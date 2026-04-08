Strona główna » Prawo » Wiadomości » Jakie ceny paliwa w środę 8 kwietnia? Najnowsze obwieszczenie Ministra Energii

Jakie ceny paliwa w środę 8 kwietnia? Najnowsze obwieszczenie Ministra Energii

08 kwietnia 2026, 06:40
[Data aktualizacji 08 kwietnia 2026, 07:08]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Jakie ceny paliwa w środę 8 kwietnia? Nowe obwieszczenie Ministra Energii
W Monitorze Polskim zostało opublikowane kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdź, czy w środę 8 kwietnia wzrosną ceny benzyny i diesla.

Ceny maksymalne paliw na 8 kwietnia

Z obwieszczenia Ministra Energii z dnia 7 kwietnia 2026 roku w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 357) wynika, że w środę 8 kwietnia cena maksymalna:

  • benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45) wynosi 5,75 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 6,21 zł za 1 litr;
  • benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49) wynosi 6,32 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 6,82 zł za 1 litr;
  • oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11) wynosi 7,29 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 7,87 zł za 1 litr.

Z powyższego wynika, że w środę ceny maksymalne paliw nie uległy zmianie.

Jak jest ustalana cena maksymalna paliw

Cena maksymalna paliw jest ustalana przez Ministerstwo Energii według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Prawo
PESEL dla cudzoziemca 2026 - nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie
07 kwi 2026

PESEL dla cudzoziemca od stycznia 2026 r. na bardziej restrykcyjnych zasadach: nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie niektórym cudzoziemcom. Kogo to dotyczy? Spółki z zagranicznymi członkami zarządów będą miały problem.
Rząd łagodzi kryteria. Już od lipca pierwsze zmiany w programie Czyste Powietrze
07 kwi 2026

Już wiadomo, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności, czyli od lipca 2026 r. Znane są też dalsze plany, na które zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny.
Jakie ceny paliwa w środę 8 kwietnia? Najnowsze obwieszczenie Ministra Energii
08 kwi 2026

W Monitorze Polskim zostało opublikowane kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdź, czy w środę 8 kwietnia wzrosną ceny benzyny i diesla.
Tanie testamenty do likwidacji? Resort sprawiedliwości chce uchylić ważny przepis
07 kwi 2026

Tani i dostępny sposób sporządzenia testamentu może zniknąć z polskiego prawa. Związek Powiatów Polskich alarmuje, że propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości budzi poważne wątpliwości – zarówno pod względem uzasadnienia, jak i realnych skutków dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Nowe obowiązki kierowników i wychowawców zwiększą bezpieczeństwo. Zmiana przepisów dotyczy dzieci i młodzieży na kąpieliskach
07 kwi 2026

Trwają prace nad projektem zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe regulacje mają podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników wypoczynku korzystających z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
Z wniosku o urlop na żądanie wynika dorozumiana zgoda na jego udzielenie. To jednak nie odbiera pracodawcy prawa do odmowy
07 kwi 2026

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie pracownika? Choć przez wiele lat przyjmowano, że nie, to jednak w praktyce wykształcił się pogląd, zgodnie z którym żądanie pracownika podlega pewnym ograniczeniom. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio Główny Inspektor Pracy. Co powiedział?
Sądy blokują zwroty zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Kolejny korzystny wyrok
07 kwi 2026

MOPS przed sądami żądają ściągnięcia od osób niepełnosprawnych albo ich opiekunów pieniędzy z takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne. Kwoty sięgają nawet 5000 zł. W artykule przykładowy spór o 1.726,72 zł. Są to rzekomo nienależnie pobrane zasiłki/świadczenia za okres pandemii. Podstawą żądania zwrot tych pieniędzy jest według MOPS to, że osoby niepełnosprawne albo ich opiekunowie nie przekazali do MOPS przedłużonych orzeczeń o niepełnosprawności (były Wydane przez np. PZON, ale nie przekazane do MOPS). W okresie pandemii wydano szereg przepisów zwalniających z dostarczania dokumentów do urzędów. Dotyczy to dostarczania orzeczeń o niepełnosprawności. Przepisy są jednak tak niejasne, że można je interpretować sprzecznie jako zwalniające osoby niepełnosprawne z udania się z nowym orzeczeniem do MOPS jak i to nakazujące. Sądy rozwiązały sprytnie problem. Nie skupiły się na tym jaka interpretacja przepisów jest właściwa. Sposobem na uratowanie niepełnosprawnych jest przyjęcie, że ci nie zostali prawidłowo poinformowani o obowiązku zwrotu pieniędzy. Ta niewiedza dziś chroni ich w sądzie przed MOPS.
Bez zakazu osoba niepełnosprawna i córka z łącznie 7640 zł miesięcznie. [Świadczenie wspierające] [Świadczenie pielęgnacyjne]
06 kwi 2026

Takiej kwoty osoba niepełnosprawna i jej rodzina nie zobaczą - obowiązuje zakaz łączenia świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Jego zniesienie dałoby to 7 640 zł miesięcznie [według stawek świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. dla 95-100 punktów].

Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
07 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
