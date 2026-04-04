Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych

Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych

04 kwietnia 2026, 16:16
Anna Kutyba
Absolwentka kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Współzałożyciel Instytutu Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie - IBESK.
Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych
Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych
W debacie o sprawności sądów najczęściej mówi się o procedurach, cyfryzacji, zmianach legislacyjnych i przeciążeniu sędziów. To ważne. Ale jest jeszcze jeden element, bez którego tysiące postępowań po prostu nie mogą ruszyć dalej z odpowiednią dynamiką. To dostępność biegłych sądowych. I tu zaczyna się realny problem.

Za mało biegłych sądowych

Najwyższa Izba Kontroli wskazywała, że jednym z najpoważniejszych czynników utrudniających sprawne rozpatrywanie spraw jest ograniczony dostęp do biegłych w poszczególnych specjalnościach. Tak odpowiedziało 82% sędziów. Niemal równie często wskazywano zbyt długie oczekiwanie na opinię biegłego — 80,2% odpowiedzi. To nie jest detal organizacyjny. To jedno z głównych wąskich gardeł całego wymiaru sprawiedliwości.

W praktyce wygląda to prosto. Sąd może prowadzić sprawę. Strony mogą składać pisma. Pełnomocnicy mogą budować argumentację. Ale w sprawach medycznych, budowlanych, technicznych, ekonomicznych czy z zakresu BHP bardzo często przychodzi moment, w którym bez wiadomości specjalnych dalszy ruch jest ograniczony. I wtedy cały ciężar postępowania przesuwa się na opinię.

Jeżeli na opinię czeka się miesiącami, sprawa stoi. Formalnie toczy się dalej. Faktycznie — hamuje.

Miesiące oczekiwania

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują, że do sądów wpływają rocznie ogromne wolumeny spraw. W 2022 r. było to ponad 14,6 mln spraw. W wybranych kategoriach średni czas trwania postępowań w I instancji liczono w miesiącach, nie tygodniach. Sam ten obraz pokazuje skalę systemu, w którym każdy element opóźniający pracę sądu ma znaczenie masowe.

Dlatego rozmowa o biegłych nie jest rozmową branżową. To jest rozmowa o czasie obywatela, przedsiębiorcy, pacjenta, pracownika i każdej strony postępowania, która czeka na rozstrzygnięcie. Czasem na pieniądze. Czasem na odpowiedzialność. Czasem na oczyszczenie z zarzutów. Czasem po prostu na zamknięcie trudnego etapu życia. I właśnie dlatego rynek potrzebuje więcej biegłych sądowych.

Więcej — ale nie przypadkowo. Potrzebuje specjalistów rzeczywiście przygotowanych merytorycznie, terminowych, potrafiących pisać opinie jasne, logiczne i odporne na procesową krytykę. Bo sama liczba nie wystarczy. Jakość opinii także decyduje o tempie postępowania. Opinia niepełna, niespójna albo napisana w sposób, który rodzi kolejne pytania, nie przyspiesza sprawy. Ona uruchamia dalsze wnioski, uzupełnienia, zarzuty, kolejne ekspertyzy i dalsze miesiące oczekiwania.

Dobry biegły skraca postępowanie nie tylko dlatego, że sporządza opinię szybciej. Skraca je również dlatego, że sporządza ją lepiej.

Duże zapotrzebowanie na opinie specjalistyczne

To ważne zwłaszcza dziś, gdy dostępność specjalistów w wielu dziedzinach pozostaje ograniczona. Samo funkcjonowanie list biegłych przy sądach okręgowych pokazuje, że system opiera się na konkretnych, często niewystarczających zasobach osobowych w określonych specjalnościach. A przecież liczba spraw wymagających wiedzy eksperckiej nie maleje. Przeciwnie — przy rosnącej złożoności sporów rośnie znaczenie opinii specjalistycznych.

Warto też uczciwie powiedzieć jedno: nie każda przewlekłość wynika z braku biegłych. System jest bardziej złożony. Ale w bardzo wielu sprawach to właśnie etap opiniowania staje się krytycznym punktem całego postępowania. I jeśli chcemy realnie skracać czas rozpoznawania spraw, musimy patrzeć nie tylko na sądy, lecz także na zaplecze eksperckie, bez którego sąd często nie może rozstrzygnąć meritum.

Im większa dostępność rzetelnych biegłych, tym krótsze kolejki do opinii. Im krótsze kolejki, tym mniej przestojów procesowych. Im mniej przestojów, tym większa szansa, że sprawa nie będzie trwała „jeszcze kilka miesięcy”, lecz zakończy się w rozsądnym terminie. To nie jest teoria. To element praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Dlatego potrzebujemy dziś nie tylko dyskusji o reformie sądów, ale też poważnej rozmowy o wzmocnieniu rynku opinii sądowych. O budowaniu zaplecza ekspertów. O jakości. O standardach. O odpowiedzialności. O terminowości. I o tym, że bez mocnego środowiska biegłych trudno mówić o realnym przyspieszeniu toku spraw.

Bo sąd bez eksperta w wielu sprawach widzi za mało, by wydać wyrok szybko i pewnie. A obywatel nie powinien płacić za to czasem.  

Powiązane
Tańsze paliwo dla seniorów dla seniorów, którzy wychowali co najmniej troje dzieci (i to nie tylko własnych) – świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Tańsze paliwo dla seniorów dla seniorów, którzy wychowali co najmniej troje dzieci (i to nie tylko własnych) – świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Czy przelew do małżonka to darowizna? Skarbówka rozwiewa wątpliwości podatników
Czy przelew do małżonka to darowizna? Skarbówka rozwiewa wątpliwości podatników
Dają zarobić nawet 16 tysięcy złotych i… biją się o ludzi do pracy. Ten biznes coraz lepiej kręci się w Polsce
Dają zarobić nawet 16 tysięcy złotych i… biją się o ludzi do pracy. Ten biznes coraz lepiej kręci się w Polsce
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Oszukiwał "na wnuczka", teraz grozi mu do 8 lat więzienia
05 kwi 2026

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa dokonanego metodą na wnuczka skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. Na ławie oskarżonych zasiądzie mieszkaniec okolic Warszawy, który odebrał od oszukanej Ostrołęczanki 30 tys. zł na rzekomą kaucję za syna, który miał potrącić ciężarną kobietę.
Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce
04 kwi 2026

Na stacjach paliw w Lubieszynie (powiat policki) w Wielką Sobotę wciąż można zobaczyć kolejki samochodów z niemieckimi rejestracjami. Powodem są niższe ceny paliw w Polsce – benzyna i diesel kosztują tu nawet o 50 eurocentów za litr mniej niż w Niemczech.

REKLAMA

Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych
04 kwi 2026

W debacie o sprawności sądów najczęściej mówi się o procedurach, cyfryzacji, zmianach legislacyjnych i przeciążeniu sędziów. To ważne. Ale jest jeszcze jeden element, bez którego tysiące postępowań po prostu nie mogą ruszyć dalej z odpowiednią dynamiką. To dostępność biegłych sądowych. I tu zaczyna się realny problem.
Pilny komunikat: Prezydent Karol Nawrocki wysyła wojska na granicę Polski – w celu „zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego”
05 kwi 2026

W komunikacie z dnia 3 kwietnia 2026 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o wydanym przez Prezydenta Karola Nawrockiego postanowieniu o skierowaniu wojska polskiego (Sił Zbrojnych RP) na granicę Polski. Zgodnie z podstawą prawną ww. postanowienia, które wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2026 r. – zostało ono wydane na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Deregulacja i urlopy wypoczynkowe. Zmienił się ważny termin – teraz wynosi 10 dni
04 kwi 2026

W styczniu 2026 r. zmieniły się zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Od tego czasu kluczowy jest termin 10 dni. Czego dotyczy i kto musi o nim pamiętać? Zasady powinni znać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.
Wyrok sądu w Brukseli. Czy Polska zapłaci Pfizerowi ponad 5,6 mld zł? Ministerstwo Zdrowia zapowiada apelację
02 kwi 2026

Sąd w Brukseli orzekł w sprawie nieodebranych szczepionek przeciw COVID-19. Polska ma odebrać szczepionki i zapłacić ponad 5,6 mld zł amerykańskiemu koncernowi farmaceutycznemu Pfizer. Ministerstwo Zdrowia zapowiada apelację.

REKLAMA

Skarbówka dzieli podatników? Burza wokół darowizn i przelewów na cudze konto
02 kwi 2026

Czy darowizna w rodzinie może kosztować podatek tylko dlatego, że pieniądze trafiły na konto dewelopera zamiast do obdarowanego? Jak w takich przypadkach działa dziś skarbówka. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, sądy mają inne zdanie niż fiskus, a ministerstwo zapowiada zmiany. Stawką są nasze pieniądze i prawo do zwolnienia, które miało chronić najbliższych.
Wynajem miejsca parkingowego od 1 kwietnia 2026 r. już tylko z kasą fiskalną – nie wynajmiesz już garażu sąsiadowi, bez wydania mu paragonu? Rozwiewamy wątpliwości dotyczące nowego obowiązku podatkowego
05 kwi 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. – w związku z zakończeniem okresu przejściowego przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – usługa parkingu samochodów i innych pojazdów (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), nie może być już świadczona bez prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej (i w związku z tym – bez wydawania paragonów). Od obowiązku tego Ministerstwo Finansów przewidziało jednak pewne wyjątki.
