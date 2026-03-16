REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Koniec z obowiązkiem zapewniania lokalu zamiennego i płacenia rachunków za nieuczciwego najemcę – nowe przepisy chroniące wynajmujących przed lokatorami, którzy z aktualnych regulacji „zrobili sobie sposób na mieszkanie na cudzy koszt" już w Sejmie

Koniec z obowiązkiem zapewniania lokalu zamiennego i płacenia rachunków za nieuczciwego najemcę – nowe przepisy chroniące wynajmujących przed lokatorami, którzy z aktualnych regulacji „zrobili sobie sposób na mieszkanie na cudzy koszt” już w Sejmie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 marca 2026, 09:46
Aleksandra Rybak
rachunki, najem, wynajem, lokal mieszkalny, mieszkania, sejm, nieruchomości
Shutterstock

Usunięcie obowiązku zapewnienia lokalu zamiennego oraz płacenia rachunków za lokatorów, którzy bezprawnie zajmują mieszkanie – to jedne z ważniejszych założeń projektu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który w dniu 27 lutego 2026 r. został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów Konfederacji. Celem nowej regulacji jest poprawa ochrony prawa własności do lokalu mieszkalnego, ograniczenie nadużywania praw przez lokatorów oraz ułatwienie wypowiedzenia umowy najmu lokalu w przypadku zwłoki w zapłacie czynszu lub innych opłat.

rozwiń >

Ustawa o ochronie praw lokatorów niewystarczająco chroni prawo własności do lokalu mieszkalnego – do Sejmu trafił projekt, mający na celu „ukrócenie” nieuczciwych praktyk stosowanych przez najemców

W dniu 27 lutego 2026 r., przez grupę posłów Konfederacji, do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie projektów ustaw wniesionych do Sejmu, którym nie został jeszcze nadany nr druku: RPW/7192/2026), którego celem jest poprawa ochrony prawa własności do lokalu mieszkalnego, ograniczenie nadużywania praw przez lokatorów oraz ułatwienie wypowiedzenia umowy w przypadku zwłoki w zapłacie czynszu lub innych opłat. W ocenie autorów projektu, wprowadzenie powyższych zmian ma doprowadzić do:

  • zwiększenia podaży mieszkań na wynajem (ponieważ – jak twierdzi Konfederacja – aktualnie ok. 1,8 miliona mieszkań „stoi pustych”, z tego względu, że właściciele boją się je wynajmować, ponieważ obawiają się nieuczciwych lokatorów, z którymi będą musieli później walczyć latami w sądzie o „odzyskanie” swojego mieszkania) oraz
  • spadku cen wynajmu.

Koniec unikania listów przez lokatorów – korespondencja od wynajmującego, komornicza, jak i sądowa zostanie skutecznie doręczona również po wygaśnięciu umowy najmu

Aktualnie – zgodnie z art. 6g ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – w okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania (lub odpowiednio – siedziby). W razie zaniedbania tego obowiązku – korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. Powyższy przepis – jak podkreślają autorzy projektu – nie obejmuje jednak okresu po wygaśnięciu umowy najmu, a przed wydaniem wynajmującemu lokalu przez najemcę. Brak jest także wskazania wprost, że w razie zaniedbania tego obowiązku informacyjnego (w zakresie nowego miejsca zamieszkania) także korespondencja wysłana przez sąd lub komornika, na ostatni adres, będzie uznawana za doręczoną. Zmiany proponowane w projekcie w powyższym zakresie, mają „uniemożliwić lub co najmniej w znacznym stopniu ograniczyć nieuczciwym lokatorom stosowanie praktyk utrudniania prowadzenia przeciwko nim postępowań sądowych i egzekucyjnych, polegających na nieodbieraniu korespondencji, poprzez – rozszerzenie stosowania fikcji doręczenia korespondencji oraz jej konkretyzację, w związku z nadaniem art. 6g ustawy o ochronie praw lokatorów następującego brzmienia:

W okresie trwania najmu, a także w okresie po jego wygaśnięciu a przed wydaniem wynajmującemu lokalu przez najemcę, strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. Dotyczy to również korespondencji wysłanej w tym okresie na ten adres przez sąd lub komornika.

Koniec z obowiązkiem zapewnienia lokalu zamiennego i 3-letnim oczekiwaniem – wynajmujący będzie mógł „odzyskać” mieszkanie, jeżeli sam zachce w nim zamieszkać lub przeznaczyć je do zamieszkania przez najbliższą rodzinę

Jak podkreślają autorzy projektu – jednym z przepisów obecnie obowiązującej ustawy o ochronie praw lokatorów, z powodu którego właściciel może wypowiedzieć lokatorowi stosunek najmu lokalu, jest art. 11 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym – „Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu [red.: lub zgodnie z art. 11 ust. 7 ww. ustawy – lokal ma zostać przeznaczony do zamieszkania przez pełnoletniego zstępnego, wstępnego lub osobę, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny], jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.”

Powyższy przepis znacząco ogranicza prawo własności lokalu oraz prowadzi do zmniejszenia możliwości dysponowania własnym lokalem przez właściciela, osoby mu najbliższe lub wobec których ma on zobowiązania alimentacyjne – twierdzą autorzy projektu, proponując zmianę art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, poprzez nadanie mu brzmienia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu lub jeżeli w tym lokalu ma zamieszkać jego pełnoletni zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny.

Z powyższego przepisu – w projekcie – zostały usunięte warunki utrudniające skorzystanie z własnego lokalu przez jego właściciela (lub jego najbliższą rodzinę), według których wypowiedzenia z takiego powodu można dokonać jedynie wówczas, gdy lokatorowi „przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny”, lub gdy „właściciel dostarczy mu lokal zamienny”, a także dodatkowy warunek, zgodnie z którym – „w lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego”.

Warunki te, najczęściej nie są możliwe to spełnienia przez właściciela, wskutek czego nie może on skorzystać ze swojego lokalu w terminie pół roku od wypowiedzenia i zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów – musi czekać na możliwość zamieszkania w swoim mieszkaniu przez 3 lata, gdyż taki termin wypowiedzenia obowiązuje wówczas, gdy właściciel nie dostarcza lokatorowi „lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w art. 11 ust. 4” – wyjaśniają autorzy projektu.

Koniec z obowiązkiem płacenia rachunków za nieuczciwego najemcę – wynajmujący mieszkanie nie będzie już musiał opłacać mediów za osoby bez tytułu prawnego do lokalu

Kolejną zmianą przewidzianą w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który w dniu 27 lutego br. został złożony do Sejmu, jest wprowadzenie zasady, że – właściciel nie popełnia przestępstwa w sytuacji, gdy przestaje opłacać media za osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu.

Konfederacja proponuje dodanie do art. 191 kodeku karnego par. 1b w brzmieniu:

Nie stanowi przestępstwa zachowanie właściciela lokalu polegające na powstrzymywaniu się od opłacania opłat związanych z korzystaniem z lokalu lub dostarczeniem do niego mediów, w sytuacji, gdy z lokalu korzysta osoba nieposiadająca do niego tytułu prawnego, która tych opłat nie ponosi.

Zgodnie z powyższym – nie będzie stanowić przestępstwa zachowanie właściciela lokalu polegające na powstrzymywaniu się od opłacania opłat związanych z korzystaniem z lokalu lub dostarczeniem do niego mediów, w sytuacji, gdy z lokalu korzysta osoba nieposiadająca do niego tytułu prawnego, która tych opłat nie ponosi. Jak wyjaśniają autorzy projektu – kontekstem wprowadzenia nowego paragrafu do art. 191 kodeksu karnego, jest obecne par. 1a ww. przepisu, zgodnie z którym tej samej karze – co za przestępstwo określone w art. 191 par. 1 kodeksu karnego (a więc – zmuszenie do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, przy zastosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej), tj. karze pozbawienia wolności do lat 3 – podlega ten, kto – w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dodanie par. 1b do ww. przepisu – „ma na celu wyraźne wskazanie, że powstrzymywanie się przez właściciela od opłacania opłat związanych z korzystaniem z lokalu lub dostarczaniem do niego mediów, gdy z lokalu korzysta osoba nieposiadająca do niego tytułu prawnego, która nie ponosi takich opłat, nie będzie przestępstwem i nie będzie uznawane za utrudnianie korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Właścicielowi takiemu nie będzie zatem groziła kara pozbawienia wolności do lat 3. Chodzi zatem nie o usankcjonowanie nękania prawowitych lokatorów ani tzw. rugów lokatorskich, a o uwolnienie właścicieli od odpowiedzialności karnej, gdy nie chcą płacić rachunków za „dzikich lokatorów”, którzy nie mają tytuły prawnego do korzystania z nieruchomości. Celem jest uwolnienie właścicieli od obowiązku utrzymywania nieuczciwych najemców poprzez wprowadzenie uprawnienia wynajmujących do zaniechania opłacania rachunków za media w sytuacji, gdy najemca również ich nie opłaca.”

Szybsze wypowiedzenie umowy za brak płatności – w przypadku braku płatności czynszu, wynajmujący będzie mógł rozwiązać stosunek najmu już po upływie jednego miesiąca (a nie trzech)

Zgodnie z aktualnym brzmienie art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów – „Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5, art. 21 ust. 4-4b i 5 oraz art. 21a. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.” Jedną z przyczyn określonych w ust. 2 w pkt 2 ww. przepisu jest – zwłoka z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”. Propozycja zmiany zawarta w projekcie, polega na przyspieszeniu oraz ułatwieniu możliwości wypowiedzenia stosunku prawnego przez właściciela, tak aby zwłoka dotyczyła co najmniej jednego pełnego okresu płatności, a nie jak dotychczas – trzech. W mocy miałaby natomiast pozostać treść części wspólnej w ust. 2, która wskazuje, że wypowiedzenie to mogłoby się odbyć „nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego”. Zmianie nie uległaby także konieczność uprzedzenia przez właściciela lokatora na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego oraz konieczność wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Proponowana zmiana ma na celu przywrócenie równowagi stron stosunku najmu oraz uproszczenie zasad wypowiadania umów. Jak bowiem twierdzą autorzy projektu – „Obowiązkowe oczekiwanie na co najmniej trzymiesięczną zwłokę w sposób nadmiernie restrykcyjny ogranicza prawa własności lokalu oraz prowadzi do zmniejszenia możliwości dysponowania własnym lokalem przez właściciela, a także zniechęca do długoterminowego wynajmu mieszkań.”

Koniec z obowiązkiem zapewniania lokalu zamiennego i płacenia rachunków za nieuczciwego najemcę – kiedy nowe przepisy zwiększające ochronę wynajmujących przed nieuczciwymi lokatorami, miałyby wejść w życie?

Opisane powyżej propozycje zmian przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeksu karnego – to tylko niektóre z rozwiązań, mających na celu:

  • przywrócenie równowagi pomiędzy właścicielem mieszkania a lokatorem,
  • ograniczenie nadużyć nieuczciwych najemców,
  • uproszczenie procedur eksmisyjnych,
  • wzmocnienie konstytucyjnego prawa własności oraz
  • zwiększenie bezpieczeństwa wynajmu mieszkań,

przewidzianych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie projektów ustaw wniesionych do Sejmu, którym nie został jeszcze nadany nr druku: RPW/7192/2026).

Zgodnie z art. 4 projektu – nowe regulacje miałyby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Należy jednak mieć na względzie, że 27 lutego br. ww. projekt został dopiero wniesiony do Sejmu i w następstwie powyższego skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, opinii organizacji samorządowych, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Prokuratora Generalnego, Rady Dialogu Społecznego, Prokuratorii Generalnej RP, Krajowej Rady Komorniczej, Konfederacji Lewiatan, a także do konsultacji społecznych, które potrwają do 1 kwietnia 2026 r. i w ramach których każdy może zgłosić do niego swoje uwagi, wypełniając ankietę dostępną pod adresem LINK. Dopiero, jeżeli projekt doczekałby się swojego przyjęcia przez Sejm – trafiłby on do dalszych prac Senacie, aby finalnie zostać złożonym na biurku Prezydenta. Regulacja ta, jest więc dopiero na początku swojej drogi przez proces legislacyjny, podczas którego jeszcze „wszystko” może się wydarzyć.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 725)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 383 z późn. zm.)
  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie projektów ustaw wniesionych do Sejmu, którym nie został jeszcze nadany nr druku: RPW/7192/2026)
Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA