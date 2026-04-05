Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Dziś prawosławna Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa, w tradycji wschodniosłowiańskiej zwana również wierzbową, to jedno z dwunastu najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym. Zgodnie z tradycją wschodnią pierwsze nabożeństwa ze święceniem palm odprawiano w cerkwiach już w sobotę wieczorem.

Największe w kraju skupiska prawosławnych znajdują się w województwie podlaskim. W katedrze św. Mikołaja w Białymstoku liturgii Niedzieli Palmowej będzie przewodniczył ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, abp Jakub.

Palmy przynoszone do cerkwi są znacznie skromniejsze od tych spotykanych u katolików. Zazwyczaj są to świeże, zielone gałązki, najczęściej wierzbowe, przewiązane jedynie kolorowymi wstążkami, czasem z wpiętym naturalnym lub sztucznym kwiatem. Dopuszcza się także używanie kwitnących gałązek, np. forsycji.

Nie ma zwyczaju organizowania konkursów na najpiękniejsze czy największe palmy. Poświęcone gałązki przechowuje się do następnego roku; zgodnie z tradycją mają chronić dom i jego mieszkańców.

W wielu parafiach w dniach poprzedzających Niedzielę Palmową przygotowuje się palmy, np. przez uczniów czy członków bractw cerkiewnych. W niedzielę (a także w sobotę, przed wieczornym nabożeństwem) można je nabyć w świątyniach lub przy nich. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznacza się na potrzeby parafii.

Data Wielkiej Nocy w obu obrządkach chrześcijańskich – katolickim i prawosławnym – jest wyznaczana nieco inaczej, dlatego tylko od czasu do czasu święto przypada w tym samym terminie, jak miało to miejsce np. przed rokiem. Wcześniej taka sytuacja zdarzyła się w 2017 roku.

Zazwyczaj jednak prawosławni obchodzą Wielkanoc po katolikach, a różnica może wynosić nawet pięć tygodni, jak np. dwa lata temu. W tym roku różnica jest tygodniowa; podobnie było trzy lata temu.

Ta różnica w ustalaniu tej daty wynika z tego, że katolicy świętują Wielkanoc zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Cerkiew dodaje do tego jeszcze jeden warunek: niedziela wielkanocna musi przypadać po zakończeniu Paschy żydowskiej (to także święto ruchome), bo dla prawosławnych oba święta są silnie ze sobą związane.

Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego szacują liczbę wiernych w kraju na 450–500 tys.

W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało niecałe 151,7 tys. osób (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić odpowiedzi).