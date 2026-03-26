Krótsze pobyty, mniej pacjentów. Już od 1 lipca 2026 r. istotnie zmienią się zasady pobytu w szpitalach

Już niedługo przeprowadzenie niektórych procedur medycznych może być znacznie łatwiejsze i dostępne w krótszym niż obecnie terminie. Będzie też wiązało się z mniejszym obciążeniem finansowym dla NFZ. Wszystko za sprawą wprowadzenia elastycznego trybu realizacji świadczeń medycznych. Jak będzie to wyglądało i których świadczeń będzie dotyczyło?

Leczenie szpitalne się zmieni

Nikomu, kto stanął przed wyzwaniem odbycia leczenia szpitalnego w Polsce, nie trzeba tłumaczyć, że wiąże się to z wieloma trudnościami. Chodzi zarówno o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala, jak i warunki pobytu w nim. Aby rozwiązać choć część związanych z tym problemów, Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach, a konkretnie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Cele zmian jest elastyczna organizacja świadczeń szpitalnych, która ułatwi szybkie, skuteczne, a jednoczesne bezpieczne diagnozowanie i leczenie pacjentów, dzięki lepszemu wykorzystaniu infrastruktury i personelu medycznego.

REKLAMA

REKLAMA

Elastyczny tryb realizacji świadczeń medycznych

Chodzi o realizację świadczeń, które ze względu na swoją specyfikę i czas trwania procedury nie wymagają formalnego przyjęcia pacjenta do szpitala i pozwalają na szybki i bezpieczny powrót do domu i codziennego funkcjonowania. Na gruncie obecnie obowiązujących regulacji nie ma możliwości udzielania świadczeń szpitalnych bez formalnego przyjęcia pacjenta na hospitalizację, nawet jeśli ich stan i przeprowadzana procedura nie wymagają długotrwałego pobytu na oddziale szpitalnym, a wystarczające są krótki dostęp do sprzętu i kadry medycznej.

Taki nowy, uproszczony tryb realizacji świadczeń szpitalnych miałby być dostępny już od 1 lipca 2026 r. i byłby stosowany jedynie w odniesieniu do świadczeń, których czas realizacji nie przekracza 12 godzin.

Warto podkreślić, że w razie potrzeby wynikającej np. ze stanu pacjenta, szpital nadal będzie miał nie tylko możliwość, ale i obowiązek zapewnienia mu całodobowej hospitalizacji, a pacjent będzie mógł być przyjęty na oddział.