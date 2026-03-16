Polacy podzieleni w sprawie prawyborów sędziowskich do KRS [SONDAŻ]

Blisko połowa badanych uważa, że Sejm powinien uszanować wyniki sędziowskich prawyborów do Krajowej Rady Sądownictwa . Przeciwna jest co czwarta osoba – wynika z sondażu IBRiS dla "Rz".

Z badania wynika, że 41,7 proc. ankietowanych jest za zatwierdzeniem przez posłów sędziowskiego wyboru, przeciwnego zdania jest 24,6 proc. badanych, aż 33,7 proc. respondentów nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie. Wyraźnie większym poparciem zatwierdzenie prawyborów do KRS cieszy się wśród mężczyzn. 49 proc. z nich jest za tym pomysłem, 25 proc. się mu sprzeciwia. Zwolenniczkami tej koncepcji jest za to 35 proc. kobiet, a przeciwniczkami 25 proc.

Najbardziej niechętni uszanowaniu wyboru sędziów do KRS są najmłodsi. 38 proc. osób w wieku 18-29 lat uważa, że Sejm nie powinien kierować się wskazaniami środowiska sędziowskiego, podczas gdy przeciwnego zdania jest 35 proc. z nich. Największym poparciem – 54 proc. – koncepcja ta cieszy się wśród badanych w grupie wiekowej 50-59 lat.

Uszanowanie prawyborów sędziowskich do KRS najchętniej popierają osoby z wyższym wykształceniem. Za tym pomysłem jest 53 proc. najlepiej wykształconych. Mniej zwolenników tego rozwiązania jest wśród osób z wykształceniem średnim – 39 proc. oraz podstawowym i zasadniczym – 33 proc.

Preferencje polityczne i partyjne

Nie zaskakuje raczej stosunek do prawyborów sędziowskich w zależności od aktualnych preferencji politycznych. Zwolennikami tego pomysłu jest 66 proc. popierających obóz rządzący, 32 proc. opowiadających się za opozycją i 23 proc. niedeklarujących aktualnie poparcia dla żadnej siły politycznej. Wśród tych ostatnich jest też najwięcej osób niezdecydowanych – 63 proc.

Zróżnicowanie poparcia dla uszanowania przez Sejm prawyborów sędziowskich widoczne jest w zależności od preferencji partyjnych. Za tym rozwiązaniem najliczniej – 70 proc. – opowiadają się osoby głosujące w ostatnich wyborach parlamentarnych na Koalicję Obywatelską. Koncepcję tę popiera też większość, bo 54 proc., wyborców Nowej Lewicy. Mniej chętnie pomysł prawyborów oceniają osoby, które głosowały na Trzecią Drogę - 36 proc. i Konfederację - 33 proc. oraz PiS - 33 proc. Wśród tych ostatnich jest najwięcej przeciwników - 45 proc. proponowanego rozwiązania.