (na podstawie innego dokumentu pobytowego), również mogą wykonywać pracę na dotychczasowych zasadach.

Polecamy: Zatrudnianie cudzoziemców w 2026 roku w Polsce – ważne zmiany dla obywateli Ukrainy

Po okresie przejściowym zasady się zmienią

Po zakończeniu okresu przejściowego, a więc po 4 marca 2029 r., zmieni się jedynie sytuacja tych osób, które nie będą objęte na terenie Polski ochroną czasową, a więc nie będą posiadały numeru PESEL UKR. Nie będą one mogły dłużej podejmować pracy na podstawie uproszczonej procedury i będą musiały posiadać inny tytuł uprawniający do wykonywania pracy w Polsce. Dla osób objętych ochroną czasową (posiadających PESEL UKR) właściwie nic się nie zmieni. Możliwość powierzenia pracy cudzoziemcom objętym ochroną czasową na podstawie powiadomienia jest bowiem przewidziana nie tylko w szczególnych rozwiązaniach dotyczących obywateli Ukrainy, ale również w ogólnych zasadach stosowanych w odniesieniu do innych cudzoziemców objętych ochroną czasową.
Przypomnijmy, że ochrona czasowa dla obywateli Ukrainy obowiązuje do 4 marca 2027 r. Do tego dnia pozostają ważne dokumenty pobytowe osób, których ostatni dzień pobytu na terytorium RP przypadł w okresie od 24 lutego 2022 r.

Podstawa prawna

ustawa z 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 203)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Co dalej z zatrudnianiem obywateli Ukrainy? Od 5 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy
09 mar 2026
