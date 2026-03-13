REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokrzyżowało plany związane z programem SAFE. Premier Donald Tusk zaczyna realizację planu B

Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokrzyżowało plany związane z programem SAFE. Premier Donald Tusk zaczyna realizację planu B

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 marca 2026, 15:30
[Data aktualizacji 13 marca 2026, 15:39]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Ministerstwo gmach siedziba budynek tabliczka KPRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów godło program SAFE premier Donald Tusk prezydent Karol Nawrocki uchwała rady ministrów plan B
Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokrzyżowało plany związane z programem SAFE. Premier Donald Tusk zaczyna realizację planu B
Konrad Żelazowski
dziennik.pl

REKLAMA

REKLAMA

W swoim czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W odpowiedzi premier Donald Tusk stwierdził, że brak podpisu jest poważnym utrudnieniem w realizacji programu modernizacji polskiej armii. Zapowiedział także, że mimo weta rząd będzie kontynuował działania na rzecz realizacji programu SAFE.

rozwiń >

Prezydent Karol Nawrocki utrudnił, ale nie zatrzymał modernizacji armii

Prezydent Karol Nawrocki poinformował wczoraj w orędziu o zawetowaniu ustawy o SAFE.

REKLAMA

REKLAMA

- Ludzie zastanawiają się dzisiaj, czy decyzja Prezydenta to zdrada, działanie lobbystów czy brak zdrowego rozsądku. Jedno jest pewne – brak podpisu Prezydenta jest poważnym utrudnieniem w realizacji programu modernizacji polskiej armii – powiedział premier Donald Tusk.

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że mimo weta rząd będzie kontynuował działania na rzecz realizacji programu SAFE i zabezpieczenia środków dla bezpieczeństwa Polski. Pieniądze nie przepadną, bo rząd rozpoczyna realizację planu „B”. Dlatego dzisiaj zwołano specjalne posiedzenie Rady Ministrów.

Ważne

Premier Donald Tusk:

Zwracam się do wszystkich Polek i Polaków. Tak, mamy powody do niepokoju. Tak, świat patrzy ze zdumieniem na to, jak można marnować taką szansę. Nie pozwolimy na to - powiedział Premier Donald Tusk, odnosząc się do wczorajszego weta do ustawy o SAFE. Nasz kraj pilnie potrzebuje wzmocnienia potencjału obronnego, dlatego Rada Ministrów na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna. Upoważniła tym samym Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów i Gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE. „To bezprecedensowa rewolucja, która przyniesie rozwój setek polskich firm i spowoduje, że zbudujemy naprawdę pełną suwerenność, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo.

Europa patrzy ze zdumieniem

Na stronie KPRM czytamy, że program SAFE powstał z inicjatywy Polski, która od miesięcy zabiegała o jego uruchomienie w instytucjach europejskich.

REKLAMA

- Program SAFE powstał w Polsce. W maju 2024 roku zwróciliśmy się do Unii Europejskiej o uruchomienie programu obronnego dla całej Wspólnoty. Od tego dnia codziennie przekonywaliśmy europejskich partnerów do tej idei – podkreślił Donald Tusk.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Decyzja o odrzuceniu programu wywołała zdumienie w wielu europejskich stolicach. SAFE jest wspierany przez państwa NATO i ma wzmocnić bezpieczeństwo całej wschodniej flanki Sojuszu.

- Historia oceni decyzję Prezydenta bardzo szybko, w bardzo negatywny sposób. Nasi europejscy partnerzy nie rozumieją, dlaczego odrzuciliśmy tę wielką szansę - powiedział szef rządu.

Polska jest największym beneficjentem SAFE. Możemy pozyskać z programu ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł.

Donald Tusk: Będzie trudniej i dłużej, ale się uda

Rząd przyjął dziś uchwałę, która upoważnia Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów i Gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE i zrealizowania programu Polska Zbrojna.

- Będzie trudniej, będzie czasami wolniej. Będzie trzeba włożyć dużo więcej wysiłku, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów. Będziemy musieli polegać na własnej sile, własnej energii i własnej determinacji. Ale zrobimy to i ta uchwała pozwoli nam uruchomić program Polska Zbrojna. To jest nasza odpowiedź – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Kredyt na polską armię

Program Polska Zbrojna opiera się na europejskim instrumencie SAFE, który powstał z inicjatywy naszego kraju i państw wschodniej flanki NATO.

- Program Polska Zbrojna, oparty o tani i korzystny europejski kredyt, miał sfinansować gigantyczne zakupy dla polskiej armii oraz Straży Granicznej i Policji. Przede wszystkim miał być bezprecedensowym strumieniem pieniędzy, który miał popłynąć do polskich firm, a nie niemieckich, amerykańskich czy koreańskich – zaznaczył premier.

Większość środków – aż 89 proc. – miała trafić do polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych i firm współpracujących z sektorem obronnym, wzmacniając potencjał przemysłowy kraju oraz tworząc nowe miejsca pracy.

„Niebezpieczna hucpa” jako pretekst

Premier odniósł się również do argumentów przedstawionych przez prezydenta oraz kierownictwo Narodowego Banku Polskiego dotyczących alternatywnego finansowania programu.

- Wysłuchałem pomysłu prezydenta i prezesa Glapińskiego. Nic w nim nie było ani prawdziwe, ani rzetelne. Wymyślono bardzo niebezpieczną hucpę, aby mieć alibi dla tego weta – powiedział premier Tusk.

Jak zaznaczył szef rządu, środki z programu SAFE były realnym i natychmiast dostępnym źródłem finansowania modernizacji armii oraz rozwoju polskiego przemysłu obronnego.

Rząd nie zmarnuje szansy na modernizację armii

Rząd nie dopuści do zablokowania programu, który ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

- Zwracam się do wszystkich Polek i Polaków – tak, mamy powody do niepokoju. Świat patrzy ze zdumieniem, jak można marnować taką szansę. Ale nie pozwolimy na to – zaznaczył Donald Tusk.

Premier zapowiedział, że rząd uruchomi program Polska Zbrojna na podstawie uchwały, aby mimo trudności zapewnić finansowanie kluczowych inwestycji związanych z bezpieczeństwem.

Uchwała w sprawie Programu Polska Zbrojna

Ważne

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna.

Wobec bezprecedensowego i gwałtownego pogorszenia się bezpieczeństwa w Europie, Polska musi pilnie i na dużą skalę zwiększyć inwestycje w zbrojenia. Rada Ministrów upoważniła Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów i Gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE. Rząd zadeklarował ponadto kontynuację działań na rzecz pozyskania środków także na wsparcie zadań Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, służącej zwiększeniu bezpieczeństwa państwa.

Decyzja rządu wynika z potrzeby wzmocnienia potencjału obronnego oraz zdolności odstraszania polskiego wojska w obecnej sytuacji geopolitycznej. Uwzględnia także konieczność wsparcia i rozwoju krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Najważniejsze rozwiązania

  • Wiodącą rolę w koordynacji wykonywania zadań finansowanych z SAFE będzie pełnił Minister Obrony Narodowej.
  • Zagwarantowana zostaje ochrona budżetu MON.
  • Pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
  • Administracja rządowa, realizująca zadania z SAFE, zapewni wewnętrzny system kontroli, w tym kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny dotyczący wykorzystania pieniędzy z SAFE. Audyt gospodarowania środkami będzie prowadził także Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Zapewniona zostaje osłona antykorupcyjna i kontrwywiadowcza związana z wykorzystaniem pieniędzy z SAFE.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: premier.gov.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokrzyżowało plany związane z programem SAFE. Premier Donald Tusk zaczyna realizację planu B
13 mar 2026
13 mar 2026

W swoim czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W odpowiedzi premier Donald Tusk stwierdził, że brak podpisu jest poważnym utrudnieniem w realizacji programu modernizacji polskiej armii. Zapowiedział także, że mimo weta rząd będzie kontynuował działania na rzecz realizacji programu SAFE.
Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej
13 mar 2026

W systemie e-learningowym służby cywilnej udostępnione zostały dwa nowe kursy dotyczące informacji zwrotnej oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej. Bezpłatne i zdalne kursy pomogą w podnoszeniu kompetencji zawodowych.
Kartele sztucznej inteligencji - czyli ograniczanie konkurencji na rynku AI
12 mar 2026

Ustalanie cen API modeli językowych, wspólne ograniczanie dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli, blokowanie interoperacyjności, wspólne lobbingowanie regulacji utrudniających wejście start-upom – czy rynek już tego doświadcza? Kartelem sztucznej inteligencji nazywa się sytuację, w której firmy rozwijające AI potajemnie lub jawnie współpracują w sposób ograniczający konkurencję - np. ustalając ceny, blokując dostęp do technologii lub wspólnie eliminując mniejszych graczy z rynku.
Zmiany w stowarzyszeniach. Prezydent podpisał ważna ustawę 11 marca 2026 r.
13 mar 2026

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r.o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza istotne odmienności prawne, ale co ważne na nowe regulacje w praktyce musimy poczekać aż do 2028 r.

REKLAMA

Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?
13 mar 2026

Na skutek ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta 11 marca 2026 r. zmieniają się zasady w sądach. Na stanowisku młodszego asystenta Istnieje możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.
Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie obostrzenia dotyczące kosmetyków. Niektóre znikną ze sklepów, inne będą miały zmienione składy
12 mar 2026

W wyniku zmiany przepisów dotyczących składu kosmetyków, producenci wprowadzający je na rynek Unii Europejskiej będą musieli przyjrzeć się stosowanym recepturom. Niektóre produkty znikną z półek, innym trzeba będzie zmienić składy.
Znowelizowane przepisy o środkach ochrony roślin. Czy działkowcy mają nowe obowiązki?
13 mar 2026

Niedawno weszły w życie nowe przepisy dotyczące środków ochrony roślin. Pojawiły się też informacje o dodatkowych obowiązkach dla działkowców i użytkowników amatorskich korzystających z tych preparatów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęło stanowisko w tej sprawie.
Szczepienia przeciwko wściekliźnie raz na trzy lata - sprawą musiał zająć się RPO
13 mar 2026

Obowiązek corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie budzi coraz większe kontrowersje z uwagi na coraz lepsze preparaty. Fundacja zajmująca się ochroną zwierząt alarmuje, że nowoczesne szczepionki chronią nawet przez trzy lata - a mimo to właściciele psów muszą co roku prowadzić pupila do weterynarza na zastrzyk. Pod groźbą grzywny. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.

REKLAMA

Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy od 22:00 do 6:00 jest już faktem - prohibicja nocna wejdzie od 1 czerwca 2026
13 mar 2026

Rada Warszawy przegłosowała zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Od 1 czerwca 2026 r. kupienie piwa czy wina w sklepie lub na stacji benzynowej między 22:00 a 6:00 będzie niemożliwe. Za uchwałą zagłosowało 57 radnych, przeciw byli tylko dwaj. Stolica dołącza do miast, które zdecydowały się na nocną prohibicję.
Fotowoltaika znowu pod kontrolą. Jednak czy to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa?
12 mar 2026

Do użytkowników instalacji fotowoltaicznych znów zgłaszają się kontrolerzy. Jednak czy tym razem to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa? Wątpliwości są uzasadnione, bo w 2025 r. do prosumentów zgłaszały się osoby, które nie miały uprawnień do prowadzenia kontroli.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA