SAFE budzi emocje: Polacy podzieleni w ocenie programu [SONDAŻ]

43 proc. uczestników sondażu CBOS ocenia, że unijny program SAFE dotyczący pożyczek na zbrojenia będzie korzystny dla Polski. 20,5 proc. uważa, że będzie to nawet bardzo korzystne. Przeciwnego zdania jest 39 proc. ankietowanych - wynika z sondażu, o którym informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Kilka dni wcześniej ten sam ośrodek badawczy przeprowadził inny sondaż w sprawie SAFE. Wtedy pytano o poparcie dla uczestnictwa Polski w programie. Poparcie zadeklarowało 52 proc. ankietowanych. 35 proc. wyrażało sprzeciw. W ciągu kilku dni ubyło zwolenników SAFE, a przybyło przeciwników.

Ocena SAFE a sympatie polityczne

Stosunek do programu jest silnie powiązany z sympatiami politycznymi. Największymi zwolennikami SAFE są osoby utożsamiające się z lewicą. 72,7 proc. z nich ocenia program pozytywnie. Negatywną opinię wyraża 13,2 proc. lewicowych respondentów.

Na prawicy proporcje są odwrotne. 69,4 proc. uważa program za niekorzystny dla Polski. Potencjalne korzyści widzi 24,2 proc. respondentów z tej grupy.

Zależność od czynników społeczno - ekonomicznych

Widać bardzo wyraźną zależność między oceną programu a poziomem wykształcenia, zamożnością czy pozycją społeczną. Im wyższy poziom wykształcenia i kapitału społecznego, tym większa skłonność do uznawania SAFE za korzystny.

Starsze pokolenia są w tej sprawie bardziej jednoznaczne i częściej oceniają program pozytywnie. Młodzi deklarują sceptycyzm, albo brak zdania.

Badanie zrealizowano przez CBOS za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 9–11 marca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1000 osób powyżej 18. roku życia.