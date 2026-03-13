W swoim czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W odpowiedzi premier Donald Tusk stwierdził, że brak podpisu jest poważnym utrudnieniem w realizacji programu modernizacji polskiej armii. Zapowiedział także, że mimo weta rząd będzie kontynuował działania na rzecz realizacji programu SAFE.

Prezydent Karol Nawrocki utrudnił, ale nie zatrzymał modernizacji armii

- Ludzie zastanawiają się dzisiaj, czy decyzja Prezydenta to zdrada, działanie lobbystów czy brak zdrowego rozsądku. Jedno jest pewne – brak podpisu Prezydenta jest poważnym utrudnieniem w realizacji programu modernizacji polskiej armii – powiedział premier Donald Tusk.

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że mimo weta rząd będzie kontynuował działania na rzecz realizacji programu SAFE i zabezpieczenia środków dla bezpieczeństwa Polski. Pieniądze nie przepadną, bo rząd rozpoczyna realizację planu „B”. Dlatego dzisiaj zwołano specjalne posiedzenie Rady Ministrów.

Ważne Premier Donald Tusk: Zwracam się do wszystkich Polek i Polaków. Tak, mamy powody do niepokoju. Tak, świat patrzy ze zdumieniem na to, jak można marnować taką szansę. Nie pozwolimy na to - powiedział Premier Donald Tusk, odnosząc się do wczorajszego weta do ustawy o SAFE. Nasz kraj pilnie potrzebuje wzmocnienia potencjału obronnego, dlatego Rada Ministrów na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna. Upoważniła tym samym Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów i Gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE. „To bezprecedensowa rewolucja, która przyniesie rozwój setek polskich firm i spowoduje, że zbudujemy naprawdę pełną suwerenność, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo.

Europa patrzy ze zdumieniem

Na stronie KPRM czytamy, że program SAFE powstał z inicjatywy Polski, która od miesięcy zabiegała o jego uruchomienie w instytucjach europejskich.

- Program SAFE powstał w Polsce. W maju 2024 roku zwróciliśmy się do Unii Europejskiej o uruchomienie programu obronnego dla całej Wspólnoty. Od tego dnia codziennie przekonywaliśmy europejskich partnerów do tej idei – podkreślił Donald Tusk.

Decyzja o odrzuceniu programu wywołała zdumienie w wielu europejskich stolicach. SAFE jest wspierany przez państwa NATO i ma wzmocnić bezpieczeństwo całej wschodniej flanki Sojuszu.

- Historia oceni decyzję Prezydenta bardzo szybko, w bardzo negatywny sposób. Nasi europejscy partnerzy nie rozumieją, dlaczego odrzuciliśmy tę wielką szansę - powiedział szef rządu.

Polska jest największym beneficjentem SAFE. Możemy pozyskać z programu ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł.

Donald Tusk: Będzie trudniej i dłużej, ale się uda

Rząd przyjął dziś uchwałę, która upoważnia Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów i Gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE i zrealizowania programu Polska Zbrojna.

- Będzie trudniej, będzie czasami wolniej. Będzie trzeba włożyć dużo więcej wysiłku, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów. Będziemy musieli polegać na własnej sile, własnej energii i własnej determinacji. Ale zrobimy to i ta uchwała pozwoli nam uruchomić program Polska Zbrojna. To jest nasza odpowiedź – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Kredyt na polską armię

Program Polska Zbrojna opiera się na europejskim instrumencie SAFE, który powstał z inicjatywy naszego kraju i państw wschodniej flanki NATO.

- Program Polska Zbrojna, oparty o tani i korzystny europejski kredyt, miał sfinansować gigantyczne zakupy dla polskiej armii oraz Straży Granicznej i Policji. Przede wszystkim miał być bezprecedensowym strumieniem pieniędzy, który miał popłynąć do polskich firm, a nie niemieckich, amerykańskich czy koreańskich – zaznaczył premier.

Większość środków – aż 89 proc. – miała trafić do polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych i firm współpracujących z sektorem obronnym, wzmacniając potencjał przemysłowy kraju oraz tworząc nowe miejsca pracy.

„Niebezpieczna hucpa” jako pretekst

Premier odniósł się również do argumentów przedstawionych przez prezydenta oraz kierownictwo Narodowego Banku Polskiego dotyczących alternatywnego finansowania programu.

- Wysłuchałem pomysłu prezydenta i prezesa Glapińskiego. Nic w nim nie było ani prawdziwe, ani rzetelne. Wymyślono bardzo niebezpieczną hucpę, aby mieć alibi dla tego weta – powiedział premier Tusk.

Jak zaznaczył szef rządu, środki z programu SAFE były realnym i natychmiast dostępnym źródłem finansowania modernizacji armii oraz rozwoju polskiego przemysłu obronnego.

Rząd nie zmarnuje szansy na modernizację armii

Rząd nie dopuści do zablokowania programu, który ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

- Zwracam się do wszystkich Polek i Polaków – tak, mamy powody do niepokoju. Świat patrzy ze zdumieniem, jak można marnować taką szansę. Ale nie pozwolimy na to – zaznaczył Donald Tusk.

Premier zapowiedział, że rząd uruchomi program Polska Zbrojna na podstawie uchwały, aby mimo trudności zapewnić finansowanie kluczowych inwestycji związanych z bezpieczeństwem.

Uchwała w sprawie Programu Polska Zbrojna